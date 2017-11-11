Константин Сёмин: "Письма до востребования" не обрадовали украинцев

В очередном выпуске своей авторской передачи "Агитпроп" Константин Сёмин вновь решил поговорить о нашем ближайшем соседе - Украине. По всему бывшему СССР сейчас извлекают так называемые "капсулы времени" с посланиями от предыдущих поколений - нынешним. Многие смеются, читая строки о том, как нам повезло жить при коммунизме, однако украинцам здесь вовсе не до шуток.