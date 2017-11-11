09:43 11 ноября
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Захар Прилепин: 12 пунктов про Революцию и Гражданскую войну

Захар Прилепин: 12 пунктов про Революцию и Гражданскую войну


Рассуждая о революции, противники её ходят по одному и тому же кругу, старательно воспроизводя одни и те же, на наш взгляд, ошибочные доводы.

1. Даже если вы очень любите монархию, надо как-то уже принять простой факт, что большевики не свергали царя. Большевики свергли либерально-западническое Временное правительство.


2. Борьбу против большевиков начали не люди, сражавшиеся за «Веру, Царя и Отечество», — а Лавр Корнилов, генерал, объявивший об аресте императрице и царской семье.

В числе его ближайших соратников был Борис Савинков — эсер, революционер, террорист, сделавший всё для свержения монархии. Савинков пытался спасти Временное правительство в Зимнем. Служил комиссаром Временного правительства в отряде генерала Петра Краснова. Занимался формированием Добровольческой армии.

Другой виднейший деятель Белого движения — генерал Михаил Алексеев также был причастен к отстранению Николая II от власти; кроме того, как и многие деятели Временного правительства, Алексеев входил в масонскую ложу.

Вопрос, собственно, один. Люди, выступающие против большевиков и Ленина, действительно считают, что России было бы лучше, если б весь XX век ею управляли либералы, революционеры, практиковавшие террористические методы, и генералы, изменившие присяге?

3. Все сторонники идеи о том, что революция была совершена на деньги немецкие и британские, должны каким-то образом объяснить для начала самим себе, получили ли искомую выгоду первые и вторые, с какой целью и первые, и вторые участвовали в интервенции против Советской России, если большевики были их агентами, и что это за агенты такие, которые кидают своих, так сказать, кураторов и затем с ними воюют не на жизнь, а на смерть?

4. Памятуя о том, что часть аристократии, была изгнана из России, вместо которой пришли, как у нас иные любят говорить, «кухарки и бандиты», стоит отдавать себе отчёт, что Ленин тоже был дворянином, равно как и множество виднейших большевистских деятелей и руководителей партии. Крестинский Н.Н. — из дворян, Куйбышев В. В. — потомственный дворянин, Орджоникидзе Г. К. — дворянин, Дзержинский Ф. Э. — сын мелкопоместного дворянина, один из виднейших деятелей НКВД — Бокий Г. И. — из старинного дворянского рода, сын действительного статского советника; и так далее. Не мешает помнить, что дворянская кровь текла в жилах не только оставивших Россию литераторов в лице Мережковского, Бердяева, Бориса Зайцева. Принявшие революцию в России Блок и Брюсов — были такими же дворянами. Неистовые революционные поэты Маяковский и Анатолий Мариенгоф — не поверите, также из дворян. Алексей Николаевич Толстой был дворянин, и Валентин Петрович Катаев — тоже дворянин.

В этом месте обязательно стоит напомнить, что в составе первого Советского правительства был один (1) еврей. Троцкий.

5. В Красной Армии служило 75 тысяч бывших офицеров (из них 62 тысячи -дворянского происхождения), в то время как в Белой около 35 тысяч из 150 тысячного корпуса офицеров Российской Империи. Привычка новейшего российского кинематографа (впрочем, позаимствованная у режиссёров советского времени) изображать красногвардейцев как людей из народа, а белогвардейцев, как «белую кость» — вульгарна и даже противоестественна с исторической точки зрения.

Возвращаясь к Троцкому и ряду деятелей революции из черты оседлости, стоит отметить следующее. Все утверждающие, что революция — дело рук этнически окрашенных групп, манипулировавших русским народом, — выступают, по сути, в роли русофобов. В том числе, по той элементарной причине, что считают десятки тысяч русских дворян — причём, офицеров — объектами манипуляции нескольких сотен потомков ремесленников и лавочников.

