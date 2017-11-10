21:31 10 ноября

США начали замену штурмовиков A-10 Thunderbolt II

Конгресс США официально запустил процесс замены легендарного штурмового самолёта A-10 Warthog. Как сообщил журнал Popular Mechanics, законодатели проголосовали за выделение первого транша в размере $400 млн на закупку новых лёгких самолётов поддержки в рамках программы OA-X.

На сегодняшний день ВВС США располагают только одним самолётом непосредственной поддержки пехоты – A-10 Thunderbolt, также известным как «Бородавочник» (Warthog). Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.

США начали замену штурмовиков A-10 Thunderbolt II

Штурмовик A-10 Thunderbolt II.



На «должность» самолета боевой поддержки ВВС США претендуют сразу четыре машины: Textron Scorpion, Embraer A-29 Super Tucano, Air Tractor AT-802L Longsword и Beechcraft AT-6 Wolverine. ВВС США уже провели первый этап испытаний этих самолётов в августе текущего года и даже предложили в опытном порядке задействовать Beechcraft AT-6 Wolverine и Embraer A-29 Super Tucano в реальных боевых условиях. Всего для ВВС США планируют закупить порядка 300 лёгких самолётов на сумму до $1,2 млрд.


Лёгкий штурмовик Textron Scorpion.


Военного ведомству ещё предстоит определиться с финальным претендентом на закупку. При этом закупка новых боевых самолётов должна состояться уже в следующем году, поскольку первый этап финансирования стартует именно в 2018 финансовом году. В ВВС США указывают, что новый самолёт позволит эффективно задействовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью при минимальных затратах. Так, если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для Textron Scorpion эта сумма составит всего $3000, передает "Warspot"


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Комментарии 79

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  1. The_Lancet Сегодня, 18:14
    Красавец!Воплощение огневой мощи и выживаемости.

    The_Lancet
    1. ПалБор Сегодня, 18:26
      Да!Пусть летают!И когда пачками падать начнут - пусть летают!Готовить смену не надо - пусть радуют нашу ПВО!Сэкономим на ракетах!
      Чё-то я от Виталия заразился...Хотя winked
      ПалБор
      1. Pirogov Сегодня, 18:32
        Цитата: ПалБор
        Чё-то я от Виталия заразился...Хотя

        Нехорошо забирать у Виталика его хлеб .)
        Pirogov
      2. НЕКСУС Сегодня, 18:40
        Цитата: ПалБор
        И когда пачками падать начнут - пусть летают!

        Машина интересная,и мы в этом вопросе сильно отстаем от матрассов. Новый штурмовик появиться не ранее 25 года думаю.Хотя обещают к 20 году что-то выстругать.
        В 2012 году стало известно о том, что в России решили работать над перспективным самолетом-штурмовиком (ПСШ). Позднее стало известно, что опытно-конструкторская разработка получила обозначение «Шершень-ЭП». Информация о том, каким будет новый самолет, противоречива, однако сообщалось, что «Шершень» будет обладать эффектом малозаметности. То есть применение «стелс-технологии» подразумевает, что ракеты и бомбы должны будут прятаться внутри фюзеляжа или в специальные подкрыльевые контейнеры. По всей видимости, данная крылатая машина будет хорошо бронированной. Штурмовик получит самое современное радиолокационное, прицельно-навигационное оборудование и новейшие средства связи. Он сможет применять всю номенклатуру тактического вооружения, в том числе дальнобойные высокоточные ракеты, что значительно сократит потери. Планируется, что самолет будет приспособлен работать не только с бетонных, но и грунтовых взлетно-посадочных полос. В 2020 году ПСШ должны начать поступать в части ВВС, постепенно заменяя Су-25СМ. В более отдаленном будущем «Шершни» будут действовать совместно с тяжелыми ударными беспилотниками, также разрабатываемыми в компании «Сухой».
        НЕКСУС
        1. новичок Сегодня, 18:58
          да вот только с подачи нашего экс ком. ВКС Бондарева решено проект “Шершень“ задвинуть, новый штурмовик сделать на планере СУ34. вот только у меня лично возникает куча вопросов.
          новичок
          1. NIKNN Сегодня, 19:12
            Цитата: новичок
            новый штурмовик сделать на планере СУ34

