Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией

Армия обороны Израиля перехватила БПЛА, который попытался проникнуть в воздушное пространство Израиля

Мы знаем, что беспилотник, сбитый над Голанскими высотами, был российского производства. Нам пока неизвестно, кем он эксплуатировался. Сейчас это выясняется. Мы предполагаем, что он принадлежал сирийскому режиму

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Сирией, сообщила армейская пресс-служба.Дрон пытался войти в воздушное пространство Израиля над Голанскими высотами. Для его перехвата использовался зенитно-ракетный комплекс Patriot.— сообщили в пресс-службеКак сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, беспилотный летательный аппарат, сбитый израильскими военными на границе с Сирией, был российского производстваВоенные не уточняют, кому принадлежал дрон, перехваченный при попытке войти в воздушное пространство над Голанскими высотами, но предполагают, что его использовали сирийские правительственные силы.— сказал собеседник агентства.