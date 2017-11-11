09:35 11 ноября

Игорь Плотницкий: Главный путь ЛНР - путь в Россию

В интервью ГТРК ЛНР глава Луганской народной республики прокомментировал республиканский внешнеполитический курс. По словам Игоря Плотницкого, выступившего в программе «Скажите правду», народ республики в прежнюю Украину возвращаться не намерен. При этом глава ЛНР ситуацию на Украине нынешней назвал «Свадьбой в Малиновке».

Игорь Плотницкий: Главный путь ЛНР - путь в Россию


Игоря Плотницкий, рассказывая о выбранном курсе ЛНР, отметил, что приоритетный путь для республики – путь на объединение с Россией.
И.Плотницкий:

Я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдём и никуда возвращаться не будем. А куда нам возвращаться? На пепелище? У нас нет той Украины, которая была до войны. Это «Свадьба в Малиновке», которая там сейчас осталась… И туда возвращаться. На Украине нет ни единства, ни стабильности, ни экономики, ни государства.


По словам главы ЛНР, Украина сама обрезала исторические корни, привела в элиты нацистов и бандеровцев. При этом Игорь Плотницкий отметил, что если будет проведён референдум при условии выполнения всех пунктов Минских соглашений и если граждане примут соответствующее решение, то ЛНР могла бы стать частью новой Украины.

Напомним, что ранее лидер ДНР Александр Захарченко предлагал украинским областям поразмышлять над возможностью создания государства Малороссия. На данный момент такая идея поддержки у основной массы населения восточных областей Украины не нашла. Да и выразить слова поддержки такой мысли на Украине не каждый решится.

Использованы фотографии: https://glava-lnr.su
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Комментарии 18

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:33
    На давно уже пора активно интегрировать республики в нашу экономику, уже бы запустили десятки предприятий! Ибо сейчас это делается в основном по инециативе республик, и очень медленно! !! am
    Геркулесыч
    1. Банщик-М Сегодня, 07:30
      Цитата: Геркулесыч
      давно уже пора активно интегрировать республики в нашу экономику, уже бы запустили десятки предприятий!

      Да по моему уже давно интеграция идет полным ходом..! Но нам нужна вся Украина, вот в чем дело..
      Банщик-М
      1. ПалБор Сегодня, 09:27
        Мне вся Украина не нужна.В 84-м году были с отцом в Ровно.Советский Союз!Некоторые шипели и плевали "московским" (хотя мы с Рязани)в спину...Пусть поляки с ними разбираются.А вот восток и юго-центр надо вернуть.
        ПалБор
    2. п-к Опарышев Сегодня, 07:41
      Организации боятся санкций запада,иначе уже бы совместная экономика давно кипела.
      п-к Опарышев
  2. 210окв Сегодня, 06:37
    Ну так и идите!Вы что,все ещё от какалов доброго ждёте?Хотя в Кремле думают по другому..
    210окв
  3. Masya Masya Сегодня, 06:41
    А может для начала объединится с ДНР????
    Masya Masya
  4. samarin1969 Сегодня, 06:52
    "При этом Игорь Плотницкий отметил, что если будет проведён референдум при условии выполнения всех пунктов Минских соглашений и если граждане примут соответствующее решение, то ЛНР могла бы стать частью новой Украины".
    А какие заявления лидеров ЛДНР делались в 2014-2015 годах об освобождении всей территории республик, о государственном строительстве. Политологи чертили "красные линии" о недопущении НАТО в Украину. ...Сейчас обсуждаются условия возврата на Украину, полномочия "миротворцев" и пр.
    п.с. Такое впечатление, что РФ в игре за Донбасс, постоянно "пропускает ход".
    samarin1969
    1. лысова Сегодня, 07:34
      Есть такое ( на счёт хода) , но к радости, потом, выходит по умному. Сам бешусь, когда правительственные органы запаздывают , на враждебные реакции.
      лысова
      1. п-к Опарышев Сегодня, 07:44
        Экономика,Олигархи,в те времена,влияли на очертания линии фронта,а политики отрабатывали заказы.Сейчас ситуация поменялась.Олигархов сдули,игроков стало меньше,силы то же изменились.Поэтому и движение стало другим.
        п-к Опарышев
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:17
    ... этот насущный вопрос завис, зависли люди... неопределённость хуже всего... request
    a.s.zzz888
  6. лысова Сегодня, 07:29
    В принципе не важно, то ли отдельное государство - толи округ России - главное,Вы, люди, которые воспрепятствовали фашизму и другим козлам - уважаю.
    лысова
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:30
    Дать возможность гражданам с Украины получать российское гражданство в ускоренном порядке - и обезлюдеет Украина. Рано или поздно придётся делить расползающуюся на части ВНА. Ну и тут Россия не должна упустить своё laughing
    Горный стрелок
  8. Житель Урала Сегодня, 08:14
    Гнев конечно всегда берет от "странной" политики наших властей.
    Но если с холодной головой подумать, то в долгосрочной исторической перспективе все делается правильно.
    К тому же не надо забывать, что инспирировано все было штатами и России пришлось только реагировать. А ситуация была крайне сложная и болезненная -любой неправильный шаг грозил необратимыми последствиями. Положение сразу было невыгодным и обвинять тут Путина в бездействии сложно.
    А вот почему до переворота ничего не делалось на Украине для того чтобы избежать этого? почему не работали с населением, а вливали в элиту огромные средства, не устанавливали с регионами двухсторонних контактов, не поддерживали русскоязычных, не работали НКО?
    Житель Урала
  9. inkass_98 Сегодня, 08:16
    Пусть сначала с Дейнего договорятся, а то один в Россию собрался, другой обратно вна, только без скакуасов. Вроде бы позиции у главы республики и министра иностранных дел должны совпадать.
    inkass_98
    1. egor1712 Сегодня, 09:18
      Здесь ключевое слово "должны совпадать." Не мог Дейнего от себя выдать такую информацию в медиопространство. Однозначно такая информация проговаривалась и обсуждалась главой. Дейнего подставили и здесь не стоит удивляться. Так он руководит в республике. Прощупав направление, потом выступает с теми словами, которые от него хотят услышать. Он читаем, он принимаем и вообще парень на коне. Для плотницкого это сигнальные маячки. Не время еще обсуждать такие вопросы. Ничего он и его окружение подождет.
      egor1712
  10. Livonetc Сегодня, 08:24
    При всей своей любви к Родине вынужден констатировать..
    Государственной системе, власть придержащим, да и просто богатым людями сам народ России абсолютно не интересен.
    Тогда о чем возможно говорить в отношении непризнанных республик Донбаса.
    Livonetc
  11. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:07
    Конечно и ДНР и ЛНР это часть России, пусть пока фактически, но будет это и юридически закреплено, всему свое время...
    Ratmir_Ryazan
  12. штольц Сегодня, 09:10
    Грёзы - это несбыточные мечты, у Плотницкого они, как раз и присутствуют в его рассуждениях о пути ЛНР в Россию. Заварили кашу и не знают, как из неё выбраться: России не нужны, а в Украину не хотят, ибо там всех этих "великих" политических деятелей сразу посадят. Вот и болтаются, как цветок в проруби, а простой народ, между тем, гибнет, мучается и страдает.
    штольц
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