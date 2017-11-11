Ликвидация русского

Русская община Латвии была взволнована вестью – в правительстве договорились об окончательной ликвидации преподавания на родном языке в учебных заведениях нацменьшинств. При этом, «русский мэр» Риги Нил Ушаков фактически от участия в защите школ соотечественников устранился – для него надежда войти в правящую коалицию в парламенте оказалась важнее.Как известно, недавно аналогичный закон о ликвидации русских школ приняли и на Украине, что вряд ли является случайным совпадением. Впрочем, в Латвии решение относительно «негосударственного языка» в учебных заведениях неожиданностью не стало: можно сказать, всё к этому и шло. Ещё когда нынешнее правительство Мариса Кучинскиса (Союз «зелёных» и крестьян) только пришло к власти в начале 2016 года, оно пообещало разработать план перехода на единый стандарт образования на латышском языке во всех государственных и муниципальных школах – и начать его реализацию.Пост министра образования в правительстве Кучинскиса занял Карлис Шадурскис («Единство») – тот самый, что уже пытался покончить с русскими школами в ходе печально памятной «реформы» 2004 года.Однако в 2016-м Кабмин не стал форсировать исполнение этих обещаний. Вряд ли Кучинскис, известный в качестве достаточно трезвомыслящего политика, желал бы усиления межэтнического противостояния. Но он в данном случае оказался заложником ситуации: сказать решительное «нет» попыткам дерусификации премьер не смог, ибо весьма зависим от коалиционных радикалов из Национального блока.Поэтому правительство Кучинскиса боролось с русским образованием, но постепенно, как говорится, в час по чайной ложке. Минувшим летом русским школьникам (напомним, русскоязычные в стране составляют свыше 30% населения) запретили выбирать язык сдачи экзаменов – теперь их разрешено сдавать только на латышском. Кроме того, педагогам школ нацменьшинств приходится считаться с наличием принятого прошлой осенью закона, позволяющего отстранять от работы тех учителей, которых признают «нелояльными». Однако этого националистам показалось мало, и лидер Нацблока Райвис Дзинтарс поставил вопрос о ликвидации русских школ ребром. По его словам, Национальный блок разработал поправки к закону об образовании, которые не позволят отклонить идею окончательной латышизации русских школ. Однако, с подачей этих поправок радикалов опередили – Шадурскис объявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать только на латышском. Министр объявил: «Необходимой предпосылкой интегрированного общества является общее информационное пространство. Ещё в 2004 году в Латвии был закреплен принцип билингвального образования. Однако, несмотря на достаточно положительные результаты этой системы, двадцать два процента молодёжи нацменьшинств всё ещё плохо знают латышский язык или не владеют им вообще. Для нас важен каждый молодой человек. Мы не можем позволить себе оставить кого-то вне поля зрения».Данные предложения коалиционные партии, как и следовало ожидать, поддержали, а окончательную точку поставил президент Раймонд Вейонис. В обществе он приобрел имидж «либерала», но по вопросу о школах оказался полностью солидарен с националистами – с одной лишь оговоркой, что к изгнанию русского языка нужно тщательно подготовиться, чтобы избежать лишних проблем. «В Латвии есть только один государственный язык — латышский. И если министерство предлагает постепенно перейти на обучение на латышском, это шаг к тому, чтобы в стране был только один-единственный государственный язык, который использовался бы жителями Латвии в повседневном общении», – сказал Вейонис. Естественно, наиболее активные представители русской общины отказались терпеть очередной акт наступления на свои права.Был воссоздан действовавший в 2003–2004 гг. Штаб защиты русских школ – и 23 октября он провёл в Риге, рядом со зданием Минобразования, свою первую акцию. Несмотря на холод, в митинге приняло участие до 1000 человек – из Риги, Даугавпилса, Резекне, Салдуса и Айзкраукле.