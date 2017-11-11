16:23 11 ноября

Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Сирией, сообщила армейская пресс-служба.

Дрон пытался войти в воздушное пространство Израиля над Голанскими высотами. Для его перехвата использовался зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией



Армия обороны Израиля перехватила БПЛА, который попытался проникнуть в воздушное пространство Израиля
— сообщили в пресс-службе

Как сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, беспилотный летательный аппарат, сбитый израильскими военными на границе с Сирией, был российского производства

Военные не уточняют, кому принадлежал дрон, перехваченный при попытке войти в воздушное пространство над Голанскими высотами, но предполагают, что его использовали сирийские правительственные силы.

Мы знаем, что беспилотник, сбитый над Голанскими высотами, был российского производства. Нам пока неизвестно, кем он эксплуатировался. Сейчас это выясняется. Мы предполагаем, что он принадлежал сирийскому режиму
— сказал собеседник агентства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 131

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 14:13
    Все. Теперь это день ПВО Израиля smile
    Тралл
    1. Татьяна Сегодня, 14:18
      Дрон пытался войти в воздушное пространство Израиля над Голанскими высотами.
      Разведывательный дрон "пытался" или "вошёл" в воздушное пространство Израиля?
      Может тогда - при таком отношении Израиля - и ВКС РФ тоже могут сбивать все иностранные разведывательные самолёты вблизи границ с Россией?!
      Татьяна
      1. Андрей К Сегодня, 14:51
        Цитата: Татьяна
        ...Разведывательный дрон "пытался" или "вошёл" в воздушное пространство Израиля?...

        А Голаны признанная территория Израиля? До настоящего времени это подтверждённая резолюцией ООН, оккупированная территория Сирии...
        Андрей К
        1. Лекс. Сегодня, 14:58
          А Голаны признанная территория Израиля?
          А крым ?
          Лекс.
          1. Krasnodar Сегодня, 15:21
            Цитата: Лекс.
            А Голаны признанная территория Израиля?
            А крым ?

            Крым это Россия. Голаны это Израиль. Все недоумки на свете могут это отрицать, а ещё могут отрицать, что Земля круглая...например.
            Krasnodar
            1. Setrac Сегодня, 15:35
              Цитата: Krasnodar
              Все недоумки на свете могут это отрицать, а ещё могут отрицать, что Земля круглая...например.

              Тут целые мировые религии отрицают сферичность земли.
              Setrac
              1. Krasnodar Сегодня, 15:36
                Цитата: Setrac
                Цитата: Krasnodar
                Все недоумки на свете могут это отрицать, а ещё могут отрицать, что Земля круглая...например.

                Тут целые мировые религии отрицают сферичность земли.

                Я ж говорю, недоумки.
                Krasnodar
            2. Андрей К Сегодня, 15:42
              Цитата: Krasnodar
              ...Крым это Россия. Голаны это Израиль. Все недоумки на свете могут это отрицать, а ещё могут отрицать, что Земля круглая...например.

              Крым это Россия, Голаны - оккупированная территория Сирии.
              Про недоумков расскажете дипломатам принявшим резолюцию № 242 Совета Безопасности ООН, объясните им своё решение проблемы оккупированных земель.
              Андрей К
              1. Krasnodar Сегодня, 15:52
                Цитата: Андрей К
                Цитата: Krasnodar
                ...Крым это Россия. Голаны это Израиль. Все недоумки на свете могут это отрицать, а ещё могут отрицать, что Земля круглая...например.

                Крым это Россия, Голаны - оккупированная территория Сирии.
                Про недоумков расскажете дипломатам принявшим резолюцию № 242 Совета Безопасности ООН, объясните им своё решение проблемы оккупированных земель.

                Решение простое - его придумали арабы сразу после шестидневной войны на конференции в Хартуме - три нет.
                Нет - переговорам с Израилем.
                Нет - мира с Израилем.
                Нет - признанию Израиля.
                Что противоречит той же резолюции. Того же ООН, который Крым не признает российским.
                Так что идёт эта организация лесом, по грибы да по ягоды...
                Krasnodar
              2. Pirogov Сегодня, 15:54
                Цитата: Андрей К
                Крым это Россия, Голаны - оккупированная территория Сирии.
                Про недоумков расскажете дипломатам принявшим резолюцию № 242 Совета Безопасности ООН, объясните им своё решение проблемы оккупированных земель.

