Рубрика "Чтиво выходного дня". По какому показателю армия Непала шестая в мире?

Министерство обороны создаётся для защиты нации от внутренней нестабильности и внешних угроз путём обеспечения суверенитета, национальной независимости и целостности страны.

В рубрике «Чтиво выходного дня» продолжаем знакомить наших читателей с армиями, иными силовыми структурами и принципами управления в зарубежных странах. Сегодняшняя заметка посвящена одной из колоритных армий мира – непальским вооружённым силам.Пожалуй, главной особенностью армии такого государства как Федеративная Демократическая Республика Непал является интервал призывного возраста. В вооружённые силы в этой стране призывают с 17 до 49 лет, что автоматически снижает число так называемых «уклонистов», которые в других странах могут попытаться «дотянуть» до верхней планки призывного возраста, например, при обучении. Не успел отслужить до 25-27 лет – не беда, сынок. – Отслужишь в 40.В армии Непала сильны так называемые кастовые традиции, когда возможность продвижения по карьерной лестнице для военнослужащего определяется его принадлежностью к той или иной касте. Например, получение высокого военного чина представителю кастового слоя «Гурунги» или «Раи» практически невозможно.Нынешний глава военного ведомства Непала Бхимсен Даш Прадхан носит звание «почётного министра обороны». Само же министерство обороны как таковое в Непале было создано в 50-е годы XX века. Официальны причины создания военного ведомства в Непале были тогда озвучены в следующем виде:Численный состав непальской армии на сегодняшний день оценивается на уровне 90 тыс. человек. На вооружении стоит техника самых разных государств мира, включая Россию. Так, авиационное крыло непальских вооружённых сил представлено 12-ю вертолётами, пять из которых – многоцелевые Ми-17. Наземная техника - бронетранспортёрами, боевыми разведывательными машинами, гаубицами. Наибольшее «представительство» имеют советские БТР-70. Официальная статистика говорит о том, что БТР-70 в непальской армии – более 120 единиц.Официальная эмблема вооружённых сил Непала:В Непале действует официально зарегистрированная Ассоциация жён военнослужащих непальской армии.Вооружённые силы страны активно задействуются в операциях ООН в разных точках мира. Минобороны Непала сообщает о том, что на сентябрь 2017 года свыше 11 тыс. военнослужащих, включая 116 женщин, были задействованы в ооновских миссиях в Ливии, Ливане, на Гаити, в Южном Судане, Мали и других странах.Этот факт даёт ВС Непала статус 6-й армии в мире по числу военнослужащих, участвующих в международных миссиях ООН, в отношении к общей численности вооружённых сил.