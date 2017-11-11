13:17 11 ноября

В Киеве назвали число украинских участников боевых действий на Донбассе

Представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко в ходе брифинга фактически сообщил о том, какое количество украинских военнослужащих и лиц, к ним приравненных, с 2014 года приняло участие в гражданской войне на Донбассе. При этом в самом МО Украины уже не знают, как им именовать вооружённый конфликт при учёте того, что ранее депутаты ВРУ проголосовали за переименование так называемой «антитеррористической операции (АТО)».

Г-на Лысенко цитирует Укринформ:
С начала антитеррористической операции знаками отличия министерства обороны были награждены более 45,5 тысячи человек, государственными наградами – 39 тысяч 594 человека. Статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО.


То есть Киев официально признаёт, что на Донбассе в одних только боевых операциях против населения этого региона были задействованы почти 220 тысяч военнослужащих. Если эта информация соответствует действительности, то, получается, что украинское военное ведомство в течение трёх с лишним лет ежедневно выдавало примерно по 200 удостоверений участника боевых действий.


В Киеве назвали число украинских участников боевых действий на Донбассе


И если вся эта армия (в 220 тыс. человек) теперь затребует льготы (например, бесплатные земельные участки), о которых ранее говорил Порошенко, то весь украинский военный бюджет будет уходить исключительно на содержание «ветеранов боевых действий АТО».

Использованы фотографии: ГШ ВСУ
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 55

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Банщик-М Сегодня, 10:36
    А сколько на Донбассе ополченцев?
    И если вся эта армия (в 220 тыс. человек) теперь затребует льготы

    Проблему можно решить , "дебальцевский котел" тому пример..Обращаетесь! soldier
    Банщик-М
    1. Vard Сегодня, 10:39
      Да по любому в разы меньше...
      Vard
      1. хрыч Сегодня, 11:08
        -------------------------------------------------
        -----
        хрыч
        1. Сергей-svs Сегодня, 11:50
          Цитата: Vard
          Да по любому в разы меньше...

          laughing А вот согласно, разведданным г-на Лысенко и Укринформа - много:
          Сергей-svs
      2. XXXIII Сегодня, 11:26
        Цитата: Vard
        Да по любому в разы меньше...

        по этой фотке.......

        ......фото для сравнения , но только по ополченца и войск РФ на границе......

        ......ополченцы 1/6 всу, ротацию порох проводил регулярно.....
        XXXIII
    2. 79807420129 Сегодня, 10:48
      Цитата: Банщик-М
      А сколько на Донбассе ополченцев?

      А зачем тебе это знать?Намного меньше чем ВСУ и нацкаратели. yes
      И если вся эта армия (в 220 тыс. человек) теперь затребует льготы (например, бесплатные земельные участки), о которых ранее говорил Порошенко, то весь украинский военный бюджет будет уходить исключительно на содержание «ветеранов боевых действий АТО

      Вот и пускай требуют,тем более Потрох владеет в том числе и похоронными бюро.
      79807420129
      1. Partyzan Сегодня, 10:51
        Цитата: 79807420129
        в том числе и похоронными бюро.

        так этот бизнес исчезнет только когда на земле останется последний человек laughing
        Partyzan
        1. sabakina Сегодня, 11:28
          Всем нашим и не нашим hi Bob, а в войсковом исчислении 220 000 штыков - это сколько будет?
          sabakina
          1. Partyzan Сегодня, 11:31
            ну где то примерно 10 строевых дивизий bully
            Partyzan
            1. Клебер Сегодня, 11:46
              В ВСУ самая большая единица это отдельная бригада 3-4х батальонного состава, причём в батальоне часто и на роту солдат не наскребут. Всё берется оборотом и покупкой статуса.
              Клебер
              1. Partyzan Сегодня, 11:51
                Цитата: Клебер
                Всё берется оборотом и покупкой статуса.

