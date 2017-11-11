В музее Победы в Москве открыли бюст маршала Баграмяна
В музее Победы в Москве накануне состоялась торжественная церемония открытия бюста маршала Советского Союза Ивана Баграмяна. На церемонии присутствовали официальные лица из Республики Армения. Делегацию возглавил министр обороны Армении Виге Саргсян.
Бюст прославленному маршалу создан армянскими скульпторами Мисаком Мелконян и Ашотом Тетевосяном. Неофициальное название этой работы - «Наш любимый маршал».
Открытие бюста в музее на Поклонной горе приурочено к 120-летию со дня рождения Ивана (Ованеса) Христофоровича Баграмяна. Он родился 20 ноября (2 декабря) 1897 года в селе Чардахлы Елизаветпольской губернии (Российская империя).
Министр обороны Армении на церемонии высказал слова благодарности в адрес России за установку бюста военачальника, внесшего огромный вклад в разгром гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.
Из заявления, сделанного Виге Саргсяном:
В свою очередь российский представитель МО Александр Фомин отметил, что такие мероприятия демонстрируют по-настоящему дружественные отношения между нашими странами и рассказывают о единых исторических корнях.
Из заявления, которое публикует официальный сайт главного оборонного ведомства РФ:
Бюст прославленному маршалу создан армянскими скульпторами Мисаком Мелконян и Ашотом Тетевосяном. Неофициальное название этой работы - «Наш любимый маршал».
Открытие бюста в музее на Поклонной горе приурочено к 120-летию со дня рождения Ивана (Ованеса) Христофоровича Баграмяна. Он родился 20 ноября (2 декабря) 1897 года в селе Чардахлы Елизаветпольской губернии (Российская империя).
Министр обороны Армении на церемонии высказал слова благодарности в адрес России за установку бюста военачальника, внесшего огромный вклад в разгром гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.
Из заявления, сделанного Виге Саргсяном:
Для нас большая честь находится в этом музее и принести в дар от Республики Армения бюст маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна.
В свою очередь российский представитель МО Александр Фомин отметил, что такие мероприятия демонстрируют по-настоящему дружественные отношения между нашими странами и рассказывают о единых исторических корнях.
Из заявления, которое публикует официальный сайт главного оборонного ведомства РФ:
Память о великих советских полководцах - это, с одной стороны, дань уважения ветеранам, одержавшим победу в Великой Отечественной войне, с другой - возможность рассказать об их подвигах подрастающему поколению. Я хотел бы от имени всех нас, Минобороны РФ и России, поблагодарить Министерство обороны Армении, министра обороны Армении за эту инициативу и музей за то, что её поддержали. Это великий маршал, великий полководец, его заслуги бессмертны.
Использованы фотографии: http://victorymuseum.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти