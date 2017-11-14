07:19 14 ноября
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Реплика на тему гражданского оружия

Уже почти десять лет я пишу и публикую материалы о гражданской вооружённой самообороне, параллельно изучая и отслеживая всё, что публикуется по этой тематике. На множестве интернет-ресурсов после любой такой публикации вспыхивают яростные споры сторонников и противников гражданского оружия и самозащиты с его помощью. Я тоже периодически встреваю в эти схватки, но теперь очень редко. Раньше я делал это, надеясь логикой и фактами переубедить противников гражданского оружия, но теперь эта задача уже неактуальна. Кого было можно переубедить, те переубедились, например, я сам. Лет 15 назад я ведь тоже считал, как и большинство моих нынешних единомышленников, что оружие самозащиты гражданам скорее не нужно... Так что наших нынешних оставшихся оппонентов логикой и фактами не проймёшь, у них против гражданского оружия не убеждения, у них — чувство! Ну и пусть с этим чувством живут, здравствуют, спорят с нами так же активно, как сейчас. Ибо они нам нужны до зарезу, чтобы оттенять и украшать нас в глазах основной массы тех, кто наши споры читает, слушает или смотрит просто для развлечения, потому что споры и разговоры людей увлечённых есть зрелище всегда любопытное...

Реплика на тему гражданского оружия


Исходя из этого, я и пишу свои заметки, в последнее время — исключительно в расчёте на единомышленников. Они в массе своей люди молодые и горячие и легко поддаются на провокации оппонентов, глубоко не задумываются над их высказываниями, из-за чего отвечают невпопад. Хотя, если б вдумались спокойно, то легко бы заметили, что наши оппоненты почти каждый раз сами себя раздевают и секут, что и следует на глазах наших зрителей-слушателей подмечать, делая это квалифицированно и «убойно».


Вот одна из частых провокаций, которой оппоненты стараются взбесить наших ребят. Нам постоянно долдонят, что все, кто хочет носить для самозащиты личный короткоствол, являются трусами по натуре, неспособными постоять за себя и других без оружия. Конечно, можно долго и громко доказывать, что не могут быть трусами люди, готовые носить оружие с риском (по утверждениям тех же оппонентов!), что его могут украсть, его можно потерять или неправильно использовать, а за всё это следует тяжёлая ответственность по закону. Но можно и согласиться, что да, мы — "трусы", которые больше смерти боятся быть униженными и поэтому хотят иметь личное оружие, чтобы рисковать своей жизнью и свободой ради чести и достоинства себя и своих близких. А те, кто против личного оружия, являются в наших глазах "храбрецами", не боящимися терпеть любые унижения, дабы выжить любой ценой.

Вот типичное "заботливое увещевание" наших оппонентов: мол, если ты не вооружён, то при ограблении выжил бы ("по крайней мере"). А при оружии тебя точно убьют. Да уж, на такую "заботливость" рука моя невольно ищет пистолет!

Стало быть, следует однозначно считать, что все преступники — супермены, и от них ничто не поможет. Но, на мой взгляд, именно эта "заботливость" наиболее ярко выдаёт главный страх наших оппонентов. Страх этот состоит в том, что они подсознательно чуют свою неправоту-ущербность и боятся, если разрешат личный короткоствол, стать презираемыми людьми. Ведь тогда невозможно будет оправдывать собственное унижение тем, что ничего не мог поделать. А их жизням и здоровью всё равно ничего не будет угрожать при любой вооруженности граждан, ведь они всегда готовы пасть на колени и сделать всё, что им прикажут вооружённые преступники. И когда всё это со спокойной улыбкой высказываешь нашим оппонентам, то они сами начинают бестолково брызгать слюной и лезть на стенку, опуская себя в глазах почтеннейшей публики. А именно это-то нам и нужно!! Ведь подавляющей части людей сама проблема права на оружие и самозащиту с его помощью, в общем-то, безразлична, и я никого за это не осуждаю, даже, пожалуй, приветствую! Вполне здоровое отношение!

Для объяснения привожу многократно "затрёпанный" пример. В самом начале лихих 90-х в Литве, как и во всей Прибалтике, без референдума и прочего шума-треска взяли и разрешили людям личный короткоствол (а не ублюдочные резиноплюи). Преступность упала, не успев толком взлететь, и — тишина! А где-то лет через десять местные социологи для прикола провели опрос населения: мол, можно ли литовцам разрешить личные пистолеты? Результат ошеломил и рассмешил: большинство, особенно женщины, высказались категорически против!