Напомним, что должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами Советской Республики занимал Сергей Сергеевич Каменев — кадровый офицер, закончил академию Генштаба в 1907 году, полковник Императорской Армии. С июля 1919 года и до конца Гражданской войны он занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет занимать Сталин.

Начальник Полевого штаба Красной Армии — Павел Павлович Лебедев, -тоже был потомственным дворянином, дослужился до генерал-майора Императорской Армии. На посту начальника Полевого штаба он сменил Бонч-Бруевича (происходившего, кстати, из шляхтичей), и с 1919 года по 1921 год Полевой штаб возглавлял. С 1921 года он — начальник Штаба РККА.

Впоследствии многие царские офицеры и участники Гражданской войны -полковник Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М. Василевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик Л.А. Говоров, — стали маршалами Советского Союза.

Вы всё ещё хотите поговорить о том, как кухарки и сиволапые бандиты обманом и нахрапом победили белолицых и прекрасных русских дворян, не изменивших присяге и верных императору?

6. Большевики не устраивали Гражданской войны и не нуждались в этой войне. Она началась не сразу после Революции, как иногда принято считать, а только в 1918 году, и к развязыванию её большевики никакого отношения не имели. Инициаторами Гражданской войны были военные деятели, свергшие царя. В итоге, в Гражданской войне участвовали миллионы людей — представители самых разных этносов, политических группировок, сил; кроме того, надо помнить, что была осуществлена интервенция четырнадцатью (14!) странами — и в такой ситуации сваливать жертвы Гражданской войны на одних большевиков — несусветная дичь и откровенная манипуляция.

По факту: Гражданскую войну устроили — белые.

7. Первые законы, которые приняли пришедшие к власти большевики, не носили никакого репрессивного характера. 2 ноября 1917 года была принята декларация прав народов России, отменившая все национальные и национально-религиозные привилегии. 11 ноября был принят декрет об отмене сословий, чинов и установлении единого гражданства. 18 декабря был принят декрет о равноправии женщин в гражданском браке. Большевики явились во власть в качестве невиданных идеалистов, освободителей народа и в самом лучшем смысле слова, демократов.

8. Столкнувшись с возможностью распада империи и сепаратистскими движениями на национальных окраинах, большевики немедленно изменили тактику, и стремительно собрали империю, в итоге окончательно потеряв только Финляндию и Польшу, нахождение которых в составе России и ныне кажется не актуальным и чрезмерным. При всём желании, большевики не могут именоваться «разрушителями империи» — они всего лишь именовали свои наступательные походы «интернациональными», однако результатом этих походов было традиционное российское «приращивание земель».

Ряд преференций, которые были получены национальными субъектами от большевиков, надо воспринимать в контексте той обстановки (Первая Мировая, Гражданская, устроенная, повторяю, не большевиками, парад суверенитетов, интервенция и т. д.) Рассматривать эти вещи вне исторического контекста — не конструктивно.

Ничего кроме брезгливости не может вызвать поведение нынешней либеральной общественности, по сути, распустившей российскую империю в Советском изводе — и обвиняющих в этом распаде большевиков. Тех самых большевиков, что воевали самым героическим образом за национальные окраины, потерянные в 90-х годах в результате либерально-буржуазной революции без единого выстрела.

9. Один из наиболее часто воспроизводимых и либералами, и националистами довод о том, что большевики «подложили под империю бомбу», разделив Россию на республики, выводит исторический разговор в какое-то безвоздушное пространство: получается совершенно бессмысленная картинка — лежит себе империя, приходят большевики и кладут бомбу, чтоб потом взорвать собственное государство.

Между тем, императорской России уже не было, император оставил власть, и к власти пришло Временное правительство. Вопрос один: было бы лучше, если б в Гражданской войне победили генералы-февралисты?

Нет, все они знали об англо-французском соглашении от 23 декабря 1917 года — о разделе зон влияния в России: Великобритания получала Северный Кавказ, Франция — Украину, Крым и Бессарабию, США и Япония делили Сибирь и Дальний Восток.