                Сейчас сбежится весь Израиль и будут кричать ,что они всю многовековую историю еврейского народа на Голанах мацу хавали.)))
                Pirogov
                1. Андрей К Сегодня, 16:03
                  Цитата: Pirogov
                  ...Сейчас сбежится весь Израиль и будут кричать ,что они всю многовековую историю еврейского народа на Голанах мацу хавали.)))...

                  Уже подтягиваются laughing
                  Мне тут куча иудейских спецов уже всю плешь проели о своей богоизбранности lol
                  Андрей К
                  1. Pirogov Сегодня, 16:20
                    Цитата: Андрей К
                    Уже подтягиваются laughing
                    Мне тут куча иудейских спецов уже всю плешь проели о своей богоизбранности

                    Просто удивительно ,что их нет на сайте . Хотя сегодня суббота у евреев выходной ,видимо чем то другим заняты .........
                    Pirogov
          2. Setrac Сегодня, 15:34
            Цитата: Лекс.
            А Голаны признанная территория Израиля?
            А крым ?

            Вы как настоящий еврей - вопросом на вопрос?
            И все таки Израиль объявил Голаны своей территорией или нет? Без привязки к мировому сообществу и его мнениям! Так сказать позиция Израиля.
            Setrac
            1. Krasnodar Сегодня, 15:37
              Цитата: Setrac
              Цитата: Лекс.
              А Голаны признанная территория Израиля?
              А крым ?

              Вы как настоящий еврей - вопросом на вопрос?
              И все таки Израиль объявил Голаны своей территорией или нет? Без привязки к мировому сообществу и его мнениям! Так сказать позиция Израиля.

              В 1982 году официально
              Krasnodar
          3. Андрей К Сегодня, 15:36
            Цитата: Лекс.
            ...А крым ?...

            Крым пишется с большой буквы - это как и Голаны название территории...
            А на Голанах референдум проводили? Что-то не слышал... А может там 70-80 % иудеев проживало? Тоже не слышал...
            Что-то ещё хотите добавить?
            Андрей К
            1. Setrac Сегодня, 15:43
              Цитата: Андрей К
              А на Голанах референдум проводили?

              Зачем референдум? Вы из тех наивных людей, которые верят в международное право?
              Setrac
              1. Андрей К Сегодня, 15:51
                Цитата: Setrac
                ...Зачем референдум? Вы из тех наивных людей, которые верят в международное право?...

                Уважаемый, я из тех людей, которые уверены - что украденное встанет поперёк горла вору...
                Что касается Голан, рано или поздно война с бармалеями закончится и вопрос оккупированных земель сирийцы поднимут. Вот вам и эквилибристика сионистов по поддержке нестабильности на сирийской территории...
                Андрей К
            2. Krasnodar Сегодня, 15:54
              Цитата: Андрей К
              Цитата: Лекс.
              ...А крым ?...

              Крым пишется с большой буквы - это как и Голаны название территории...
              А на Голанах референдум проводили? Что-то не слышал... А может там 70-80 % иудеев проживало? Тоже не слышал...
              Что-то ещё хотите добавить?

              Хочу. С Голан Израиль обстреливали артиллерией м 1948 по 1967 год. После атаки Израиля на египтян обстрелы усилились. Голаны взяли, обстрелов нет. Вот и вся история.
              Krasnodar
              1. Андрей К Сегодня, 16:07
                Цитата: Krasnodar
                ...Хочу. С Голан Израиль обстреливали артиллерией м 1948 по 1967 год. После атаки Израиля на египтян обстрелы усилились. Голаны взяли, обстрелов нет. Вот и вся история.

                Сейчас израильтяне обстреливают с Голан Сирию, оказывают поддержку "правильным" террористам, значит исходя из Вашей логики - пора выбить израильтян с Голан и обстрелы с провокациями прекратятся...
                Андрей К
      2. Setrac Сегодня, 15:32
        Цитата: Татьяна
        Может тогда - при таком отношении Израиля - и ВКС РФ тоже могут сбивать все иностранные разведывательные самолёты вблизи границ с Россией?!

        Не надо путать беспилотники с пилотируемыми самолетами
        Setrac
        1. jjj Сегодня, 15:46
          Часа через два после первой информации в Израиле же и опровергли факт того, что беспилотник российского производства. На лентах сообщение прошло. Однако в важных анонсах информация сохраняется, типа не успели поменять. Манипулируют...
          jjj
    2. maxim947 Сегодня, 14:20
      Что там за дрон такой? раз потребовалось задействовать пэтриот, орион вроде еще не приняли на вооружение, что-то темнят они...
      maxim947
      1. Тралл Сегодня, 14:25
        Ну, минимум, 1 000 000 $ потратили на запуск ракеты.
        Тралл
        1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:29
          Нормальные затраты на сбитие квадрокоптера
          Анкыпельгыгыргын
          1. NIKNN Сегодня, 15:18
            Цитата: Анкыпельгыгыргын
            Нормальные затраты на сбитие квадрокоптера
            Тоже мысль пришла, а не помочь ли Израилю в тренировках расчетов ПВО, копеечными беспилотниками. Ну что бы серьезней на экранах светились можно к нему уголковый отражатель прицепить. Я бы на месте штатов крупно бы на поставках ракет нагрелся... smile
            NIKNN
            1. Krasnodar Сегодня, 15:22
              Цитата: NIKNN
              Цитата: Анкыпельгыгыргын
              Нормальные затраты на сбитие квадрокоптера
              Тоже мысль пришла, а не помочь ли Израилю в тренировках расчетов ПВО, копеечными беспилотниками. Ну что бы серьезней на экранах светились можно к нему уголковый отражатель прицепить. Я бы на месте штатов крупно бы на поставках ракет нагрелся... smile

              Разорился, Вы имели в виду.
              Krasnodar
              1. NIKNN Сегодня, 15:38
                Цитата: Krasnodar
                Цитата: NIKNN
                Цитата: Анкыпельгыгыргын
                Нормальные затраты на сбитие квадрокоптера
                Тоже мысль пришла, а не помочь ли Израилю в тренировках расчетов ПВО, копеечными беспилотниками. Ну что бы серьезней на экранах светились можно к нему уголковый отражатель прицепить. Я бы на месте штатов крупно бы на поставках ракет нагрелся... smile

                Разорился, Вы имели в виду.

                smile США и разориться на поставках оружия, это не совместимо, это их основной доход в бюджет, а Израиль?.... what , ну эти тоже вряд ли разорятся наверное... winked .... вот же брякнул сначала, а теперь не знаю как и выкручиваться. what laughing
                NIKNN
                1. Krasnodar Сегодня, 16:00
                  Цитата: NIKNN
                  Цитата: Krasnodar
                  Цитата: NIKNN
                  Цитата: Анкыпельгыгыргын
                  Нормальные затраты на сбитие квадрокоптера
                  Тоже мысль пришла, а не помочь ли Израилю в тренировках расчетов ПВО, копеечными беспилотниками. Ну что бы серьезней на экранах светились можно к нему уголковый отражатель прицепить. Я бы на месте штатов крупно бы на поставках ракет нагрелся... smile

                  Разорился, Вы имели в виду.

                  smile США и разориться на поставках оружия, это не совместимо, это их основной доход в бюджет, а Израиль?.... what , ну эти тоже вряд ли разорятся наверное... winked .... вот же брякнул сначала, а теперь не знаю как и выкручиваться. what laughing

                  Нет, оружие далеко не основной доход Штатов...хайтек, автомобилестроение и т.д.
                  Krasnodar
        2. xetai9977 Сегодня, 14:33
          "Ну, минимум, 1 000 000 $ потратили на запуск ракеты."
          Вообще-то крупный беспилотник стоит не меньше. Это минимум
          xetai9977
        3. профессор Сегодня, 14:34
          Цитата: Тралл
          Ну, минимум, 1 000 000 $ потратили на запуск ракеты.

          Это нормально. Их (перехватчики) и так надо утилизировать.
          профессор
        4. Арон Заави Сегодня, 14:37
          Цитата: Тралл
          Ну, минимум, 1 000 000 $ потратили на запуск ракеты.

