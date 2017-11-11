09:35 11 ноября

Реквием по солдату. Ушел Задорнов

Какая-то совершенно идиотская ситуация. Я имел тысячу возможностей посмотреть человека живым, послушать его живым, поспорить с живым... Имел, но всегда находил причины, по которым мне именно в этот день некогда было пойти на концерт или на встречу. Однажды я вообще мог с ним поговорить...А я не пошел...



Умер человек-совесть...Сам он себя никогда так не называл. Даже определения такого, наверное, не знал. Он просто говорил нам о том, что чувствует сам. Он не боялся говорить нам то, что чувствует. Он был одним из нас. В меру героем, в меру трусом, в меру разгильдяем, в меру государственником...Он просто был.


Мы попрощались с Михаилом Задорновым. Что там о нем говорят? Сатирик? Писатель? Ученый? Может быть. Об этом пусть говорят ученые мужи. Пусть пишут диссертации. Пусть публикуют монографии. Человек, если он человек, всегда уходит в историю. Ну и пусть историки разбирают его жизнь, творчество, взгляды и все остальное.

Наверное сейчас некоторые читатели подумают о том, почему смерть писателя, нет Писателя, так заинтересовала такое специализированное издание, как Военное обозрение. Умер писатель, а не солдат или офицер...

Ошибаетесь! Ушел солдат! Солдат, который много лет был на самом передке! В самой гуще "заварухи", под названием жизнь. Прямой, как штык. Даже несколько бесшабашный. Не знавший или забывший слово "боюсь". Нет, наверное как и все нормальные люди, он боялся. Боялся и..не боялся. Те, кто слышал как свистят улетевшие пули, меня понимают...

Честное слово, не хочется копаться в жизненных закоулках солдата. Нет у солдата этих самых закоулков. Есть жизнь и смерть. Смерть героическая или не очень, но это смерть солдата.

Для меня Михаил Задорнов в последние годы стал действительно совестью страны. Спокойно и с юмором говорившим о самых серьезных наших проблемах. Точно так же, без "толерантности" и "уважения национальных чувств" о проблемах наших бывших братьев за рубежом и врагах за океаном.

Задорнов для многих стал человеком, который "поставил все точки над И". Вспомните уже классическое-"Они дебилы...". А гениальное-"Украина войдет в историю как народ, который решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже". А вот такое. "Мне кажется, надо немедленно приводить в боевое состояние всю нашу армию. Ответить на те провокационные обстрелы, которые ведутся с украинской стороны по российской земле. В свое время на острове Даманском китайцы тоже устраивали такие провокации, а потом один из местных офицеров дал команду накрыть все ракетным комплексом на несколько километров в сторону от российской границы. Китайцы никогда больше туда не совались! Офицера сняли с должности, но при этом наградили".

В коллективе "Военного обозрения" много офицеров. Причем офицеров разных возрастов, разных армий, даже разных стран. Так получилось. Умер СССР, но мы-то живы. Умер Варшавский Договор, но мы живы.

Иногда, в силу своей жесткости и даже жестокости, выступления Михаила Задорнова нас серьезно "цепляли" . За самую болевую точку. За причинное место. Бил под самый дых...Но потом, чуть-чуть остыв, мы понимали, что он прав. А бил по больному просто потому, что пытался разбудить в нас мужиков...

Честно, никогда не говорил речей на могилах. Даже на могиле собственных матери и отца не говорил. На могилах друзей не говорил...Наверное, не сказал бы и на могиле Михаила Задорнова. А сегодня написал...Написал от имени всех тех, кто в произведениях Задорнова увидел новую Россию. Новую жизнь.

Часто, по прошествии многих лет, мы вспоминаем о каких-то вещах, которые могли бы стать вехами в нашей жизни. Я, к примеру, вспоминаю встречу с Владимиром Высоцким, которого я просто не узнал. Точнее не знал. Не видел тогда его фото... Песни знал, а Высоцкого не знал. Хотя иногда, есть такой грех, бью себя пяткой в грудь-я его знаю...

Эпоха подарила нам жить рядом с Человеком. Не знаю великим или простым. История покажет. Но сегодня, от имени "Военного Обозрения", от имени всех наших читателей, возьму на себя ответственность и честь сказать спасибо Михаилу Задорнову, что он жил...Жил рядом. Дышал рядом. Писал рядом.

Солдаты просто так не умирают. Апостол Петр, как говорят, даже о грехах солдат не спрашивает. Просто открывает дверь рая и всё. Иди солдат. Заслужил...
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 6

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  1. Чёрный Сегодня, 09:05
    Жалко....Хороший мужик был...Единственный сатирик русский по национальности и по духу. Пусть земля ему будет пухом...
    Чёрный
    1. Банщик-М Сегодня, 09:33
      Пусть земля ему пухом будет ... hi Он навсегда останется в наших сердцах, простого русского народа !
      Он был одним из тех , кто поднял чувство гордости и самосознания русского народа..Его шутки ,навсегда останутся "крылатыми фразами" в наших душах!"
      А ведь крепкий мужик был ,шпагаты делал на раз ..Но видать его миссия закончилась на земле!
      Сам смеялся до слез на его выступлениях ..Очень Жаль..
      Банщик-М
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 09:08
    Пусть земля ему будет пухом. Аминь.
    Razvedka_Boem
  3. Masya Masya Сегодня, 09:09
    Просто жаль...
    Masya Masya
  4. Евродав Сегодня, 09:28
    Ну как же так... Прости нас, великий русский человек! Мы будем помнить о тебе всегда!
    Евродав
  5. avia12005 Сегодня, 09:32
    Ушёл поэт, невольник чести... Как будто про него...
    avia12005
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