Странную картину можно было увидеть на днях, в годовщину «Великого Октября», на Новодевичьем кладбище в Москве. Несколько граждан обоего пола развернули среди могил кумачовый транспарант с надписью: «С днем рождения, товарищ Троцкий!» Поскольку могилы упомянутого «товарища», убитого, как известно, в Мексике ледорубом советским агентом Р. Меркадером, в российской столице нет, то проделали они эту акцию у могил его революционных соратников: Эфраима Склянского и Адольфа Иоффе.Как сообщили СМИ, речь шла об активистах некой Революционной рабочей партии и членов сообщества "Конец означает начало", которые почтили своего кумира речами, а также возложением на могилы его соратников цветов. Поздравляли они с днем рождения Троцкого не случайно, поскольку, согласно легенде, именно на этот день Лев Бронштейн будто бы лично и назначил в Петрограде переворот.Поскольку симпатизантов Троцкого оказалось всего несколько человек, то об этой акции, наверное, не стоило бы и упоминать, если бы не событие, куда более масштабное – демонстрация на Первом государственном телеканале сериала «Троцкий». Казалось, что речь пойдет об исторической картине, которая, наконец, расскажет всю правду об этом злом «демоне революции», как называли Троцкого еще в те времена, когда была известна еще не вся правда о его чудовищных преступлениях. Однако то, что показали российскому зрителю создатели сериала - режиссёры Котт и Статский, продюсеры Эрнст и Цекало иначе, как панегериком этому палачу русского народа назвать нельзя. Фильм большой, пересказывать его и перечислять показанные в нем исторические нелепости можно долго, а потому – вкратце:революцию в Петрограде сделал Троцкий, победу большевиков в Гражданской войне обеспечил тоже он, а Ленин и Сталин, изображенные в фильме полными придурками, только мешали его благородным замыслам, а потом и вовсе коварно изгнали из СССР и злодейски погубили.Чего, например, стоит только одна такая характерная для этого фильма сцена. Троцкий только что совершивший в Петрограде, не выходя из своего кабинета, октябрьский переворот, встречается в коридоре с Лениным.- Что вы наделали, Троцкий? – с глупейшим видом спрашивает его Ильич.- Это революция! – снисходительно улыбаясь, объясняет недалекому (согласно фильму) лидеру партии большевиков мудрый Лев Давидович.Но если Ленин в фильме откровенно глуповат и никак не может понять, что же такое происходит, то Сталин изображен прямо-таки карикатурным монстром, который то и дело грозно топорщит черные усы.На его фоне злобного маньяка Троцкий в исполнении Хабенского – примерный и заботливый семьянин, нежный муж, спешащий, несмотря на неотложные и великие дела, к заболевшему корью ребенку, само воплощение доброты и гуманизма. Но круглые дураки и психопаты, согласно картине, не только соратники Троцкого по партии, но и царские генералы, с которыми ему приходится иметь дело во время подписания Брестского мира. Те вообще ничего не могут, как только глушить водку, а потом пускать себе пулю в висок.А вот с каким неподдельным восторгом описывается Троцкий в рекламе к этому фильму: «Серьезный и дорогой сериал к 100-летию революции, рассказывающий про ключевые и малоизвестные эпизоды из жизни самого выдающегося революционера XX века. Троцкий - стержень Октябрьской революции 1917 года. Имея выдающийся ораторский талант, железную решительность и неумолимую логику, Троцкий был подобием атомной электростанции, от которой подпитывались все поднявшиеся на борьбу с капитализмом. В 1917 ему хватало 10 минут, чтобы сделать царский полк красным и послать его на смертный бой…»Неслучайно доморощенные либералы сразу встретили этот фильм с восторгом. «Очень нравится «Троцкий». Это кино. Это взгляд, свободный от идеологии и стереотипов. Хабенский блестящий. И молодой Сталин – такой узнаваемый будущий монстр», – с восхищением пишет на «Эхо Москвы» недавно сбежавшая из России обозреватель радиостанции Ксения Ларина.