Игорь Плотницкий: Главный путь ЛНР - путь в Россию

Я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдём и никуда возвращаться не будем. А куда нам возвращаться? На пепелище? У нас нет той Украины, которая была до войны. Это «Свадьба в Малиновке», которая там сейчас осталась… И туда возвращаться. На Украине нет ни единства, ни стабильности, ни экономики, ни государства.

В интервью ГТРК ЛНР глава Луганской народной республики прокомментировал республиканский внешнеполитический курс. По словам Игоря Плотницкого, выступившего в программе «Скажите правду», народ республики в прежнюю Украину возвращаться не намерен. При этом глава ЛНР ситуацию на Украине нынешней назвал «Свадьбой в Малиновке».Игоря Плотницкий, рассказывая о выбранном курсе ЛНР, отметил, что приоритетный путь для республики – путь на объединение с Россией.И.Плотницкий:По словам главы ЛНР, Украина сама обрезала исторические корни, привела в элиты нацистов и бандеровцев. При этом Игорь Плотницкий отметил, что если будет проведён референдум при условии выполнения всех пунктов Минских соглашений и если граждане примут соответствующее решение, то ЛНР могла бы стать частью новой Украины.Напомним, что ранее лидер ДНР Александр Захарченко предлагал украинским областям поразмышлять над возможностью создания государства Малороссия. На данный момент такая идея поддержки у основной массы населения восточных областей Украины не нашла. Да и выразить слова поддержки такой мысли на Украине не каждый решится.