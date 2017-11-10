21:28 10 ноября

Литва поможет Украине восстановить телетрансляции на Донбасс

Правительство Литвы в среду приняло решение передать Украине семь бывших в употреблении цифровых наземных телепередатчиков. Так Вильнюс намерен поучаствовать в восстановлении трансляций в Донецкой области, где, по словам литовских чиновников,
часть этой территории контролируют поддерживаемые Москвой сепаратисты, которые ведут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ)


По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, Литва по-прежнему старается помогать Украине по мере своих возможностей.

Литва поможет Украине восстановить телетрансляции на Донбасс



Украина - важный партнер Европы. Мы неравнодушны к потребностям страны и ее регионов. Утвержденный сегодня проект является еще одним конкретным жестом в плане помощи и доброй воли со стороны Литвы по отношению к украинцам
- приведены в пресс-релизе слова премьера.

Украине будут переданы телепередатчики малой мощности, их стоимость составляет 33,5 тыс. евро, сказал BNS глава Центра радио и ТВ Литвы Рямигиюс Шярис. Оборудование передается по предложению Министерства транспорта и коммуникаций. Киев хотел бы, чтобы восстановленные трансляции в Донецкой области покрывали и не контролируемые правительством Украины территории.

Литва как никто другой знает важность свободного слова. Мы должны поддерживать стремление Украины иметь возможность распространять независимую мысль на территории Донецка
- сказал министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

Литва в 2015 году передала Украине 15 аналоговых передатчиков разной мощности. В августе этого года в Литве официально начал действовать новый передатчик для ретрансляции предназначенного для борьбы с российской пропагандой и финансируемого Конгрессом США Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" на русском и белорусском языках.


Использованы фотографии: https://telegraf.com.ua/
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Комментарии 4

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  1. Идущий Сегодня, 21:20
    “Украина - важный партнер Европы.


    Да , так же как и Литва ....
    Идущий
  2. 210окв Сегодня, 21:23
    Прибалты комики ещё те.Правда заторможенные.Одни деньги грозятся дать.Правда кот наплакал.Другие кино крутить
    Которое там никому не надо..
    210окв
    1. Alber Сегодня, 21:27
      Цитата: 210окв
      Прибалты комики ещё те.Правда заторможенные.Одни деньги грозятся дать.Правда кот наплакал.Другие кино крутить
      Которое там никому не надо..

      15 передатчиков Украйне уже дали. А к ним хоть одного бы Геббельса нашли, иначе деньги на ветер, как пиво без водки...
      Alber
  3. Machete Сегодня, 21:23
    Прибалтийские "гиганты" жгут: одни помощь Украине материальную собираются оказывать, другие окажут помощь в медиасфере.
    Короче, берут шефство над младодемократией. Они-то уже давно, почти сторожилы ЕС.
    Покажут страшим братьям по ЕС, как надо поступать с Россией. )
    Machete
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