          У нас других систем ПВО нет. Потом ракеты стоящие сегодня на вооружении должны быть отстреляны в течении 5-7 лет. У нас давно их закупали, так что как еще во время предыдущих случаев ббыло объявлено все равно с 2023 года будут закупать новые модификации ракет, так что экономить нет смысла.
          Арон Заави
          1. ватник Сегодня, 14:54
            Цитата: профессор
            Это нормально. Их (перехватчики) и так надо утилизировать.

            Не выдумывай не один здравомыслящий человек не будет стрелять по цели которая возможно несёт взрывчатое вещество или и вообще химическое или бактериологические оружие ПРОСРОЧЕННОЙ ракетой которая может просто "отказать" даже израильский еврей lol
            Так что вы или знали что БПЛА абсолютно безвреден или сами же его и запустили в целях очередной провокации чтобы ещё раз побомбить сирийскую армию и Хезболлу ведь ваш израильский проект по уничтожению Сирии Ирака Ирана Хезболлы провалился..
            ватник
            1. Krasnodar Сегодня, 15:09
              Цитата: ватник
              Цитата: профессор
              Это нормально. Их (перехватчики) и так надо утилизировать.

              Не выдумывай не один здравомыслящий человек не будет стрелять по цели которая возможно несёт взрывчатое вещество или и вообще химическое или бактериологические оружие ПРОСРОЧЕННОЙ ракетой которая может просто "отказать" даже израильский еврей lol
              Так что вы или знали что БПЛА абсолютно безвреден или сами же его и запустили в целях очередной провокации чтобы ещё раз побомбить сирийскую армию и Хезболлу ведь ваш израильский проект по уничтожению Сирии Ирака Ирана Хезболлы провалился..

              А если бы на беспилотнике был ядерный реактор???
              Сионисты сбили его в рамках проекта по свержению Лукашенко.
              Krasnodar
              1. ватник Сегодня, 15:21
                Цитата: Krasnodar
                А если бы на беспилотнике был ядерный реактор???

                Тем более представляешь просроченная ракета ЗРК Петриот не сработала и БПЛА долетел до Хайфы и взорвался lol
                Цитата: Krasnodar
                Сионисты сбили его в рамках проекта по свержению Лукашенко.

                Вполне может быть вы во всём мире строите козни.
                ватник
                1. Krasnodar Сегодня, 15:44
                  Цитата: ватник
                  Цитата: Krasnodar
                  А если бы на беспилотнике был ядерный реактор???

                  Тем более представляешь просроченная ракета ЗРК Петриот не сработала и БПЛА долетел до Хайфы и взорвался lol
                  Цитата: Krasnodar
                  Сионисты сбили его в рамках проекта по свержению Лукашенко.

                  Вполне может быть вы во всём мире строите козни.

                  Да че до Хайфы, до Тель Авива ... кстати, сбили то беспилотник не над Голанами, а над Сирией. И козни таки да - мы строим по всему миру - заставили хуту тутси резать, Иди Амина в Уганде человеков жрать...
                  Krasnodar
                  1. ватник Сегодня, 16:06
                    Цитата: Krasnodar
                    а че до Хайфы, до Тель Авива ...

                    Вот видишь БПЛА мог долететь даже до вашей израильской столици города Тель-Авива lol
                    Цитата: Krasnodar
                    кстати, сбили то беспилотник не над Голанами, а над Сирией

                    А ведь это ещё один акт ничем не спровоцированной агрессии израильского режима - сбить мирно летящий над территорией Сирии БПЛА lol
                    Цитата: Krasnodar
                    И козни таки да - мы строим по всему миру - заставили хуту тутси резать, Иди Амина в Уганде человеков жрать...

                    Вполне может и так не зря ходят разговоры про то что некоторые "употребляют кровь" невинных младенцев в личных целях
                    ватник
          2. poquello Сегодня, 15:43
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Тралл
            Ну, минимум, 1 000 000 $ потратили на запуск ракеты.

            У нас других систем ПВО нет. Потом ракеты стоящие сегодня на вооружении должны быть отстреляны в течении 5-7 лет. У нас давно их закупали, так что как еще во время предыдущих случаев ббыло объявлено все равно с 2023 года будут закупать новые модификации ракет, так что экономить нет смысла.

            а че одну пустили?
            poquello
            1. Арон Заави Сегодня, 15:51
              Цитата: poquello

              а че одну пустили?

