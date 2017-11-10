Донбасс собрался вернуться в состав Украины?

Владислав Дейнего, находящийся в должности министра иностранных дел Луганской народной республики во всеуслышание заявил о необходимости вернуться в состав Незалежной. Он выразил уверенность в том, что западный мир не допустит полного разрыва Донбасса с Киевом. Столь резкое заявление прокомментировал политической аналитик Анатолий Вассерман.