Молодежи, увы, было мало – больше присутствовали люди в возрасте. Многие участники пикета держали в руках плакаты с надписями "Карлис не шадурь, шадурка лопнет" и "Аз есмь Латвия"». Ведущим мероприятия был сопредседатель несистемной партии "Cоюз русских Латвии" Мирослав Митрофанов. Он выступил с речью: «Первая попытка правых латышских политиков удушить русские школы произошла в 2003–2004 годах. Тогда в результате протестов нам удалось отстоять русский язык как один из языков преподавания в школах. Да, удалось не полностью, да лишь наполовину. Но более тринадцати лет в школах продолжала звучать родная речь, а мы могли относиться к себе с уважением – мы народ, у нас есть честь и достоинство и мы способны сражаться за свои права!».Однако власти, как напомнил Митрофанов, не пожелали считаться с интересами русских жителей. «Планируется полностью изгнать русский язык из средней школы, в основной оставить несколько предметов: очевидно, сам русский язык и литературу, и значительно латышизировать русские детские сады. Если законы об образовании будут открыты для внесения изменений, предложенных министерством, то можно ожидать любых, ещё более жестоких и безумных предложений со стороны депутатов-националистов», – подчеркнул сопредседатель «Русского союза Латвии». Стоит отметить, что кроме европарламентариев Татьяны Жданок и Андрея Мамыкина, на митинге не было ни единого депутата. Присутствующие до последнего момента ждали появления мэра Риги Нила Ушакова – в надежде, что он своим авторитетом поддержит защитников русских школ. Но не дождались. Публицист Илья Козырев саркастически заметил по этому поводу: «Ушаков не явился, хотя слухи такие ходили. Видимо, плитку в Кенгарагсе (район Риги) перекладывает. Оно важнее, конечно».На самом деле, это вопрос не праздный, ибо Ушаков возглавляет «Согласие» – не просто крупнейшую оппозиционную партию, но партию, располагающую самой большой парламентской фракцией. «Согласие» держится в основном на голосах русскоязычных избирателей – и в своё время сделало всё возможное для того, чтобы «вытоптать» русскую электоральную поляну, вытеснив с неё всех конкурентов.Ушаков со товарищи уже многие годы мечтают прорваться в правящую коалицию, получить доступ к министерским постам и госбюджету. Ссориться с правящими националистическими партиями ради русских школ они явно не желают.Однако, «наезд» на русскую общину оказался столь серьёзным, что на него надо было как-то реагировать. И Ушаков оставил запись в «Фейсбуке»: «Шадурскис через год (осенью 2018-го в Латвии состоятся очередные парламентские выборы) уже не будет министром, так как его партия "Единство" (стремительно теряющая популярность) наконец-то уйдёт в небытие. Но сейчас ему и националистам нужно как можно больше шума и скандалов. Ведь закрывать они планируют не "русские" школы. Закрывать в ближайшие годы они планируют в массовом порядке латышские школы в провинции, таким образом окончательно ставя крест на десятках населённых пунктов Латвии. Ведь всем всё понятно – закрытие школы это уже самый последний шаг. А чтобы отвлечь внимание от этих планов, нас всех ещё раз пытаются стравить на национальной почве. Я же со своей стороны могу заверить вас – такого развития событий мы не допустим. И защищать от шадурскисов мы в равной степени будем и латышские школы, и русские. И защитим».Заявление Ушакова выглядит достаточно лукаво. Во-первых, уход Шадурскиса и «Единства» проблемы не снимет – ликвидация русского образования является совокупной целью всех латышских партий, они идут к ней уже четверть века. Во-вторых, смущает обещание защищать от закрытия «и латышские школы, и русские». Это – правда, в последние годы учебные заведения в Латвии закрывают десятками: сказывается продолжающийся отток населения за границу. Люди не пожелали оценить, как высокопарно выражаются латышские политики, «историю успеха Латвии», и массово перебираются в более благополучные государства. Соответственно, школы, которые лишились учеников, остаётся только закрыть. Но почему Ушаков не говорит о защите именно русского языка в ещё оставшихся школах нацменьшинств? На это сторонники «Согласия» демагогически отвечают, что они, дескать, не делят народ Латвии на «своих» и «чужих». Что ж, вскоре им, возможно, нетрудно будет «согласиться» и с тем, что народ Латвии должен ещё быть культурно и лингвистически единообразен. Какая такая защита русских, когда на кону стоят большие деньги?!