Ирландец на службе России

Прописная истина, что кадры решают всё, безусловно, была известна великому реформатору Петру I.Россия, и в первую очередь, ее армия, флот и военная промышленность испытывала нужду в профессионалах. А потому в ряды русской армии охотно приглашались опытные иностранные военные. Для иностранцев Россия стала той страной, в которой они смогли воплотить в жизнь свои амбиции, а многие сделать хорошую карьеру, невозможную на родине.Одним из таких военных, достигших больших высот на службе в российской армии стал Петр Ласси. Он дослужился до высшего военного чина – генерал-фельдмаршала.Пирс Эдмонд де Лэйси происходил из нормандского рода, который издавна обосновался в Ирландии, он родился 30 октября 1678 года в ирландском Лимерике. На военную службу поступил в юном возрасте, служил в английской, французской и австрийской армиях.В 1700 году в чине подпоручика 22-летний Ласси поступил на русскую службу. Петру I его рекомендовал герцог Карл Евгеений де Круа, с ним в австрийской армии Ласси воевал против турок.Ласси участвовал в ключевых сражениях Северной войны: в битве под Нарвой, сражении при Гуммельсгофе, Гродненской операции, в Полтавской баталии, где был ранен, штурмовал неприступную Ригу. Вместе с царем принимал участие в Прутском походе.На службе он зарекомендовал себя не только талантливым военачальником, но и дипломатом. В 1733 году Ласси был направлен в Польшу для поддержки кандидата на польский престол Августа III Саксонского. Эту миссию Ласси выполнил блестяще, чем оправдал доверие русского правительства. В свою очередь благодарный Август пожаловал Ласси орден Белого Орла.Наиболее ярко полководческий талант русского ирландца, характерные для него дерзость и оригинальность принимаемых решений проявились на русско-турецкой войне 1735-1739 годов, в ходе которой Ласси быстро взял Азов и молниеносно прошелся по Крыму, а также русско-шведской войне 1741-1743 годов.В шведскую войну императрица Анна Леопольдовна вверила Ласси главное начальство над русской армией, в которой новый генерал-фельдмаршал пользовался неизменным уважением и общей любовью, соединяя с просвещенным умом доброе сердце и возвышенные чувства. Историк Керсновский отметит, что Ласси жил исключительно «интересами армии и нуждами своих подчиненных».Капитуляция Азова в 1736 году. Азовский паша Мустафа Ага вручает графу Ласси ключи от города. Фрагмент немецкой гравюры 1740 годаБудучи по долгу службы в тесном контакте с власть предержащими, Петр Петрович никогда не занимался придворными интригами и сохранил во время государственных переворотов свое честное имя.По собственному признанию генерал-фельдмаршала, он участвовал «в 31 кампании, на генеральных 3 баталиях, в 15 акциях и 18 осадах и при взятии крепостей, где немало и ранен».Скончался Петр Петрович Ласси 2 мая 1751 года в Риге, в возрасте 72 лет, полвека своей жизни он посвятил службе России. Ласси получил признание не только при жизни, но и после смерти. Его имя было присвоено первому пехотному Невскому полку первой пехотной дивизии русской императорской армии.«Бессменным часовым на страже действительных нужд... русской армии», назовет Петра Ласси военный историк Дмитрий Масловский.