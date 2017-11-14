Тоётоми Хидэёси: из крестьян в самураи. Часть 2

Он родился в обычной крестьянской семье, но кардинально изменил свою судьбу – стал самураем. Благодаря силе характера, хитрости и талантам Тоётоми сумел занять сначала должность главнокомандующего, а к концу жизни под его властью находилась вся Япония.Далеко не все вассалы покойного Нобунаги были согласны с возвышением Хидэёси. Среди недовольных одним из самых серьезных противников был Токугава Иэясу. Он всеми силами пытался не допустить объединения страны под властью Тоётоми.В 1584 году войска Хидэёси и Иэясу сразились при Нагакуте. И хоть победу в том противостоянии сумели одержать самураи рода Токугавы, ему все же пришлось договариваться с противником о заключении мира. Ведь это единственное сражение очень сильно ударило по финансовому благополучию Иэясу. Вести затяжную войну против Тоётоми ему было банально не на что. Поэтому от безысходности он в качестве заложника отправил к противнику своего старшего сына. Но Хидэёси «подарок» не оценил и потребовал от Токугавы личного присутствия в Киото.После долгих переговоров и обменов «подарками» в 1586 году Иэясу все-таки прибыл в Киото и присягнул Хидэёси на верность. Теперь уже никто не посягал на наследие Нобунаги. И Тоётоми принялся воплощать в жизнь свой план объединения Японии.Еще за три года до этих событий по его приказу в Осаке на месте укрепления монастыря Хонган-дзи был возведен мощный замок. Эта крепость стала самой мощной не только в Японии, но в и Китае, и Корее. И Тоётоми фактически перенес столицу государства в Осаку, сделав ее финансовым сердцем всего государства.Пытался Хидэёси и вернуть сегунат, который когда-то упразднил Нобунаги. Однако у него не получилось это сделать. Из-за этого Тоётоми так и не стал главным над всеми самураями. Но не растерялся и решил стать кукловодом – править страной под прикрытием «своего» императора. И уже в 1585 году Хидэёси достиг поставленной задачи. Произошедшее – явление удивительное. По японским традициям и правилам человек, рожденным представителем низшего сословия, не мог получить абсолютную власть. Тоётоми стал первым, кому удалось вполне легитимно нарушить вековые устои.Безмятежное правление Хидэёси закончилось, не успев, в общем-то, и начаться. Сначала в провинции Кий (сейчас – префектура Вакаяма) подняли мятеж буддисты. Расправившись с ними, Тоётоми решил, что пора присоединить остров Сикоку, принадлежавший Тёсокабе Мототики.Сначала Тоётоми создал видимость того, что хочет бескровным путем присоединить к своим владениям остров. Поэтому предложил Мототики невыгодные условия, заранее понимая, что тот на них не согласится. От правителя Сикоку требовалось признать вассальную зависимость от Хидэёси и передать ему большую часть своих земель. Взамен же ему предлагались несколько удаленных провинций. Полученный отказ развязал Тоётоми руки. Вскоре к острову была отправлена мощная армия, которую возглавлял младший брат Хидаэси.В нескольких битвах Мототики потерпел сокрушительные поражения и вынужден был признать власть противника. После этой победы Тоётоми присоединил к своим владениям провинцию Кага (сейчас – префектура Исикава). Но главные сражения Тоётоми были еще впереди.У Хидэёси появился еще один достойный противник – род Симадзу, контролировавший остров Кюсю. Не дожидаясь прихода самураев Тоётоми, Симадзу решил действовать первым. Поэтому он атаковал земли, которые принадлежали вассалам Хидэёси. Тот отреагировал мгновенно: Симадзу предложили прекратить боевые действия и признать вассальную зависимость от Тоётоми. Конечно, он не согласился, и Хидэёси получил отличный повод для военной операции против Кюсю.В 1587 году Тоётоми, возглавив войско численностью порядка двухсот тысяч человек, вторгся на остров. Симадзу, имевший в распоряжении куда более скромные силы, понял всю авантюрность своей затеи и сдался на милость победителя.Эта победа для Тоётоми стала определяющей. Теперь под своей рукой он собрал все земли Западной Японии. Первым делом правитель ввел строжайший запрет на распространение христианства. Затем повелел изъять у населения оружие. Делалось это с одной целью – нейтрализовать угрозу возможных мятежей, поскольку впереди у Тоётоми было еще одно важное дело. Он собирался развязать войну против рода Го-Ходзё, который держал под своей властью регион Канто. И безопасный тыл Тоётоми был важен.Но чтобы начать кампанию, требовался официальный повод. И Го-Ходзё его сами предоставили, захватив несколько замков у вассалов Тоётоми. Началась война. После нескольких побед армия Хидэёси подошла к замку Одавара - главной крепости противников.Штурмовать ее Тоётоми не спешил, надеясь, что противники сами сдадутся. Пока шла осада, Хидэёси приказал всем правителям земель Восточной Японии приехать к нему в ставку, чтобы таким образом доказать свою приверженность. Те поспешили выполнить требования.