Давайте ещё раз разложим карты. Царя нет — это раз. Есть белые генералы, которые в целом были готовы на вышеизложенный расклад и распил страны — это два. И есть большевики, которые этому раскладу и распилу противостояли.

«Бомбу подложили?»

Процессы распада начались в Российской империи при Временном правительстве — в Польше, Финляндии, на Украине, на прибалтийских территориях — Российская империя, что ли, была поделена на советские республики?

Те империи, что распались до Российской и после её — были поделены на советские республики? Отчего же они тогда распались? Кто бомбу подложил под них?

Про эту «бомбу» очень любили поговорить демократы в 90-е годы, посыл этих высказываний очевиден: они не желали быть виноватыми в распаде, им хотелось свалить вину на других.

Великий князь Александр Михайлович Романов говорил: «Положение вождей Белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали… к священной борьбе против Советов, с другой стороны — на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи».

Вы кому больше доверяете? Великому князю Романову или демократам 90-х?

10. Патриарх Тихон предал большевиков анафеме, говорят нам. Нельзя большевиков поддерживать поэтому.

Но ведь патриарх Тихон и Белое движение не благословил, не принял.

И кого поддерживать? Царя нет, он отрёкся. Белое движение делит Россию с японцами и французами.

Давайте из этой точки исходить и оперировать реальностью, а не маниловскими представлениями о том, как было бы лучше, если б большевиков не было вообще.

11. Основной конфликт Гражданской войны — не сражение «кухарок и бандитов» с аристократами духа. Большевики произвели национализацию промышленности — более всего они ущемили интересы крупного капитала, отдав предпочтение интересам трудящихся. Более всего в Гражданской войне был заинтересован, образно выражаясь, российский список «Форбс», и те зарубежные финансовые игроки, что имели свои интересы в России. Это был конфликт социализма и капитализма, проще говоря.

Ныне эту простейшую суть постоянно пытаются подменить песнями про поручика Голицына и хождением с портретом последнего императора.

12. В Гражданской войне победил, в первую очередь, русский народ. Русская революция, случившаяся 7 ноября 1917 года — и заслуга, и победа, и трагедия русского народа. Он несёт за неё полную ответственность, и он вправе гордиться этим великим свершением, изменившим судьбу человечества.
Автор: Захар Прилепин
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14280


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Комментарии 21

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  1. dsk Сегодня, 07:26
    Октябрьский переворот 1917 года - первый успешный опыт современных "цветных" революций. Сейчас тоже самое, один в один, заграничные партнёры на все голоса воют - уберите Путина и всё будет "хорошо"... Социальная революция всегда хаос, разрушение, народные беды. Нужна социальная эволюция - развитие положительных качеств и устранение негативных. Ломать не строить.
    dsk
    1. dsk Сегодня, 07:33
      Каждый день публикация: революция - мумия Ленина, мумия Ленина- революция;
      Где статья мавзолее? hi
      dsk
    2. Reptiloid Сегодня, 08:03
      Цитата: dsk
      . Нужна социальная эволюция - развитие положительных качеств и устранение негативных. Ломать не строить.

      Да уж, эволюционировали дальше некуда-----в руках 1% населения сосредоточена большая часть богатств страны.Теперь что, есть надежда на то, что этот 1% захочет эволюционировать и вернуть награбленное?Статья понравилась, огромное спасибо за все приведённые цифры и факты.
      Кроме большевиков-----другие успешные проекты из области фантастики!Сказки!
      Reptiloid
    3. Гардамир Сегодня, 08:17
      Октябрьский переворот 1917 года - первый успешный опыт современных "цветных" революций.
      первое же предложение и начинается с глобальной лжи. цветная революция это февраль, перечитайте статью выше или вам истина не нужна?
      Гардамир
  2. Masya Masya Сегодня, 07:49
    На самом деле... верхи не могут, низы не хотят ....
    Masya Masya
    1. Sovetskiy Сегодня, 09:08
      Цитата: Masya Masya
      На самом деле... верхи не могут, низы не хотят ....

