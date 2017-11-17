Современные комплексные системы ПВО: возможна ли абсолютно надежная противовоздушная оборона? Часть 2

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Проверенная множеством испытаний по срыву атак баллистических ракет, ни одна бесшовная оборона не может быть на данный момент эффективной на 100 процентов, поскольку существуют серьезные бреши, будь то маневрирующая МБР, успешно пробивающая хорошо защищенную и комплексную систему ПВО, или дерзкое и фанатичное нападение на передовую базу, или получившие широкое распространение в наши дни террористические атаки на невооруженных гражданских на улице, для чего требуется всего лишь мотивированные и хорошо обученные полицейские силы.Современная наземная комплексная система ПВО (англ. сокр. GIADS Ground-based Integrated Air Defence System) должна полагаться на три основных компонента:1. функционально законченную сеть РЛС обнаружения и контроля воздушного пространства дальнего и среднего радиуса действия;2. комплексную систему оперативного управления или лучше оперативного управления, связи и разведки, а еще лучше автоматизированную систему управления;3. сеть зенитных ракет малой, средней и большой дальности.Для того чтобы быть эффективной и реагирующей, GIADS должна иметь все вышеназванные компоненты в постоянной боевой готовности. Но за исключением нескольких кризисных зон, как например, Израиль, Корея, Сирия или Тайвань, это довольно редко имеет место быть, поскольку очень дорого держать боевые зенитные батареи, укомплектованные расчетами и готовые к боевым пускам в любой момент. Хотя современные твердотопливные ракетные двигатели достаточно отработаны и работают стабильно, комплектная ракета хранится в готовности к пуску в герметичном контейнере.Самая крупная в своем классе система воздушного командования и управления ACCS (Air Command and Control System), разработанная французско-американской компанией Thales Raytheon Systems (TRS) для НАТО, была поставлена во многие страны. Ее гибкие автоматизированные системы управления могут адаптироваться к меняющимся оперативным потребностям, а бесшовное планирование, постановка задач, мониторинг и контроль позволяют проводить операции ПВО и ПРО различного вида. Система Skyview этой же компании представляет собой пример решения по автоматизированному контролю и управлению, отличающегося открытой архитектурой. Она предоставляет единую комплексную картинку воздушной обстановки и общей ситуационной осведомленности за счет масштабируемых, способных к широкому взаимодействию систем командования и управления. При помощи своей встроенной функции «подключись и действуй» эта система командования и управления позволяет пользователям оптимизировать свои существующие системы. Она также позволяет операторам отслеживать все воздушные объекты в реальном времени с тем, чтобы соответствующие системы вооружения могли гарантированно среагировать на угрозу. Она также предоставляет соразмерные целям ответствующие возможности, обеспечивающие круглосуточную защиту охраняемой зоны, территории или страны от всех воздушных угроз. Система координирует все объединенные в сеть системы ПВО, например, сверхмалой, малой, средней и большой дальности.На недавнем парижском авиашоу компания MBDA представила сетецентрические решения по перехвату NCES (Network-Centric Engagement Solutions) - современную архитектуру наземной ПВО, основанную на новейших протоколах обмена данных в реальном времени. Система позволяет объединять в единую сеть кроме различных ракетных комплексов «земля-воздух» также различные военные и гражданские радиолокационные станции, что позволяет принимать точные и своевременные решения в реальном времени. В настоящее время проходят комплексные испытания системы NCES, значительно отличающейся от предыдущих схем организации противовоздушной обороны, с целью ее поставки в ближайшем будущем в одну из стран НАТО.«В этом решении сенсоры объединены в сеть с тем, чтобы получить наилучший уровень владения воздушной обстановкой, тогда как пусковые установки ракет сверхмалой, малой и средней дальности, а также центры координации и управления пусками объединены в единую сеть с тем, чтобы получить более эффективную систему обороны. Организация подобной системы может быть реализована как на локальном уровне, так и на уровне национальной обороны. MBDA может поставить все необходимые средства, сенсоры, средства связи, координационные центры, пусковые установки и может также организовать объединение с предшествующими системами ПВО», - пояснил представитель компании MBDA.