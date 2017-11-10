21:24 10 ноября

«Калашников» представил самозарядное ружье TG2 под патрон .366 ТКМ

Российский концерн «Калашников» представил первое самозарядное ружье TG2 под калибр .366 ТКМ. Внешне его сложно отличить от автомата АК-103, но в отличие от него, ружье легко приобрести по самой обычной лицензии на "гладкоствол". TG2 вобрало в себя все лучшее от «Калашникова» - складной приклад, планки Пикатинни и прочее. Патрон .366 ТКМ является уникальным в своем роде. Он имеет схожую с 7,62х39 баллистику, что позволяет стрелять на более дальние дистанции, нежели из обычного гладкоствольного оружия.




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Комментарии 4

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  1. mat-vey Сегодня, 18:49
    Сегодня Михаилу Тимофеевичу было бы 98 ....
    mat-vey
  2. svp67 Сегодня, 18:49
    Российский концерн «Калашников» представил первое самозарядное ружье TG2 под калибр .366 ТКМ.
    А вот тут ИНТЕРЕСНО
    .366 ТКМ (9,5х38) — разработанный в России охотничий патрон для гладкоствольного оружия с частично нарезным стволом («Парадокс»), или нарезной насадкой типа «Парадокс», а также стволов со сверловкой Ланкастера.
    И это мне НРАВИТЬСЯ,
    svp67
    1. фигвам Сегодня, 21:17
      Это уже 2 новых патрона сделали.

      фигвам
  3. Волька Сегодня, 20:01
    я бы на охоту с таким не пошел...
    Волька
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