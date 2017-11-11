Генсек «Золотого века» социализма

Пожалуй, именно годы, когда он был Генеральным секретарем, можно назвать самыми благими для нашей страны и ее граждан. Это были воистину золотые годы. Уже не было крайностей, присущих начальному периоду построения социализма. А развитие – было: массовое строительство жилья и предприятий, прирост населения. Достойная работа у большинства – была. Чувство защищенности – было. На международной арене Советский Союз имел в те годы громадный авторитет. Благодаря этому авторитету тот беспредел, что творят ныне в мире США и их западные союзники, невозможно было даже представить себе в самых страшных фантазиях.10 ноября исполнилось 35 лет со дня кончины Леонида Ильича Брежнева. Ему было 75 лет. Далеко не все в СССР ценили завоеваний социализма, в том числе – и того, что было достигнуто при Брежневе. В народе ходили низкопробные анекдоты, в которых, например, высмеивались дикция Генсека, его болезни и даже густые брови. Никто тогда еще не знал, что после 10 ноября 1982 года в стране начнутся негативные процессы, которые приведут к гибели огромного и могущественного государства, дававшего людям беспрецедентную стабильность и защищенность. Просто к тому времени граждане уже начали привыкать к завоеваниям социалистической системы и воспринимать их как должное, желая при этом большего. Действительно, было, над чем работать, но точно ли надо разрушать весь дом там, где нужно задраить щели и подклеить обои?…Леонид Ильич Брежнев родился в семье потомственных рабочих 6 (19) декабря 1906 года в Екатеринославской губернии селе Каменском. Ныне это – город в Днепропетровской области Украины. Впрочем, есть и другая версия даты его рождения – 19 декабря по старому стилю или 1 января 1907 года – по новому.В 1921 году он окончил классическую гимназию. После этого переехал в Курск, устроился работать на Курский маслобойный завод. В 1923 поступил в Курский землемерно-мелиоративный техникум. Тогда же – вступил в Комсомол.В 1927 году Брежнев, окончил техникум и вскоре был послан на Урал. Трудился землемером, землеустроителем, дослужился до заместителя начальника Уральского областного земельного управления. В 1930 году направился в Москву – получать высшее образование. Поступил в Московский институт сельскохозяйственного машиностроения им. Калинина, однако уже в 1931 году переехал в Днепродзержинск. Работал слесарем на Днепровском металлургическом заводе, продолжая учебу на вечернем отделении Днепродзержинского металлургического института. 24 октября 1931 года вступил в партию.В 1935 году Леонид Ильич поступил на службу в армию – был сначала курсантом, а затем политруком танковой роты в поселке Песчанка под Читой. Одновременно учился на курсах моторизации и механизации. Там же получил звание лейтенанта.Карьера молодого человека продвигалась успешно. В 1936 году он, вернувшись в Днепродзержинск, возглавил металлургический техникум, затем – стал инженером на Днепровском металлургическом заводе. В феврале 1939 года Брежнев становится третьим секретарем обкома партии.Когда началась Великая Отечественная война, Брежнев стал сначала заместителем начальника политуправления Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта, затем - начальником политотдела 18 армии, а с 1943 года - заместителем начальника политуправления Южного фронта. В начале 1942 года получил первый орден Красного Знамени – за участие в Барвенково-Лозовской операции в Харьковской области. В 1943 году принимал участие в боях за Новороссийск. Часто бывал на плацдарме Малая Земля, о чем позже он напишет знаменитую книгу. Потом будет много издевательств на тему, он или не он написал эту книгу, на этом основании будут попытки принизить подвиг десанта на Малой Земле, хотя с другой стороны – о ней сложат песни.