            Утопия. При такой цене и сложгности производства делать самолет поля боя..., банально не обеспечить нужным количеством, штурмовик нужен в немалом количестве.
            NIKNN
            1. новичок Сегодня, 19:22
              почему ж утопия? сделать то сделают. но затратно это из полноценного бомбардировщика делать штурмовик. хотя опять же, у янки одна концепция использования техники, у нас другая. по этому и говорю, что возникла куча вопросов, ибо не говорилось зачем, как и почему.
              новичок
              1. Лопатов Сегодня, 19:59
                А что Вы понимаете под термином "штурмовик"?
                На современном поле боя такие самолёты слишком уж уязвимы. Вплоть до одноразовости. Ну а как платформа для "длинной руки" Су-34 вполне подходит. Висеть в районе ожидания в нескольких десятках километров от линии соприкосновения и работать по целеуказанию от внешних источников. В идеале- в режиме "выстрелил-забыл", а ракета или сама наведётся, или с земли или БПЛА цель подсветят.
                Тогда на первое место выйдет время "висения" и боевая нагрузка.
                Лопатов
                1. новичок Сегодня, 20:08
                  блин, а что можно понимать под определением штурмовик? машина для поддержки пехоты, ваше висение и баррожирование тут не катят, может вы имели в виду вертолёт. как раз таки нужно будет сделать очень много изменений, что б утрясти из планера СУ34, который создавался как истребитель бомбардировщик. вобщем куча времени, денег, уж лучше бы “Шершень“ начали делать, ведь ресурс СУ25 закончивается в 25м.
                  новичок
                  1. Лопатов Сегодня, 20:15
                    Цитата: новичок
                    блин, а что можно понимать под определением штурмовик? машина для поддержки пехоты, ваше висение и баррожирование тут не катят,

                    Как раз таки именно они и "катят". Потому как над полем боя, где в недалёком будущем уже начнут миномётные мины и артиллерийские снаряды сбивать, летательным аппаратам с экипажем совсем не место. Одноразовые лётчики получатся, которые пехоте помочь не смогут по той простой причине, что будут сбиты ещё до этой помощи.

                    Цитата: новичок
                    может вы имели в виду вертолёт

                    И вертолёты тоже. Просто у них максимальная скорость по умолчанию ниже, и посему расстояние от района ожидания до вероятных районов пуска ракет должно быть меньше.
                    Лопатов
                    1. новичок Сегодня, 20:22
                      с требованиями, которые выдвигаете вы, штурмовик вообще не нужная машина. все ваши требования полностью удовлетворяют машины СУ24/34.
                      новичок
                      1. Лопатов Сегодня, 20:28
                        Цитата: новичок
                        все ваши требования полностью удовлетворяют машины СУ24/34.

                        Не факт. В идеале они должны стать некими "лидерами" для разведывательных БПЛА (то, что американцы сейчас с "Апачами" делают). То есть специальное оборудование для линии управления, информации и телеметрии с несколькими БПЛА. Которые как раз и будут заниматься разведкой/доразведкой целей, а при необходимости- подсветкой их или лазерными или РЛ средствами
                        Лопатов
                      2. новичок Сегодня, 20:43
                        Лопатов, вы под конец заблудились. в связке с МИ28, или КА 50 могут работать как бомбардировщики, так и истребители с ударными возможностями МИГ29/СУ30/35 это называется наводка, или атака из засады. если хотите работы в паре с бпла, или вертолётом, куда деть желаемый вами сверхзвук? в общем, определитесь, как то, чего хотите на самом деле.
                        новичок
                      3. Лопатов Сегодня, 21:08
                        Цитата: новичок
                        Лопатов, вы под конец заблудились. в связке с МИ28, или КА 50 могут работать как бомбардировщики, так и истребители с ударными возможностями МИГ29/СУ30/35 это называется наводка, или атака из засады. если хотите работы в паре с бпла, или вертолётом, куда деть желаемый вами сверхзвук?