Одавара продержался около трех месяцев, после чего все-таки сдался. Глава рода Го-Ходзё и его сыновья совершили сеппуку. И в 1590 году Тоётоми, по сути, стал единоличным повелителем всех японских земель.Когда с врагами было покончено, Тоётоми смог перевести дух. Страна была объединена, затяжной период междоусобных войн подошел к концу. А значит, пришла пора заняться наведением порядка внутри Японии.Первым делом Тоётоми отдал своему племяннику Хидецугу титул правителя кампаку. Сам же Хидэёси стал тайко – регентом в отставке. В экономике он стал проводить серьезные реформы, направленные на продолжение курса Оды Нобунаги – во главе угла стояла свободная торговля. Затем было принято еще одно важное изменение – денежная реформа. При Тоётоми в Японии начали впервые чеканить золотые монеты.После этого был составлен земельный кадастр. Затем, по приказу, за крестьянами были официально закреплены те клочки земли, которые они обрабатывали. Продолжилась и дальнейшая политика изъятия оружия у простого населения. Причем в черном списке оказались даже ножи, косы, вилы и серпы. В общем, все, что могло бы быть использовано в боевых действиях.Эта политика привела к тому, что японское общество оказалось разделенным на два класса: самураи (администраторы из военных) и гражданские подданные (крестьяне, торговцы).Общая численность армии Тоётоми составляла около двухсот тысяч человек плюс раздутый бюрократический аппарат. Все они требовали громадных затрат на содержание. Поэтому Тоётоми пришлось повышать налог на крестьянство: теперь он составил две трети от собранного урожая. Но, учитывая, что в стране наконец-то прекратились войны, территория обрабатываемых земель существенно увеличилась. И крестьяне в общей сложности ежегодно получали порядка трех с половиной миллионов тонн риса.Не обошел своим вниманием правитель и вопрос религии. При Тоётоми начались массовые преследования христиан и изгнание миссионеров. Особенно жестоким репрессиям подверглись христиане на острове Кюсю. Сначала в 1587, а затем в 1589 году здесь произошли массовые убийства верующих людей. Борьба с иностранной религией преподносилась в виде протеста против «европейского колониализма». Но на самом деле все было гораздо проще. Христианство попало в опалу после того, как португальцы отказали Тоётоми в помощи по созданию флота для военных действий в Восточной Азии.В июне 1587 года Хидэёси издал указ. В нем христианским миссионерам давалось двадцать дней на то, чтобы покинуть страну. В случае неповиновения – смерть. И как доказательство серьезности намерений в Нагасаки на крестах было распято более тридцати человек.В 1592 году Тоётоми пришел к выводу, что пора его самураям проявить себя, мол, нечего им без дела сидеть. Планы у Хидэёси были масштабные: на первых порах завоевать Корею, затем – Китай. Ну а если все сложиться удачно, то добраться и до богатой Индии. Проще говоря, Тоётоми захотел завоевать весь цивилизованный мир в глазах японцев того времени.Зачем это было нужно, непонятно. Ведь раздираемая многолетними междоусобными войнами Япония только-только начала приходить в порядок. Хотя ее армия действительно была сильна, на такие масштабные планы ее все равно бы не хватило. В скором времени кончились бы ресурсы и финансовые, и человеческие.О причинах похода историки выдвигают две версии, которые по своей сути вытекают одна из другой. Тоётоми боялся самураев. Профессиональные солдаты, живущие в войне и ради войны, по его мнению, представляли серьезную опасность, находясь в застое. Вот он и решил их натравить на внешнего врага, поскольку внутренних уже не осталось.Во-вторых, Тоётоми к этому времени начал страдать от психического расстройства. Карьерный лифт поднял его на недосягаемую для простого крестьянина высоту с такой скоростью, что сохранить рассудок было крайне сложно. Тоётоми подозревал в заговоре всех и вся. Он мог запросто согнать несколько сотен крестьян на строительство очередной крепости, причем их полезность на случай войны выглядела весьма сомнительной. Но главное, по утверждению современников, Хидэёси, опьяненный собственным успехом и величием, стал считать себя не человеком, а земным воплощением бога войны Хатимана. И ему хотелось крови и масштаба, которых родная Япония просто не могла предоставить. Другое дело - Корея и Китай. Там яростному богу было, где развернуться.Началась подготовка. Столица из Осаки была перенесена в западный город Нагоя, где в кратчайшие сроки возвели могучую крепость. И в апреле 1592 года порядка 160 тысяч самураев, возглавляемых Укитой Хидеё, переплыли Японское море и высадились на корейском берегу.