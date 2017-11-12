Ирландец на службе России
Прописная истина, что кадры решают всё, безусловно, была известна великому реформатору Петру I.
Россия, и в первую очередь, ее армия, флот и военная промышленность испытывала нужду в профессионалах. А потому в ряды русской армии охотно приглашались опытные иностранные военные. Для иностранцев Россия стала той страной, в которой они смогли воплотить в жизнь свои амбиции, а многие сделать хорошую карьеру, невозможную на родине.
Одним из таких военных, достигших больших высот на службе в российской армии стал Петр Ласси. Он дослужился до высшего военного чина – генерал-фельдмаршала.
Пирс Эдмонд де Лэйси происходил из нормандского рода, который издавна обосновался в Ирландии, он родился 30 октября 1678 года в ирландском Лимерике. На военную службу поступил в юном возрасте, служил в английской, французской и австрийской армиях.
В 1700 году в чине подпоручика 22-летний Ласси поступил на русскую службу. Петру I его рекомендовал герцог Карл Евгеений де Круа, с ним в австрийской армии Ласси воевал против турок.
Ласси участвовал в ключевых сражениях Северной войны: в битве под Нарвой, сражении при Гуммельсгофе, Гродненской операции, в Полтавской баталии, где был ранен, штурмовал неприступную Ригу. Вместе с царем принимал участие в Прутском походе.
На службе он зарекомендовал себя не только талантливым военачальником, но и дипломатом. В 1733 году Ласси был направлен в Польшу для поддержки кандидата на польский престол Августа III Саксонского. Эту миссию Ласси выполнил блестяще, чем оправдал доверие русского правительства. В свою очередь благодарный Август пожаловал Ласси орден Белого Орла.
Наиболее ярко полководческий талант русского ирландца, характерные для него дерзость и оригинальность принимаемых решений проявились на русско-турецкой войне 1735-1739 годов, в ходе которой Ласси быстро взял Азов и молниеносно прошелся по Крыму, а также русско-шведской войне 1741-1743 годов.
В шведскую войну императрица Анна Леопольдовна вверила Ласси главное начальство над русской армией, в которой новый генерал-фельдмаршал пользовался неизменным уважением и общей любовью, соединяя с просвещенным умом доброе сердце и возвышенные чувства. Историк Керсновский отметит, что Ласси жил исключительно «интересами армии и нуждами своих подчиненных».
Капитуляция Азова в 1736 году. Азовский паша Мустафа Ага вручает графу Ласси ключи от города. Фрагмент немецкой гравюры 1740 года
Будучи по долгу службы в тесном контакте с власть предержащими, Петр Петрович никогда не занимался придворными интригами и сохранил во время государственных переворотов свое честное имя.
По собственному признанию генерал-фельдмаршала, он участвовал «в 31 кампании, на генеральных 3 баталиях, в 15 акциях и 18 осадах и при взятии крепостей, где немало и ранен».
Скончался Петр Петрович Ласси 2 мая 1751 года в Риге, в возрасте 72 лет, полвека своей жизни он посвятил службе России. Ласси получил признание не только при жизни, но и после смерти. Его имя было присвоено первому пехотному Невскому полку первой пехотной дивизии русской императорской армии.
«Бессменным часовым на страже действительных нужд... русской армии», назовет Петра Ласси военный историк Дмитрий Масловский.
Автор: Кирилл БрагинПервоисточник: http://rusplt.ru/wins/irlandets-slujbe-rossii-31263.html
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