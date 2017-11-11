09:41 11 ноября

Был ли инцидент с российской военной колонной близ авиабазы Хмеймим?

На сайте, который занимается мониторингом информационной (дезинформационной) активности боевиков в Интернете, появились заявления о якобы подрыве российского военного конвоя в провинции Латакия. Боевики террористической группировки «Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ) опубликовали заявление о том, что атака на российскую военную колонну якобы произошла в непосредственной близости от авиабазы «Хмеймим».

Сайт мониторинговой группы CIT опубликовал данные, распространяемые боевиками. В материале говорится о том, что атака была совершена с использованием террориста-смертника населённом пункте Бустан-эль-Баша.

Боевики объявили, что осуществили подрыв российского военного автомобиля, публикуя несколько невнятных фото.


Был ли инцидент с российской военной колонной близ авиабазы Хмеймим?


Министерство обороны РФ на этот час не публикует каких-либо комментариев по этому поводу. Между тем, на арабском информационном портале AMN сообщается, что боевики выдали желаемое (ими) за действительное. Журналисты указанного СМИ отмечают, что неподалёку от аэродрома в Хмеймиме российский самолёт осуществил непреднамеренный сброс топливного бака перед посадкой. Сообщается, что взрыв бака при ударе о землю и попал на кадры, распространяемые как фото «атаки на российскую колонну». В результате инцидента с топливным авиационным баком никто не пострадал. Информация уточняется.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 27

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  1. Mavrikiy Сегодня, 06:14
    Даааааа. Подождать час или два, ну никак. Подождем обеда, а там покажут более вразумительное.
    Mavrikiy
    1. 210окв Сегодня, 06:28
      Да,что там было на самом деле надо посмотреть.Я не удивлюсь если был теракт.Слава Богу никто не пострадал..
      Цитата: Mavrikiy
      Даааааа. Подождать час или два, ну никак. Подождем обеда, а там покажут более вразумительное.
      210окв
      1. Ингвар 72 Сегодня, 07:39
        Цитата: 210окв
        Слава Богу никто не пострадал..

        Не факт. Подождем подробностей. hi
        Ингвар 72
  2. Masya Masya Сегодня, 06:20
    Было или не было... факты в студию... lol
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:30
      Марина! love Если это либеральная студия lol , то они сейчас лихорадочно эти самые "факты "и фальсифицируют!!! am
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 06:33
        Цитата: Геркулесыч
        фальсифицируют

        Шьют на коленке... lol а нитки то белые... wink
        Masya Masya
        1. sabakina Сегодня, 07:02
          Мариночка, доброе утро! Вы видели, как взрывается фугас? Там нет столько огня. Так что явно деза.
          sabakina
          1. Masya Masya Сегодня, 07:10
            Вячеслав, приветик! love
            Цитата: sabakina
            Вы видели, как взрывается фугас?

            Много дыма без огня... lol и...

            love
            Masya Masya
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    По мере очистки Сирии от боевиков поток лживой и кливетнической информации против России будет только возвростать, ибо проиграв на поле боя, сша и их банды типа игила и нусры попытаются "взять реванш "в инфовойне
    Геркулесыч
    1. Хагалаз Сегодня, 08:21
      Да, действительно. Но нельзя исключать и вероятность реальных попыток совершать диверсии. Этот регион ещё долго будет оставаться опасным. И я сомневаюсь в способности сирийских властей обеспечить полный порядок. Надеюсь наше командование учитывает террористическую угрозу в своей работе.
      Хагалаз
    2. donavi49 Сегодня, 09:21
      Очищают от боевиков другой район Сирии. В Хаме, Идлибе - бабахи себя чувствуют хорошо, там даже зоны запрета бомбежки введены. Вот парад Исламской партии Туркестана - в 100 км от Хмемима. И если что - бомбить их нельзя.
      donavi49
  4. новичок Сегодня, 06:55
    так это только начало. то ли ещё будет! по мере возрастания агонии янки с “деточками“ деза будет изощрённей.
    новичок
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:03
    Как говориться, неважно, что было на самом деле...важно, что об этом "нарисуют" СМИ. Только сейчас и СМИ никто не верит.
    Искусство фабрикации фактов достигло невиданных высот. Скоро вообще, при помощи ИСКИНОВ будут просто "новую реальность" накладывать, на любую картинку. Прямо "онлайн"...
    Все возможно. И террористы смертники, и прорыв охранения колонны... Война!
    Горный стрелок
    1. игог Сегодня, 07:11
      "...СМИ никто не верит....." - кое-кто верит, с самозабвением.про Крымский мост(нарисованный), про ёжиков(консервированных), ну и далее....
      игог
  6. Банщик-М Сегодня, 07:37
    Сейчас черти начнут выдумывать всякую чушь от злобы и бессилия...
    Дали мы им там по самое нехочу!
    Банщик-М
    1. лысова Сегодня, 07:51
      Ты под Отдела специально? Уйди - прошу тебя.
      лысова
      1. Банщик-М Сегодня, 07:53
        Цитата: лысова
        Ты под Отдела специально? Уйди - прошу тебя.

        Володь, все нормально, свои.. soldier
        Банщик-М
        1. лысова Сегодня, 08:18
          Сасибо мой хороший - уважаю тебя за твоим -мысли - без тебя - можно отупеть.
          лысова
    2. лысова Сегодня, 07:57
      Я а моего деда , Славу " бошки буду рвать любому. Ребят , согласитесь - это человек.
      лысова
  7. Кот Маркиз Сегодня, 07:39
    Кто знает, что там было. "Непреднамеренный сброс топливного бака" выглядит ничуть не убедительней, чем подрыв чего-то.
    Кот Маркиз
  8. лысова Сегодня, 07:46
    Может я не что то выдаю --- ну туда, даже на полтинник чужой не приблизится.
    лысова
    1. лысова Сегодня, 08:06
      Я на счёт авиобазы нашей. --- туда хрен кто подлетит.
      лысова
      1. лысова Сегодня, 08:07
        И даже не до С-400 .
        лысова
    2. donavi49 Сегодня, 09:24
      В смысле? Ахмет с грузом даров природы из садов Хамы - вполне приблизится. Если говорить про обычный теракт. Сирийцев вообще легко пройти. Совместные БП наверное тоже можно. Мирняк (обычные Ахметы и Махмуды с дарами природы для Рынков Латакии) - проезжают там каждый день. Даже на фотках в новости мирняк едет рядом.
      donavi49
  9. 1536 Сегодня, 07:58
    Боевики сидели в кустах, ждали военную колонну, чтобы совершить теракт. А тут пролетал наш самолет и непреднамеренно сбросил топливный бак. Бак упал прямо в кусты, где прятались террористы. Ну, как тут не поверить в высшие силы?
    1536
  10. Livonetc Сегодня, 08:15
    Цитата: 1536
    Боевики сидели в кустах, ждали военную колонну, чтобы совершить теракт. А тут пролетал наш самолет и непреднамеренно сбросил топливный бак. Бак упал прямо в кусты, где прятались террористы. Ну, как тут не поверить в высшие силы?

    Террорист сидел в кустах.
    В белой каске и трусах.
    Livonetc
  11. нафанаил Сегодня, 09:37
    Да брехня всё это. У нас в станице много народу сходило в Сирию.Они с друг с другом поддерживают связь.Жёны некоторых-кои там- уже с утра подняли кипешь.Короче -никто ничего не слыхал
    нафанаил
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