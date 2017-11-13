Западные СМИ предпочитают не замечать возвращение в Сирию мирной жизни

Западные СМИ, не питая ровным счётом никакого интереса к освобождению Сирии от террористов так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ), продолжают свою информационную войну. Одно из главных направлений этой войны: фейковые публикации о том, что войска Асада «душат свободу и демократию в пригородах Дамаска и провинции Идлиб». Посыл один: в Сирии «есть демократические силы, которые хотят строить именно демократическое общество, а солдаты Асада эти силы уничтожают, не давая развиваться». Одно из тематических направления такого рода публикаций – Восточная Гута.В СМИ США, Британии, Франции, Германии, Саудовской Аравии и других стран, входящих в число «оплотов демократий», заявлено, что Асад постоянно «терроризирует население Восточной Гуты, пытаясь сломить его волю и стремление к свободе». Постоянно выходят публикации в стиле «войска Асада бомбят школы и больницы, оставляя под завалами десятки убитых детей». При этом на ковровые бомбардировки Ракки, которую «освобождали» войска американской коалиции, те же СМИ предпочитали не обращать внимания.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб комментирует западные «сводки». По его словам, большинство из представляемых на Западе фотографий к Сирии не имеют никакого отношения. Рияд отмечает, что фотографии делаются в студиях, чтобы в конечном итоге выдать их за «зверства Асада»: люди в идеально белых халатах, чистые и не тронутые войной больничные палаты. Мало того, одни и те же фото выдаются то за фото Алеппо, то за фото Идлиба, то за фото пригородов Дамаска. Дети, фигурирующие на этих фото, часто одни и те же.По словам сирийского журналиста, по факту Восточная Гута лишь частично контролируется боевиками, удерживающими в заложниках не менее 300 мирных жителей. В остальной части пригорода сирийской столицы жизнь после освобождения от аффилированных с террористами «Джебхат ан-Нусры» (*) группировок начинает поэтапно входить в нормальное русло. Работает инвестиционная программа сирийского правительства по развитию экономики: восстановлена работа мукомольного завода, вновь заработала фармацевтическая фабрика, открыто животноводческое предприятие.Западные СМИ таких нюансов сирийской жизни замечать явно не собираются. Да это и не в их интересах - замечать успехи официального Дамаска в деле восстановления мирной жизни.