Не так давно парламентарий Янис Урбанович (второе, после Ушакова, лицо в «Согласии») озвучил «отмазку». Оказывается… буйных мало, а само «Согласие» первым ввязываться в драку за русские школы не желает. Политик считает, что побороть сложившуюся тенденцию ещё можно. «Да, только одним способом: если народ покажет, что ему это не нравится, тогда средний латыш подумает, что есть смысл остановиться, а то ещё драться начнут», – сказал депутат.Напомнив, что в начале 2000-х на митинги в защиту русских школ выходили по 50 тысяч человек, Урбанович предположил, что «по нынешним законам и 500 человек уже не соберутся…».Он добавил: «Есть такой миф, что финны, например, продемонстрировали в своё время государственный ум и предоставили шведам право учиться на родном языке. А на самом деле за это право шведские мальчишки дрались с финскими в разных местах – от Хельсинки до провинций. По доброте никто никому никогда уступок не делает. К этому нужно подвигать власти. Тяжелее всего бороться за правду и за свои законные права. У людей это в головах не укладывается, им сами нарушения кажутся противоестественными. Поэтому они часто предпочитают молча страдать, чем громко сопротивляться».Однако, сам Янис Урбанович, по его словам, не готов возглавить борьбу за русские школы. Впрочем, он пообещал, что «Согласие», по крайней мере, не будет расторгать имевшийся у него договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия» (ЕР). Наличием этого договора латышские партии яростно попрекали «Согласие» все последние годы. Но прошёл всего какой-то месяц после этих слов Урбановича – и Нил Ушаков объявил, что упомянутый договор больше не действует. Примечательно, что единственным из «Согласия», кто осмелился публично раскритиковать данное решение Ушакова, оказался вышеупомянутый Андрей Мамыкин, пришедший на митинг в защиту русских школ. Латвийский публицист Вадим Авва ставит вопрос: «В связи с решением Ушакова разорвать договор с "Единой Россией", предлагаю задуматься вот над чем. Если под интересами русских в Латвии понимать три глобальные вещи: первое – среднее и высшее образование на родном языке, второе – пропорциональное представительство во всех органах власти, третье – добрые отношения с нашей этнической родиной, ответьте, граждане, какая же из латвийских партий последовательно отстаивает эти три вещи? "Согласие"? В чём это конкретно выражается?».Высказано предположение, что латвийские правящие получили от «согласистов» некие гарантии о том, что их сопротивление бесчеловечной «школьной реформе» будет чисто декоративным. Именно в доказательство этого ушаковцы показательно и обезоружились – отказавшись от договора с ЕР. В обмен же Ушакову, вероятно, пообещали через год доступ в правящую коалицию и к министерским постам. Что там Нилу Валерьевичу какие-то русские школы? Он-то своего сына Тома (от жены-латышки) отдал в латышский детский сад. Тут стоит привести ещё один интересный факт. В начале ноября латышское издание Neatkarīgā Rita Avize («Независимая утренняя газета») опубликовало информацию о том, что Ушаков, пользуясь своими связями в Партии европейских социалистов, искал способы встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как пишет газета, мэр столицы надеялся, что в рамках его сотрудничества с НАТО представители военного блока будут участвовать в программе Рижской думы по образованию – посещать русские школы, чтобы своими рассказами приближать молодежь к «западным ценностям» и способствовать росту доверия к альянсу. Другое дело, что Столтенберг Нила Валерьевича беседой не удостоил. С Ушаковым, в присутствии специально призванных латвийских диппредставителей, беседовал чиновник более низкого ранга – помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Такан Илдем.Но само стремление «русского мэра» пропагандировать «ценности НАТО» в русских школах Латвии весьма показательно.Похоже, что неравнодушные активисты, стремящиеся защитить родной язык в учебных заведениях Латвии, останутся в этой схватке один на один с государством – на помощь кого-то из парламентских партий рассчитывать им явно не приходится.