      Я бы поменял расстановочку: "верхи" не хотят, ( Путин о не допущении повторения революции) а "низы" не могут ("Ленин" и воля кончились).
      Sovetskiy
      1. Masya Masya Сегодня, 09:16
        Цитата: Sovetskiy
        а "низы" не могут

        Вот тут я бы поспорила... хотите? Вперед на барикады... низы как раз могут... стоит только подогреть... или печеньками подкормить...
        Masya Masya
  3. Ингвар 72 Сегодня, 07:58
    С уважением отношусь к Прилепину, но не во всем согласен.
    что большевики не свергали царя. Большевики свергли либерально-западническое Временное правительство.
    Хочется спросить Захара - а он историю хорошо учил? Чем большевики занимались в предреволюционной России, он знает? По современному УК это терроризм и экстремизм. Подрывная деятельность в воюющей стране. Говорить что они не причем, то же самое как обелять действующую власть Украины , и всю вину переворота на Украине взваливать "правый сектор". hi
    Ингвар 72
    1. gavrila2984 Сегодня, 09:21
      Чем большевики занимались в предреволюционной России, он знает? В основном, играли в прятки и догонялки с охранкой. Кто в Швейцарии или в Великобритании спрячется, кто поближе - в Сибири. Ну не были большевики серьёзной партией до февраля. По большому счету к ним начали прислушиваться после апрельских тезисов. А до того они были популярны только среди рабочих в крупных городах Да среди той части армии, что состояла из тех самых рабочих. Например посмотрите состав временного правительства или первый состав советов РиСД - и сколько там большевиков?
      gavrila2984
  4. Нонна Сегодня, 08:00
    Умница Захар Прилепин. Написал прямо про 2017 год. Та же компрадорская грефо-кудринско-чубайсовская.......либеральная гниль, мечтающая Россиюшку за 30 серебряников продать. Зажиревшие депутаты- клопы, коррумпированные силовые структуры и нищающий день ото дня народ, массово вымирающий от оптимизации здравоохранения.
    Нонна
    1. Просто человек Сегодня, 08:49
      Примерно в таком формате изложения истории надо выпустить комиксы для либералов и молодёжи (по другому они не воспринимают). А то из их уст звучит, что блок НАТО появился в ответ на организацию Варшавского договора (профессор ведущего московского ВУЗa сказал по центральному каналу
      ТВ "Государственному"), или что Сталин убил десятки миллионов людей.
      Просто человек
    2. Sovetskiy Сегодня, 09:17
      Цитата: Нонна
      Та же компрадорская грефо-кудринско-чубайсовская.......либеральная гниль, мечтающая Россиюшку за 30 серебряников продать. Зажиревшие депутаты- клопы, коррумпированные силовые структуры и нищающий день ото дня народ, массово вымирающий от оптимизации здравоохранения.

      Когнитивный диссонанс какой то.
      Все голосуют за Путина, при этом все плюют в его либеральную политику которую он проводит с завидным упорством. Как тут можно определиться, чего хочет народ?)
      Одним словом, русская душа-потемки!
      Sovetskiy
      1. Голован Джек Сегодня, 09:23
        Цитата: Sovetskiy
        Все голосуют за Путина, при этом все плюют...

        Слово "все" - вредное слово. Употребляя его к месту и не к месту, легко опростоволоситься и/или попасть впросак wink
        Цитата: Sovetskiy
        Когнитивный диссонанс...