Все заявляли, что литовские мужики такие буяны и пьянь (а они покруче будут русских выпивох), что, коли дать им оружие, настанет конец света! Выходит, большинство литовцев просто не заметили, что получили право на оружие, а когда им на это указали, то они поднатужились и начали просто говорить по этому поводу то, что когда-то очень давно слышали от СМИ. Вот и выходит, повторяю, что большинству людей право на оружие безразлично, но если их об этом спрашивают, то они смутно вспоминают то, что когда-то случайно слышали краем уха, и бездумно это повторяют. Поэтому для нас задача состоит в том, чтобы посеять на "краях ушей" большинства россиян наше видение этого вопроса.
Автор: Михаил Гольдреер, волгоградский координатор "Права на оружие"


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Комментарии 18

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:44
    Это для противников самозащиты гражданами...типичная ситуация в России ...псих режет простых граждан...полиция как всегда в финале считает трупы...




    Государство не смогло защитить женщин заблаговременно изолировав этого психа ...в итоге три трупа...что делать с этим???
    Тот же ЛЕХА
    1. К0щей Сегодня, 06:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Государство не смогло защитить женщин заблаговременно изолировав этого психа ...в итоге три трупа...что делать с этим???

      полиция должна работать лучше.
      не, можно конечно и по-американски (с их культом личного оружия):
      Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального кантри-фестиваля. 59 человек погибли, 500 пострадали. Мотивы стрелка все еще непонятны. там кстати установили что он псих? или справку о нормальности имел?
      К0щей
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:28
        полиция должна работать лучше.


        Не полиция...псих в припадке эпилепсии резал людей как свиней....не поставили на учет не контролировали его состояние ,не изолировали его вовремяи т.д. ...сколько еще таких психов у нас по РОССИИ...резня будет продолжаться и дальше в разных вариантах.
        Что касается Пэддока там еще предстоит разобраться зачем он положил столько народа...добавлю что ни один из посетителей кантри-фестиваля не был вооружен...прекрасное мясо для вооруженного стрелка...никакого ответного огня...полиция проявила себя просто отвратительно при организации фестиваля не организовав должным образом его охрану...
        так что если кого и надо судить так это власти ТЕХАСА за безалаберность.
        Тот же ЛЕХА
        1. К0щей Сегодня, 06:36
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Что касается Пэддока там еще предстоит разобраться зачем он положил столько народа...добавлю что ни один из посетителей кантри-фестиваля не был вооружен...прекрасное мясо для вооруженного стрелка...никакого ответного огня

          вы это серьезно сейчас? про не был вооружен и ответный огонь. они там снайперки с собой таскать должны были, чтобы достать человека на высоте 32 этажа за хбз сколько метров? и мало того что "таскать", надо быть профи чтобы снять такую мишень. да даже просто притащись он на сам фестиваль с одним автоматом типа узи, и будь они там все хоть чем вооружены - открыв внезапно огонь со спины точно бы в такой толпе пару десятков успел бы положить просто поливая очередью веером.
          К0щей
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:40
            вы это серьезно сейчас?


            Пэддок открыто протащил в гостиницу гору оружия а полиция ни сном ни духом ...куда уж серьезнее... what

            они там снайперки с собой таскать должны были, чтобы достать человека на высоте 32 этажа за хбз сколько метров?


            Ну Пэддок то достал...
            у полиции в автомобилях должны быть винтовки на всякий случай...штат Техас все таки.
            Тот же ЛЕХА
            1. К0щей Сегодня, 06:48
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Пэддок открыто протащил в гостиницу гору оружия а полиция ни сном ни духом ...куда уж серьезнее..

              речь же шла про гражданских вроде: "добавлю что ни один из посетителей кантри-фестиваля не был вооружен...прекрасное мясо для вооруженного стрелка...никакого ответного огня."
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Ну Пэддок то достал...

              он стрелял сверху вниз из заранее подготовленного места
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              у полиции в автомобилях должны быть винтовки на всякий случай...штат Техас все таки.

              не, можно конечно считать их идиотами, но будь все так просто: "достал винтовку и пристрелил гада" - наверняка бы так и сделали. штат Техас все-таки ©
              К0щей
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:59
                можно конечно считать их идиотами, но будь все так просто: "достал винтовку и пристрелил гада"

                smile Есть среди полицейских и такие уникумы...правда по шарикам...

