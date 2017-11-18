«Ермак» – первый в мире арктический ледокол

Спуску на воду крупнейшего в мире ледокола «Ермак», названного в честь легендарного атамана Ермака Тимофеевича, предшествовала огромная работа, проделанная, прежде всего, вице-адмиралом Степаном Макаровым.Записку в Морское министерство с программой освоения Северного Ледовитого океана с помощью ледоколов он подал еще в январе 1897 года и получил отказ. Надеясь на поддержку известных географов и гидрографов, он выступил с докладом в Географическом обществе, тоже безрезультатно.Не желая сдаваться, Макаров сделал доклад в Академии наук, и тут его ждал успех — шумное одобрение ученого собрания и даже издание доклада отдельной брошюрой.Поддержал его и академик Петр Семенов-Тянь-Шанский, а Дмитрий Менделеев писал Макарову: «По моему мнению, Ваша мысль блистательна и рано или поздно неизбежно исполнится и разовьется в дело большого значения — не только научно-географического, но и в живую практику».Поддержка помогла, и в ноябре 1897 года министр финансов Сергей Витте доложил Николаю II об ассигновании 3 миллионов рублей на строительство первого ледокола. Проект корабля был разработан английскими инженерами при участии Макарова. Как шутили свидетели, Макаров «обмел бородой» все важнейшие узлы корабля — настолько внимательно он вникал в чертежи и в детали постройки ледокола. 17 (29) октября 1898 года состоялся спуска корабля на воду.В феврале 1899 года ледокол «Ермак» отправился в свой первый рейс со стапелей английского Ньюкасла в Кронштадт. 3 марта на «Ермаке» был поднят российский флаг, и 4 марта, преодолев ледяные торосы в Финском заливе, ледокол прибыл в порт Кронштадт. Все население города вышло к причалу встречать корабль.Местная газета «Котлин» писала об этом событии: «В каждом из присутствующих невольно поднималось чувство гордости за нас, русских».Уже в первый год работы «Ермак» принял участие в операции по спасению рыбаков, унесенных на льдине в открытое море и наскочившего на камни у острова Гогланд броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». Во время русско-японской войны, он открыл путь эскадре контр-адмирала Николая Небогатова на Дальний Восток, выведя ее из Любавского порта.В Первую мировую войну ледокол осуществлял ледовую проводку кораблей в Финском заливе. В 1918 году «Ермак» спас боевое ядро Балтийского флота, выведя зимой в тяжелых ледовых условиях корабли из Ревеля в Гельсингфорс, а весной - в Кронштадт.Во время Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года принимал участие в эвакуации советской военно-морской базы полуострова Ханко и островов Финского залива, проводил корабли для обстрела позиций врага, выводил на боевые позиции подводные лодки. После войны ледокол вернулся к мирной жизни и находился в эксплуатации до 1963 года.Важно, что сильный и мощный «Ермак» служил делу созидания, защиты и мирного строительства в нашем Отечестве.