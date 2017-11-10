Литва поможет Украине восстановить телетрансляции на Донбасс

часть этой территории контролируют поддерживаемые Москвой сепаратисты, которые ведут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ)

Украина - важный партнер Европы. Мы неравнодушны к потребностям страны и ее регионов. Утвержденный сегодня проект является еще одним конкретным жестом в плане помощи и доброй воли со стороны Литвы по отношению к украинцам

Литва как никто другой знает важность свободного слова. Мы должны поддерживать стремление Украины иметь возможность распространять независимую мысль на территории Донецка

Правительство Литвы в среду приняло решение передать Украине семь бывших в употреблении цифровых наземных телепередатчиков. Так Вильнюс намерен поучаствовать в восстановлении трансляций в Донецкой области, где, по словам литовских чиновников,По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, Литва по-прежнему старается помогать Украине по мере своих возможностей.- приведены в пресс-релизе слова премьера.Украине будут переданы телепередатчики малой мощности, их стоимость составляет 33,5 тыс. евро, сказал BNS глава Центра радио и ТВ Литвы Рямигиюс Шярис. Оборудование передается по предложению Министерства транспорта и коммуникаций. Киев хотел бы, чтобы восстановленные трансляции в Донецкой области покрывали и не контролируемые правительством Украины территории.- сказал министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.Литва в 2015 году передала Украине 15 аналоговых передатчиков разной мощности. В августе этого года в Литве официально начал действовать новый передатчик для ретрансляции предназначенного для борьбы с российской пропагандой и финансируемого Конгрессом США Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" на русском и белорусском языках.