                Манден поражал цель на расстоянии в 600 ярдов — около 550 метров( из обычного Colt M1873 SSA «Миротворец.)..мужику 68 лет ...стрелок дай бог каждому.
                Тот же ЛЕХА
                1. К0щей Сегодня, 07:06
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Манден поражал цель на расстоянии в 600 ярдов — около 550 метров

                  он это делал ночью при свете уличных фонарей по цели над головой в темном помещении?)))
                  и сколько вообще таких в мире? несколько тысяч? вероятность их попадания даже в спец отряд выехавший на место стремится к нулю...
                  ЗЫ в общем мое мнение: нам и с травматикой проблем хватает. других пока не надо.
                  К0щей
  2. 210окв Сегодня, 05:48
    Я уже писал об этом всем..Этот волгоградский Миша уже порядком задолбал.
    210окв
  3. Немезида Сегодня, 05:53
    Много раз писал и напишу еще столько раз,сколько сочту нужным. Я взрослый человек,мне чуть меньше 40 лет.Имею стаж владения оружием больше 15 лет...Я сторонник разрешения гражданского оружия в России...Да,личный пистолет не спасет вас от профессионального наемного убийцы,они мочат даже президентов государств...Однако,большинство из нас не те люди,чтобы нас убивали,как Кеннеди,из снайперской винтовки...А вот от компании отморозков,с ножами,которые захотят вас ограбить,изнасиловать,поиздеваться над вами,а потом убить вас,личным пистолет спасет вас безусловно...И не надо мне писать о том,что нельзя ходить одному ,поздно вечером,бог знает где...Я свободный человек,хожу где хочу и когда хочу и не намерен ограничивать свою свободу...Это преступник должен сидеть в тюрьме,а не законопослушный человек закрывать себя в своей квартире,как в тюремной камере...Не надо мне писать,что вы быстро бегаете...Я часто хожу поздно,в компании дам,а на каблуках не убежишь и никакие кулаки, против стаи отморозков, с ножами, вам не помогут ,а вот пистолет,спасет наверняка...
    Немезида
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:14
      ,а вот пистолет,спасет наверняка...


      Спасти то спасет ...но потом вас наверняка посадят ...ведь государство не терпит тех кто вооруженным путем дает отпор бандитам...сколько народу уже было посажено а воз и ныне там. what
      Тот же ЛЕХА
      1. Немезида Сегодня, 06:18
        Как говорил мой первый инструктор - Пусть лучше меня судят трое,чем несут шестеро...Кроме того,как говорили в фильме ,,Одиночное плавание'' - Главное вовремя смыться...А больше, с такими законами, ничего не остается...
        Немезида
      2. Немезида Сегодня, 07:03
        Я вообще за отмену любых ограничений самообороны...Всю ответственность должно нести лицо совершившее нападение...
        Немезида
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:08
          Я вообще за отмену любых ограничений самообороны...Всю ответственность должно нести лицо совершившее нападение...


          Поддерживаю...за исключением некоторых нюансов...ну например провокаций...когда кто то намеренно провоцирует человека на нападение...

          представьте себе что недоброжелатель говорит вам что вашего родственника убивают в соседней квартире и вы благородно бежите спасать его...ломитесь туда и в ответ получаете пулю...думаю в таких делах лучше обратиться в полицию.
          Тот же ЛЕХА
  4. п-к Опарышев Сегодня, 06:21
    Убить и покалечить намного легче,чем отбиться и защититься.Для защиты нужны десятилетия тренировок и то не гарант.А ствол легко поможет разойтись мирно или отбиться ,если уж прут.Против или нет,но факт,что защищаться надо при этом не теряя самообладания.Большинство мужчин,живут под тёщей или женой.Те Матриархат.А с приобретением пистоля,сразу меняется общественный строй на Патриархат.Власти на такое не пойдут.Екатерина 2я Британская не позволит.
    п-к Опарышев
  5. andrewkor Сегодня, 06:37
    Я сам ташкентский ,если брать пост перестроечные времена,а ранее просто нужды в личном оружии не было,ни разу в жизни ,кроме своих кулаков,никакого оружия мне не требовалось.Частенько со второй и третьей смен пешком топал через махаллю,кладбище ,даже менты не трогали,,аура ,что ли такая .Но связку ключей в кулаке ,на всякий случай ,держал.В Узбекистане законы об оружии очень строгие,практически только у охотников есть зарегистрированное,а про личный револьвер ,допустим ,даже и не мечтай.Сынуля в 2000г. после окончания школы уехал в Барнаул ,поступил в Политех с первого захода.Так раз в неделю ,а то и два применял травматику от хулиганов.
    andrewkor
    1. К0щей Сегодня, 06:51
      Цитата: andrewkor
      Так раз в неделю ,а то и два применял травматику от хулиганов.

      а вот граждане хотят "нетравматику". чтобы хоп и в гроб. эти в гроб (если повезет - нет), а они за решетку - это однозначно.
      К0щей
  6. igordok Сегодня, 07:09
    В США количество смертей от использования оружия превзошло количество смертей от войн.
    1,53 миллиона — количество смертей от инцидентов, связанных с оружием за 50 последних лет
    1,2 миллиона — количество американцев, погибших во время войн за всю историю США.
    igordok
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