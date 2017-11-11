Революция 1917 года: от торговли детьми до диктатуры детства
Российская империя, как известно, была самой лучшей страной в мире, где счастливые гимназисты сияли румянцем, отправляясь по утрам учиться, молиться и мечтать отдать жизнь за царя. Конечно, были и небольшие проблемы (связанные с влиянием извне или со смутьянами, которых всегда хватает), например, тотальная безграмотность остального народа. Но в 1908 году, как рассказывают нынче "белые патриоты", царское правительство приняло программу всеобщего обучения для детей России – получить образование могли все независимо от пола, национальности и сословия! Программу задумывалось реализовать через 20 лет, тех самых "спокойных лет", которые просил некогда Столыпин, после чего мы бы "не узнали страну".
И если бы, говорят нам почитатели царской эпохи, кровавые большевики не разрушили процветающую и добрейшую к детям империю, то время всеобщего и обязательного образования пришло бы раньше – в 1928 году, а не как в СССР, в 1934-м, когда была достигнута всеобщая грамотность.
Возможно, кто-то и верит в эти сказки о прекрасном царстве, но сегодня, когда в России отмечают столетие Октябрьской революции, ради разнообразия обратимся к фактам.
В 1908 году не была принята никакая программа о всеобщем образовании. Это был лишь законопроект, который комиссия по народному образованию рассматривала еще два года, и после блужданий документа по столам в Думе, в Государственном совете, после бесплодных обсуждений среди чиновников прекрасная мечта стала той самой мифологической папочкой, которая для устойчивости служит подпоркой к шкафу в одном из высоких кабинетов. В 1912 году законопроект был отклонен Госсоветом.
Склонные к идеализации царского прошлого граждане, между тем, с высоких кафедр продолжают утверждать, что возможность получить образование и сделать карьеру для бедного крестьянина или батрака еще в царствование Александра III была очень высока, а то, что народ оставался темным и нищим – его собственный выбор, да еще и следствие греховности. Ну, а в царствование последнего императора возможностей стало еще больше. Особенно с теоретическим всеобщим образованием, о котором шла речь выше. Ораторы, если и упоминают в скобочках, что закон этот принят не был, то всегда забывают уточнить, какого рода это образование должно было быть, а мы упомянем – речь у Столыпина шла не о среднем, а о всеобщем начальном образовании.
Разрабатывая программу, чиновники брали за основу церковно-приходские школы и их предметный перечень.
"В дореволюционной начальной школе преподавались следующие предметы: Закон Божий, чтение, письмо, четыре действия арифметики, церковное пение, начальные сведения из истории церкви и Российского государства, а также всегда – ремесла и рукоделия". (Рустем Вахитов, "Революция, которая спасла Россию").
Именно эти предметы и требовались для перехода огромной аграрной страны на новый технологический уровень вслед за другими государствами, уже перешагнувшими через промышленную революцию, именно Закон Божий и четыре действия арифметики должны были обеспечить процветающей николаевской России "большой рывок" и полномасштабную индустриализацию, правда, только через 20 лет. Если бы эти 20 лет были "спокойными". А спокойными они бы не были и, наверное, не могли быть – все шло к переделу мира и даже к мировой войне.
Важно отметить еще один момент. Начальное образование не было ступенькой к среднему, как мы все к этому привыкли. Даже закончив начальную школу, к среднему образованию подступиться было невозможно. Среднее образование давала гимназия, а гимназическое обучение было доступно только привилегированному сословию: гимназистами становились дети дворян, чиновников и богачей. Вот тут мы возвращаемся к образу прекрасного и сильного царя Александра III, при котором якобы, по словам восхищенных "бело-патриотов", социальные лифты носились со скоростью света туда и обратно. Именно Александр запретил доступ детям простолюдинов в гимназии – речь идет о циркуляре министра просвещения Делянова от 1887 года, получившего в народе название "указ о кухаркиных детях". Естественно, все дело в деньгах – отсеивались те ученики, чьи родители заведомо не могли бы понести всех тягот платного обучения, покупки формы и так далее.
