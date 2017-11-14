«Боевой ледокол» российского флота: корабль проекта 23550
Универсальный патрульный корабль арктической зоны ледового класса проекта 23550 разработан специалистами ЦМКБ «Алмаз». Представляет собой проект принципиально новых кораблей, объединяющих в себе качества ледокола, буксира и патрульного корабля. Корабль может использоваться в любых зонах мореплавания, от арктических до тропических морей, при этом он в состоянии преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. В настоящее время запланирована постройка двух кораблей данного типа, первый из них, «Иван Папанин», уже заложен и строится на «Адмиралтейских верфях».
Как рассказал генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков в интервью журналистам РИА «Новости», первый многофункциональный патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» будет спущен на воду в 2019 году, передача корабля заказчику (ВМФ России) запланирована на 2020 год. Бузаков также рассказал журналистам о том, что закладка второго корабля серии «Николай Зубков» того же проекта 23550, скорее всего, состоится в 2019 году, срок сдачи корабля — 2022 год. Контракт на постройку серии из двух патрульных кораблей арктической зоны был подписан 25 апреля 2016 года.
Патрульное судно арктического класса проекта 23550 предназначено для охраны и мониторинга водных ресурсов в Арктике; сопровождения и поддержки судов обеспечения; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; перевозки спецгрузов; участия в спасательных операциях на море; помимо этого корабль может использоваться для самостоятельного нанесения артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям. По заверениям разработчиков, новый корабль сможет эффективно решать задачи в арктической зоне как в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, так и самостоятельно, также патрульное судно сможет осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.
Закладка многофункционального патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин», 17.04.2017, фото: admship.ru
Проект 23550, безусловно, является уникальным для России и в целом практически не имеет аналогов в мире. Что-то подобное имеется сегодня только у Норвегии, речь идет о патрульных кораблях ледового класса типа Svalbard, состоящих на вооружении береговой охраны Норвегии. Данный корабль также может использоваться в качестве патрульного и в настоящее время является одним из крупнейших кораблей, находящихся на вооружении ВМС Норвегии. Корабль вооружен 57-мм автоматической артиллерийской установкой «Бофорс» и может нести на борту один вертолет — NH-90 или «Линкс».
Совершенно точно российский патрульный корабль арктической зоны превзойдет Svalbard по водоизмещению (более чем на 2000 тонн), размерам, вооружению и возможности работать во льдах. Норвежский ледокол в состоянии преодолевать ледовые поля толщиной до метра, тогда как корабль проект 23550 сможет передвигаться во льдах толщиной 1,5 метра (как отмечал в интервью генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, возможно, этот параметр составит и 2 метра). Разработка российских инженеров представляется более многофункциональной, а наличие на борту ледокола различного вооружения делает его надежным средством охраны арктического водного района.
Основные тактико-технические характеристики корабля проекта 23550, которые представлены в пресс-релизах предприятия «Адмиралтейские верфи», следующие: водоизмещение — 8500 тонн; длина — порядка 110 метров; ширина — около 20 метров; осадка — 6 метров; максимальная скорость хода — 16 узлов; экипаж/дополнительный экипаж — примерно 60/50 человек; автономность плавания — 60 суток, район плавания — неограничен. Будет на борту корабля и специальное оборудование, которое представлено мощной буксирной лебедкой тягой порядка 80 тонн и двумя грузовыми электрогидравлическими кранами, каждый из которых будет обладать грузоподъемностью 28 тонн.
Вооружением корабля станет автоматическая 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА. Дополнительно на корабле будет иметься ангар и посадочная площадка для размещения противолодочного или поисково-спасательного вертолета Ка-27. Также на его борту будут расположены два скоростных катера типа «Раптор», которые могут нести на борту стрелковое вооружение и перевозить до 20 десантников. Планируется, что на борту ледокола также смогут базироваться беспилотные летательные аппараты.
76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА является последней на сегодняшний день модификацией артиллерийской системы, принятой на вооружение еще в 1979 году. Ее успешные полигонные испытания были завершены в первом квартале 2017 года. По сравнению с предыдущими модификациями у модернизированной установки АК-176МА более чем в два раза была повышена точность наведения приводов, в два раза повышена кучность ведения огня, существенно выросла скорость наведения установки на цель, при этом ее масса уменьшилась до 9 тонн. Как отмечают в пресс-службе Машиностроительного завода «Арсенал» (Санкт-Петербург), ВМФ России получат современную корабельную 76,2-мм артустановку, которая будет сопоставима с иностранными аналогами, а по ряду параметров сможет их превзойти. Всего до 2020 года флот получит 22 таких модернизированных артустановки, которые появятся в основном на кораблях ближней морской зоны.
