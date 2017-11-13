Легкий танк Pioneer Tractor Skeleton Tank (США)



Pioneer Tractor Skeleton Tank в музее. Фото Wikimedia Commons



Современная реконструкция облика бронемашины. Рисунок Alternathistory.com



Вид на правый борт. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Схема танка. Рисунок The-blueprints.com



"Скелетный танк" на заводе. Фото Aviarmor.net



Прототип на полигоне, вид сзади. Фото Aviarmor.net



Бронемашина спускается с невысокого склона. Фото Aviarmor.net



Музейный образец во время реставрации. Фото Tanks-encyclopedia.com



Танк в Абердинском музее, вид спереди. Фото Wikimedia Commons



Правый борт машины. Видны основной корпус и кожух трансмиссии. Фото Wikimedia Commons



Вид сзади. Фото Wikimedia Commons



Skeleton Tank в экспозиции музея базы Форт-Ли. Фото Tanks-encyclopedia.com

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://aviarmor.net/

http://alternathistory.com/

http://landships.info/

https://militaryfactory.com/

Самые первые танки, вышедшие на поле боя, имели ромбовидную форму, положительным образом влиявшую на проходимость по пересеченной местности. Однако подобная конструкция ходовой части приводила к некоторым проблемам. Танк оказывался достаточно крупным и тяжелым, и потому нуждался в более мощном двигателе. Достаточно быстро были предложены несколько способов выхода из подобной ситуации. Один из них вскоре реализовали в проекте под названием Pioneer Tractor Skeleton Tank.Ранние танки-ромбы имели специфическую ходовую часть, гусеницы которой полностью охватывали бортовые отсеки корпуса. Это позволяло им подниматься на различные препятствия, но при этом приводило к увеличению размеров машины. Как следствие, большой и медлительный танк рисковал стать мишенью для артиллерии противника. Было очевидно, что для дальнейшего повышения основных характеристик требуется некая переработка существующего технического облика. Позже работы в этом направлении приведут к формированию архитектуры, сейчас считающейся классической. Тем не менее, до определенного времени конструкторы пытались усовершенствовать существующую ромбовидную конструкцию.В 1917 году американская фирма Pioneer Tractor Company из г. Вайнона (шт. Миннесота) выступила с предложением, касавшимся дальнейшего развития бронетанковой техники. Опыт эксплуатации существующих танков показывал, что наиболее высокие характеристики подвижности показывают танки легких классов. В то же время, по проходимости они серьезно отставали от более крупных и тяжелых «ромбов». В своем новом проекте американская компания предлагала объединить основные черты танков разных классов, что, как ожидалось, позволило бы получить желаемое сочетание основных характеристик.Оригинальные компоновочные и конструкторские идеи прорабатывались коллективом инженеров под руководством Эдвина М. Уилока. Специалисты изучили плюсы и минусы существующей техники, и по результатам таких анализов нашли оптимальную схему перспективного легкого танка с максимальной подвижностью. В новом проекте решили отказаться от использования крупного корпуса, служащего основой для ходовой части. Последняя должна была закрепляться на специальной раме требуемой формы. Из-за этого новый образец бронетехники получил название Skeleton Tank – «Скелетный танк». Кроме того, в некоторых публикациях упоминается альтернативное название Spider Tank («Танк-паук»), указывающее на специфический внешний вид машины.Главная проблема существующих танков-ромбов заключалась в необходимости использования длинного и высокого броневого корпуса, отличавшегося большой массой. Э. Уилок и его коллеги решили отказаться от подобного агрегата и разместить все необходимое оснащение в корпусе меньших размеров. Даже с учетом необходимости использования различных выносных устройств такая схема позволяла получить заметную экономию массы. По разным оценкам, новый «Скелетный танк» мог быть почти вдвое легче ромбовидной машины схожих размеров.