              Ну видимо л/с батареи ПВО решил,что цель уничтожена.
              Арон Заави
        5. _Ugene_ Сегодня, 15:25
          в несколько раз больше, смотря какой пэтриот
          _Ugene_
      2. Монос Сегодня, 14:35
        Действительно странно. Оператор, похоже, оплошал. У Патриотов минимальная высота поражения цели - 60 метров. На 59-и цель уже вне зоны поражения. Что в прошлом году наш дрон и продемонстрировал.
        Похоже, в салочки играют.
        Монос
      3. Krasnodar Сегодня, 15:01
        Цитата: maxim947
        Что там за дрон такой? раз потребовалось задействовать пэтриот, орион вроде еще не приняли на вооружение, что-то темнят они...

        Израиль всегда любую шнягу сбить пытается. Например, ракету С-200, посланную сирийцами вдогонку отбомбившимся израильским самолётам, перехватили над территорией Иордании ракетой ПРО "Хец 2"
        Krasnodar
    3. 210окв Сегодня, 14:23
      'Отомстили" crying за урон причиненный авиации Израиля советскими ПВО во время арабо-израильских войн.. wassat
      Цитата: Тралл
      Все. Теперь это день ПВО Израиля smile
      210окв
      1. destination Сегодня, 14:28
        Дрон-наш.Израиль-молодцы,не испугались,вот так надо отстаивать национальные интересы...
        destination
        1. Muvka Сегодня, 14:32
          Знали бы вы, сколько мы сбили амерских беспилотников над Крымом...
          Muvka
          1. профессор Сегодня, 14:36
            Цитата: Muvka
            Знали бы вы, сколько мы сбили амерских беспилотников над Крымом...

            Знаем. Ни одного.

            Цитата: Арон Заави
            А в прошлом году наше ПВО промахнулось по БЛА над Голанами. Так что обычное боевое дежурство.

            "Промахнулось" когда стало известно чей дрон. Сейчас не стали переживать по этому поводу.
            профессор
            1. Арон Заави Сегодня, 14:40
              Цитата: профессор

              "Промахнулось" когда стало известно чей дрон. Сейчас не стали переживать по этому поводу.

              Ну это наши домыслы. Я предпочитаю исходить из худшего,т/е того что л/с не смог захватить цель или техническая неисправность в ракете.
              Арон Заави
              1. профессор Сегодня, 14:44
                Цитата: Арон Заави
                Ну это наши домыслы. Я предпочитаю исходить из худшего,т/е того что л/с не смог захватить цель или техническая неисправность в ракете.

                Всяко может быть, но... в предыдущих случаях Пэтриот легко сбивал и дроны меньшего размера, а так же истребители легко сбивали дроны меньшего размера, а здесь 3 раза "промахнулись". request
                профессор
                1. Kurare Сегодня, 15:30
                  Цитата: профессор
                  Всяко может быть, но... в предыдущих случаях Пэтриот легко сбивал и дроны меньшего размера, а так же истребители легко сбивали дроны меньшего размера, а здесь 3 раза "промахнулись". request

                  Так это что, после каждого пуска вскрикивали "ай-вэй, да не надо его сбивать"? И так три раза, при этом имея в виду, что миллион в облака для утилизации? Пожалуйста, не смешите, я уже на полу... laughing
                  Kurare
            2. poquello Сегодня, 15:45
              Цитата: профессор
              "Промахнулось" когда стало известно чей дрон.

              восемь раз?
              poquello
            3. Muvka Сегодня, 16:01
              Ну из Израиля лучше видно. Но вы ошибаетесь.
              Muvka
        2. 210окв Сегодня, 14:34
          Совершенно верно.Это пример для наших рукамиводителей кои скорее засунут язык в попу и будут молчать или торговаться с теми с кем вообще разговаривать нельзя.А надо бить.В морду.Со всей силой..
          Цитата: destination
          Дрон-наш.Израиль-молодцы,не испугались,вот так надо отстаивать национальные интересы...
          210окв
          1. Setrac Сегодня, 15:39
            Цитата: 210окв
            Совершенно верно.Это пример для наших рукамиводителей кои скорее засунут язык в попу и будут молчать или торговаться с теми с кем вообще разговаривать нельзя.А надо бить.В морду.Со всей силой..

