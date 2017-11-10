«Калашников» представил самозарядное ружье TG2 под патрон .366 ТКМ

Российский концерн «Калашников» представил первое самозарядное ружье TG2 под калибр .366 ТКМ. Внешне его сложно отличить от автомата АК-103, но в отличие от него, ружье легко приобрести по самой обычной лицензии на "гладкоствол". TG2 вобрало в себя все лучшее от «Калашникова» - складной приклад, планки Пикатинни и прочее. Патрон .366 ТКМ является уникальным в своем роде. Он имеет схожую с 7,62х39 баллистику, что позволяет стрелять на более дальние дистанции, нежели из обычного гладкоствольного оружия.