Новый танк Pioneer Tractor Skeleton Tank получил максимально простой корпус, необходимый для размещения экипажа, оружия и силовой установки. В центральной части машины предлагалось поместить сравнительно компактный корпус коробчатой формы, собранный на болтах и заклепках из 12,7-мм броневой стали. Все детали корпуса имели одинаковый уровень защиты. Такой корпус занимал около трети общей длины машины и был заметно уже колеи гусеничного движителя. Днище корпуса было заметным образом поднято над грунтом, тогда как крыша оказывалась чуть ниже верхней ветви гусеницы.Корпус следовало изготавливать из шести прямоугольных броневых листов требуемого размера. Они собирались в параллелепипед, имевший верхний люк для установки башни, смотровые щели и окна для монтажа различного оборудования. В передней части, у бортов, помещались два двигателя, между которыми находилось рабочее место механика-водителя. Оставшиеся объемы отдавались под монтаж радиаторов и топливного бака, а также под некое подобие боевого отделения.На крыше корпуса предлагалось устанавливать невысокую цилиндрическую башню с единственной лобовой амбразурой. «Скелетный танк» отнесли к легкому классу, и поэтому посчитали, что он может оснащаться только пулеметным вооружением.По бокам от корпуса должны были располагаться более крупные элементы гусеничного движителя. Проект предлагал строить пространственную конструкцию из металлических труб, деревянных балок и листовой брони. Предусматривалась сборка крупного кольцевого агрегата близкой к овальной формы. Его передняя часть имела наклонный нижний элемент, необходимый для более простого подъема на препятствие. Сверху над ним имелись более пологие детали. Центральные части боковых агрегатов располагались вертикально. Корма образовывалась несколькими сходящимися деталями. Трубчатый каркас такого агрегата имел несколько горизонтальных силовых элементов, соединенных пятью вертикальными и двумя наклонными стойками.Два элемента гусеничного движителя соединялись друг с другом при помощи нескольких труб горизонтального расположения. Кроме того, перед основным корпусом и позади него трубы образовывали Х-образную конструкцию с шарниром в центре. Таким образом, гусеничное шасси основывалось на жесткой ферме из труб, и внутри него должен был подвешиваться корпус. Для определенной компенсации колебаний машины были использованы оригинальные крепления корпуса. На его лобовом и кормовом листах помещались продольные трубы, входившие в соответствующие кольца Х-образных конструкций. Благодаря этому корпус мог немного качаться по крену, компенсируя наклон шасси.В передней части корпуса предлагалось монтировать силовую установку в виде пары четырехцилиндровых бензиновых двигателей марки Beaver. Каждый из них развивал мощность до 50 л.с. и имел жидкостную систему охлаждения. Рядом с двигателями находился топливный бак емкостью 17 галлонов (64,35 л). Двигатели соединялись с оригинальной трансмиссией, обеспечивавшей привод кормовых ведущих колес.Корпус минимальных габаритов, расположенный вблизи центра тяжести, не мог вместить все необходимые устройства. По этой причине часть агрегатов трансмиссии была вынесена за его пределы. Крутящий момент двух двигателей выдавался на специальные редукторы, соединенные с парой кормовых карданных валов. Последние выводились за пределы основного корпуса и помещались по бокам от трубы-опоры корпуса. На уровне кормы шасси находился сравнительно компактный коробчатый кожух с прочими устройствами трансмиссии. С их помощью мощность передавалась на ведущие колеса.Несмотря на оригинальную конструкцию рамы шасси, ходовая часть для Skeleton Tank создавалась с использованием актуальных наработок того времени. В нижней части бортовой рамы помещалось 13 опорных катков среднего размера. Катки жестко крепились к раме и не оснащались подвеской. Центральные катки опирались на грунт, тогда как несколько передних и задних были подняты над ним и выполняли функции натяжных колес. Направляющее колесо помещалось в передней части гусеницы. Верхняя ветвь лежала на пяти поддерживающих роликах большого диаметра. Использовалась крупнозвенчатая стальная гусеница средней ширины.Легкий «Скелетный танк», по задумке его создателей, не нуждался в мощном вооружении. Его предполагалось оснащать всего одним пулеметом винтовочного калибра. Изначально в этой роли мог рассматриваться пулемет Browning M1917 с водяным охлаждением ствола. Оружие следовало устанавливать в лобовой амбразуре башни. Круговая наводка по горизонтали и вертикальное наведение в пределах определенного сектора должны были осуществляться вручную.