            Это же просто дрон! Если вам скрывать нечего - пусть себе летает, может привлечь средства радиоразведки, узнать частоты связи и прочую информацию.
            Setrac
      2. Арон Заави Сегодня, 14:54
        Цитата: 210окв
        'Отомстили" crying за урон причиненный авиации Израиля советскими ПВО во время арабо-израильских войн.. wassat
        Цитата: Тралл
        Все. Теперь это день ПВО Израиля smile

        Если Вас интересует тема Израильских ПВО.
        http://waronline.org/fora/index.php?threads/Истор
        ия-ПВО-Израиля.6845/
        Арон Заави
      3. Krasnodar Сегодня, 15:48
        Цитата: 210окв
        'Отомстили" crying за урон причиненный авиации Израиля советскими ПВО во время арабо-израильских войн.. wassat
        Цитата: Тралл
        Все. Теперь это день ПВО Израиля smile

        Там урона с двух сторон было, а вообще история некрасивая - Насер резал своих коммунистов и ждал в своё время Роммеля как освободителя, сирийцы с палестинцами на Гитлера молились, а СССР им оружие поставлял, чтобы ветеранов ВОВ в Израиле вырезали. Прикольно, блин.
        Krasnodar
    4. Арон Заави Сегодня, 14:30
      Цитата: Тралл
      Все. Теперь это день ПВО Израиля smile

      С чего бы это. Обычная работа

      Во вторник, 19 сентября, над Сирией ПВО ЦАХАЛа сбили БПЛА, который приближался к границе Израиля. Предположительно, беспилотник был запущен террористами "Хизбаллы" из района Дамаска.
      Ранее, в апреле 2017 года в районе Голанских высот беспилотный летательный аппарат (БПЛА), выпущенный из Сирии, нарушил границу Израиля и вторгся в воздушное пространство. БПЛА был сбит ракетой батареи ПРО Patriot.
      В сентябре 2014 года системой ПРО Patriot был сбит истребитель Су-24 сирийских ВВС, который нарушил воздушное пространство Израиля в районе Голанских высот.



      А в прошлом году наше ПВО промахнулось по БЛА над Голанами. Так что обычное боевое дежурство.
      Арон Заави
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:57
        Арон, вы продали сша "железный купол " , а янки его "с землей смешали " заявив о его эффективности на уровне статистической погрешности lol Поэтому и пуляете по беспилотникам ракетами стоимостью в миллион долларов? ??
        Геркулесыч
        1. Арон Заави Сегодня, 15:11
          Цитата: Геркулесыч
          Арон, вы продали сша "железный купол " , а янки его "с землей смешали " заявив о его эффективности на уровне статистической погрешности lol Поэтому и пуляете по беспилотникам ракетами стоимостью в миллион долларов? ??

          Мы им ничего не продавали. Был послан на испытания в США в ходе работ по созданию объектовой ПРО. Критика была от одного человека. Ну так он имеет свое видение. Он ведь насколько я помню сделал вывод не по результатам стрельб, а по собственным расчетам.
          Арон Заави
    5. poquello Сегодня, 14:33
      Цитата: Тралл
      Все. Теперь это день ПВО Израиля smile

      героическое событие
      poquello
      1. Банщик-М Сегодня, 14:53
        Как они сразу все активировались в Израиле ...На сайте что, есть платная сигнализация на темы?
        Как сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, беспилотный летательный аппарат, сбитый израильскими военными на границе с Сирией, был российского производства

        Ну журналист хотел снять с воздуха квадрокоптером , Ливан захваченный евреями!
        А его сразу из "пэтриот " расстреляли ..хе хе
        Думаю ,эти эксперименты продолжаться и даже диссертацию напишет кое кто ..хе хе
        Банщик-М
        1. Krasnodar Сегодня, 15:07
          Цитата: Банщик-М
          Как они сразу все активировались в Израиле ...На сайте что, есть платная сигнализация на темы?
          Как сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, беспилотный летательный аппарат, сбитый израильскими военными на границе с Сирией, был российского производства

          Ну журналист хотел снять с воздуха квадрокоптером , Ливан захваченный евреями!
          А его сразу из "пэтриот " расстреляли ..хе хе
          Думаю ,эти эксперименты продолжаться и даже диссертацию напишет кое кто ..хе хе

          Ливан захваченный евреями, диссертации на эту тему...сколько чуши может умещаться в одной голове...
          Krasnodar
        2. alexsipin Сегодня, 15:09
          Цитата: Банщик-М
          Ливан захваченный евреями!

