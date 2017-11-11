Был ли инцидент с российской военной колонной близ авиабазы Хмеймим?

На сайте, который занимается мониторингом информационной (дезинформационной) активности боевиков в Интернете, появились заявления о якобы подрыве российского военного конвоя в провинции Латакия. Боевики террористической группировки «Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ) опубликовали заявление о том, что атака на российскую военную колонну якобы произошла в непосредственной близости от авиабазы «Хмеймим».Сайт мониторинговой группы CIT опубликовал данные, распространяемые боевиками. В материале говорится о том, что атака была совершена с использованием террориста-смертника населённом пункте Бустан-эль-Баша.Боевики объявили, что осуществили подрыв российского военного автомобиля, публикуя несколько невнятных фото.Министерство обороны РФ на этот час не публикует каких-либо комментариев по этому поводу. Между тем, на арабском информационном портале AMN сообщается, что боевики выдали желаемое (ими) за действительное. Журналисты указанного СМИ отмечают, что неподалёку от аэродрома в Хмеймиме российский самолёт осуществил непреднамеренный сброс топливного бака перед посадкой. Сообщается, что взрыв бака при ударе о землю и попал на кадры, распространяемые как фото «атаки на российскую колонну». В результате инцидента с топливным авиационным баком никто не пострадал. Информация уточняется.