Экипаж танка необычной конструкции состоял всего из двух человек. В передней части корпуса находилось рабочее место механика-водителя. Ему предлагалось следить за дорогой при помощи единственной смотровой щели в лобовом листе. Органы управления на посту водителя при помощи механической связи соединялись с двигателями и коробкой передач. Управление кормовыми устройствами трансмиссии, вынесенными в отдельный кожух, осуществлялось при помощи тяг, проходящих через трубы карданных валов.Непосредственно за водителем находился командир, также выполнявший функции стрелка. Он должен был следить за обстановкой, искать цели и использовать пулемет. Поиск цели и наведение оружия осуществлялось при помощи штатной амбразуры пулемета. Кроме того, не исключалось наблюдение с использованием люка в крыше башни. Однако этот люк, в первую очередь, предназначался для посадки в танк. Другие средства доступа внутрь корпуса не предусматривались.Перспективный легкий танк Pioneer Tractor Skeleton Tank был заметно крупнее других машин своего класса, но при этом лишь незначительно проигрывал им по массе. Длина машины составляла 7,62 м, ширина – 2,56 м, высота – 2,89 м. Боевая масса составляла всего 9,15 т. Таким образом, «Скелетный танк» был заметно легче другой техники с похожими шасси. К примеру, британские бронемашины ромбовидного типа, имевшие схожие габариты, весили не менее 20-25 т. Благодаря сокращению массы удалось получить высокую удельную мощность – более 11 л.с. на тонну, что тоже было заметным преимуществом. Появлялась возможность развивать скорость не менее 8-10 км/ч и преодолевать на одной заправке до 50-55 км пути.Первый опытный образец нового легкого танка был построен и предъявлен на испытания в начале 1918 года. По некоторым данным, построенная машина вскоре перешла в собственность армии США, что в дальнейшем определило ее судьбу. Перед обсуждением перспектив и будущего оригинальной машины ее следовало испытать на полигоне. Площадкой для проверки необычного легкого танка стал Абердинский полигон.Известные характеристики и расчетные параметры позволяли предполагать, что новая бронемашина сможет хорошо показать себя во время испытаний. Действительно, достаточно высокая удельная мощность позволила добиться высокой подвижности как на хороших дорогах, так и на пересеченной местности. «Скелетный танк» отличался от другой бронетехники своего класса более быстрым разгоном, улучшенной маневренностью на бездорожье и некоторыми другими своими особенностями. Кроме того, в отличие от других танков, он мог преодолевать вброд неглубокие водоемы: такая возможность обеспечивалась положением днища корпуса, поднятого примерно на метр над грунтом.Тем не менее, не обошлось без проблем. Плотная компоновка компактного корпуса затрудняла работу экипажа, а также мешала нормальному охлаждению двигателей. Кроме того, из-за нее пришлось вынести трансмиссию в отдельный кожух, что приводило к некоторым рискам. Шасси танка Pioneer Tractor Skeleton Tank получилось достаточно сложным в производстве и обслуживании. Отсутствие упругих элементов подвески приводило к неприемлемым колебаниям всей машины, самым серьезным образом мешавшим вождению и стрельбе. Система подвеса корпуса на продольной оси при помощи пары труб в этом отношении не оправдала себя. Она парировала лишь небольшие отклонения по крену, тогда как прочие колебания без труда передавались на корпус.Корпус находился в центре шасси, а водитель располагал только одной смотровой щелью. Из-за этого обзор с его места оставлял желать лучшего. Водитель мог нормально следить лишь за небольшим сектором передней полусферы, тогда как прочее пространство перекрывалось передней частью шасси. Не рискуя здоровьем и жизнью, командир мог наблюдать за местностью только через прицельные устройства пулемета, а люк башни в боевой обстановке следовало держать закрытым. Нетрудно догадаться, насколько это снижало боевую эффективность танка.Неоднозначной особенностью нового танка стало вооружение в виде единственного 7,62-мм пулемета. При этом отсутствовали реальные возможности заменить его более мощным оружием. Также по боевому потенциалу ударило неудачное взаимное расположение гусениц и пулемета. Верхняя ветвь гусеницы находилась выше крыши корпуса, из-за чего не позволяла вести огонь в сторону борта с большими углами снижения. Это приводило к образованию больших мертвых зон. Без серьезных ограничений командир мог обстреливать только небольшие сектора передней и задней полусфер.