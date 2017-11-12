«Осторожно, вода!», или Пять ужасающих фактов о средневековой гигиене

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам - стыд и срам!». С самого детства нас приучали к тому, что чистота - залог здоровья. Да и на Руси баня всегда была в почете, в отличие от Европы, которую по этой причине прозвали немытой. Как известно, средневековые европейцы пренебрегали личной гигиеной, а некоторые даже гордились тем, что мылись всего лишь два, а то и один раз в жизни.Люди могли мыться в грязной воде, нередко вся семья, а за ней и слуги мылись по очереди в одной воде. Королева Испании Изабелла Кастильская и вовсе признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза – при рождении и в день свадьбы. А Людовик XIV тоже мылся всего два раза в жизни – и то по совету врачей. Однако мытье его ужаснуло и он зарекся этим заниматься. Русские послы писали, что их величество «смердит аки дикий зверь». А папа Климент V и вовсе погиб от дизентерии.Дело в том, что католическая церковь запрещала любые омовения кроме тех, что происходят во время крещения и перед свадьбой. Считалось, что при погружении в горячую воду, открываются поры, через которые в организм проникает вода, которая потом не найдет выхода. Таким образом тело якобы становится уязвимым для инфекций. А бани - наследники римских терм считались обителью разврата. Церковь считала, что человек должен больше заботиться о чистоте душевной, нежели о чистоте телесной. Омовение очень часто воспринималось как медицинская процедура, после которой люди очень часто болели.Мыться нельзя было еще и потому, что так можно было смыть с себя святую воду, к которой прикоснулся при крещении. В итоге люди не мылись годами, а то и вообще не знали воды. Вшей называли «божьими жемчужинами» и считали признаком святости.В отличие от Европы, на Руси баня всегда была в почете. Для славян баня имела не только гигиенический, но и глубокий сакральный смысл. Народ верил, что все грехи смоются, поэтому раз, а то и два в неделю обязательно ходили в баню. Кстати, Дмитрий-самозванец не любил баню, за что его считали нерусским. Самих же русских в Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню «слишком часто».А вот в Древнем Риме гигиена была вознесена на немыслимые высоты. Римские термы посещали ежедневно. Это была отдельная культура. Кстати, при них располагались общественные туалетные комнаты, где люди спокойно общались. «Деньги не пахнут!» - эта крылатая фраза была произнесена впервые императором Веспасианом, когда его сын упрекнул его в том, что он ввел налог на туалеты, тогда как эти места, по его мнению, должны были оставаться бесплатными.А вот в Средневековой Европе туалетов вообще не было. Только у высшей знати. Говорят, что французский королевский двор периодически переезжал из замка в замок, потому что там буквально нечем было дышать. Отсутствие туалетов абсолютно никого не смущало. Даже в Версале не было предусмотрено ни одного отхожего места. Длинные коридоры завешивались тяжелыми портьерами, за которыми все справляли нужду. Именно тогда духи приобрели наибольшую популярность. Стойкие ароматы были призваны заглушать зловоние, шедшее от человеческих тел.Тем временем, у самого Людовика XIV ватерклозет был. Как рассказывают историки, он мог восседать на нем и одновременно принимать гостей. Кстати, первый общественный туалет там появился только в XIX веке. И предназначен был только для мужчин. В России отхожие места появились при Петре I.По описанию многих гостей Парижа, среди которых был и великий Леонардо да Винчи, на улицах города стоял жуткий смрад. Доходило до того, что за неимением туалетов ночной горшок запросто выливали из окна прямо на улицу. Именно тогда появились широкополые шляпы, которые были не только данью моде, но и обычной необходимостью. Поскольку из-за отсутствия канализации содержимое ночных горшков выливалось прямо из окон. В конце XIII века в Париже был издан закон, который гласил: «Выливая ночной горшок из окна, нужно кричать: «Осторожно! Вода!».В XIII веке появилось нижнее белье. Это событие еще больше укрепило сознание того, что можно и не мыться. Одежда была очень дорогая, поэтому стирать ее было довольно накладно, а вот нижнее белье постирать было значительно проще. Знать, кстати носила шелковое нижнее белье. Причина его популярности проста. В скользкой материи не водились паразиты, просто потому, что им там было не за что уцепиться.В средневековой Европе чистые здоровые зубы считались признаком низкого происхождения. Знатные дамы гордились плохими зубами. Представители знати, которым от природы достались здоровые белые зубы, обычно стеснялись их и старались улыбаться пореже, чтобы не демонстрировать свой «позор».Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф.Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX века приходилось уговаривать народ мыться. «Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна, - писал Бильц в книге «Новое природное лечение». - После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть…».