Среднее образование в царской России было не для всех, еще и платное, о всеобщем начальном только задумывались. Что же с высшим? Вот гимназисты уже могли думать о поступлении в университеты. Среднее техническое образование давали реальные училища, выпускникам позволялось поступать в технические и торговые вузы, но не в университеты. В 1913 году, накануне войны, в России было 276 реальных училищ, где проходили обучение 17 тыс. человек, при этом детей школьного возраста насчитывалось около 45 млн человек. А ведь через год страна встанет перед внешней угрозой и будет испытывать нужду в квалифицированных рабочих больше, чем в философах и литераторах. Новый век делал запрос на инженеров, техников, строителей индустриализации. Система образования в царской России, при всем желании, без смены уклада, которая произошла в 1917 году, не могла бы обеспечить промышленный рывок ни за 20, ни за 200 лет.
Да, царское правительство не скупилось на финансирование образования: строились школы и создавались вузы, но система никак не менялась и не улучшала жизнь 80% населения страны. Да и тот самый "бурный рост" ассигнований на образование длился совсем небольшой период. Затем, как мы знаем, началась война, и государственные средства пошли на другие заботы.
Сегодня нам говорят – промышленность развивалась бурными темпами, не менее бурными, чем строительство и развитие школ для детей. Тем не менее, именно в царской России был огромный процент детей, задействованных в промышленности напрямую.
Чем же занимались 80% детей, если не учились?
Детский труд очень выгоден и оттого в капиталистической системе, нацеленной на получение как можно большей прибыли, был чрезвычайно распространен. Платить этой категории граждан можно было существенно меньше. Конечно, ситуация в остальном мире мало отличалась.
Вот данные от американского бюро труда 1904 года, средний заработок чернорабочего в пересчете на рубли в месяц равнялся:
в Соединенных Штатах – 71 руб. (при 56 рабочих часах в неделю);
в Англии – 41 руб. (при 52,5 рабочих часах в неделю);
в Германии – 31 руб. (при 56 рабочих часах в неделю);
во Франции – 43 руб. (при 60 рабочих часах в неделю);
в России – от 10 руб. до 25 руб. (при 60-65 рабочих часах в неделю).
А труд малолетних и женщин ценился еще ниже, согласно таблице исследователя Дементьева, в Московской губернии мужчины получали 14,16 руб., женщины – 10,35 руб., подростки – 7,27 руб., а малолетние дети – 5 руб. и 8 коп.
В России, согласно данным из открытых источников, в металлообработке на каждую тысячу рабочих приходилось 11 детей 12-15-ти лет обоего пола, в обработке питательных веществ – 14, в обработке бумаги – 58, минеральных веществ – 63, на фруктовых, виноградных, водочных заводах – 40, на табачных фабриках – 69, спичечных – 141. Также детский труд использовался в обработке дерева, животных продуктов, химических и волокнистых веществ, на нефтеперерабатывающих, винокуренных, пивоваренных, свеклосахарных и водочных заводах.
Но не надо думать, что царя совсем не беспокоил детский труд и положение ребенка в промышленной системе, на шахтах и вредных производствах их не было, а, например, на стеклянных фабриках детей разрешалось ставить на ночную работу только в течение 6-ти часов – очень гуманное решение.
Как известно, большая часть промышленности в Российской империи принадлежала иностранцам, которым приходилось идти навстречу и корректировать суровые законы в отношении детей в пользу получения прибыли. Историки отмечают, что, да, государство было вынуждено ограничивать права несовершеннолетних.
Были попытки законодательно урегулировать хотя бы условия труда – запретить работу детям, не достигшим 12 лет, ограничить для детей работу 8 часами, но промышленники не спешили воплощать слабые попытки государства стать гуманным – ведь это вопрос дохода. И если инспекции в больших городах хоть немного улучшали жизнь ребенка, то в глубинке эксплуатация продолжалась вплоть до 1917 года, пока не был принят кодекс о труде, впервые в мире гарантировавший 8-часовой рабочий день ДЛЯ ВСЕХ и запрещение использовать детей на работах до 16-ти лет.
Только после революции 1917 года и другие страны были вынуждены озаботиться правами рабочих и подумать о запрете детского труда.
"Котя, котя, продай дитя"
Детский труд использовали не только иностранные промышленники на фабриках и заводах. Купцы свозили в Петербург с окраин детей бедняков и крестьян, как "живой товар", который пользовался большой популярностью – наравне с дровами, дичью и сеном.
Торговля детьми, скупка и доставка дешевой рабочей силы становилась специализацией отдельных крестьян-промышленников, которых в быту именовали "извозчиками". Скупщики платили родителям 2-5 руб. и забирали их 10-летнее чадо в лучшую жизнь, если, конечно, чадо не успевало умереть с другими детьми во время нелегко путешествия.
