Эстония окажет финансовую помощь Украине

Эстонская пресса сообщает о том, что Таллин собирается выделить Украине финансовую помощь для восточных регионов страны, сталкивающихся с проблемами гуманитарного характера. Новостная служба «Радио 4» сообщает о том, что в общей сложности из эстонского бюджета Украине будет передано примерно 200 тысяч евро. Информацией о таком «аттракционе невиданной щедрости» со стороны Эстонии делится глава МИД этой прибалтийской республики Свен Миксер.При этом заявлено, что эти средства Украина получит от Эстонии не напрямую, а через две международных организации. Речь идёт об управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев и о фонде ЮНИСЕФ.Свен Миксер заявил о том, что Эстония не может «оставаться безучастной» к судьбам людей, оказавшихся в зоне вооружённого конфликта. По словам главы министерства иностранных дел Эстонии, государственная политика сегодня такова, что из эстонского бюджета и впредь будут финансироваться гуманитарные операции на востоке Украины. Одно из направлений для выделения средств – приобретение предметов первой необходимости, а также реализация образовательных программ. Тех самых программ, в которых русскому языку не находится на Украине места?Миксер заявил, что с 2014 года из эстонской казны Киеву было выделено около 6,7 млн евро финансовой помощи. О том, дошла ли эта помощь до рядовых граждан Украины, Миксеру вряд ли что-то известно.