Оба танкиста должны были попадать на свои места через единственный люк в крыше. Для этого им предлагалось сначала забраться на достаточно высокую машину, после чего лезть в небольшой и не слишком удобный обитаемый отсек. Покидание танка в экстренной ситуации на поле боя отличалось сложностью, а также было связано с заметными рисками.Испытания единственного опытного Skeleton Tank / Spider Tank от Pioneer Tractor Company завершились летом 1918 года. Бронемашина оригинальной схемы получила неоднозначные оценки. Предложенный танк отличался неплохой подвижностью и проходимостью, но на этом его преимущества фактически заканчивались. Он был сложен в производстве, неудобен для экипажа и показывал недостаточную огневую мощь. Тем не менее, вскоре было принято решение о заказе подобных легких бронемашин. Военное ведомство США желало получить 1000 новых «Скелетных танков». Вскоре после подписания соответствующего соглашения начались работы по подготовке серийного производства.Впрочем, подготовка к серийному строительству не была завершена, а заказ аннулировали. Командование пересмотрело свои планы в части развития Танкового корпуса армии, и теперь в них не было места для необычного Pioneer Tractor Skeleton Tank. Согласно новым планам, в серию теперь должен был пойти лицензионный вариант французского легкого танка Renault FT-17. По этой причине заказ на «Скелетные танки» отменили, а работы по развертыванию их производства остановили.Известно, что почти одновременно с принятием решения от отказе от «Скелетных танков» имеющийся прототип привлекли к участию в торжественных мероприятиях. В ноябре 1918 года в г. Вайнона был проведен праздник, посвященный окончанию войны. В праздничном параде принял участие опытный легкий танк. По всей видимости, это произошло уже после принятия решения о строительстве машин французской разработки, поэтому теперь отечественный танк выполнял исключительно пропагандистскую функцию.К моменту принятия такого решения удалось построить лишь один танк необычной конструкции, предназначавшийся для использования в испытаниях. В определенный момент эта машина, построенная компанией Pioneer Tractor, перешла в собственность военного ведомства, что, вероятно, спасло ее. В отличие от инициативных коммерсантов, военные не спешили списывать и утилизировать неудачные опытные образцы боевых машин. Из-за этого единственный Skeleton Tank в течение некоторого времени оставался на хранении.Длительное пребывание на Абердинском полигоне под открытым небом плохо сказалось на отдельных элементах конструкции. В частности, за несколько десятилетий сгнили деревянные детали. В начале двухтысячных годов уникальный прототип отправили на реставрацию. К счастью, подавляющее большинство деталей не пострадало, хотя деревянные силовые элементы пришлось полностью заменить. В итоге танк приобрел тот же вид, что и во время испытаний 1918 года. После реставрации его перевели на открытую площадку музея United States Army Ordnance Museum на Абердинском полигоне. Во избежание новых повреждений машину установили под навесом.Через несколько лет уникальный музейный экспонат был перевезен на базу Форт-Ли и помещен среди других образцов техники времени Первой мировой войны. К сожалению, этот музей относится к местному учебному центру, и потому доступ к его экспонатам имеют только военнослужащие.Проект легкого танка Pioneer Tractor Skeleton Tank предусматривал применение оригинальных идей, направленных на получение малой массы и высокой подвижности. В целом, такие задачи были успешно решены, но их ценой стало ухудшение других характеристик. Получившаяся бронемашина не отличалась удобством и высокой боевой эффективностью, из-за чего могла рассчитывать на принятие на вооружение только в случае отсутствия достойных альтернатив. Однако подписание контракта о лицензионной сборке зарубежной техники привело к отказу от «Скелетного танка». Несмотря на все свои оригинальные черты и особенности, этот образец не мог конкурировать с другой техникой, основанной на других идеях.