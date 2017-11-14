Реплика на тему гражданского оружия

Уже почти десять лет я пишу и публикую материалы о гражданской вооружённой самообороне, параллельно изучая и отслеживая всё, что публикуется по этой тематике. На множестве интернет-ресурсов после любой такой публикации вспыхивают яростные споры сторонников и противников гражданского оружия и самозащиты с его помощью. Я тоже периодически встреваю в эти схватки, но теперь очень редко. Раньше я делал это, надеясь логикой и фактами переубедить противников гражданского оружия, но теперь эта задача уже неактуальна. Кого было можно переубедить, те переубедились, например, я сам. Лет 15 назад я ведь тоже считал, как и большинство моих нынешних единомышленников, что оружие самозащиты гражданам скорее не нужно... Так что наших нынешних оставшихся оппонентов логикой и фактами не проймёшь, у них против гражданского оружия не убеждения, у них — чувство! Ну и пусть с этим чувством живут, здравствуют, спорят с нами так же активно, как сейчас. Ибо они нам нужны до зарезу, чтобы оттенять и украшать нас в глазах основной массы тех, кто наши споры читает, слушает или смотрит просто для развлечения, потому что споры и разговоры людей увлечённых есть зрелище всегда любопытное...Исходя из этого, я и пишу свои заметки, в последнее время — исключительно в расчёте на единомышленников. Они в массе своей люди молодые и горячие и легко поддаются на провокации оппонентов, глубоко не задумываются над их высказываниями, из-за чего отвечают невпопад. Хотя, если б вдумались спокойно, то легко бы заметили, что наши оппоненты почти каждый раз сами себя раздевают и секут, что и следует на глазах наших зрителей-слушателей подмечать, делая это квалифицированно и «убойно».Вот одна из частых провокаций, которой оппоненты стараются взбесить наших ребят. Нам постоянно долдонят, что все, кто хочет носить для самозащиты личный короткоствол, являются трусами по натуре, неспособными постоять за себя и других без оружия. Конечно, можно долго и громко доказывать, что не могут быть трусами люди, готовые носить оружие с риском (по утверждениям тех же оппонентов!), что его могут украсть, его можно потерять или неправильно использовать, а за всё это следует тяжёлая ответственность по закону. Но можно и согласиться, что да, мы — "трусы", которые больше смерти боятся быть униженными и поэтому хотят иметь личное оружие, чтобы рисковать своей жизнью и свободой ради чести и достоинства себя и своих близких. А те, кто против личного оружия, являются в наших глазах "храбрецами", не боящимися терпеть любые унижения, дабы выжить любой ценой.Вот типичное "заботливое увещевание" наших оппонентов: мол, если ты не вооружён, то при ограблении выжил бы ("по крайней мере"). А при оружии тебя точно убьют. Да уж, на такую "заботливость" рука моя невольно ищет пистолет!Стало быть, следует однозначно считать, что все преступники — супермены, и от них ничто не поможет. Но, на мой взгляд, именно эта "заботливость" наиболее ярко выдаёт главный страх наших оппонентов. Страх этот состоит в том, что они подсознательно чуют свою неправоту-ущербность и боятся, если разрешат личный короткоствол, стать презираемыми людьми. Ведь тогда невозможно будет оправдывать собственное унижение тем, что ничего не мог поделать. А их жизням и здоровью всё равно ничего не будет угрожать при любой вооруженности граждан, ведь они всегда готовы пасть на колени и сделать всё, что им прикажут вооружённые преступники. И когда всё это со спокойной улыбкой высказываешь нашим оппонентам, то они сами начинают бестолково брызгать слюной и лезть на стенку, опуская себя в глазах почтеннейшей публики. А именно это-то нам и нужно!! Ведь подавляющей части людей сама проблема права на оружие и самозащиту с его помощью, в общем-то, безразлична, и я никого за это не осуждаю, даже, пожалуй, приветствую! Вполне здоровое отношение!Для объяснения привожу многократно "затрёпанный" пример. В самом начале лихих 90-х в Литве, как и во всей Прибалтике, без референдума и прочего шума-треска взяли и разрешили людям личный короткоствол (а не ублюдочные резиноплюи). Преступность упала, не успев толком взлететь, и — тишина! А где-то лет через десять местные социологи для прикола провели опрос населения: мол, можно ли литовцам разрешить личные пистолеты? Результат ошеломил и рассмешил: большинство, особенно женщины, высказались категорически против!Все заявляли, что литовские мужики такие буяны и пьянь (а они покруче будут русских выпивох), что, коли дать им оружие, настанет конец света! Выходит, большинство литовцев просто не заметили, что получили право на оружие, а когда им на это указали, то они поднатужились и начали просто говорить по этому поводу то, что когда-то очень давно слышали от СМИ. Вот и выходит, повторяю, что большинству людей право на оружие безразлично, но если их об этом спрашивают, то они смутно вспоминают то, что когда-то случайно слышали краем уха, и бездумно это повторяют. Поэтому для нас задача состоит в том, чтобы посеять на "краях ушей" большинства россиян наше видение этого вопроса.