                у них это называется - ротация, наверное от слова - рот laughing
                Partyzan
            2. sabakina Сегодня, 11:49
              Спасибо. и эти переулки хотят ещё дивизию "миротворцев"? Хде ж их всех хоронить то?
              sabakina
              1. Partyzan Сегодня, 11:53
                Цитата: sabakina
                Спасибо. и эти переулки хотят ещё дивизию "миротворцев"? Хде ж их всех хоронить то?

                в степях укропии laughing
                Partyzan
                1. sabakina Сегодня, 11:58
                  Ну да, Bob, мне так и вспоминается фильм "Дума о Ковпаке. Буран". "Кто ж вас звал сюда?" Правда таких морозов уже не будет, но учитывая. что их снабжают волонтёры....Усё мохет быть, мохет быть. (как говорил А. Райкин)
                  sabakina
                  1. Partyzan Сегодня, 12:06
                    Цитата: sabakina
                    Ну да, Bob, мне так и вспоминается фильм "Дума о Ковпаке. Буран". "Кто ж вас звал сюда?" Правда таких морозов уже не будет, но учитывая. что их снабжают волонтёры....Усё мохет быть, мохет быть. (как говорил А. Райкин)


                    сами пришли
                    Partyzan
                    1. sabakina Сегодня, 12:09
                      Не удивлюсь, если гроб у них входит в состав "тревожного чемоданчика".
                      sabakina
                      1. Partyzan Сегодня, 12:30
                        Цитата: sabakina
                        Не удивлюсь, если гроб у них входит в состав "тревожного чемоданчика".

                        обязательной амуниции laughing хотя и за свой счет
                        Partyzan
      2. Anarchist Сегодня, 10:52
        Намекаешь, что земельные участки будут на кладбище? Не исключено...
        hi
        Anarchist
        1. Partyzan Сегодня, 11:23
          Цитата: Anarchist
          Намекаешь, что земельные участки будут

          да нет подозреваю, как-то все к этому подводит laughing
          Partyzan
      3. Pirogov Сегодня, 11:27
        Цитата: 79807420129
        Намного меньше чем ВСУ и нацкаратели.

        Намного меньше тут не поспоришь . Но и с предоставленных списков хероев в 218 тысяч ,тысяч 50 не то что в ато они и на Донбассе не когда не были .
        Pirogov
  2. Vard Сегодня, 10:38
    Да уж... как в басне... мы пахали... И вот теперь похоже кое кому придётся за базар отвечать..
    Vard
    1. Partyzan Сегодня, 10:52
      Цитата: Vard
      И вот теперь похоже кое кому придётся за базар отвечать.

      не отвечать, а платить laughing
      Partyzan
      1. Anarchist Сегодня, 11:08
        Цитата: Partyzan
        Цитата: Vard
        И вот теперь похоже кое кому придётся за базар отвечать.

        не отвечать, а платить laughing

        Кровью! Как у чертей! Почему как? Они черти и есть...
        Anarchist
        1. Partyzan Сегодня, 11:26
          Цитата: Anarchist
          Кровью! Как у чертей!

          уже ве готово
          Partyzan
      2. pvv113 Сегодня, 11:12
        Володя, привет! Ты так жестоко не говори - слово "платить" в 404 воспринимается весьма болезненно wink
        pvv113
        1. Partyzan Сегодня, 11:28
          Цитата: pvv113
          в 404 воспринимается весьма болезненно

          а что поделать request
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 11:37
            А что - ад тоже под юрисдикцией Украины?
            pvv113
            1. Partyzan Сегодня, 11:44
              Цитата: pvv113
              А что - ад тоже под юрисдикцией Украины?

