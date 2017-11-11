Основатель империи

К 790 – летию со дня кончины основателя Золотой Орды, воина, великого полководца и реформатора – Чынгыз хана (Темучина) 03.10.1155 – 25.08.1227 гг.До сих пор в оценке многих сторон жизни и истории Золотой Орды встречаются самые противоположные мнения. В научных работах и учебной литературе, просто в самом восприятии истории, на наш взгляд, существует целый ряд заблуждений, искажений, утвердившихся стереотипов. Это относится к идеологии, политике, границам, названию государства, развитости культуры, соотношению понятий «монголы» и «татары». В первую очередь, при ознакомлении с любым источником (а первоисточники старательно уничтожены) бросается в глаза явная и резко отрицательная роль Золотой Орды в истории Руси. В результате в науке создалась такая ситуация, когда по большей части изучалась не столько сама Золотая Орда, сколько еѐ влияние на Русь и их взаимоотношения. Причѐм даже эта сторона нередко ограничивалась набором самых общих суждений и декларативных заявлений, обычно подкреплѐнных известными цитатами из работ К. Маркса. Но эмоционально и политически негативные мысли Маркса о татарах звучали бы правдоподобнее, будь они дополнены конкретными, правдивыми историческими фактами. Особо нужно сказать об актуальности данной даты.Только правдивые исторические материалы внесут вклад в дело единства России и выработки взаимно приемлемой национальной идеи россиян на основе возрождения евразийства. Тем более имеется достаточно полной и объективной информации о прошлом народа, сыгравшего огромную роль в формировании не только российской государственности, но и основных этносов. Как России, так и Евразии в целом. Широко известная сегодня биография Чингисхана является весомым аргументом в пользу той точки зрения, что деятельность одного человека может существенно изменить историю не только народа, но и всего человечества. Такие люди появляются очень редко. Сразу, драматично и радикально меняли вектор развития цивилизации только великие завоеватели. Они подстѐгивали историю, одновременно разрушая прежний мир и создавая новый, который был проекцией их воли и нѐс на себе отпечаток их личности.Большинство историков считают, что великий полководец появился на свет 3 октября 1155 года. И видят факт глубокого символизма в том, что сын Есугея родился на свет, сжимая в кулачке сгусток крови. Отец дал ему имя Темучин.... Империи одной лишь хищной алчностью не создаются, здесь необходима идеология. И она у Чингисхана имелась... Он был одержим мечтой о создании Единого Мира и совершенного государства. В эпоху всеобщей разобщѐнности и беззакония, когда властвовала грубая сила, идеалом земного устройства представлялась империя, охватывающая весь мир, управляемая одной волей и живущая по одинаковым правилам. Для Чингисхана общество и природа были взаимосвязаны. Он хотел укрепить навечно, сохранить сложившуюся в степи модель цивилизации, распространить еѐ на всю землю. Он был последним из великих деятелей истории с таким «архаичным» взглядом на мир. Начиная с «великого курултая», Чингисхан настойчиво проводил свои реформаторские мероприятия, постепенно наделяющие зачатки управленческого аппарата его улуса функциями государства. Эти мероприятия имели осознанный курс на преобразования и коснулись в первую очередь структур его улуса, ответственных за сферы деятельности - устройство военнополитического аппарата, ведение хозяйства, правосудие и внешнюю политику. Объединение Чингисханом народов и племѐн в рамках единого государства создало благоприятные условия для формирования и развития единой народности и его языка, создания общегосударственной письменности (на основе уйгурского алфавита).Татары – совокупность народов, населяющих территорию Восточного Забайкалья и современной Монголии. Они жили с монголами, контактировали, постоянно общались, роднились. Многие средневековые документы, доказывающие, что Чингисхан был татарином, скрыты от широкой общественности, засекречены «в интересах власть имущих». По их указке учѐные специально связывали имя Чингисхана с монголами, которые даже ещѐ в XIX веке были малочисленными полудикими кочевниками, скитающимися по степям. Монголов понять нетрудно, какому народу не хочется присвоить себе память о легендарной личности? А. Македонского пытались сделать своим чуть ли не тридцать народов! Утямеш-ходжа, известная личность в истории Орды, в своей книге о Чингисхане написал: «После распада Орды узбеки и киргизы стали беками, а татары остались Ханами». И ни одного слова о монголах. Каким именем от рождения наречѐн Чингисхан?Татарским именем Темучин! (Тимерче – кузнец, звон железа). Наследник каганов, владевший огромным многовековым опытом предков по государственному строительству. У такого человека, естественно, было откуда взяться опыту создания армии, государства, законов, экономических отношений. Слово «монгол» было введено официально только после образования державы Чингисхана, для обозначения правящей династии и в целом всего государства (Мен-гу), что переводится с тюркского языка, как вечное, данное на века (ср. совр. татарское – «мэнгелек» (вечность). Чингисхан хотел завоевать весь мир. Но цель его была благой – чтобы не было войн, чтобы все люди жили богато, счастливо и по закону «Ясы».Прошло почти 1000 лет человеческой истории, и нынешние правители с упоением мечтают о таком едином мировом государстве (глобализация, единая Европа). Именно этого хотел Чингисхан, именно этого он добивался, пусть и радикальными методами! Идеи Чингисхана опережали события на несколько веков вперѐд. Руководствуясь тенгрианской веротерпимостью, в «Ясе» он предписывал: «Уважать все исповедования, не отдавая предпочтения ни одному, дома Божии и его служителей, кто бы он ни был – щадить.Оставлять свободными от налогов и почитать их». «Яса» Чингисхана уравнивает все религии и не проводит различия между ними, что подтверждает религиозную и национальную толерантность Чингисхана. Чингисхан не самозванец (как иные цари на Руси), а законно выбранный на курултае каган. Им были найдены разумные подходы к государственному устройству и государственной политике, для поддержания единства, спокойствия, экономического и культурного развития многонационального и поликонфессионального государства, они актуальны и по сей день – этнокультурная автономия регионов, надконфессиональность и наднациональность государственной политики и идея объединения всей Евразии. Не случайно наследником Великой Монгольской империи и преемником этих идей Чингисхана стала Россия! В 2000 году Чингисхана объявили «Человеком тысячелетия».Он популярен даже в Великобритании, там установлен памятник в его честь. А у нас?.. Великий народ заслуживает великого предводителя. Не Руси объявлял крестовый поход Ватикан, а татарам (Папа Римский Григорий XIX). К нему присоединился император Фридрих II (1244). На каждый век небо посылало человека, чтобы усмирить неразумных. Почему история объединила два великих народа – русских и татар? Потому что победить их, пока они едины, невозможно. Так будем же достойны памяти Чингисхана. Будем помнить, чтить, обогащать дух наших предков.