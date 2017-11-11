В музее Победы в Москве открыли бюст маршала Баграмяна

Для нас большая честь находится в этом музее и принести в дар от Республики Армения бюст маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна.

Память о великих советских полководцах - это, с одной стороны, дань уважения ветеранам, одержавшим победу в Великой Отечественной войне, с другой - возможность рассказать об их подвигах подрастающему поколению. Я хотел бы от имени всех нас, Минобороны РФ и России, поблагодарить Министерство обороны Армении, министра обороны Армении за эту инициативу и музей за то, что её поддержали. Это великий маршал, великий полководец, его заслуги бессмертны.