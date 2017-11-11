13:17 11 ноября

Попытка прорыва из Абу-Кемаля: ВКС ликвидировали убегающих боевиков

Армия САР выбила противника из города Абу-Кемаль. Большая часть террористов уничтожена, однако некоторым удалось покинуть свой последний оплот до подхода сирийской армии. Сейчас в городе работают "смертники" и одиночные снайперы боевиков, что затрудняет полную зачистку населенного пункта на берегу Ефврата. Также сообщается о попытке прорыва части боевиков в северном направлении от города, однако почти все они были ликвидированы силами ВКС России.




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Комментарии 1

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  1. Dashout Сегодня, 12:11
    Ну вот, бармалеи полосатые, дождались? Не связывайтесь с Россией!
    Dashout
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