                        Эт Вы что-то не можете понять. Вот есть, к примеру, три усиленных мотострелковых бригады, которые идут по своим маршрутам в походном или предбоевом порядке. На противника может наскочить как ГПЗ, так и боковые походные заставы. И вот с этого момента начинает работать секундомер. И чем дольше самолёт будет лететь из района ожидания в точку пуска, тем больше погибнет пехоты и противотанкистов, которые будут обеспечивать развёртывание бригады в боевой порядок...
                        О каких "засадах" можно тут вести речь?
                        Лопатов
        2. Pirogov Сегодня, 18:59
          Цитата: НЕКСУС
          Машина интересная,и мы в этом вопросе сильно отстаем от матрассов. Новый штурмовик появиться не ранее 25 года думаю.Хотя обещают к 20 году что-то выстругать.

          А Су-25СМ3 чем плох ? Тем что дешёвый и много на нём не заработаешь ?
          Pirogov
          1. Лопатов Сегодня, 20:03
            Цитата: Pirogov
            А Су-25СМ3 чем плох ?

            Всем.
            Малая боевая нагрузка, экипаж из одного человека, очень слабенькие возможности по разведке, дозвуковая скорость, сравнительно небольшое время полёта при полной загрузке
            Лопатов
            1. новичок Сегодня, 20:11
              зачем штурмовику сверхзвук?
              новичок
              1. Лопатов Сегодня, 20:18
                Цитата: новичок
                зачем штурмовику сверхзвук?

                Чтобы контролировать больший участок фронта или больший район
                Лопатов
                1. новичок Сегодня, 20:26
                  слушайте, задам вам ваш же вопрос: что вы понимаете под понятием штурмовик? ему работать непосредственно над полем боя, а вы со сверхзвуком. это вам не разведчик.
                  новичок
                  1. Лопатов Сегодня, 20:35
                    Цитата: новичок
                    ему работать непосредственно над полем боя

                    Ему нечего делать "непосредственно над полем боя". Вообще. Или противник завалит (сейчас те же американцы в этом плане "взялись за ум") Или своя артиллерия "приземлит". Децентрализация артиллерийских орудий и их высокая скорострельность очень сильно увеличивает вероятность встречи самолёта и снаряда.
                    Лопатов
                    1. новичок Сегодня, 20:48
                      аы поменьше смотрите в сторону янки. вы видите какие стрекозы они берут в штурмовики? слушайте перестаньте уже. в конце концов если по вашему ему нечего делать над полем боя, то это уже не штурмовик. повторюсь, определитесь с вашими требованиями к технике.
                      новичок
                      1. Лопатов Сегодня, 20:51
                        Цитата: новичок
                        в конце концов если по вашему ему нечего делать над полем боя, то это уже не штурмовик.

                        Значит нам не нужны "штурмовики" по причине их бесполезности
                        Лопатов
                      2. новичок Сегодня, 21:00
                        Лопатов, я видимо пишу по турецки. зайдём с другой стороны. СУ25 вообще нужно передать под командование сухопутных войск, что б под рукой были.
                        новичок
                    2. Pirogov Сегодня, 20:48
                      Цитата: Лопатов
                      Ему нечего делать "непосредственно над полем боя". Вообще. Или противник завалит (сейчас те же американцы в этом плане "взялись за ум") Или своя артиллерия "приземлит". Децентрализация артиллерийских орудий и их высокая скорострельность очень сильно увеличивает вероятность встречи самолёта и снаряда.

