В Киеве назвали число украинских участников боевых действий на Донбассе

С начала антитеррористической операции знаками отличия министерства обороны были награждены более 45,5 тысячи человек, государственными наградами – 39 тысяч 594 человека. Статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО.

Представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко в ходе брифинга фактически сообщил о том, какое количество украинских военнослужащих и лиц, к ним приравненных, с 2014 года приняло участие в гражданской войне на Донбассе. При этом в самом МО Украины уже не знают, как им именовать вооружённый конфликт при учёте того, что ранее депутаты ВРУ проголосовали за переименование так называемой «антитеррористической операции (АТО)».Г-на Лысенко цитирует Укринформ То есть Киев официально признаёт, что на Донбассе в одних только боевых операциях против населения этого региона были задействованы почти 220 тысяч военнослужащих. Если эта информация соответствует действительности, то, получается, что украинское военное ведомство в течение трёх с лишним лет ежедневно выдавало примерно по 200 удостоверений участника боевых действий.И если вся эта армия (в 220 тыс. человек) теперь затребует льготы (например, бесплатные земельные участки), о которых ранее говорил Порошенко, то весь украинский военный бюджет будет уходить исключительно на содержание «ветеранов боевых действий АТО».