        О! Мсье понимает толк в извращениях (с) анекдот.
        Голован Джек
      2. Нонна Сегодня, 09:29
        Тут вы не правы. Народ, как и левые социалисты сейчас понимают, что альтернативы на данный отрезок истории стран - нет. Не видно приемника. Нет консолидации патриотических и националистических, левых сил.
        Нонна
  5. Сергей-svs Сегодня, 08:13
    В Красной Армии служило 75 тысяч бывших офицеров (из них 62 тысячи -дворянского происхождения), в то время как в Белой около 35 тысяч из 150 тысячного корпуса офицеров Российской Империи...Начальник Полевого штаба Красной Армии — Павел Павлович Лебедев, -тоже был потомственным дворянином, дослужился до генерал-майора Императорской Армии...Впоследствии многие царские офицеры и участники Гражданской войны -полковник Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М. Василевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик Л.А. Говоров, — стали маршалами Советского Союза...

    Спасибо очень хорошая статья! good От себя ещё добавлю в этот список офицеров - генерала А. Брусилова, совершившего знаменитый "Брусиловский прорыв" в 1916 году. Брусилов с 1920 года служил в Красной Армим инспектором кавалерии РККА, в 1924 году покинул пост в связи с болезнью, от которой и умер в Москве 1926 году.yes
    Сергей-svs
    1. Сан Саныч Сегодня, 09:23
      К этому списку также можно добавить генерала Карбышева Дмитрия Михайловича.
      Сан Саныч
  6. Boris55 Сегодня, 09:02
    В этом месте обязательно стоит напомнить, что в составе первого Советского правительства был один (1) еврей. Троцкий.

    Кто правил Советской Россией в 1918 - 1919 гг. Нью-Йоркский документ. 1920 г. Полный список правительства Ленина: klin.forum-top.ru/viewtopic.php?id=388#p1625
    Boris55
    1. badens1111 Сегодня, 09:09
      Цитата: Boris55
      klin.forum-top.ru/viewtopic.php?id=388#p1625

      Вы эту чушь,да еще с отсылкой на американцев,зачем выставили,ради того что бы покрасоваться,мол я знаю,или от незнания?Вы привели писанину-..."Как утверждает в работе «Евреи в России и СССР» писатель-белоэмигрант Андрей Дикий (настоящая фамилия – Занкевич)"Ну оченно достоверный источник..

      Существует миф о том, что первое большевистское правительство состояло из одних евреев, из-за чего слова «большевик» и «еврей» стали практически синонимами… Сколько в этом истины, и каков же в действительности был национальный состав первого Совнаркома?
      Итак, кто все эти люди были по национальности? Восемь человек - Рыков, Милютин, Шляпников, Ногин, Луначарский, Скворцов (Степанов), Оппоков (Ломов), Авилов (Глебов) были русскими. Трое - Овсеенко, Крыленко и Дыбенко - были малороссами (украинцами). Джугашвили (Сталин) был грузином, И. Теодорович – поляком. Единственным евреем в первом правительстве Советов был народный комиссар иностранных дел Троцкий, настоящая фамилия которого была Бронштейн…



      Источник: Каким был национальный состав первого правительства большевиков
      http://russian7.ru/post/kakim-byl-nacionalnyy-sos
      tav-pervog/
      badens1111
      1. gavrila2984 Сегодня, 09:42
        Вот интересно, евреем в Российской Империи считался человек исповедующий иудаизм. Перешедшие в православие статус еврея теряли и даже могли выйти из черты оседлости. Троцкий явно Торой не зачитывался и шабат не соблюдал. Вопрос: являлся ли Троцкий евреем по понятиям ТОГО времени?
        gavrila2984
    2. серафимамурский Сегодня, 09:19
      Глупо ссылаться на документы находящиеся в США и написаны под диктовку Госдепа и ЦРУ. Нужно ссылаться на Марсианские Хроники там забористее будет.
      серафимамурский
  7. серафимамурский Сегодня, 09:15
    На вопрос " Как так получилась революция и почему большевики победили?" Прилепин ответил правильно и лаконично: за большевиками пошёл народ. Если бы народ не поддержал что бы сделали несколько тысяч большевиков?
    серафимамурский
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