                      Высота боевого применения СУ 25 с максимальной боевой нагрузкой:' 5000 м . Лопатов Вы случайно не в доле от производства СУ 34 ?
                      Pirogov
                      1. Лопатов Сегодня, 20:54
                        Цитата: Pirogov
                        Высота боевого применения СУ 25 с максимальной боевой нагрузкой:' 5000 м

                        И чем он будет с высоты в 3 км. заниматься? Вражеских зенитчиков тренировать?
                        Лопатов
            2. Pirogov Сегодня, 20:42
              Цитата: Лопатов
              Всем.
              Малая боевая нагрузка, экипаж из одного человека, очень слабенькие возможности по разведке, дозвуковая скорость, сравнительно небольшое время полёта при полной загрузке

              Тогда принятый на вооружения ЯК 130 тоже по вашему не нужен , пусть сразу учатся на СУ 30 и СУ 35 Су 34? Что касается СУ 25 то ему не нужна сверхзвуковая скорость он фронтовой штурмовик ,имеющий много достоинств например : СУ 25 стоит не дорого и обслуживание тоже не дорогое , имеет хорошую живучесть ,да и боевая нагрузка в 4400 кг для фронтовика вполне достаточна , а зачем большая дальность полёта СУ 25 мне совсем не понятно ,если он выполняет совсем другие задачи ,чем тот же СУ 34 .
              Pirogov
              1. Лопатов Сегодня, 20:57
                Цитата: Pirogov
                Тогда принятый на вооружения ЯК 130

                Э... А разве это не учебно-боевой самолёт?
                Цитата: Pirogov
                СУ 25 стоит не дорого и обслуживание тоже не дорогое

                А вот лётчик- весьма дорог. И потому его одноразовое применение больно накладная штука. Я так думаю, дешевле "Искандером" жахнуть
                Лопатов
                1. Pirogov Сегодня, 21:15
                  Цитата: Лопатов
                  Э... А разве это не учебно-боевой самолёт?

                  Внимательно читайте комментарий ,где я по моему по русски написал :Тогда принятый на вооружения ЯК 130 тоже по вашему не нужен , пусть сразу учатся на СУ 30 и СУ 35 Су 34?

                  ЯК 130 учебно-боевой самолёт/штурмовик . А вот Искандером жахнуть я за ! )
                  Pirogov
        3. 210окв Сегодня, 19:39
          У него интересная компоновка.Ээто фактическт летающая многоствольные пушка.И самолёт надежный
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: ПалБор
          И когда пачками падать начнут - пусть летают!

          Машина интересная,и мы в этом вопросе сильно отстаем от матрассов. Новый штурмовик появиться не ранее 25 года думаю.Хотя обещают к 20 году что-то выстругать.
          В 2012 году стало известно о том, что в России решили работать над перспективным самолетом-штурмовиком (ПСШ). Позднее стало известно, что опытно-конструкторская разработка получила обозначение «Шершень-ЭП». Информация о том, каким будет новый самолет, противоречива, однако сообщалось, что «Шершень» будет обладать эффектом малозаметности. То есть применение «стелс-технологии» подразумевает, что ракеты и бомбы должны будут прятаться внутри фюзеляжа или в специальные подкрыльевые контейнеры. По всей видимости, данная крылатая машина будет хорошо бронированной. Штурмовик получит самое современное радиолокационное, прицельно-навигационное оборудование и новейшие средства связи. Он сможет применять всю номенклатуру тактического вооружения, в том числе дальнобойные высокоточные ракеты, что значительно сократит потери. Планируется, что самолет будет приспособлен работать не только с бетонных, но и грунтовых взлетно-посадочных полос. В 2020 году ПСШ должны начать поступать в части ВВС, постепенно заменяя Су-25СМ. В более отдаленном будущем «Шершни» будут действовать совместно с тяжелыми ударными беспилотниками, также разрабатываемыми в компании «Сухой».
          210окв
        4. Partyzan Сегодня, 19:44
          и вы хотитте сказать СУ-39 хуже?
          Partyzan
          1. новичок Сегодня, 19:54
            А10_ это летающая 50мм. авиапушка, со всеми вытекающими, отнюдь не штурмовик. наш СУ полноценный, по достоинству заслуженный штурмовик.
            новичок
            1. Partyzan Сегодня, 20:07
              ну так если это деревянная пушка, то зачем сравнивать с пулеметом?
              Partyzan
            2. noviczok Сегодня, 20:09
              30 миллиметровая пушка. И чем А-10 не штурмовик? Бронирован, живуч, оружия несет много и разное. Разве что в последнее время в основном управляемыми ракетами пользуется вместо пушки, ну так и время такое, что штурмовать как во времена ВОВ самоубийственно на любом самолете.
              noviczok
              1. новичок Сегодня, 20:34
                сейчас, попробую. у а10 иеньшая скорость, практически вертолётная. бронирование: панели на болтах, у Сушки титановая цельная капсула, тачнее ванна, по форме. двигатели у Мушки всеядные. маневренность у а10 нмкакая, Сушка юркий самолёт. габариты меньше у Сушки, тоже влияет на живучесть. да и боевая нагрузка у Сушке вполне достаточная, можно конечно и СУ34 переделать под штормовик (8т). вот только зачем? нужно ли ему столько?
                новичок
                1. noviczok Сегодня, 21:00
                  Скорости у Су-25 и А-10 сопоставимы, максимально 975 и 706 км/ч у земли соответственно. Атаковать на максимальной скорости он и так и так не будут, и уж тем более у А-10 далеко не вертолетная скорость.

