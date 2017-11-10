17:53 10 ноября

Эстония окажет финансовую помощь Украине

Эстонская пресса сообщает о том, что Таллин собирается выделить Украине финансовую помощь для восточных регионов страны, сталкивающихся с проблемами гуманитарного характера. Новостная служба «Радио 4» сообщает о том, что в общей сложности из эстонского бюджета Украине будет передано примерно 200 тысяч евро. Информацией о таком «аттракционе невиданной щедрости» со стороны Эстонии делится глава МИД этой прибалтийской республики Свен Миксер.

Эстония окажет финансовую помощь Украине


При этом заявлено, что эти средства Украина получит от Эстонии не напрямую, а через две международных организации. Речь идёт об управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев и о фонде ЮНИСЕФ.


Свен Миксер заявил о том, что Эстония не может «оставаться безучастной» к судьбам людей, оказавшихся в зоне вооружённого конфликта. По словам главы министерства иностранных дел Эстонии, государственная политика сегодня такова, что из эстонского бюджета и впредь будут финансироваться гуманитарные операции на востоке Украины. Одно из направлений для выделения средств – приобретение предметов первой необходимости, а также реализация образовательных программ. Тех самых программ, в которых русскому языку не находится на Украине места?

Миксер заявил, что с 2014 года из эстонской казны Киеву было выделено около 6,7 млн евро финансовой помощи. О том, дошла ли эта помощь до рядовых граждан Украины, Миксеру вряд ли что-то известно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Чёрный Сегодня, 17:35
    Эстонцы сами на паперти у американцев стоят, так поди ж ты...помощь они окажут!...Приятно , видать, осознавать, что они не самые нищие в Европе...
    Чёрный
    1. Anarchist Сегодня, 17:38
      А эстонцы знают? Не порвут?
      Anarchist
      1. Чёрный Сегодня, 17:41
        Украине будет передано примерно 200 тысяч евро.
        Как раз Пецюндеру на ящик хрошего коньяка laughing
        Чёрный
        1. Идущий Сегодня, 17:44
          Миксер заявил, что с 2014 года из эстонской казны Киеву было выделено около 6,7 млн евро финансовой помощи. О том, дошла ли эта помощь до рядовых граждан Украины, Миксеру вряд ли что-то известно.


          До Пети дошла точно.
          Идущий
          1. NIKNN Сегодня, 17:50
            Цитата: Идущий
            До Пети дошла точно.

            Это же эстония, помощи придет не ранее 2030 г. ... может быть. sad
            Ответ президента Эстонии авторам и поклонникам анекдотов про эстонцев:
            - Это не мы тормозим, это вы - ГОНИТЕ
            NIKNN
            1. Чёрный Сегодня, 17:53
              Цитата: NIKNN
              Это же эстония, помощи придет не ранее 2030 г

              Ответ президента Эстонии авторам и поклонникам анекдотов про эстонцев:
              - Это не мы тормозим, это вы - ГОНИТЕ wassat
              Чёрный
    2. Teberii Сегодня, 17:39
      Широкий жест,по барски.
      Teberii
    3. 79807420129 Сегодня, 17:43
      из эстонского бюджета Украине будет передано примерно 200 тысяч евро.

      Да вы что,издеваетесь что ли laughing Петручио это только на опохмел,а на закусь? laughing Ох эти эстонцы.
      79807420129
    4. Банщик-М Сегодня, 17:49
      что в общей сложности из эстонского бюджета Украине будет передано примерно 200 тысяч евро.

      Что то такое подозрение, что на эту сумму поставят "шпроты" просроченные со складов(никто не покупает соберут со всей прибалтики))))..И Порошенко конфет своих впарит "доблестным бойцам АТО" к рождеству и новому году..Бедные их желудки хе хе
      Банщик-М
  2. Керенский Сегодня, 17:36
    Ну а что? Молодцы. Не только о себе думают.
    Керенский
    1. Чёрный Сегодня, 17:42
      Цитата: Керенский
      Не только о себе думают.

      О них и за них думают американцы wassat
      Чёрный
      1. Logall Сегодня, 17:47
        Как слоган - ''с ш а. Мы всегда думаем за вас!''
        Logall
      2. Керенский Сегодня, 17:48
        О них и за них думают американцы

        Вы хотите сказать, что американцы приказали эстонцам дать денег украинцам? А не мелковато ли?
        Керенский
        1. Чёрный Сегодня, 17:49
          Цитата: Керенский
          Вы хотите сказать, что американцы приказали эстонцам дать денег украинцам?

          Я хочу сказать, что это слишком мало.Так при жизни некоторые кастрюли даже помыться не успеют. wassat
          Чёрный
    2. Pirogov Сегодня, 17:50
      Цитата: Керенский
      Ну а что? Молодцы. Не только о себе думают.

      Это что новый анекдот ? эСТОНЦЫ ДУМАЮТ ?
      Pirogov
  3. oldzek Сегодня, 17:38
    ты смотри сколько лишних денег у эстов .у них всё всё в порядке и они готовы помогать всем всем.
    oldzek
  4. svp67 Сегодня, 17:40
    При этом заявлено, что эти средства Украина получит от Эстонии не напрямую, а через две международных организации. Речь идёт об управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев и о фонде ЮНИСЕФ.
    И это будут НЕ ДЕНЬГИ НАРОДА Эстонии, а деньги международных фондов. Интересно, а там имеются представители России? Или от туда они уже изолированы? Ах, да...главное что бы свой денежный вклад Россия вносила своевременно, но вот куда идут эти деньги, это не её дело... Да здравствует г-н Лавров....
    svp67
  5. Идущий Сегодня, 17:41
    Одно из направлений для выделения средств – приобретение предметов первой необходимости, а также реализация образовательных программ. Тех самых программ, в которых русскому языку не находится на Украине места?


    Вот она вишенка на торте.
    Идущий
  6. Piramidon Сегодня, 17:45
    Во, как. У чухонцев, оказывается, лишнее бабло появилось. Не понятно почему тогда они у ЕС просят компенсацию за тухлые шпроты и сыр, от которых Россия отказалась. Вот пусть и пускают эти средства на субсидии своим крестьянам.
    Piramidon
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