В истории остались фольклорные памятники этих "бизнес-проектов" (очень походивших на работорговлю на американском юге начала 19 века, только вместо негров – дети), такие как игра "Котя, котя, продай дитя".
Извозчик "продавал" детей лавочникам или мастерам, новый хозяин мог распоряжаться ребенком по своему усмотрению – взамен обеспечивая кровом и кое-какой едой. Стоит отметить, что детей "продавали" не от хорошей жизни, ведь лишние руки в хозяйстве нужны, а тут подрос помощник – и его отдавать? Дело в том, что дома ребенок, скорее всего, был обречен на голодную смерть. И даже при таких условиях множество детей бежали от хозяев, рассказывали о побоях, насилии, голоде – пешком они возвращались домой оборванными или оставались беспризорниками, затем оказывались "на дне" столичной жизни. Некоторым везло больше – и они могли вернуться в родную деревню в новых галошах и модном шарфе, это считалось успехом. Тем не менее, этот "социальный лифт" государством никак не регулировался.
Октябрь
"Вот у нас монархисты рассказывают, какая Россия была образованная страна. Но у меня только один-единственный вопрос – а большевики совсем идиоты, что ли? Зачем они вообще создавали систему ликбеза? У них других задач не было, что ли? Вот сидят, думают – дай-ка мы придумаем себе какую-нибудь проблему! О! Давай будем грамотных обучать грамоте! Ну, как это понимать? Действительно, молодое поколение подданных Российской империи было более-менее грамотно, кто успел пройти через систему церковно-приходских и отчасти земских школ. Но этих земских школ было, как островков в океане", – комментирует преобразования революции историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын в беседе с корреспондентом Накануне.RU.
Принципы будущей системы образования были сформулированы еще в 1903 году в программе РСДРП: всеобщее бесплатное обязательное образование детей обоего пола до 16 лет; ликвидация сословных школ и ограничений в образовании по национальным признакам; отделение школы от церкви; обучение на родном языке и другое. 9 ноября 1917 г. была учреждена Государственная комиссия по просвещению.
В октябре 1918 власти утвердили положение о бесплатном, совместном обучении детей школьного возраста. Через год подписали декрет об образовании, и теперь все население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязывалось обучаться грамоте на родном или русском языке — по желанию. Система образования проходила различные этапы, как и само государство – рассказывает Накануне.RU историк Андрей Фурсов:
"После экспериментов 20-х годов, в которых были попытки отрицания русской классической системы (в начале 20-х годов были запрещены как буржуазные дисциплины: греческий, латынь, логика, история), но в середине 30-х годов все это было восстановлено так же, как и появилось понятие "советский патриотизм". И 7 ноября перестал быть праздником мировой революции, а стал днем Великой Октябрьской социалистической революции. Так вот, советская система развила то, что было заложено в русской классической системе образования. И то, что советское образование, каким оно было в 1970-ые, в 1980-ые годы, было лучшим – это признано во всем мире. Советская система была лучшей – теперь норвежцы и японцы ее копируют".
Всего к 1920 году удалось обучить грамоте 3 млн человек. Теперь школа отделялась от церкви, а церковь — от государства, запрещалось преподавание в учебных заведениях какого бы то ни было вероучения и исполнение обрядов религиозного культа, также запрещались физические наказания детей, и все национальности получили право обучения на родном языке. Более того, большевики озадачились созданием общественного дошкольного воспитания. Это была культурная революция. В советское время впервые в истории России была достигнута практически всеобщая грамотность, близкая к 100%. Страна получила бесплатное среднее образование и вполне доступное высшее. Профессия учителя уважалась. Школа не предоставляла услугу за деньги, а воспитывала детей, уделяя время и морально-этическим сторонам развития молодого человека.
Качественное высшее техническое образование сделало возможным невозможное – преодоление промышленной пропасти между СССР и странами развитого капитализма. Новый подход к образованию можно назвать успешным, стоит только вспомнить число всемирно известных советских ученых и изобретателей.
