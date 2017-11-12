17:23 12 ноября

«Осторожно, вода!», или Пять ужасающих фактов о средневековой гигиене



«Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам - стыд и срам!». С самого детства нас приучали к тому, что чистота - залог здоровья. Да и на Руси баня всегда была в почете, в отличие от Европы, которую по этой причине прозвали немытой. Как известно, средневековые европейцы пренебрегали личной гигиеной, а некоторые даже гордились тем, что мылись всего лишь два, а то и один раз в жизни.

Люди могли мыться в грязной воде, нередко вся семья, а за ней и слуги мылись по очереди в одной воде. Королева Испании Изабелла Кастильская и вовсе признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза – при рождении и в день свадьбы. А Людовик XIV тоже мылся всего два раза в жизни – и то по совету врачей. Однако мытье его ужаснуло и он зарекся этим заниматься. Русские послы писали, что их величество «смердит аки дикий зверь». А папа Климент V и вовсе погиб от дизентерии.


Кто такие «божьи жемчужины»

Дело в том, что католическая церковь запрещала любые омовения кроме тех, что происходят во время крещения и перед свадьбой. Считалось, что при погружении в горячую воду, открываются поры, через которые в организм проникает вода, которая потом не найдет выхода. Таким образом тело якобы становится уязвимым для инфекций. А бани - наследники римских терм считались обителью разврата. Церковь считала, что человек должен больше заботиться о чистоте душевной, нежели о чистоте телесной. Омовение очень часто воспринималось как медицинская процедура, после которой люди очень часто болели.

Мыться нельзя было еще и потому, что так можно было смыть с себя святую воду, к которой прикоснулся при крещении. В итоге люди не мылись годами, а то и вообще не знали воды. Вшей называли «божьими жемчужинами» и считали признаком святости.


Рембрандт. "Молодая женщина, купающаяся в ручье". 1654 г.

Откуда пошла фраза «деньги не пахнут»

В отличие от Европы, на Руси баня всегда была в почете. Для славян баня имела не только гигиенический, но и глубокий сакральный смысл. Народ верил, что все грехи смоются, поэтому раз, а то и два в неделю обязательно ходили в баню. Кстати, Дмитрий-самозванец не любил баню, за что его считали нерусским. Самих же русских в Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню «слишком часто».

А вот в Древнем Риме гигиена была вознесена на немыслимые высоты. Римские термы посещали ежедневно. Это была отдельная культура. Кстати, при них располагались общественные туалетные комнаты, где люди спокойно общались. «Деньги не пахнут!» - эта крылатая фраза была произнесена впервые императором Веспасианом, когда его сын упрекнул его в том, что он ввел налог на туалеты, тогда как эти места, по его мнению, должны были оставаться бесплатными.

А как же Версаль?..

А вот в Средневековой Европе туалетов вообще не было. Только у высшей знати. Говорят, что французский королевский двор периодически переезжал из замка в замок, потому что там буквально нечем было дышать. Отсутствие туалетов абсолютно никого не смущало. Даже в Версале не было предусмотрено ни одного отхожего места. Длинные коридоры завешивались тяжелыми портьерами, за которыми все справляли нужду. Именно тогда духи приобрели наибольшую популярность. Стойкие ароматы были призваны заглушать зловоние, шедшее от человеческих тел.

Тем временем, у самого Людовика XIV ватерклозет был. Как рассказывают историки, он мог восседать на нем и одновременно принимать гостей. Кстати, первый общественный туалет там появился только в XIX веке. И предназначен был только для мужчин. В России отхожие места появились при Петре I.

«Осторожно, вода!»

По описанию многих гостей Парижа, среди которых был и великий Леонардо да Винчи, на улицах города стоял жуткий смрад. Доходило до того, что за неимением туалетов ночной горшок запросто выливали из окна прямо на улицу. Именно тогда появились широкополые шляпы, которые были не только данью моде, но и обычной необходимостью. Поскольку из-за отсутствия канализации содержимое ночных горшков выливалось прямо из окон. В конце XIII века в Париже был издан закон, который гласил: «Выливая ночной горшок из окна, нужно кричать: «Осторожно! Вода!».

