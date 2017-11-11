09:38 11 ноября

В музее Победы в Москве открыли бюст маршала Баграмяна

В музее Победы в Москве накануне состоялась торжественная церемония открытия бюста маршала Советского Союза Ивана Баграмяна. На церемонии присутствовали официальные лица из Республики Армения. Делегацию возглавил министр обороны Армении Виге Саргсян.
Бюст прославленному маршалу создан армянскими скульпторами Мисаком Мелконян и Ашотом Тетевосяном. Неофициальное название этой работы - «Наш любимый маршал».

Открытие бюста в музее на Поклонной горе приурочено к 120-летию со дня рождения Ивана (Ованеса) Христофоровича Баграмяна. Он родился 20 ноября (2 декабря) 1897 года в селе Чардахлы Елизаветпольской губернии (Российская империя).

Министр обороны Армении на церемонии высказал слова благодарности в адрес России за установку бюста военачальника, внесшего огромный вклад в разгром гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.


Из заявления, сделанного Виге Саргсяном:
Для нас большая честь находится в этом музее и принести в дар от Республики Армения бюст маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна.


В свою очередь российский представитель МО Александр Фомин отметил, что такие мероприятия демонстрируют по-настоящему дружественные отношения между нашими странами и рассказывают о единых исторических корнях.

В музее Победы в Москве открыли бюст маршала Баграмяна


Из заявления, которое публикует официальный сайт главного оборонного ведомства РФ:
Память о великих советских полководцах - это, с одной стороны, дань уважения ветеранам, одержавшим победу в Великой Отечественной войне, с другой - возможность рассказать об их подвигах подрастающему поколению. Я хотел бы от имени всех нас, Минобороны РФ и России, поблагодарить Министерство обороны Армении, министра обороны Армении за эту инициативу и музей за то, что её поддержали. Это великий маршал, великий полководец, его заслуги бессмертны.

Использованы фотографии: http://victorymuseum.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 19

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:12
    ... у нас бюст не разобьют, и краской не обольют... будет стоять вечно...
    a.s.zzz888
    1. Банщик-М Сегодня, 07:23
      Ну за Баграмяна, великого сына армянского народа ! drinks
      Банщик-М
      1. новичок Сегодня, 07:27
        присоединяюсь!
        новичок
      2. Карен Сегодня, 08:18
        Виталий, Гарик, будем!!!
        Он и представитель именно советского народа, об отсутствии которого нам говорили с экранов и страниц "перестроечных" времен. Солдат Империи.
        ______
        По Харькову - здесь говорилось... он был против. Я спрашивал у самых грамотных военных, имел ли Баграмян возможность помешать этому, как начопер?... говорили, что не от него зависело.
        Карен
        1. новичок Сегодня, 08:32
          будем, Карен! по Харькову в полемику не стал втягиваться, по тому как все прекрасно знают подоплёку этой операции. да и всегда найдётся ложка дёктя, так что забей, земеля.
          новичок
          1. Карен Сегодня, 08:42
            Я с его родней раньше дружил... Как-то, в 92-ом, проезжая по проспекту Баграмяна мимо здания ЦК КПА, он воскликнул:"Даа, сегодняшние коммунисты... это просто г.овнюки - как можно было отдать это здание сегодняшней власти?!!"
            ____
            Кстати, зятем Баграмяна стал защитник Брестской крепости.
            Карен
            1. новичок Сегодня, 08:53
              да какая там власть! знавал я ту власть Армянской ССР. продажные, трусливые крысы. особенно ташнило от родственников, кричащих “Да зравствует АНД“, это грёбаное нац движение ТерПетросяна.
              новичок
            2. 79807420129 Сегодня, 09:10
              Цитата: Карен
              Кстати, зятем Баграмяна стал защитник Брестской крепости.

              Карен hi не Самвел Матевосян ли это был,замполитрука 84 стрелкового полка 6-ой стрелковой дивизии расположенной в Бресте. hi Вот фото его
              79807420129
        2. Банщик-М Сегодня, 08:47
          Цитата: Карен
          Он и представитель именно советского народа, об отсутствии которого нам говорили с экранов и страниц "перестроечных" времен. Солдат Империи.

          Отлично высказались Карен ! Именно Солдат Империи! Вот поколение было стальное!
          Сейчас измельчал народ , преклоняясь "золотому тельцу" ...Уверен ,вся эта пена вонючая осядет рано или поздно, Советский народ еще скажет свое слово "мировому сообществу" тьфу блин.. soldier
          Банщик-М
      3. 79807420129 Сегодня, 09:04
        Цитата: Банщик-М
        Ну за Баграмяна, великого сына армянского народа ! drinks

        Виталий присоединяюсь! drinks hi
        79807420129
    2. Геркулесыч Сегодня, 08:25
      Тогда воевали, не думая кто какой национальности drinks !Все были Советские люди, Багромян тоже остался для нас именно Советским маршалом! !! soldier drinks soldier
      Геркулесыч
  2. destination Сегодня, 08:00
    Все заслуги Харьковская операция в 42 перечёркивает к сожалению...
    destination
    1. Банщик-М Сегодня, 08:21
      Цитата: destination
      Все заслуги Харьковская операция в 42 перечёркивает к сожалению...

      Надеятесь, что кинули "ложку дегтя в бочку меда" ? Не получится господа..
      Всякое было, но главное Берлин все же взяли!
      Банщик-М
  3. NKVD Сегодня, 08:07
    Странно что центр мерзавцу Солженицыну открыли раньше чем маршалу, одному из многих соавторов победы.
    NKVD
    1. Банщик-М Сегодня, 08:18
      Цитата: NKVD
      Странно что центр мерзавцу Солженицыну открыли раньше чем маршалу, одному из многих соавторов победы.

      А что странного, много еще мразей во власти осталось и затаилось на время...Россия еще долго будет очищаться! Один ЕБН-центр только чего стоит, эта либерастня хочет оставить о себе память , любыми способами..
      Банщик-М
  4. Симон Сегодня, 08:22
    Бюст генералу Баграмяну, герою Великой Отечественной войны, на Поклонной горе, будет объединять армянский и русский народ. Наши народы будут вечно помнить, как при Союзе мы вместе победили фашистскую гидру. soldier
    Симон
    1. слава1974 Сегодня, 09:24
      Бюст генералу Баграмяну, герою Великой Отечественной войны, на Поклонной горе, будет объединять армянский и русский народ.

      Когда ставят бюсты таким людям, ни у кого вопросов не возникает.
      А когда таким , как бывший президент Узбекистана Каримов, куча вопросов возникает.
      Чтобы ни говорили, а народ просто так возмущаться и напраслину возводить не будет.
      слава1974
  5. Симон Сегодня, 08:25
    Цитата: Банщик-М
    Ну за Баграмяна, великого сына армянского народа ! drinks

    Уже принял 100 грамм! drinks soldier
    Симон
    1. Банщик-М Сегодня, 08:53
      Цитата: Симон
      Цитата: Банщик-М
      Ну за Баграмяна, великого сына армянского народа ! drinks

      Уже принял 100 грамм! drinks soldier

      Пока пивка для рывка... drinks Суббота , воскресенье обычно НАШ день на сайте !
      Либерастня боится сюда заходить молча читают и жалобы строчат хе хе
      Ну за НАШИх отцов , дедов ,прадедов , которые изменили мир и прославили СССР! drinks
      До сих пор пользуемся плодами их героического труда на благо народа и государства!
      Банщик-М
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