"Да, был так называемый "философский пароход" – уехал ряд ученых, философов, архитекторов, художников, но это был мизер по сравнению с масштабами нашей страны. По сути, была создана великая культурная цивилизация заново – с нуля практически. Разумеется, опираясь, на колоссальные достижения наших предков: Пушкин, Тургенев, Некрасов и другие классики, писатели и художники, которые отражали верно душу народа, – говорит доктор исторических наук Вячеслав Тетекин в беседе с Накануне.RU. – Но техническая сторона была создана заново. Колоссальное развитие получило именно техническое образование, прежде всего – не то абстрактное гуманитарное образование, которое считалось эталоном. Мы создали такое оружие, которое превосходило оружие, создававшееся всей объединенной Европой. Почему это было возможно? Потому что в этот кратчайший срок были созданы новые технические кадры. Образованию уделялось огромное внимание, вкладывались колоссальные средства. Образование было государственным приоритетом. Очень быстро развивалась фундаментальная наука, Академия наук СССР была мощнейшим учреждением, и никто, как сейчас, не претендовал на то, что чиновники будут "рулить" тем, чем занимается Академия наук".
Помимо технического образования, в советской системе стоит отметить и такие приятные бонусы, как высокая стипендия, развитое дошкольное и внеклассное образование, бесплатные ясли и детские сады, дворцы пионеров и дома творчества на бесплатной основе, музыкальные школы, спортивное образование и лагеря детского отдыха – в СССР шутили, что если и есть какая-то диктатура в стране, то это диктатура детства.
Что касается беспризорников после Гражданской войны и детей, оставшихся без родителей после Великой Отечественной, то система детских домов кардинально отличалась от нынешней, позволяя выходцам этих социальных учреждений находить свое, зачастую высокое, место в обществе, создавать семьи, получать образование, иметь равные возможности, о чем сейчас приходится только мечтать.
Развитие республик
"Октябрь 1917-го – событие эпохальное, и перечислить в двух словах все, чего не случилось бы, если бы не эта революция, трудно. Конечно, никого из нас сегодняшних не было бы. И дело не в том, что папы с мамами, дедушки с бабушками не встретились бы – сам современный облик во многом сформирован именно революцией и возникшим после революции советским государством. Я говорю здесь и об образовании, естественно, и о совершенно другом социальном общественном укладе, – говорит в беседе с Накануне.RU журналист, соавтор проекта о современном образовании "Последний звонок" Константин Семин. – Всем есть за что благодарить Октябрь. До революции в национальных республиках империи (в Туркестане, Узбекистане, Кыргызстане) уровень грамотности не доходил до 2%. Некоторые народы – в том числе коренные народы России, как мы называем их сегодня – не обладали даже собственной письменностью. Сегодня – это равноправные граждане нашей страны".
Действительно, одним из важнейших отличий СССР от империи было именно развитие национальных республик, равномерное распространение образования.
"СССР – это государство, которое достигло высот практически во всех сферах жизни. Тут, безусловно, наука, образование, культурная революция. Большой толчок в развитии получили национальные республики. В пику тому, как действовали те же Британская Империя либо США в формате политики колониализма и неоколониализма, Советский Союз вместо того, чтобы выкачивать деньги из своих окраин, наоборот, отправлял значительные средства для того, чтобы наши национальные республики развивались", – напоминает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
Что дала революция 1917 года России? Именно образование, которое стало доступно для всех после смены уклада, обеспечило стране возможность "большого рывка", индустриализации, Победы в Великой Отечественной войне, возможность впервые отправиться в космос, оно обеспечило нас, сегодня живущих, защитой в виде "атомного зонтика".
"Что такое атомная бомба? Это продукт колоссального напряжения фундаментально-прикладной науки, это создание сотен производственных предприятий, которые бы обеспечили в кооперации создание этого высокотехнологичного оружия, – говорит эксперт Вячеслав Тетекин. – За этим стояло не просто создание атомной бомбы, это было бы упрощение, за этим стояло создание мощнейшей фундаментальной науки, которой фактически, особенно в инженерном плане, до 1917 года у нас не существовало. И промышленности у нас до 1917 года такой не было. Ни авиационной, ни автомобильной".
В современной России, как мы видим, происходит распад советской системы всеобщего образования, появляются элитарные школы, высшие учебные заведения все больше переходят на коммерческую основу, доступность образования падает так же стремительно, как и качество.
"О том, какой мощной была система образования в СССР, свидетельствует очень простой факт – вот уже 25 лет наши неистовые ревнители на деньги МВФ пытаются эту систему сломать. Они, действительно, в значительной степени ее подпортили, введя ЕГЭ, болонскую систему, но до конца они ее не доломали, потому что фундамент слишком прочен. Наше образование – и школьное, и высшее – это одно из величайших достижений советской системы", – резюмирует историк Андрей Фурсов.
Автор: Елена КиряковаПервоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113424/
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