По сравнению с традиционной организацией ПВО, весьма многоуровневой, объединение в сеть различных ресурсов позволяет получить значительную оперативную гибкость и очень высокую отказоустойчивость. С системой NCES организация наземной ПВО перестает ограничиваться понятием зенитная батарея, которая базируется вокруг штатных радара и системы командования и управления. Объединенные в сеть исполнительные компоненты или пусковые установки получают данные о целях незамедлительно. Точно так же подсоединение каждой сенсорной системы к сети способствует повышению уровня владения воздушной обстановкой. При потере центра командования и управления ракета и соответствующее сенсорное оборудование сразу же через сеть передаются другому центру без снижения боевой готовности. Это позволяет структуру NCES приспособить к широкому спектру организации, от мобильных батарей до территориальных систем обороны. В нее также можно легко интегрировать существующие системы ПВО за счет межсетевого интерфейса, преобразующего в приемлемый формат данные обычного обмена батареи с нижними или верхними эшелонами наземной ПВО.Один из самых знаменитых в мире зенитных ракетных комплексов Patriot получил известность во время Войны в Заливе 1991 года, в которой он использовался для защиты коалиционных сил и израильских городов от ракет Р-17 «Скад-Би» ужасного диктатора Саддама Хусейна. Хотя восхваленный в то время до небес, истинный процент поражения целей комплекса Patriot исчислялся однозначным числом. Уроки были учтены, с тех пор Patriot почти непрерывно совершенствовался и в результате теперь считается весьма развитым ракетным комплексом, способным перехватывать высокоманевренные цели.Комплекс Patriot, изначально разрабатывавшийся только для борьбы с самолетами, в настоящее время способен сбивать вертолеты, крылатые и баллистические ракеты и беспилотники. В случае с баллистическими ракетами Patriot задействуется для перехвата боевых частей на конечном этапе их снижения. В процессе развития системы Patriot был разработаны ракеты двух типов. Для того чтобы охватить весь спектр угроз, пусковая установка Patriot может производить пуски обеих ракет. PAC-2/GEM способна сбивать самолеты, крылатые ракеты и в меньшей степени тактические баллистические ракеты. Их идет по четыре штуки на одну пусковую установку. PAC-2/GEM имеет дальность перехвата 70 км при максимальной высоте поражения цели 25 км. Новая ракета РАС-3 MSE предназначена только для перехвата баллистических ракет. Ракета РАС-3 MSE меньше по размерам и поэтому на пусковой установке можно установить до 16 ракет, четыре пусковых контейнера по четыре ракеты. Ракета имеет дальность перехвата до 35 км и максимальную высоту поражения цели 34 км.Становление системы Patriot происходило в 70-х и 80-х годах, в период, когда ПРО поля боя всерьез не обсуждалась, и поэтому она была предназначена исключительно для перехвата самолетов и вертолетов. Со временем Patriot, однако, показал себя на удивление адаптируемым и был выбран многими армиями НАТО и союзниками США. В настоящее время на основе философии «Патриота» реализуется программа по системе среднемасштабной противовоздушной обороны на широком фронте MEADS (Medium Extended Air Defence System) с целью замены комплексов Patriot в Соединенных Штатах, Германии и Италии. Комплекс MEADS, являясь конкурентом комплекса SAMP/T компании MBDA, в настоящее время развернутого в полках ПВО во Франции и Италии, предназначен для борьбы с вражескими авиацией, крылатыми ракетами и беспилотниками, но при этом он способен с высокой точностью сбивать и баллистические ракеты. Комплекс MEADS также имеет повышенный уровень мобильности и лучшую совместимость с остальными существующими ЗРК. С самого начала он проектируется для борьбы с перспективными вражескими самолетами следующих поколений, а также сверхзвуковыми крылатыми ракетами, БЛА и даже баллистическими ракетами. В состав комплекса войдет собственный радарный комплект наряду с сетевыми коммуникационными системами, что позволит эксплуатировать его либо в качестве отдельной системы, либо в качестве компонента более крупных объектов ПВО с ракетами разных типов.Базовыми транспортными средствами американской программы MEADS станут американские же грузовики FMTV 6x6. Эти грузовики, способные разместиться в грузовых кабинах военно-транспортных самолетов С-130 или С-17, будут перевозить РЛС, тактический оперативный центр контейнерного типа, пусковую установку и комплект дополнительных ракет. Комплекс MEADS уже прошел испытания на предмет возможности транспортировки самолетами А400М. Для испытаний Италия и Германия выбрали грузовые автомобили своих национальных брендов (Iveco или MAN), при этом немцы, скорее всего, склоняются к более крупной грузовой платформе. Тактический комплекс MEADS предназначен для защиты войск, выдвинувшихся в передовой район, а также объектов и районов в контексте национальной и коллективной обороны. Система, оснащенная всеракурсной РЛС, пунктом управления с новейшими технологиями и ракетами прямого попадания, может сбивать все воздушные цели, включая крылатые и тактические баллистические ракеты.