                  Бронирование у А-10 хоть и на болтах, но тоже вполне солидное.

                  При этом бронекабина летчика изготовлена в форме «ванны», собранной на винтах из титановых бронелистов. Бронестекло фонаря кабины в состоянии выдержать попадание 23-мм снаряда такой ЗСУ как «Шилка».


                  https://topwar.ru/100011-a-10-thunderbolt-ii-shtu
                  rmovik-postroennyy-vokrug-aviacionnoy-pushki.html


                  Плюс (как я писал ниже) двигатели у А-10 разнесены так, что уничтожить сразу два проблематично. К тому же двигатели вынесены за фюзеляж (не перекинется огонь) и прикрыты с нижней полусферы плоскостями крыльев (усложняет наведение на них ПЗРК). Да и практика показала его живучесть.

                  Насчет маневренности, габаритов и боевой нагрузки углубляться уже не буду. Эти параметры сопоставимы, где один самолет лучше, где-то - второй.

                  В любом случае по моему мнению - оба самолета вполне удачные штурмовики, последние из могикан, достойные этого названия.
                  noviczok
                  1. новичок Сегодня, 21:30
                    ну у Сушки тоже двигатели разнесены. насчёт скорости вы не берите макс. а сравните крейсерскую. как сказал двиглы Сушки всеядные.
                    новичок
          2. NKT Сегодня, 21:18
            У су-39 - специализация танки, это модификация су-25Т
            NKT
      3. xetai9977 Сегодня, 19:00
        Очень нужный самолёт! Вообще.многие страны уже идут по этому пути. Турция презентовала ещё зимой-Двухместный самолет Hurkus-С сохранил используемые на базовом варианте машины турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A-68T взлетной мощностью 1600 л.с. с пятилопастным воздушным винтом Hartzell HC-B5MA-3, но оснащен шестью внешними узлами подвески, на которых может нести до 1500 кг вооружения. Самолет оснащен подфюзеляжной круглосуточной оптико-электронной станцией Aselsan ASEFLIR-300, обеспечивающей в том числе применение управляемого оружия с лазерной полуактивной системой наведения, и получит модифицированный комплекс авионики, включая аппаратуру передачи данных. Планируется установка бортового комплекса обороны, кабина пилотов защищена элементами бронирования.
        xetai9977
        1. Pirogov Сегодня, 19:04
          Цитата: xetai9977
          Очень нужный самолёт! Вообще.многие страны уже идут по этому пути. Турция презентовала ещё зимой-

          В целях экономии почему и нет,вполне пойдёт курдов гонять.
          Pirogov
          1. Partyzan Сегодня, 19:49
            Цитата: Pirogov
            В целях экономии почему и нет,вполне пойдёт курдов гонять.

            ну в целях экономии это лучший вариант

            самопривод
            Partyzan
            1. Вас Влад Сегодня, 20:10
              Цитата: Partyzan
              ну в целях экономии это лучший вариант

              Может не надо,человеку на мозоль наступать? feel
              Вас Влад
              1. Partyzan Сегодня, 20:18
                Цитата: Вас Влад
                Может не надо,человеку на мозоль наступать?