              я думаю у униатов свой - они ж особенные laughing
              Partyzan
              1. pvv113 Сегодня, 11:52
                А-а-а! Понял!!! У них котлы топят пенсильванским углем!
                pvv113
                1. Partyzan Сегодня, 11:55
                  Цитата: pvv113
                  А-а-а! Понял!!! У них котлы топят пенсильванским углем!

                  good drinks laughing
                  Partyzan
  3. Spartanez300 Сегодня, 10:38
    Лучше бы озвучили истинное число закопанных укроповских участников "ато " .
    Spartanez300
    1. Клебер Сегодня, 10:47
      А кто же их считал то .... особенно в 14-15х годах.
      Клебер
    2. Лганхи Сегодня, 10:49
      В СССР за время ВОВ было призвано около 29 млн человек в армию, флот и авиацию, плюс еще 5 млн человек в армии, флоте и авиации на 22 июня 1941 г. Из них погибло около 7 млн человек, плюс еще 2 млн погибших военнопленных. То есть боевые потери СССР 1 человек из 5 военнослужащих. По такому подсчету, укропы должны потерять убитыми 45 тысяч человек, но так как накал войны далек от накала ВОВ, то можно предположить, что количество убитых нациков в районе 10 тысяч.
      Лганхи
      1. слава1974 Сегодня, 12:14
        можно предположить, что количество убитых нациков в районе 10 тысяч.

        недавно статья на ВО была, что только не боевые потери около 10 000 чел.
        слава1974
        1. Лганхи Сегодня, 12:19
          Сомнительно. В год по 3000 скакунов дохло? В день по 10 нациков? Даже если учесть умерших от болезней, отравлений самогоном, несчастных случаев, расстрелов в состоянии делирия, и то цифра слишком велика, раз в 10 наверно завышена.
          Лганхи
          1. слава1974 Сегодня, 12:58
            цифра слишком велика, раз в 10 наверно завышена.

            данные не наши, а с украинской стороны. Может в их число включены и непризнанные боевые потери
            слава1974
  4. злой партизан Сегодня, 10:39
    Повязать кровью как можно больше граждан Украины - вот цель кураторов из Вышингтонского обкома. А эти и..ты и рады стараться. Не удивлюсь, что скоро количество участников АТО дойдёт до полумиллиона. А потом попробуй их там замири...
    злой партизан
    1. destination Сегодня, 10:49
      А уже не получится замирить.Мы вон с Гражданской никак не замиримся толком,век прошел уже.
      destination
    2. Tusv Сегодня, 11:01
      Цитата: злой партизан
      Повязать кровью как можно больше граждан Украины - вот цель кураторов из Вышингтонского обкома.

      Чё та вы слишков вумными американскую элиту выставляетя. Там усё просто - подкупить элиту, а дальше сами hi
      Tusv
  5. ПалБор Сегодня, 10:43
    А толку...Гражданских убивать?Это и румыны в ВОВ могли.А взять 13-ю дивизиями Одессу,которую защищали две строевые советские дивизии и морская бригада с ополчением не могли.Пока немцы с танками не пришли.Но сейчас немцы не придут. yes
    ПалБор
    1. ПалБор Сегодня, 10:47
      А грамот и картонных медалей у меня ещё со школы штук 20.Правда,за созидание,а не за уничтожение.
      ПалБор
  6. Клебер Сегодня, 10:46
    Статистика явно от фонаря, на пять участников 1 с госнаградой ...
    Клебер
  7. Лелёк Сегодня, 10:49
    (И если вся эта армия (в 220 тыс. человек) теперь затребует льготы (например, бесплатные земельные участки), о которых ранее говорил Порошенко, то весь украинский военный бюджет будет уходить исключительно на содержание «ветеранов боевых действий АТО».)

