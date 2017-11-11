13:16 11 ноября

Рубрика "Чтиво выходного дня". По какому показателю армия Непала шестая в мире?

В рубрике «Чтиво выходного дня» продолжаем знакомить наших читателей с армиями, иными силовыми структурами и принципами управления в зарубежных странах. Сегодняшняя заметка посвящена одной из колоритных армий мира – непальским вооружённым силам.

Пожалуй, главной особенностью армии такого государства как Федеративная Демократическая Республика Непал является интервал призывного возраста. В вооружённые силы в этой стране призывают с 17 до 49 лет, что автоматически снижает число так называемых «уклонистов», которые в других странах могут попытаться «дотянуть» до верхней планки призывного возраста, например, при обучении. Не успел отслужить до 25-27 лет – не беда, сынок. – Отслужишь в 40.

Рубрика "Чтиво выходного дня". По какому показателю армия Непала шестая в мире?



В армии Непала сильны так называемые кастовые традиции, когда возможность продвижения по карьерной лестнице для военнослужащего определяется его принадлежностью к той или иной касте. Например, получение высокого военного чина представителю кастового слоя «Гурунги» или «Раи» практически невозможно.

Нынешний глава военного ведомства Непала Бхимсен Даш Прадхан носит звание «почётного министра обороны». Само же министерство обороны как таковое в Непале было создано в 50-е годы XX века. Официальны причины создания военного ведомства в Непале были тогда озвучены в следующем виде:
Министерство обороны создаётся для защиты нации от внутренней нестабильности и внешних угроз путём обеспечения суверенитета, национальной независимости и целостности страны.


Численный состав непальской армии на сегодняшний день оценивается на уровне 90 тыс. человек. На вооружении стоит техника самых разных государств мира, включая Россию. Так, авиационное крыло непальских вооружённых сил представлено 12-ю вертолётами, пять из которых – многоцелевые Ми-17. Наземная техника - бронетранспортёрами, боевыми разведывательными машинами, гаубицами. Наибольшее «представительство» имеют советские БТР-70. Официальная статистика говорит о том, что БТР-70 в непальской армии – более 120 единиц.

Официальная эмблема вооружённых сил Непала:


В Непале действует официально зарегистрированная Ассоциация жён военнослужащих непальской армии.

Вооружённые силы страны активно задействуются в операциях ООН в разных точках мира. Минобороны Непала сообщает о том, что на сентябрь 2017 года свыше 11 тыс. военнослужащих, включая 116 женщин, были задействованы в ооновских миссиях в Ливии, Ливане, на Гаити, в Южном Судане, Мали и других странах.



Этот факт даёт ВС Непала статус 6-й армии в мире по числу военнослужащих, участвующих в международных миссиях ООН, в отношении к общей численности вооружённых сил.

Использованы фотографии: Минобороны Непала
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Комментарии 26

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  1. destination Сегодня, 11:26
    Ну,не знаю,может,по-показателю умения высокогорье переносить..?
    destination
    1. Монос Сегодня, 11:32
      Ну, раз нам стали рассказывать о всяческих экзотических армиях, выложу видео как в разных странах меняют караул. smile
      Монос
      1. destination Сегодня, 11:36
        Я вот от чего в прострации нахожусь!!! laughing
        destination
      2. sabakina Сегодня, 12:25
        Виктор, вот у меня два вопроса.
        1. американцы хоть что-нибудь могут делать без солнечных очков?
        2. Они при смене караула караул меняют или оружие проверяют?
        А вообще, наша школа лучшая. Ничего лишнего и красиво.
        sabakina
        1. Монос Сегодня, 13:03
          Слава, здравствуй ! hi
          Цитата: sabakina
          1. американцы хоть что-нибудь могут делать без солнечных очков?

          laughing Им, наверное, Шварцнегер процедуру смены караула расписал.
          Монос
          1. sabakina Сегодня, 13:06
            Вить, hi , ну да, скорей всего, "Следи за моей рукой"....
            sabakina
      3. Partyzan Сегодня, 12:27
        прикольно, а что у полосатых карабинов не хватает?
        Partyzan
    2. Anarchist Сегодня, 11:34
      По показателю стариков на квадратный метр bully в нашем доме престарелых процветает ''дедовщина''!
      Anarchist
    3. Банщик-М Сегодня, 11:35
      Рейтинги , рейтинги...Смешно и Бати тоже наверное в Раю среди воинов настоящих !
      Банщик-М
      1. Esoteric Сегодня, 11:57
        Например, получение высокого военного чина представителю кастового слоя «Гурунги» или «Раи» практически невозможно.

        У нас, практически, то же самое. Сын полковника не может стать генералом... request stop У генерала есть свой сын... lol
        Esoteric
        1. Смог Сегодня, 12:13
          Цитата: Esoteric
          У генерала есть свой сын...

          А если у генерала дочь??????
          Смог
    4. Primoos Сегодня, 12:38
      Могендовид и здесь уже затесался.
      Primoos
  2. Клебер Сегодня, 11:29
    "Серьёзный" показатель. ))))
    Клебер
    1. Pirogov Сегодня, 11:35
      Цитата: Клебер
      "Серьёзный" показатель. ))))

      Зато как танцуют . ) Или это у них УШУ такое ?!
      Pirogov
  3. Комментарий был удален.
    1. sabakina Сегодня, 12:06
      А кто сказал что умер? Важно не количество республик....
      sabakina
  4. Голован Джек Сегодня, 11:40
    По какому показателю армия Непала шестая в мире?

