08:58 12 ноября

Александр Суворов. Начало военной карьеры

Александр Суворов. Начало военной карьеры


Василий Иванович Суворов, сам являясь военным, своего сына Сашу, готовил к гражданской службе.

Поскольку сведений о детстве Суворова сохранилось немного, можно лишь выдвигать предположения, почему потомственный военный, сына решил направить по гражданской линии.


Может быть, потому что в десятилетнее правление Анны Иоанновны (1730-1740), окружившей себя курляндскими немцами, русскому офицеру было сложно сделать карьеру. Может быть потому что, мальчик рос довольно хилым и болезненным и отец не хотел отпускать единственного сына на опасную и трудную военную стезю.

Однако первоначальные родительские планы поменялись. Саша, по натуре очень любознательный, как только выучился читать, днями просиживал в отцовской библиотеке, состоявшей преимущественно из исторической и военной литературы.

Мальчик, погружаясь в увлекательное чтение, мысленно переходил с Ганнибалом через Альпы, шел в Индийский поход с Александром Македонским, или бил турок вместе с Евгением Савойским.

При этом эта была не просто мечтательность, в юном возрасте он внимательно изучал военное искусство древних полководцев, а когда расставлял игрушечных солдатиков, они сражались в соответствии с диспозицией Саши Суворова. В этом однажды убедился друг отца Абрам Ганнибал, с легкой руки своего правнука он войдет в историю как «арап Петра Великого».

Находясь в гостях у Суворовых, он зашел в комнату, где «играл» солдатиками Саша. Начав с ним разговор, Ганнибал понял, что сын Василия Ивановича хорошо знаком с военной теорией. Своему другу он так и сказал: у твоего сына большое военное будущее. Таланта, который не смог разглядел в сыне родитель, моментально распознал Ганнибал. Так что одним Пушкиным вклад темнокожего генерала в историю России не ограничивается.

Саша Суворов, надо сказать, не ограничивался лишь чтением книг, понимая, что у него слабое здоровье, он разработал собственную систему закаливания организма, и благодаря этому болезненность удалось преодолеть.

Василий Иванович послушался Ганнибала и определил сына в Семёновский полк, местом его расположения была Семеновская слобода, как раз напротив дома Суворовых.


Императрица Елизавета Петровна и Суворов. Гравюра Тараса Шевченко

23 октября (3 ноября) 1742 года «недоросль Александр Васильев сын Суворов» был зачислен в Семёновский полк солдатом. Несмотря на то, что было упущено целых 12 лет, дворяне записывали на военную службу сыновей при самом рождении, Александр Суворов показал блестящие результаты в учебе и обошел всех «военных», которые на момент его поступления были выше по чину.

В обучении Суворов никогда не ограничивался только тем минимумом, который требовала программа, но занимался дополнительно – изучал иностранные языки, читал художественную литературу, сам писал стихи, и, конечно же, дотошно изучал военное искусство.

В юные годы он сформулировал принцип «Тяжело в учении – легко в бою», и время показало его правильность, военная карьера была Суворова блестящей, а победы в тяжелейших сражениях под его командованием принесли России неувядаемую славу.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/aleksandr-suvorov-nachalo-31313.html


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Комментарии 13

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  1. Korsar4 Сегодня, 06:36
    Пример Суворова на всех этапах его жизни - была бы воля и желание - всего добьёшься.
    Korsar4
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:24
      Пройти путь от солдата до генералиссимуса поистине величайшая карьера военного .
      Spartanez300
  2. Клебер Сегодня, 07:02
    Цитата: Korsar4
    Пример Суворова на всех этапах его жизни - была бы воля и желание - всего добьёшься.

    К воле и желанию необходимо приплюсовать неординарные мозги и личную храбрость.
    Клебер
  3. bistrov. Сегодня, 07:04
    Куцо,как-то.
    bistrov.
    1. Клебер Сегодня, 07:12
      А автору писать то особо нечего. О жизни Суворова от рождения до его чудачеств со штурмами монастырей фактически информации ноль. Даже та, что описана в статье не факт, что так и было на самом деле.
      Клебер
      1. Котище Сегодня, 07:23
        Да "документальных" подтверждений ряд мифов о Суворове не имеет, но если "сказка", то рядом может и быть "быль"!
        Котище
        1. Клебер Сегодня, 07:38
          Всё может быть, кто спорит то ...
          Клебер
  4. Громобой Сегодня, 07:13
    России повезло,что в то непростое время у неё появился такой гений как Суворов.
    Он блестяще водил свои полки и суворовская армия дарила России военные победы одну за другой.Но вот пользоваться плодами славных побед мы не в полной мере умели.Суворовская армия была очень грозной и дерзновенной силой,но в некоторые походы отправлялась дабы поддержать "партнёров",которые уже в ту эпоху конечно у нас тоже были.А можно было бы и похитрее разыграть "многоходовочку" ,а уж суворовцы научили бы доблести вшивых европейцев...Но это так через столетие видится,понятно,что Россия не могла иначе в тех условиях,но шанс был прочнее закрепиться в Восточной Европе...
    Громобой
  5. Клебер Сегодня, 07:36
    Цитата: Громобой
    России повезло,что в то непростое время у неё появился такой гений как Суворов.


    Да гениальных полководцев там хватало. Тот же Петр Румянцев обладал талантом не меньше суворовского, но его отношения с Екатериной Великой были далеко не лучшими, что не давало ему ходу. Поддержка Суворова Потёмкиным тоже сыграла свою роль.
    Клебер
  6. parusnik Сегодня, 07:40
    По смыслу статьи, ждём продолжения?...
    parusnik
    1. Клебер Сегодня, 08:39
      В юные годы он сформулировал принцип «Тяжело в учении – легко в бою», и время показало его правильность, военная карьера была Суворова блестящей, а победы в тяжелейших сражениях под его командованием принесли России неувядаемую славу.


      После такой оконцовки статьи я бы продолжения не ждал.
      Содержимое статьи с заголовоком вообще расходятся.
      Клебер
  7. Карен Сегодня, 08:44
    Если правильно помню, считается у нас, что фамилия его матери Манукова... И что его подпись стоит на карте будущей Армении...
    Карен
    1. Клебер Сегодня, 08:50
      Ну есть предположение об армянском происхождении его фамилии матери, но документальные сведения о происхождении рода Мануковых отсутствуют.
      Клебер
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