          Ливан, Карл, Ливан.
          Вот это уровень трухлявых замполитов.
          alexsipin
        3. poquello Сегодня, 15:36
          Цитата: Банщик-М
          Как они сразу все активировались в Израиле ...На сайте что, есть платная сигнализация на темы?

          )))) и шабат им пофиг
          Цитата: Банщик-М
          Ливан захваченный евреями!

          там голланы вроде, но евреи ,да!, они весь мир захватили
          Цитата: Банщик-М
          А его сразу из "пэтриот " расстреляли ..хе хе

          они богатые, этт наши их электронными пушками
          poquello
    6. Лекс. Сегодня, 15:00
      Все. Теперь это день ПВО Израиля
      Кто бы говорил .Шведский самолёт над минском летам и падарками разбрасывался
      Лекс.
    7. Primoos Сегодня, 15:03
      Надо бы евреям вспомнить, что Голланские высоты принадлежат Сирии.
      Primoos
      1. Лекс. Сегодня, 15:06
        За крым ,за курилы можно вспомнит но всё в переди
        Лекс.
        1. dvina71 Сегодня, 15:13
          Цитата: Лекс.
          За крым ,за курилы можно вспомнит но всё в переди

          НУ а че так мелко? Вспоминайте уж за все замкадье..
          dvina71
        2. sabakina Сегодня, 15:25
          Ты ещё про Сибирь , Урал забыл и Средне-русскую равнину! Срыгнул бы ты отсель.
          Цитата: Лекс.
          За крым ,за курилы можно вспомнит но всё в переди
          sabakina
        3. poquello Сегодня, 15:39
          Цитата: Лекс.
          За крым ,за курилы можно вспомнит но всё в переди

          ну это Вы как-то резво - так можно и без обетованной остаться, а квартиранты?
          poquello
        4. с-т Petrov Сегодня, 15:40
          За крым ,за курилы можно вспомнит но всё в переди


          рядом когда с Крымом откроете свою базу - тогда и помечтаете. А наши расчеты ПВО мечтают о другом смотря на радары в Хмеймиме
          с-т Petrov
          1. Арон Заави Сегодня, 15:45
            Цитата: с-т Petrov
            За крым ,за курилы можно вспомнит но всё в переди


            рядом когда с Крымом откроете свою базу - тогда и помечтаете. А наши расчеты ПВО мечтают о другом смотря на радары в Хмеймиме

            Зачем нам это? У нас еще внутри Израиля много проблем. Надо улучшать здравоохранение и образование, строить дороги и высаживать леса, поднимать пособия инвалидам и старикам . Да мало ли у нас проблем? Вам в этом плане легче.
            Арон Заави
            1. с-т Petrov Сегодня, 15:47
              строить дороги и высаживать леса,


              по моему за время существования вашего государства и смотря на его площадь - асфальтом можно было укатать всю территорию.

              для инфраструктуры и логистики такие площади - это подарок, а климат у Вас конечно шикарен.
              с-т Petrov
              1. Арон Заави Сегодня, 15:53
                Цитата: с-т Petrov


                по моему за время существования вашего государства и смотря на его площадь - асфальтом можно было укатать всю территорию.

                для инфраструктуры и логистики такие площади - это подарок, а климат у Вас конечно шикарен.

                Ну так кое что сделали. А климат очень тяжелый. Особенно с июля по октябрь.
                Арон Заави
              2. Krasnodar Сегодня, 16:04
                Цитата: с-т Petrov
                строить дороги и высаживать леса,


                по моему за время существования вашего государства и смотря на его площадь - асфальтом можно было укатать всю территорию.

                для инфраструктуры и логистики такие площади - это подарок, а климат у Вас конечно шикарен.