Конечно, Троцкий сыграл в захвате власти большевиками заметную роль – это уже известный исторический факт. «Непосредственным руководителем» октябрьского переворота назвал в 1918 году Троцкого сам Сталин, который потом его же ловко переиграл и уничтожил. «Бесспорно, Лев Троцкий стоит во всех отношениях многими головами выше других большевиков, если не считать Ленина. Ленин, конечно, крупнее и сильнее, он глава революции, но Троцкий более талантлив и блестящ», - писал русский философ Николай Бердяев. Как утверждал Карл Радек, Троцкий «сумел… внушить убеждение, будто советское правительство есть правительство, борющееся за благо русского народа». Но как же боролся за это «благо» товарищ Троцкий?Каким был на самом деле этот «демон революции»? Откуда вообще он взялся и как вдруг появился в революционном Петрограде аккурат накануне переворота?Родом из семьи богатого землевладельца из села Яновка под Херсоном Лейба Давидович Бронштейн, назвавший себя потом Троцким, высшего образования не получил. Ни одного дня в жизни, как и Ленин, он в России не работал. «Готовить революцию» показалось ему делом куда более интересным и увлекательным. Он рвался к власти, но Россию не любил, ее народ презирал, рассматривая его лишь как «материал» для грядущей мировой революции. А потому вскоре оказался за границей.Особенно таинственным выглядит его пребывание в США. Кому там был нужен молодой человек в потертых штанах и с буйной гривой черных волос из села Яновка? Оказалось, что нужен. И очень могущественным людям. Как в свое время немецкие банкиры увидели в Гитлере того, кто сможет спасти их от коммунистов, так и в талантливом ораторе Троцком банкир Яков Шифф (это на его заем была в 1905 году перевооружена Япония) и другие увидели того, кто может помочь им ослабить стремительно растущего экономического конкурента США – Россию. Подробно об американской эпопее Троцкого было рассказано в сенсационном документальном фильме-исследовании телеканала «Россия» «Лев Троцкий. Тайна мировой революции» (режиссер – Г. Огурная, автор сценария – Е. Чавчавадзе). А еще раньше - в секретном отчете Американской секретной службы, опубликованном в 1920 году в Париже.Именно банковский дом Шиффа «Кун, Лёб и Компания» решил профинансировать и перебросить потом Троцкого и его подельников в Россию, чтобы те скорее приступили к своему разрушительному делу.Как немецкий Генштаб переправил в Петроград Ленина в «пломбированном вагоне», так и из США перебросили в Россию Троцкого.Для переворота в Петрограде нужны были деньги, и зарубежная закулиса дала их Ленину и Троцкому. Именно на эти деньги финансировались потом забастовки, оплачивались полки наемников – китайцев и латышей, которые охраняли в первые бурные революционные дни сначала Смольный, а потом Кремль, когда туда переместилось первое советское правительство.Лондонский издатель Делла Ллойд, имея в виду октябрьский переворот большевиков, писал: «Теперь уже всем ясно, что революция в России не была следствием взрыва недовольства народных масс, но была сконструирована внутри и извне России ее заклятыми врагами».Поддержку американскими банкирами революционеров в России подтверждают и в США. Так профессор университета в штате Айдахо Ричард Спенс, изучавший историю пребывания Троцкого в США, в интервью «Радио Свобода» сказал следующее: «Все, что делал Шифф, он делал в своих собственных, особенных интересах. Задолго до 17-го года он получил известность как убежденный противник царского режима. Он ненавидел императора Николая и его режим - главным образом за его политику в отношении евреев. Он стремился выразить солидарность со своими единоверцами в России и из-за притеснений, которые режим чинил евреям, отказывался от бизнеса с царским режимом и старался делать все возможное, чтобы помешать русскому бизнесу в Соединенных Штатах. Один из примеров этих усилий имел место в 1912 году, когда истек срок действия американо-российского торгового соглашения, и Конгресс не возобновил его. Нельзя сказать, что Шифф добился этого в одиночку, однако он определенно использовал все свое влияние, чтобы добиться этого. Другая история, возможно, даже