Скорее всего, на борту корабля проекта 23550 можно будет разместить и ракетное вооружение. В частности Club-K — контейнерный комплекс ракетного оружия, который размещается в стандартных морских контейнерах, является модификацией ракетной системы «Калибр». Всего 2х4 вертикальных пусковых установки, расположенных на корме корабля. Благодаря наличию ракетного вооружения российский «боевой ледокол» сможет не только «пробивать» коридоры для прохода гражданских судов и обеспечивать стабильность и безопасность перевозки грузов, но и в случае необходимости уничтожать нарушителей российских морских границ. Справедливости ради, надо отметить, что официально наличие на борту ледокола ракетного вооружения не подтверждено. Но косвенно на это указывают многочисленные рендеры, макеты и раздаточные материалы, которые демонстрировались на различных выставках. Также об этом, опять же косвенно, свидетельствуют слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, который говорил, что вооружение корабля может варьироваться в зависимости от решаемых задач.
По словам главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Владимира Королёва, патрульный корабль арктической зоны проекта 23550 был специально спроектирован по заказу флота с учетом активизации присутствия ВМФ России в арктической зоне. Данное присутствие является гарантией обеспечения безопасности морской деятельности нашей страны в зоне Северного морского пути, а также приполюсных районах. Адмирал особо подчеркнул, что речь идет не о каких-то агрессивных действиях в Арктике, а о способности российского флота исключить любые возможные угрозы, которые могут возникнуть на этом важном для нашей страны стратегическом направлении. Адмирал подчеркнул и тот факт, что новый патрульный корабль станет первым военным судном, которое целенаправленно построено для решения различных сложных задач в арктических условиях. Вооружение корабля проекта 23550 будет варьироваться под решение тех или иных задач (построено по модульному принципу). Безусловно, основной задачей новых кораблей данного проекта станет обеспечение действий группировок и отрядов в арктических морях. Наряду с этим корабль сможет выполнять отдельные поисково-спасательные функции и решать задачи эскортирования судов обеспечения. В этом и заключается его уникальность.
Источники информации:
http://www.oaoosk.ru
http://admship.ru
https://ria.ru/defense_safety/20170811/1500178178.html
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201707160928-pwb4.htm
Материалы из открытых источников
Как рассказал генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков в интервью журналистам РИА «Новости», первый многофункциональный патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» будет спущен на воду в 2019 году, передача корабля заказчику (ВМФ России) запланирована на 2020 год. Бузаков также рассказал журналистам о том, что закладка второго корабля серии «Николай Зубков» того же проекта 23550, скорее всего, состоится в 2019 году, срок сдачи корабля — 2022 год. Контракт на постройку серии из двух патрульных кораблей арктической зоны был подписан 25 апреля 2016 года.
Патрульное судно арктического класса проекта 23550 предназначено для охраны и мониторинга водных ресурсов в Арктике; сопровождения и поддержки судов обеспечения; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; перевозки спецгрузов; участия в спасательных операциях на море; помимо этого корабль может использоваться для самостоятельного нанесения артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям. По заверениям разработчиков, новый корабль сможет эффективно решать задачи в арктической зоне как в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, так и самостоятельно, также патрульное судно сможет осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.
Закладка многофункционального патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин», 17.04.2017, фото: admship.ru
Проект 23550, безусловно, является уникальным для России и в целом практически не имеет аналогов в мире. Что-то подобное имеется сегодня только у Норвегии, речь идет о патрульных кораблях ледового класса типа Svalbard, состоящих на вооружении береговой охраны Норвегии. Данный корабль также может использоваться в качестве патрульного и в настоящее время является одним из крупнейших кораблей, находящихся на вооружении ВМС Норвегии. Корабль вооружен 57-мм автоматической артиллерийской установкой «Бофорс» и может нести на борту один вертолет — NH-90 или «Линкс».
Совершенно точно российский патрульный корабль арктической зоны превзойдет Svalbard по водоизмещению (более чем на 2000 тонн), размерам, вооружению и возможности работать во льдах. Норвежский ледокол в состоянии преодолевать ледовые поля толщиной до метра, тогда как корабль проект 23550 сможет передвигаться во льдах толщиной 1,5 метра (как отмечал в интервью генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, возможно, этот параметр составит и 2 метра). Разработка российских инженеров представляется более многофункциональной, а наличие на борту ледокола различного вооружения делает его надежным средством охраны арктического водного района.
