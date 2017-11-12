Александр Суворов. Начало военной карьеры

Василий Иванович Суворов, сам являясь военным, своего сына Сашу, готовил к гражданской службе.Поскольку сведений о детстве Суворова сохранилось немного, можно лишь выдвигать предположения, почему потомственный военный, сына решил направить по гражданской линии.Может быть, потому что в десятилетнее правление Анны Иоанновны (1730-1740), окружившей себя курляндскими немцами, русскому офицеру было сложно сделать карьеру. Может быть потому что, мальчик рос довольно хилым и болезненным и отец не хотел отпускать единственного сына на опасную и трудную военную стезю.Однако первоначальные родительские планы поменялись. Саша, по натуре очень любознательный, как только выучился читать, днями просиживал в отцовской библиотеке, состоявшей преимущественно из исторической и военной литературы.Мальчик, погружаясь в увлекательное чтение, мысленно переходил с Ганнибалом через Альпы, шел в Индийский поход с Александром Македонским, или бил турок вместе с Евгением Савойским.При этом эта была не просто мечтательность, в юном возрасте он внимательно изучал военное искусство древних полководцев, а когда расставлял игрушечных солдатиков, они сражались в соответствии с диспозицией Саши Суворова. В этом однажды убедился друг отца Абрам Ганнибал, с легкой руки своего правнука он войдет в историю как «арап Петра Великого».Находясь в гостях у Суворовых, он зашел в комнату, где «играл» солдатиками Саша. Начав с ним разговор, Ганнибал понял, что сын Василия Ивановича хорошо знаком с военной теорией. Своему другу он так и сказал: у твоего сына большое военное будущее. Таланта, который не смог разглядел в сыне родитель, моментально распознал Ганнибал. Так что одним Пушкиным вклад темнокожего генерала в историю России не ограничивается.Саша Суворов, надо сказать, не ограничивался лишь чтением книг, понимая, что у него слабое здоровье, он разработал собственную систему закаливания организма, и благодаря этому болезненность удалось преодолеть.Василий Иванович послушался Ганнибала и определил сына в Семёновский полк, местом его расположения была Семеновская слобода, как раз напротив дома Суворовых.23 октября (3 ноября) 1742 года «недоросль Александр Васильев сын Суворов» был зачислен в Семёновский полк солдатом. Несмотря на то, что было упущено целых 12 лет, дворяне записывали на военную службу сыновей при самом рождении, Александр Суворов показал блестящие результаты в учебе и обошел всех «военных», которые на момент его поступления были выше по чину.В обучении Суворов никогда не ограничивался только тем минимумом, который требовала программа, но занимался дополнительно – изучал иностранные языки, читал художественную литературу, сам писал стихи, и, конечно же, дотошно изучал военное искусство.В юные годы он сформулировал принцип «Тяжело в учении – легко в бою», и время показало его правильность, военная карьера была Суворова блестящей, а победы в тяжелейших сражениях под его командованием принесли России неувядаемую славу.