    Думается, что "спонсирование" этой статьи расходов наружными "благодетелями" ведётся через различные неправительственные НКО, коих в бывшей Украине, как на сучке блох. Так-что киевское "гетьманство" этим вопросом особо не заморачивается, да и соврать для них, как два пальца об асфальт. Милитаризация серой зоны идёт полным ходом, обстрелы территорий ЛДНР ежедневно нарастают, а ушлёпок Билецкий в открытую призывает начать полномасштабную войну в Донбассе.
    Лелёк
  8. ЯрГа Сегодня, 10:53
    А те которые воевали за Донбасс? Их считайте, потому как льготы им платить будете, а не бандеровцам ....
    ЯрГа
    1. XXXIII Сегодня, 11:46
      Цитата: ЯрГа
      А те которые воевали за Донбасс? Их считайте, потому как льготы им платить будете, а не бандеровцам ....
      Пиши с основного аккаунта, не прячься малыш..... bully
      Все выплачивают, вы плохо знаете даже то что считаете своим...... fool Да же взять Новороссию не смогли с таким превосходством фекалий..... laughing Отдыхайте киборги..... wassat
      XXXIII
  9. собаковод Сегодня, 10:57
    В ситуации на Донбассе напрягают высказывания руководителей Республик. По-моему, им до лампочки фашизм на Украине, если бы не наказание, переметнулись бы.
    собаковод
  10. Клебер Сегодня, 10:58
    Цитата: Partyzan
    Цитата: Vard
    И вот теперь похоже кое кому придётся за базар отвечать.

    не отвечать, а платить laughing

    Платить они не умеют .... вот побираться по всему миру это да.
    Клебер
  11. Вождь краснокожих Сегодня, 11:03
    Не тем, по моему, автор озаботился. Если верить статистике, то у украины "запас" из 220 тыс. обстрелянных бойцов. прошедших реалии современной войны. Так что ура-патриотам типа "шапками закидаем" нужно поумерить пыл...
    Вождь краснокожих
    1. Клебер Сегодня, 11:11
      А если вычесть из этого запаса покалеченных, уже умерших и спившихся ... много наберётся?
      Клебер
    2. частное лицо Сегодня, 11:24
      "Если верить статистике, то у украины "запас" из 220 тыс. обстрелянных бойцов. прошедших реалии современной войны". Какие реалии ,вы о чём из них 3/4 которые только на бумаге участники а остальные от безысходности и для заработка средств существования. Идейных 5000-10000 тысяч и те не станут умирать ради идеи кричать у здания Рады одно а сидеть под "Градом" совсем другое.
      частное лицо
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:42
        А... Ну, раз так, то я спокоен... Значит завтра Эдуард Басурин сам шашку из ножен выймет и всех оставшихся идейных порубает...
        Вождь краснокожих
    3. alexmach Сегодня, 12:35
      Тут ведь речь только про 2014 год. В 2015 мобилизировали (ну или пытались) ещё сто тысяч. И они уже в большинстве своем демобилизированны. Сейчас заявляют о том, что там воюют только контрактники-добровольцы.

      А кто-то сомневался что 40-милионное государство сможет мобилизировать всеми правдами и неправдами несколько сот тысяч? Кто-то сомневался что найдется несколько десятков тысяч "идейных" гтовых воевать добровольно?
      alexmach
  12. Симон Сегодня, 11:11
    Цитата: Anarchist
    Намекаешь, что земельные участки будут на кладбище? Не исключено...
    hi

    Похоже это и обещали! - Точно всем выдадут laughing
    Симон
  13. alexmach Сегодня, 12:31
    Участники боевых действий это же не только те, кто был на передовой. Были и те, кто был в зоне АТО но далеко от фронта, исполнял полицейские функции в тылу, снабжение, работа в госпиталях с ранеными - это же все тоже учасники АТО. Кроме того войска задействованные в АТО проходили ротации, не знаю как там было в 2014, тогда неразберихи было больше, а позже за год службы в АТО военнослужащие ездили на передовую несколько раз в месячную или полуторамесячную командировку
    alexmach
  14. sabakina Сегодня, 12:34
    Partyzan,
    Точно Боб, амуниции! Дряхлею, но они хрен дождутся!
    sabakina
Картина дня