в большей степени касается Троцкого. Во время русско-японской войны Шифф нашел возможность продемонстрировать свою оппозицию царскому режиму. Он организовал большой заем Японии, в котором она остро нуждалась. Это не значит, что без этих денег войны бы не было, но без них Японии было бы гораздо труднее, если не невозможно, финансировать войну. Кроме того, Шифф из своих личных средств оплачивал печать и распространение десятков тысяч экземпляров антицаристских листовок среди русских военнопленных в Японии… Это говорит нам, что он, во-первых, ненавидел царский режим и действовал как его противник, а во-вторых – что он охотно субсидировал революционную пропаганду и революционную деятельность. Так что нет никаких причин, почему бы ему не помочь Троцкому».Уже через неделю после отречения царя Троцкий дал интервью американской газете «Нью-Йорк таймс», где с точностью предсказал дальнейших ход революции: «…Комитет, который занял в России место низложенного кабинета министров (Временное правительство поначалу называлось «Комитетом» - В.М.), не представляет интересы или цели революционеров; а значит, по всей вероятности, он просуществует недолго и уступит место людям, которые будут более уверенно проводить демократизацию России». Какую «демократизацию» он имел в виду, теперь хорошо известно.Кстати, а с какими документами прибыл в Петроград товарищ Троцкий? Оказывается – с американским паспортом в кармане! Его ему выдал сам президент США Вудро Вильсон.К этому американскому паспорту прилагались виза для въезда в Россию и британская транзитная виза.Дженнингс К. Уайс в книге “Вудро Вильсон: Ученик революции” делает уместный комментарий: “Историки никогда не должны забывать, что Вудро Вильсон, несмотря на противодействие британской полиции, дал Льву Троцкому возможность въехать в Россию с американским паспортом”.В Россию Лев Давидович отправился на корабле «Кристианафьорд». По пути, в канадском порту Галифакс, он вместе с семьёй был снят с судна английскими властями и отправлен в концлагерь для интернированных моряков немецкого торгового флота. Причиной задержания было отсутствие российских документов, а также опасения англичан, что Троцкий будет содействовать выходу России из войны. Однако вскоре по письменному запросу Временного правительства Троцкий был освобождён как заслуженный борец с царизмом и продолжил свой путь в Россию через Швецию и Финляндию.4 мая 1917 Троцкий приехал в Петроград. На пограничной (на тот момент) с Финляндией станции Белоостров его встретила делегация от социал-демократической фракции «объединённых интернационалистов» и ЦК большевиков. Прямо с Финляндского вокзала отправился на заседание Петросовета, где в память о том, что он уже был председателем Петросовета в 1905 году, ему предоставили место с совещательным голосом.Как? Почему? Причина проста: для того, чтобы организовать какое-нибудь дело, нужны деньги. А у Троцкого, обильно снабженного банкирами США, они были. Разумеется, что потом все эти данные о «деньгах для революции» были тщательно уничтожены, как и все те, кто об этом хоть что-то знал.После захвата власти не имевший высшего образования Троцкий неожиданно оказался на посту комиссара по иностранным делам. И тут сразу же отплатил своим заокеанским хозяевам: опубликовал все секретные международные договоры царского правительства.Затем пришла пора уничтожения России изнутри. И Троцкий оказывается на посту председателя Реввоенсовета. Создает путем самых жестоких мер Красную армию, с бешеной энергией носится по всем фронтам Гражданской войны.В окопах он не бывал, а передвигался в специальном железнодорожном составе, про который рассказывали легенды. Это были пассажирские вагоны 1-го класса и царские салон-вагоны. Кроме штабного, в поезде Троцкого располагались его секретариат, телеграф, электростанция, библиотека, типография и баня. Состав «обслуги» насчитывал 250 человек, включая латышских стрелков, личную охрану, шоферов и путевых рабочих. Кроме того, в состав был включен царский вагон-гараж. (Троцкий имел несколько роскошных автомобилей, а временами даже два самолета). Контингенту поезда (так называемым "поездникам") выдавались высокие оклады и кожаное обмундирование с крупным металлическим знаком на левом рукаве, специально отчеканенным на Монетном дворе.