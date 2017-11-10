США начали замену штурмовиков A-10 Thunderbolt II
Конгресс США официально запустил процесс замены легендарного штурмового самолёта A-10 Warthog. Как сообщил журнал Popular Mechanics, законодатели проголосовали за выделение первого транша в размере $400 млн на закупку новых лёгких самолётов поддержки в рамках программы OA-X.
На сегодняшний день ВВС США располагают только одним самолётом непосредственной поддержки пехоты – A-10 Thunderbolt, также известным как «Бородавочник» (Warthog). Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.
На «должность» самолета боевой поддержки ВВС США претендуют сразу четыре машины: Textron Scorpion, Embraer A-29 Super Tucano, Air Tractor AT-802L Longsword и Beechcraft AT-6 Wolverine. ВВС США уже провели первый этап испытаний этих самолётов в августе текущего года и даже предложили в опытном порядке задействовать Beechcraft AT-6 Wolverine и Embraer A-29 Super Tucano в реальных боевых условиях. Всего для ВВС США планируют закупить порядка 300 лёгких самолётов на сумму до $1,2 млрд.
Военного ведомству ещё предстоит определиться с финальным претендентом на закупку. При этом закупка новых боевых самолётов должна состояться уже в следующем году, поскольку первый этап финансирования стартует именно в 2018 финансовом году. В ВВС США указывают, что новый самолёт позволит эффективно задействовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью при минимальных затратах. Так, если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для Textron Scorpion эта сумма составит всего $3000, передает "Warspot"
На сегодняшний день ВВС США располагают только одним самолётом непосредственной поддержки пехоты – A-10 Thunderbolt, также известным как «Бородавочник» (Warthog). Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.
Штурмовик A-10 Thunderbolt II.
На «должность» самолета боевой поддержки ВВС США претендуют сразу четыре машины: Textron Scorpion, Embraer A-29 Super Tucano, Air Tractor AT-802L Longsword и Beechcraft AT-6 Wolverine. ВВС США уже провели первый этап испытаний этих самолётов в августе текущего года и даже предложили в опытном порядке задействовать Beechcraft AT-6 Wolverine и Embraer A-29 Super Tucano в реальных боевых условиях. Всего для ВВС США планируют закупить порядка 300 лёгких самолётов на сумму до $1,2 млрд.
Лёгкий штурмовик Textron Scorpion.
Военного ведомству ещё предстоит определиться с финальным претендентом на закупку. При этом закупка новых боевых самолётов должна состояться уже в следующем году, поскольку первый этап финансирования стартует именно в 2018 финансовом году. В ВВС США указывают, что новый самолёт позволит эффективно задействовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью при минимальных затратах. Так, если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для Textron Scorpion эта сумма составит всего $3000, передает "Warspot"
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