                поставил +, это не к человеку Pirogov , но других таких картинок с самоприводом не было, если он принял это как шарж на него - я приношу публично извинения, он такой картинки не достоин - он лучше, он славянин, ну вроде, извинился как мог, камни пособирал hi
                Partyzan
                1. Вас Влад Сегодня, 20:21
                  Надо понимать, что кое кому,ну очень выгодно чтобы мы друг друга гнобили!Вы как я понял в курсе hi
                  Вас Влад
                  1. Partyzan Сегодня, 20:33
                    Цитата: Вас Влад
                    Надо понимать, что кое кому,ну очень выгодно

                    и у этого - кое кому - уши полосатые
                    Partyzan
    2. DMB_95 Сегодня, 18:48
      Цитата: The_Lancet
      Красавец!Воплощение огневой мощи и выживаемости

      Ил - 2 его имя .
      DMB_95
      1. LiSiCyn Сегодня, 19:44
        Если, сравнивать с последними тремя вариантами... Да, поставить на него новый движок..
        LiSiCyn
    3. svp67 Сегодня, 19:09
      Цитата: The_Lancet
      Воплощение огневой мощи и выживаемости.

      Мощи, так это ДА. Но вот ВЫЖИВАЕМОСТИ, ту ему до нашего "Грача" ДАЛЕКО
      svp67
      1. Вас Влад Сегодня, 20:14
        Цитата: svp67
        Мощи, так это ДА. Но вот ВЫЖИВАЕМОСТИ, ту ему до нашего "Грача" ДАЛЕКО

        Не факт!Насмотрелся я фоток в каком состоянии а -10 до аэродрома добирались, если коротко, в усечённом yes
        Вас Влад
        1. svp67 Сегодня, 20:33
          Цитата: Вас Влад
          Не факт!Насмотрелся я фоток в каком состоянии а -10 до аэродрома добирались, если коротко, в усечённом

          В таком?



          А вот в таком "Грач" возвращался...





          svp67
      2. noviczok Сегодня, 20:25
        С чего бы? Пилот бронирован, двигатели разнесены так, что уничтожить сразу два проблематично. Плюс двигатели вынесены за фюзеляж (не перекинется огонь) и прикрыты с нижней полусферы плоскостями крыльев (усложняет наведение на них ПЗРК). Да и практика показала его живучесть.



        noviczok
        1. svp67 Сегодня, 20:45
          Цитата: noviczok
          и прикрыты с нижней полусферы плоскостями крыльев (усложняет наведение на них ПЗРК).

          Это от ракет ПЗРК ни как не спасет.
          svp67
  2. RASKAT Сегодня, 18:15
    Всего для ВВС США планируют закупить порядка 300 лёгких самолётов на сумму до $1,2 млрд.
    1.2 разделить на 300 получится 4 миллиона за штуку. Да в Америке пара ботинок для морпеха дороже стоит чем этот самолет. Не это какой то развод, мне в это не верится. Может журналисты что напутали? Или потом цену поднимут мол инфляция и т.д и т.п ну как они это умеют. request
    RASKAT
  3. Al Asad Сегодня, 18:21
    Чак Норрис опустил руки?
    Al Asad
  4. svp67 Сегодня, 18:21
    Так посмотрим, на что же они готовы поменять "Бородавочника"
    "Textron Scorpion" США
    Размах крыла, м 14.43
    Длина самолета,м 13.26
    Высота самолета,м 4.30
    Площадь крыла,м2
    Масса, кг
    пустого самолета 5352
    максимальная взлетная 9639
    Тип двигателя 2 ТРД Honeywell TFE731
    Тяга, кгс 2 х 1800
    Максимальная скорость, км/ч 833
    Крейсерская скорость, км/ч 750
    Перегоночная дальность, км 4400
    Практическая дальность, км
    Практический потолок, м 14000
    Экипаж, чел 2
    Вооружение: боевая нагрузка 2800 кг на 6 узлах подвески и
    внутренний отсек на 1400 кг
    svp67
    1. svp67 Сегодня, 18:23
      "EMB-314 Super Tucano" Бразилия