В XIII веке появилось нижнее белье. Это событие еще больше укрепило сознание того, что можно и не мыться. Одежда была очень дорогая, поэтому стирать ее было довольно накладно, а вот нижнее белье постирать было значительно проще. Знать, кстати носила шелковое нижнее белье. Причина его популярности проста. В скользкой материи не водились паразиты, просто потому, что им там было не за что уцепиться.


Адриан ван Остаде, "Шарлатан", 1648 г.

«Ибо с самого детства не входили в воду»

В средневековой Европе чистые здоровые зубы считались признаком низкого происхождения. Знатные дамы гордились плохими зубами. Представители знати, которым от природы достались здоровые белые зубы, обычно стеснялись их и старались улыбаться пореже, чтобы не демонстрировать свой «позор».

Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф.Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX века приходилось уговаривать народ мыться. «Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна, - писал Бильц в книге «Новое природное лечение». - После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть…».
Автор: Татьяна Поддубская
Первоисточник: https://mir24.tv/news/16265227/mify-ob-appetite-kotorye-meshayut-pohudet


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Комментарии 10

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  1. Антарес Сегодня, 15:29
    Откуда такие тщательно муссируемые "новости" о грязной Европе, и в противопоставлении-"чистой России"? Часть информационной войны ЕС/РФ?
    Стереотип укладывается в одну фразу: "Они все были грязные и мылись только случайно упав в реку, а вот на Руси..." - далее следует пространное описание культуры русских бань.
    Давайте пройдется по общедоступным сведениям. Для начала - известные курортные зоны. Взглянем на герб Бадена (Baden bei Wien), дарованный городу императором Священной Империи Фридрихом III в 1480 году. Мужчина и женщина в купальной кадушке. Незадолго до появления герба, в 1417 году Поджо Браччоли, сопровождавший лишенного престола Папу Иоанна XXIII в поездке в Баден дает описание 30-ти роскошных бань. Для простолюдинов действовали два открытых бассейна
    А что касается зажиточных домов, то все они располагали "мыльнями" в полуподвалах; тут находились парильня и кадки - обычно деревянные, с набитыми, как на бочках, обручами. У Карла Смелого был редкостный предмет роскоши: серебряная ванна, которую за ним возили по полям сражений. После разгрома под Грансоном (1476г) ее обнаружили в герцогском лагере.
    В отчете парижского прево (эпоха Филиппа IV Красивого, начало 1300 годов) упоминаются 29 общественных бань в Париже, облагаемых городским налогом. Они работали ежедневно, кроме воскресенья. То, что Церковь смотрела на эти заведения косо, вполне естественно - поскольку бани и прилегающие к ним трактиры зачастую использовались для внебрачной половой ебли, хотя, конечно, народ все-таки собирался туда помыться. Дж. Бокаччо пишет об этом прямо: «В Неаполе, когда настал девятый час, Кателла, взяв с собой свою служанку и не изменяя ни в чём своему намерению, отправилась в те бани… Комната была очень темна, чем каждый из них был доволен».
    Не только Париж. По состоянию на 1340 год известно, что в Нюрнберге было 9 бань, в Эрфурте - 10, Вене - 29, Бреслау/Вроцлаве - 12. Богатые предпочитали мыться дома. Водопровода в Париже не было, и воду доставляли за небольшую плату уличные водоносы.Вот Эйнгард, "Жизнеописание Карла Великого":