Программой PAAMS (Principal Anti-Air Missile System), начатой 16 лет назад, предусматривалась разработка и производство основной системы вооружения для нового поколения эсминцев и фрегатов ПВО. Система нацелена на высокий уровень унифицированности и стандартизации и использует в качестве поражающих компонентов ракеты Aster 15 и Aster 30. Система предназначена главным образом для британских эсминцев Т45 (там они носят имя Sea Viper) и французских и итальянских фрегатов Horizon/Orizzorrte, а также новейших фрегатов FREMM, хотя они и не входят напрямую в состав системы ПВО PAAMS. PAAMS представляет собой весьма мощную комплексную систему ПВО флотов трех стран: Франции, Италии и Великобритании. Ныне эта система хорошо известна по многочисленным и подробным описаниям. Эта система ПВО, разработанная крупными европейскими производителями (MBDA, TAD, Leonardo и ВАЕ), объединившимися в консорциум EUROPAAMS, способна выполнять три задачи одновременно: самооборона фрегата/эсминца, ПВО локальной зоны группы кораблей и ПВО средней дальности группы кораблей. С технической точки зрения система PAAMS имеет множество общих компонентов с системами FSAF (Famille de Systemes Anti-Aeriens Futurs - семейство перспективных ракет «поверхность-воздух») разработки MBDA. В частности ракета Aster 30 также является основным вооружением комплекса SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portee/Terrestre - зенитный ракетный комплекс с ракетами «земля-воздух» средней дальности) наряду с РЛС обнаружения и сопровождения Arabel Х-диапазона.Системы ПВО от консорциума Eurosam базируются на модульном принципе, специальные модули или «строительные блоки» могут объединяться в разных комбинациях для точной настройки каждой системы. Базовая система состоит из одной многофункциональной радарной системы, пункта командования и управления с компьютерами Мага и рабочими местами операторов Magics и установки вертикального пуска. Могут быть добавлены дополнительные подсистемы с целью оптимизации возможностей базовой системы и выполнения особых задач, например, оборона расширенной зоны и или борьба с баллистическими ракетами.Норвежская компания Kongsberg в сотрудничестве с Raytheon предлагает одну из самых современных и гибких систем ПВО средней дальности в мире. Зенитный ракетный комплекс NASAMS (зенитный вариант управляемой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM наземного пуска) базируется главным образом на ракетных комплексах Patriot и HAWK XXI. Норвежские ВВС стали первым заказчиком в рамках программы NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System). Комплексы NASAMS весьма успешно показали себя во время проведения учений НАТО с боевыми пусками. В настоящее она зарезервирована норвежскими ВВС для развертывания в международных операциях по урегулированию кризисов. Наконец, австралийское правительство в апреле 2017 года объявило о том, что система NASAMS 2 (теперь расшифровывается как National Advanced Surface-to-Air Missile System) будет развернута в рамках проекта Land 19 Phase 7B с целью создания системы ПВО и ПРО австралийской армии. На сегодняшний день мобильный комплекс ПВО NASAMS стоит на вооружении семи стран, включая Норвегию и США (небольшое количество комплексов используется для ПВО Вашингтона). 26 октября 2017 года с министерством обороны Литвы был подписан контракт на поставку двух батарей ЗРК NASAMS 2.Датская компания Terma предлагает открытую и гибкую архитектуру комплексной системы ПВО, которая позволяет встраивание новых и существующих сенсорных и исполнительных систем по модульному принципу, а также замену отдельных пусковых установок и подсистем в единую интегрированную и согласованную систему. Поставив автоматизированную систему командования, управления и обеспечения информацией ACCIS-Flex в одну из европейских стран, компания Terma тем самым добавила нового пользователя к своей базовой программной платформе Т-Соге. Это открытое и гибкое перспективное решение позволяет использовать имеющиеся и новые сенсоры и исполнительные элементы от различных производителей, включая возможность легко добавлять или заменять сенсоры и исполнительные элементы, простоя добавляя или заменяя программные интерфейсные компоненты. С модульной программной платформой Т-Core компания Termа предлагает общий комплект оперативного управления, соответствующий этим требованиям. Terma уже более 30 лет поставляет вооруженным силам и гражданским службам управления воздушным движением тактические системы оперативного управления и связи.Швеция в свою очередь также разработала специализированную комплексную систему ПВО BAMSE SRSAM. Основная идея комплекса BAMSE SRSAM - оптимизация воздействия системы за счет нескольких скоординированных пусковых установок, которые все вместе прикрывают район площадью более 2100 км2. Зенитный ракетный комплекс RBS-23 BAMSE включает мощную обзорную радиолокационную станцию Giraffe AMВ, работающую как радар и как система боевого управления, систему управления пусками МСС и пусковую установку с шестью готовыми к пуску ракетами. Комплекс BAMSE имеет простой и дружественный интерфейс, что позволяет до минимума сократить его расчет.Одним словом, сегодня не существует эффективной комплексной ПВО без своих собственных специализированных компьютеров, которые командуют всем! Возможно изящным способом поражения комплексного и мощного эшелонированного противоракетного щита станет... кибервойна? Очередная победа человеческого разума над грубой мускульной силой?