      Модификация EMB-314
      Размах крыла, м 11.14
      Длина самолета,м 10.53
      Высота самолета,м 3.90
      Площадь крыла,м2 19.40
      Масса, кг
      пустого самолета 2420
      нормальная взлетная 2890
      максимальная взлетная 3210
      топлива 538
      ПТБ, л 2 х 323
      Тип двигателя 1 ТВД Pratt Whitney PT6A-68/1
      Мощность, л.с. 1 х 1600
      Максимальная скорость, км/ч 557
      Крейсерская скорость, км/ч 462
      Перегоночная дальность, км 2770
      Практическая дальность, км 1570
      Максимальная скороподъемность, м/мин 900
      Практический потолок, м 10670
      Макс. эксплуатационная перегрузка 7
      Экипаж, чел 2
      Вооружение (опционально): боевая нагрузка - до 1500 кг на 5 узлах подвески
      svp67
      1. svp67 Сегодня, 18:26
        Air Tractor AT-802L Longsword
        США

        Модификация AT-802U
        Размах крыла, м 18.06
        Длина самолета,м 10.87
        Высота самолета,м 3.50
        Площадь крыла,м2 37.30
        Масса, кг
        пустого самолета 2903
        максимальная взлетная 7257
        Тип двигателя 1 ТВД Pratt & Whitney Canada PT6A-67F
        Мощность, л.с. 1 х 1600
        Максимальная скорость, км/ч 370
        Крейсерская скорость, км/ч 300
        Практическая дальность, км 2963
        Практический потолок, м 7620
        Экипаж, чел 2
        Вооружение: боевая нагрузка 4100 кг на 6 узлах подвески
        svp67
        1. svp67 Сегодня, 18:28
          Beechcraft AT-6 Wolverine
          США

          Модификация AT-6B
          Размах крыла, м 10.10
          Длина самолета,м 10.30
          Высота самолета,м 3.30
          Площадь крыла,м2 16.30
          Масса, кг
          пустого самолета 2100
          максимальная взлетная 2948
          Тип двигателя 1 ТВД Pratt Whitney Canada PT6A-68D
          Мощность, л.с. 1 х 1600
          Максимальная скорость, км/ч 585
          Крейсерская скорость, км/ч 500
          Перегоночная дальность, км 2779
          Практическая дальность, км 1575
          Максимальная скороподъемность, м/мин
          Практический потолок, м 7620
          Макс. эксплуатационная нагрузка 7
          Экипаж, чел 2
          Вооружение: два 12.7-мм пулемета
          Боевая нагрузка - на 6 узлах подвески:
          6xBDU-33 калибра 133;
          2хBDU-33, 2х2,7 мм и 2хLAU-68;
          2хМк 82 калибра 226 кг.
          При сопряжении с шиной MIL- STD-1553 в состав АСП могут входить УР AIM-9X класса "в-в", УАБ "Пэйвуэй-2/" Пэйвуэй-4", JDAM, а также SDB. 2 х ПТБ
          svp67
          1. svp67 Сегодня, 18:30
            И становиться понятно, что США ищет ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ самолет против "папуасов", без обид, а в смысле того, что противник США должен быть почти полностью БЕЗОРУЖЕН. Из этого, я делаю вывод, что армия США еще долго не откажется от А-10
            svp67
            1. NIKNN Сегодня, 19:17
              Цитата: svp67
              США ищет ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ самолет

