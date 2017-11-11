13:16 11 ноября

Константин Сёмин: "Письма до востребования" не обрадовали украинцев

В очередном выпуске своей авторской передачи "Агитпроп" Константин Сёмин вновь решил поговорить о нашем ближайшем соседе - Украине. По всему бывшему СССР сейчас извлекают так называемые "капсулы времени" с посланиями от предыдущих поколений - нынешним. Многие смеются, читая строки о том, как нам повезло жить при коммунизме, однако украинцам здесь вовсе не до шуток.




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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 10:42
    Да уж... как раз тот случай когда... хоть стой, хоть падай...
    Vard
  2. Васся Вассин Сегодня, 11:28
    Юра, как и многие другие патриоты того времени, к счастью не дожил до такого светлого будущего.
    Васся Вассин
  3. MOSKVITYANIN Сегодня, 11:30
    Мы постараемся исправится, а кто будет мешать нашему процветанию и перевоспитанию будет уничтожен, на кону судьба РФ и ее немногочисленных союзников....
    MOSKVITYANIN
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