    Каждый солдат этой армии "сделан" непальцем и непалкой laughing
    Голован Джек
  5. pvv113 Сегодня, 11:42
    Интересная в Непале эмблема ВС - выглядит как какой-то несовместимый коллаж
    pvv113
  6. Симон Сегодня, 11:54
    Как стоять разъединителями между противоборствующими сторонами, может и могут быть в операциях ООН, а вот вести военные действия - вряд ли.
    Симон
    1. ranger Сегодня, 12:34
      Цитата: Симон
      Как стоять разъединителями между противоборствующими сторонами, может и могут быть в операциях ООН, а вот вести военные действия - вряд ли.

      А про гуркхов из Непала доводилось слышать? Их высокие боевые качества, стойкость в бою, известны не только специалистам, но и всем кто интересуется военным делом... Похоже вы ни к тем, ни к другим не относитесь - отсюда и такое смелое и безграмотное заявление... Учите матчасть и не смешите людей... hi
      ranger
      1. opus Сегодня, 13:15
        Цитата: ranger
        А про гуркхов из Непала доводилось слышать?

        а про горкхов индийской армии?

        Всё же 7 полков горкхских стрелков (1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 8-й, 9-й и 11-й) и прочих Пенджабском, Сикхском, Сикхской лёгкой пехоте, Догрском, Кумаонском, Гархвальских стрелках, Джамму-и-Кашмирских стрелках, Джамму-и-Кашмирской лёгкой пехоте, Ладакских скаутах.
        wink
        а так да, слыхали


        opus
  7. Симон Сегодня, 11:56
    Цитата: destination
    Ну,не знаю,может,по-показателю умения высокогорье переносить..?

    Так, в качестве смотрителей, фиксирующих выстрелы, а больше ничего.
    Симон
  8. ПалБор Сегодня, 12:02
    Там гуркхи страшные со своими кукри.Говорят,аргентинцы прекратили сопротивление и полностью были деморализованы после того как два батальона гуркхов на британской службе взяли аргентинский укрепрайон и(прости Господи)изнасиловали всех пленных.
    В 81-м году...ну вы поняли.
    ПалБор
  9. Roma-1977 Сегодня, 12:02
    Та скильки того мира?
    Roma-1977
  10. ватник Сегодня, 12:11
    Да вы что?
    У Непала мощнейшая армия smile особенно "убила" вот это произведение непальского военного гения.

    Ну и собственно сама армия.
    ватник
  11. MOSKVITYANIN Сегодня, 12:20
    Таки не написали, что непальцы (а именно гуркхи) служат в британской и индийской армиях....
    Одним из народов, населяющим Непал, являются гуркхи. Названием народа гуркхов стало имя индуистского воина — Гура Горакнатха. Способности воинственного народа потрясли британцев и уже с 1815 года начался добровольный набор гуркхов в ряды колониальной армии Британии.
    Даже после вывода английских войск с территории Индии гуркхи остались служить в армиях как Индии, так и Великобритании. Согласно законам обеих стран, гуркхи не являются наемниками — они полностью интегрированы в военные системы этих стран. Боевым кличем гуркхов являются слова «Jai Mahakali, Ayo Gorkhali» и переводятся как «Слава Великой Кали, идут Гуркхи!»
    Большое доверие английской короны к гуркхам выразилось и в том, что именно непальцы осуществляли охрану принца Гарри во время его службы в Афганистане. сегодня на службе английской короны находятся около 3,5 тыс. солдат и офицеров гуркхов в составе одной бригады


    https://topwar.ru/36077-nepalskie-dobrovolcy-gurk
    hi-na-sluzhbe-angliyskoy-korone.html
    Батальон гурков начал скрытно выходить на исходные позиции для атаки в 1.00 14 июня. Дождь очень сильно замедлил темп наступления. Планировалось занять исходные позиции в 2.00, однако это удалось сделать лишь перед самым рассветом. Тем не менее, когда атака началась, результат ее оказался более чем успешным – увидев приближающихся солдат с азиатскими лицами аргентинцы поняли, с кем имеют дело, запаниковали и начали сдаваться в плен. Самое интересное, что противостояли гуркам тоже элитные войска – коммандос аргентинской 602-й роты. Но у них не хватило духу ввязаться в смертельную схватку, и они предпочли послушно промаршировать в лагерь для военнопленных.
    Источник: http://www.modernarmy.ru/article/139 © Портал "Современная армия"

    Больше всего гурков служит в индийской армии. Здесь имеется 39 стрелковых батальонов в составе 7 полков (в каждом полку по 5-7 батальонов). Шесть из них «достались по наследству» от Британской империи, а один (11-й) был сформирован уже в годы независимости Индии.
    Источник: http://www.modernarmy.ru/article/139 © Портал "Современная армия"
    MOSKVITYANIN
  12. Korsar4 Сегодня, 12:43
    Почему бы и нет? Одна из тех стран, где было бы интересно побывать.
    Korsar4
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