              Лобби от ВПК не пропустит , ну или этот "дешевый" самолет будет стоить согласно утвержденному бюджету, распилу, нужное подчеркнуть.
              NIKNN
              1. Partyzan Сегодня, 19:53
                нужное уже выделено - бюджет распилен
                Partyzan
            2. Dr. David Livesey Сегодня, 19:33
              Армия США уже давно отказалась от А-10, забила болт на свой ОБТ "Абрамс" по той простой причине, что не собирается участвовать в каких-либо сражениях в поле в стиле окопной войны. У них все просто: охуярить с воздуха лошков и зайти морпехами на легкобронированной технике. Если бы у них был малейший шанс провернуть такую подляну у нас, они не стали бы сомневаться ни минуты...
              Dr. David Livesey
              1. Partyzan Сегодня, 19:57
                вы сказали все правильно, исправте некоторые ошибки в написании, а то может получится
                Partyzan
                1. Dr. David Livesey Сегодня, 20:05
                  То, что кажется Вам матом, им не является, я филологический закончил.
                  Dr. David Livesey
        2. LiSiCyn Сегодня, 18:59
          Я, думаю Ил-2, по круче будет... Опять же, при выходе из пикирования, стрелок может папуасов из пулемета, поливать... laughing
          LiSiCyn
  5. Machete Сегодня, 18:22
    1,2 млрд?
    Наверное, 12 млрд?
    Да и лёгкий самолёт не заменит бронированный и живучий штурмовик.
    Machete
    1. okko077 Сегодня, 19:28
      Современные виды боевых действий не предполагают использование штурмовика ! Их время ушло, броня не спасает на малой высоте, а на средней она не нужна... Штурмовка , как вид авиационного применения устарела....Вопрос защиты экипажа - это общий вопрос безопасности и к теме штурмовика не относится....
      okko077
      1. Dr. David Livesey Сегодня, 20:14
        Сейчас все рассуждают о современных видах боевых действий, не пытаясь осознать, что никто с 1945 года не пытался зайти на чужую территорию по-серьезному. американцы сунулись во Вьетнам, положили 60к отборных солдат (отборных с их точки зрения)
        Dr. David Livesey
  6. san4es Сегодня, 18:27
    $400 млн на закупку новых лёгких самолётов поддержки в рамках программы OA-X

    san4es
  7. Идущий Сегодня, 18:40
    Всего для ВВС США планируют закупить порядка 300 лёгких самолётов на сумму до $1,2 млрд.


    Что то цифра подозрительно мала.
    Идущий
  8. PValery53 Сегодня, 18:56
    Граждане России! Умер русский писатель-сатирик, который заслуженно возвышал скромный и великий Русский народ над дешёвыми и никчёмными и мелкими народишками еуроппы и ковбойской(скотопасной) америки. Честь Ему, Хвала и благодарность за подъём русского самосознания! - Светлая память!
    PValery53
    1. Pirogov Сегодня, 19:10
      Цитата: PValery53
      Граждане России! Умер русский писатель-сатирик, который заслуженно возвышал скромный и великий Русский народ над дешёвыми и никчёмными и мелкими народишками еуроппы и ковбойской(скотопасной) америки. Честь Ему, Хвала и благодарность за подъём русского самосознания! - Светлая память!

      Полностью вас поддерживаю . Как либеральные сволочи ,начали поливать его грязью ещё и тело не остыло ,пора уже всякую мерзость ставить на место.
      Pirogov
    2. МВГ Сегодня, 19:18
      Присоединяюсь. Задорнов был Человек
      МВГ
  9. kos 75 Сегодня, 19:11
    судя по фоткам им можно ил 2 предложить )) модернизированный
    kos 75
  10. Волька Сегодня, 19:13
    янки бы ишо леталку братьев райт взяли на вооружение, аккурат самое то...
    Волька
  11. Bondik05 Сегодня, 19:25
    Походу война окончательно перешла в разряд коммерции. Знакомая схема-уменьшить издержки (стоимость самолета) для увеличения прибыли.
    Bondik05
  12. Витас Сегодня, 19:44
    То есть фраза "От винта", опять возвращается. Пора нам задуматься, по поводу Яка...
    Витас
  13. da Vinci Сегодня, 20:11
    По ощущению - тот же як 130. Как штурмовик поля боя no
    da Vinci
  15. XXXIII Сегодня, 20:51
    А как же универсальность 22 и 35 ?! negative Для ковровых бомбардировок, можно и КР на штамповать, дешевле и практичней...... laughing
    XXXIII
Картина дня