Основные тактико-технические характеристики корабля проекта 23550, которые представлены в пресс-релизах предприятия «Адмиралтейские верфи», следующие: водоизмещение — 8500 тонн; длина — порядка 110 метров; ширина — около 20 метров; осадка — 6 метров; максимальная скорость хода — 16 узлов; экипаж/дополнительный экипаж — примерно 60/50 человек; автономность плавания — 60 суток, район плавания — неограничен. Будет на борту корабля и специальное оборудование, которое представлено мощной буксирной лебедкой тягой порядка 80 тонн и двумя грузовыми электрогидравлическими кранами, каждый из которых будет обладать грузоподъемностью 28 тонн.
Макет корабля проекта 23550, фото: admship.ru
Вооружением корабля станет автоматическая 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА. Дополнительно на корабле будет иметься ангар и посадочная площадка для размещения противолодочного или поисково-спасательного вертолета Ка-27. Также на его борту будут расположены два скоростных катера типа «Раптор», которые могут нести на борту стрелковое вооружение и перевозить до 20 десантников. Планируется, что на борту ледокола также смогут базироваться беспилотные летательные аппараты.
76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА является последней на сегодняшний день модификацией артиллерийской системы, принятой на вооружение еще в 1979 году. Ее успешные полигонные испытания были завершены в первом квартале 2017 года. По сравнению с предыдущими модификациями у модернизированной установки АК-176МА более чем в два раза была повышена точность наведения приводов, в два раза повышена кучность ведения огня, существенно выросла скорость наведения установки на цель, при этом ее масса уменьшилась до 9 тонн. Как отмечают в пресс-службе Машиностроительного завода «Арсенал» (Санкт-Петербург), ВМФ России получат современную корабельную 76,2-мм артустановку, которая будет сопоставима с иностранными аналогами, а по ряду параметров сможет их превзойти. Всего до 2020 года флот получит 22 таких модернизированных артустановки, которые появятся в основном на кораблях ближней морской зоны.
Скорее всего, на борту корабля проекта 23550 можно будет разместить и ракетное вооружение. В частности Club-K — контейнерный комплекс ракетного оружия, который размещается в стандартных морских контейнерах, является модификацией ракетной системы «Калибр». Всего 2х4 вертикальных пусковых установки, расположенных на корме корабля. Благодаря наличию ракетного вооружения российский «боевой ледокол» сможет не только «пробивать» коридоры для прохода гражданских судов и обеспечивать стабильность и безопасность перевозки грузов, но и в случае необходимости уничтожать нарушителей российских морских границ. Справедливости ради, надо отметить, что официально наличие на борту ледокола ракетного вооружения не подтверждено. Но косвенно на это указывают многочисленные рендеры, макеты и раздаточные материалы, которые демонстрировались на различных выставках. Также об этом, опять же косвенно, свидетельствуют слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, который говорил, что вооружение корабля может варьироваться в зависимости от решаемых задач.
По словам главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Владимира Королёва, патрульный корабль арктической зоны проекта 23550 был специально спроектирован по заказу флота с учетом активизации присутствия ВМФ России в арктической зоне. Данное присутствие является гарантией обеспечения безопасности морской деятельности нашей страны в зоне Северного морского пути, а также приполюсных районах. Адмирал особо подчеркнул, что речь идет не о каких-то агрессивных действиях в Арктике, а о способности российского флота исключить любые возможные угрозы, которые могут возникнуть на этом важном для нашей страны стратегическом направлении. Адмирал подчеркнул и тот факт, что новый патрульный корабль станет первым военным судном, которое целенаправленно построено для решения различных сложных задач в арктических условиях. Вооружение корабля проекта 23550 будет варьироваться под решение тех или иных задач (построено по модульному принципу). Безусловно, основной задачей новых кораблей данного проекта станет обеспечение действий группировок и отрядов в арктических морях. Наряду с этим корабль сможет выполнять отдельные поисково-спасательные функции и решать задачи эскортирования судов обеспечения. В этом и заключается его уникальность.
Источники информации:
http://www.oaoosk.ru
http://admship.ru
https://ria.ru/defense_safety/20170811/1500178178.html
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201707160928-pwb4.htm
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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