Именно при посещении той самой Малой Земли Леонид Ильич и получил тяжелое ранение, которое впоследствии сильно скажется на его здоровье. Он находился на сейнере, который подорвался на мине. К сожалению, как ни кощунственно это звучит, - даже над этим ранением и его последствиями часто потом издевались недоброжелатели…24 июня 1945 года Леонид Ильич принимал заслуженное участие в параде победителей на Красной площади в Москве.После войны Брежнев был направлен в Запорожье, где занимался восстановлением разрушенных предприятий. В 1947 году возглавил Днепропетровский обком. На этом посту – принимал активное участие в восстановлении города. В 1950 году он стал первым секретарем ЦК партии в Молдавии, а в 1952-м – был избран в ЦК.После смерти Сталина Леонид Ильич пережил нелегкий период, когда его увольняли с должностей. Однако в 1954 году он был послан в Казахстан, где на посту секретаря ЦК руководил освоением целины и занимался подготовкой строительства космодрома Байконур.Затем его карьера снова пошла вверх. В 1957 году он стал членом Президиума ЦК КПСС, в мае 1960 года – возглавил Президиум Верховного Совета СССР. В июне 1963 года стал секретарем ЦК КПСС.14 октября 1964 года, после смещения Хрущева (в чем Брежнев принимал участие) Пленум ЦК КПСС выбрал Леонида Ильича Первым секретарем.Его первая пятилетка – с 1966 по 1970 годы – недаром была названа «золотой». Даже недоброжелатели советского строя – и те вынуждены признать очевидное: уровень жизни граждан в те годы неуклонно рос.Рос и авторитет СССР на международной арене. Западные спецслужбы неоднократно бросали вызов социалистической системе – пытались организовать «бархатные революции» в странах – участницах Варшавского договора. Приходилось принимать меры, чтобы не допустить таких сценариев. Хотя формально, вроде бы, США стремились к потеплению отношений. В мае 1972 года президент США Ричард Никсон посетил СССР, вскоре после этого Брежнев посетил США. Главы государств подписали ряд договоров. Но это не означало реального потепления отношений. Разрядка между Западом и СССР была лишь временной – Вашингтон и его союзники по НАТО по-прежнему стремились лишь к полному уничтожению Советского Союза… «Холодная война» продолжалась – вспыхивая конфликтами за пределами СССР, на которые Москве приходилось как-то реагировать.Многие осуждают Брежнева за «втягивание страны в афганскую войну», при этом пытаясь игнорировать роль Соединенных Штатов в этой войне. Однако это вмешательство было типичной для СССР поддержкой союзников, просивших о помощи.Запад отреагировал на ввод советских войск в Афганистан санкциями. Мы этот процесс видим и сейчас, когда нам мстят за поддержку Сирии. Месть эта проявляется во всем – начиная с разрыва экономических отношений, кончая грязными манипуляциями в международном спорте. Против СССР, однако, действовать так нагло было нельзя. В 1980 году в Москве, несмотря на бойкоты некоторых стран, прошла Олимпиада. Команда СССР одержала на ней победу.К сожалению, состояние здоровья Генерального секретаря ухудшалось. Особенно – после инцидента в Ташкенте 23 марта 1982 года. Когда Леонид Ильич посещал авиазавод, на него свалились мостки. Он получил перелом ключицы. Его уговаривали прервать поездку и немедленно направиться в Москву на лечение. Тем не менее, он отказался, не желая срывать запланированное выступление в Ташкенте. Это многое говорит о его образе и характере.Да и за считанные дни до смерти, 7 ноября 1982 года, Брежнев, как обычно, стоял на трибуне Мавзолея, принимая парад на Красной площади.Жизнь Леонида Ильича была яркой, плодотворной и - несмотря ни на что - достойной. Даже его враги, которые находят у него кучу недостатков, сходились, однако, в том, что он был добрым человеком. Период его правления называли «застоем», однако повторить те достижения пока не удалось, не говоря уже о том, чтобы превзойти. Недаром, когда в апреле 2013 года состоялся опрос «Левада-центра» на тему, кто был лучшим руководителем страны, Брежнев занял первое место. Наихудшими же оказались Ельцин и Горбачев…И недаром Золотой Век Социализма до сих пор многие вспоминают с ностальгией... И недаром среди простого народа бытует такое, несколько просторечное, но в целом верное выражение: "Сам пожил и другим пожить дал».