В поезде имелся даже специальный склад подарков: золотые часы, портсигары, драгоценные перстни, броши и т.п. (конфискованные у «буржуазии»), которые выдавались только по личному распоряжению Троцкого. На каждой станции его в обязательном порядке встречал оркестр, проводился митинг, на котором Лев Давидович упражнялся в красноречии.Для поезда специально выделялись шоколадные конфеты «Трюфели», «Флепи яблочные», карамель «Парфэ», всего 180 пудов 35 фунтов. Выдача эта производилась даже в августе 1919 года, когда поезд стоял на приколе в Москве на Николаевском вокзале. А в это время на фронтах Гражданской войны создалось угрожающее положение, а в стране свирепствовал голод.В записках инженера В.Э. Строге приведены "Куплеты о военном комиссаре Троцком" из сатирической оперы "Орфей в саду", поставленной в Киеве в 1919 г. (при "белых").А кто-то жил в салон-вагоне,Совсем, как прежний царь на троне.В роскошной ванне тут же брился,Затем он за обед садился.Четыре повара всегдаБорцу трудаОбед варили!При этом Лев Давидович не забывал о своей главной задаче.Машина уничтожения прежней России заработала на полную мощь еще задолго до трагического 1937 года, когда она обрушилась уже на самих творцов революции.Ее главным создателем и идеологом был вместе с Лениным именно Троцкий. Он автор людоедских приказов по массовому уничтожению «контрреволюционеров» и по расстрелу заложников, он основатель первых концлагерей (приказ №31). Именно он, а не Сталин, первым ввел в Красной армии заградотряды, беспощадно расстреливавшие из пулеметов отступающих. Именно Троцкий, а не Дзержинский, был и создателем ВЧК. По крайней мере, сама идея этого карательного органа принадлежала Льву Давидовичу.Если Ленин писал секретные записочки о «массовидности» террора, то Троцкий говорил об этом, не стесняясь, с трибун. Так, выступая в 1918 году в Курске перед партактивом, председатель Реввоенсовета Троцкий заявил: «Чем мы можем компенсировать свою неопытность? Запомните, товарищи, - только террором! Террором последовательным и беспощадным. Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который, если понадобиться, сможет уничтожить десятки тысяч. У нас нет времени, нет возможности выискивать активных наших врагов. Мы вынуждены стать на путь уничтожения, физического всех классов, всех групп населения, из которых могут выйти возможные враги нашей власти…»И дальше он еще более цинично добавил: «…Патриотизм, любовь к родине и своему народу…какую ценность представляют эти слова-пустышки перед подобной программой, которая уже осуществляется и бескомпромиссно проводится в жизнь».И вот еще одно людоедское заявление Троцкого: «Если в итоге революции 90% русского народа погибнет, но хоть 10% останется живым и пойдет по нашему пути, мы будем считать, что опыт построения коммунизма оправдал себя».В результате «эксперимента» Троцкого-Ленина после «Великого Октября» с 1918 по 1922 гг. население России уменьшилось на 15,1 млн человек. Погибли миллионы инженеров, врачей, учителей, профессоров, квалифицированных чиновников, священников, кадровых русских офицеров - героев войны с Германией, работящих крестьян, гимназистов, - лучших людей России, ее становой хребет. От такого невиданного еще в мировой истории погрома, идеологом и вдохновителем которого был «талантливый и блестящий творец революции Троцкий», каким он представлен в фильме Первого канала, наша страна не может оправиться до сих пор.Кстати, - вот ирония судьбы. В Россию, как мы уже писали, революционер Троцкий прибыл из США на пароходе и тут же принялся «делать революцию» вместе с Владимиром Ильичом. И покинул он страну, высланный Сталиным, в 1929 году тоже морским путем – на пароходе под названием «Ильич». Назад этот злой гений России больше уже не вернулся…