    - Любил он также купаться в горячих источниках и достиг большого совершенства в плаванье. Именно из любви к горячим ваннам построил он в Ахене дворец и проводил там все последние годы жизни. На купанья, к источникам он приглашал не только сыновей, но и знать, друзей, а иногда телохранителей и всю свиту; случалось, что сто и более человек купались вместе. Существует две версии появления мыла в средневековой Европе. По одной, мыло производили с VIII века в Неаполе. По другой, его начали делать в Испании и на Ближнем Востоке из оливкового масла, щелока и ароматических масел арабские химики, (существует трактат Аль-Рази 981 г., где описывается способ получения мыла), и Европу с ним познакомили крестоносцы. Потом, как будто бы, около 1100 года появились производства мыла в Испании, Англии, Франции – из животного жира. Британская энциклопедия дает более поздние даты – около 1200 года. В 1371 некий Crescans Davin ( Sabonerius), завел производство мыла из оливкового масла в Марселе, и его часто упоминают, как первое европейское мыло. Оно то точно достигло большой известности и коммерческого успеха. В XVI веке в Европе торговали уже венецианским и кастильским мылом, да и многие стали заводить свое производство
    А вот из "Валенсийского кодекса" XIII века: "Мужчины пусть идут в баню сообща во вторник, четверг и субботу; женщины идут в понедельник и в среду; и евреи идут в пятницу и в воскресенье; ни мужчина, ни женщина не дают больше одного меаха при входе в баню; и слуги как мужчин, так и женщин ничего не дают; и если мужчины в женские дни войдут в баню или в какое-либо из зданий бани , пусть платит каждый десять мараведи; также платит десять мараведи тот, кто будет подглядывать в бане в женский день; также если какая-либо женщина в мужской день войдет в баню или будет встречена там ночью, и оскорбит ее кто-либо или возьмет силой, то не платит он никакого штрафа и не становится врагом; а человека, который в другие дни возьмет силой женщину или обесчестит, надлежит сбросить."
    Конечно вырубка лесов(отопление бань стало дороже) Реформация(раздельное купание мужчин и женщин),чума и прочие эпидемии(опасно стало ходить в баню-можно заразиться, только дома мыться)
    В общем миф о "немытой Европе" легко опровергнуть. Достаточно материала и доказательств что европейцы мылись в банях и общественных мыльнях. Богачи отдельно. От бань отказались только из за эпидемий чумы и вырубки лесов.
    Антарес
    1. venik Сегодня, 15:47
      Откуда такие тщательно муссируемые "новости" о грязной Европе, и в противопоставлении-"чистой России"? Часть информационной войны ЕС/РФ?
      =======
      Ну, информация о "средневековой эвропейской гигиене" - "секрет полишенеля", известный задолго до возникновения Российской Федерации и Евросоюза!! (От евопейских историков и литераторов, между прочим...... ). Так, что насчет "информационной войны между ЕС и РФ" - это скорее, к вам, "милейший" переадресовать надобно.....
      venik
    2. voyaka uh Сегодня, 15:49
      Найден ежедневный дневник какого-то средневекового немецкого мастерового
      ("средний класс" - не помню какой гильдии). Он подробно записывал все (в том числе и оправление
      естественных надобностей). И теплая ванна с мылом там фигурирует регулярно раз в неделю.
      И так всю его жизнь. Он не отмечал свою ванну, как что-то особенное, чего у других нет.
      voyaka uh
      1. bandabas Сегодня, 16:02
        Ну свой член Вы обрезали?
        bandabas
        1. voyaka uh Сегодня, 16:54
          Вы, по-моему, сайт перепутали. Здесь: военно-исторический.
          А интересующие Вас вопросы на сайтах разных recourse ...гендерных сообществ.
          voyaka uh
  2. Васся Вассин Сегодня, 15:50
    После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть…».

    Действительно, можно привыкнуть. Но к рюмке быстрее...
    Васся Вассин
  3. parusnik Сегодня, 16:01
    Ежели бы они не мылись, вымерли бы...Однако выжили...
    parusnik
    1. Masya Masya Сегодня, 16:05
      Цитата: parusnik
      Ежели бы они не мылись, вымерли бы...Однако выжили...

      И не говорите и не тиф, и не чума их не берет...
      Masya Masya
  4. Curious Сегодня, 16:26
    Зачем в разделе "История" публикуются сказки? Сайт вроде ж для взрослых.
    Curious
  5. kalibr Сегодня, 16:38
    А вот в Средневековой Европе туалетов вообще не было. Только у высшей знати. Говорят, что французский королевский двор периодически переезжал из замка в замок, потому что там буквально нечем было дышать.

    В России отхожие места появились при Петре I.
    Откуда, прости Господи, вылезают такие убогие и ведь пишут... Я вот только эти два ее утверждения рассмотрю и хватит и этого. Здесь была куча статей "про замки". И в них фото массы сортиров на стенах, в основании стен, и в разных других местах. Замок Шато-Гайяр взяли заслав лазутчика через шахту уборной. То есть в замках сортиры
    были, а во дворцах -нет? На Руси общественные туалеты -заходы появились задолго до Петра Первого, о чем написано у многих иноземных путешественниках по России. Отмечалось, что потому пороха много у русского царя (не Петра!), что много сориторов, так как селитру добывали выщелачиванием почвы у заходов. Сколько можно чушь безграмотную писать. Ну, ... баба!
    kalibr
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