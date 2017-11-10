21:30 10 ноября

Донбасс собрался вернуться в состав Украины?

Владислав Дейнего, находящийся в должности министра иностранных дел Луганской народной республики во всеуслышание заявил о необходимости вернуться в состав Незалежной. Он выразил уверенность в том, что западный мир не допустит полного разрыва Донбасса с Киевом. Столь резкое заявление прокомментировал политической аналитик Анатолий Вассерман.




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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 18:46
    Владислав Дейнего, находящийся в должности министра иностранных дел Луганской народной республики во всеуслышание заявил о необходимости вернуться в состав Незалежной.
    Было дело...Но даже г-н Дейнего не хочет сейчас "вернуться" в Незалежную, так как это грозит ему как МИНИМУМ 10-ю годами отсидки за "сепаратизм", так что "ляпнув", что то то не то, он явно понял,что поспешил, но и попал в "просак"
    svp67
  2. Всадник без головы Сегодня, 19:23
    За что боролись - на то и напоролись
    Всадник без головы
  3. Федя2017 Сегодня, 19:52
    Что ему кремлёвские инструкторы-сурковцы скажут, то он и озвучит от своего имени. Достойных давно устранили и убрали... Как говорил Греф ещё в 14-том году журналистам:" Вы просто ничего не понимаете... Он(Путин) будет аккуратно сливать Донбасс".
    Федя2017
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