Сначала фортуна была на стороне агрессоров. Они в течение короткого времени сумели захватить крупнейшие корейские города и добраться до границы с Китаем. Самураям, к слову, потребовалось меньше месяца на то, чтобы столица – Сеул – пала. Местный правитель из династии Чосон укрылся в Пхеньяне. Но это, как оказалось, было лишь короткой отсрочкой. Самураи взяли город через месяц. Всего же Тоётоми рассчитывал окончательно прибрать к рукам полуостров менее чем за полгода. Но еще не дожидаясь победы, он начал раздавать должности корейских, а заодно и китайских губернаторов.Японская армия вела себя в Корее очень жестко. Яркий тому пример – «Могила ушей» (Мимидзука) в Киото. Там захоронены тысячи отрезанных у корейцев ушей (по одним данным - около сорока тысяч, по другим – порядка двухсот тысяч). Правда, раньше этот курган называли «Могилой носов» - Ханадзука. Другой пример – город Кёнджу, который самураи полностью уничтожили.Такое отношение к побежденным вызвало у корейцев мощную волну национального единства. Мужчины, женщины и дети ушли в подполье, навязав самураям партизанскую войну. К такому противостоянию с «Армией справедливости» японцы не были готовы. Против агрессоров начали применять и исключительно корейские фишки – хвачхи («огненные повозки») и кобуксоны (бронированные корабли). В нескольких морских сражениях корейский флотоводец Ли Сунсин сумел с помощью кобуксонов уничтожить более трех сотен японских кораблей. И самураи стали фактически отрезанными от Японии.Пришли на помощь и китайские армии, ведь Корея находилась в вассальной зависимости от более крупного соседа. За одним поражением последовало второе, затем третье… Самураям пришлось оставить захваченные земли вплоть до границ современного Сеула. Таким образом, полуостров оказался разделенным на две части: китайскую и японскую. После этого армии противников остановились. А к Тоётоми отправилось посольство для обсуждения мира.Но пожилому Хидэёси было не до этого. В 1593 году у него родился долгожданный сын, получивший имя Хидэёри. Племянник мгновенно потерял должность кампаку. Более того, Тоётоми заставил его совершить сэппуку, чтобы избавиться от лишнего претендента. Хидэёси понимал, что ему осталось недолго. Поэтому создал опекунский совет пяти старейшин и совет пяти управляющих. У них была всего одна задача – помогать Хидеёри управлять страной после смерти отца.В 1596 году с предложением мирного договора в Осаку прибыло китайское посольство. Китайцы официально признавали Тоётоми повелителем Японии и потребовали освободить Корею. Таких условий Хидэёси, конечно, не принял. Более того, он целенаправленно несколько раз оскорбил императора Поднебесной. Война возобновилась.И опять-таки сначала все складывалось в пользу самураев. Особенно успешными были морские операции, поскольку флотоводец Ли Сунсин лишился должности из-за заговора завистников. Новый же адмирал ничего не сумел противопоставить японцам. Но на суше они продвинулись незначительно. Да и то, вскоре им пришлось отступать. Правда, надежда на благополучный исход кампании все еще теплилась у японских военачальников. Финальную точку поставил вернувшийся после опалы флотоводец Ли Сунсин. В ноябре 1598 года в бухте Норянджин он сумел практически полностью уничтожить вражеский флот. Стало понятно: войну Япония все-таки проиграла.А 18 сентября 1598 года не стало и самого Тоётоми. По случайности весть о смерти правителя пришла одновременно с новостью о потере флота. Самураи начали готовиться к эвакуации.После смерти Тоётоми о своих амбициях вспомнил его давний враг – Токугава Иэясу. Хоть он и находился в опекунском совете при Хидэёри, это не помешало ему начать полноценное уничтожение рода Тоётоми.В ноябре 1614 года двухсоттысячная армия Иэясу осадила замок в Осаке – главную крепость рода Тоётоми. Лоб в лоб Токугава, конечно, не пошел. Он прекрасно знал, что сходу цитадель завоевать не получится, поэтому решил взять ее измором. Спустя месяц к замку подошла тяжелая артиллерия. После нескольких дней обстрела Хидэёри отправил посольство с предложением мира. Токугава, видя слабость сына своего врага, не прекращал обстрел даже во время переговоров. В конце концов, перепуганный Хидэёри (он оказался гораздо слабее Хидэёси) согласился на невыгодные условия: Токугава требовал уничтожения укреплений замка и роспуска самураев. И уже к январю 1615 году некогда грозная крепость стала пустышкой.Молодой Тоётоми после улаживания конфликта понял, что находиться в незащищенной крепости подобно смерти. Поэтому начал потихоньку ее восстанавливать. Иэясу, конечно, узнал об этом и выдвинул требования: прекратить восстановление крепости, распустить солдат и вообще покинуть замок. Тоётоми дал отрицательный ответ, и началась война.Восстановить замок толком не успели, поэтому Токугава уже не медлил. Во время битвы погибли все генералы Тоётоми, крепость была в шаге от гибели. У Тоётоми Хидэёри не было иного выхода, как совершить сэппуку. Примеру сына последовала и его мать. И род Тоётоми оборвался. Власть перешла к роду Токугава.