                Угу ... пройдитесь по Тель Авиву в августе пешком 200 метров - пропотеете как после 2 км бега.
                Krasnodar
        5. Setrac Сегодня, 15:45
          Цитата: Лекс.
          За крым ,за курилы можно вспомнит но всё в переди

          А вы вспомните про Биробиджан!
          Setrac
        6. Primoos Сегодня, 16:14
          Цитата: Лекс.
          За крым ,за курилы можно вспомнит но всё в переди

          Вам арабы за всё вспомнят. Небо с овчинку покажется. Куда щемится будете, богоизбранные? Кто захочет вас принять? Хотя вы уже намылились в Крым РОССИЙСКИЙ, в случ че, сдристнуть. Там для вас климат подходящий и бандерлогов, что вас в бабий яр водили,уже нет.
          Primoos
      2. Krasnodar Сегодня, 15:25
        Цитата: Primoos
        Надо бы евреям вспомнить, что Голланские высоты принадлежат Сирии.

        Не, Нидерландам. Они же Голанские.
        Krasnodar
    8. Маз Сегодня, 15:04
      Правильно сделали , еврей должен быть с крепкими мозгами, наглыми кулаками и изворотливыми делами
      Маз
    9. RUS96 Сегодня, 15:08

      https://ria.ru/world/20171111/1508620518.html
      RUS96
      1. профессор Сегодня, 15:18
        Цитата: RUS96

        https://ria.ru/world/20171111/1508620518.html

        Да и опровергать нечего. С самого начала заявили, что дрон скорее всего СИРИЙСКИЙ.
        http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5041279,0
        0.html
        профессор
  2. Комментарий был удален.
  3. RASKAT Сегодня, 14:17
    Сдается мне врут евреи, у сирийцев на вооружении нет таких крупных беспилотников, что бы пэтриот увидел. Как бы это не было очередным нелепым предлогом для ударов по объектам на Сирийской территории. Как удобно сбили, на своей территории, можно легко фальсифицировать доказательства. Тем более что все Российские крупные беспилотники это Израильские копии. request
    Мне так кажется.
    RASKAT
    1. Тралл Сегодня, 14:19
      Сами запустили, сами сбили. Евреи...
      Тралл
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:36
      не только вам,и ситуация,формулировки и обстоятельства слишком мутные, чтобы быть правдой,так что тут правдивей всего либо ваша версия,либо студенты сирийские заигрались без учителей и ориентировку потеряли))
      Ратник с пулеметом
    3. ventel Сегодня, 14:57
      А что в России,Иране и Китае все дроны что показывали это муляжы или компьютерная графика а ведь первые две страны перечислиные являются союзниками Сирии. Вот и знаминитая израильская радиоразветка сработала на отлично и где хваленое неимеющее аналогов средства связи.
      ventel
      1. Тралл Сегодня, 15:04
        Цитата: ventel
        Вот и знаминитая израильская радиоразветка сработала на отлично и где хваленое неимеющее аналогов средства связи

        Вы сейчас о "Эхе Масквы" вещаете? smile
        Тралл
  4. Masya Masya Сегодня, 14:23
    Простой вопрос... Чей? Подстава?
    Masya Masya
    1. destination Сегодня, 14:31
      Простой ответ-наша подстава...
      destination
      1. Masya Masya Сегодня, 14:35
        Дистанцировался? recourse я тебя узнаю среди тысячи лиц!!! Спасибо!!! love love love love love
        Masya Masya
        1. destination Сегодня, 14:46
          Я тебя тоже узнал...Не скучай,Солнце... love love loveРодителю привет от противолодочников Балтейского Флоту... wink
          destination
          1. Masya Masya Сегодня, 14:58
            Вообще- то ТИХООКЕАНСКИЙ!!!
            Прощайте, скалистые горы,
            На подвиг Отчизна зовет!
            Мы вышли в открытое море,
            В суровый и дальний поход.
            А волны и стонут, и плачут,
            И плещут на борт корабля...
            Растаял в далеком тумане Рыбачий,
            Родимая наша земля.

            Корабль мой упрямо качает
            Крутая морская волна:
            Поднимет и снова бросает
            В кипящую бездну она.
            Обратно вернусь я не скоро,
            Но хватит для битвы огня!
            Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
            Как море мертво без меня!

            Нелегкой походкой матросской
            Иду я навстречу врагам,
            А после с победой геройской
            К скалистым вернусь берегам.
            Хоть волны и стонут, и плачут,
            И плещут на борт корабля,
            Но радостно встретит героев Рыбачий,
            Родимая наша земля...
            Masya Masya
        2. Банщик-М Сегодня, 15:03
          Цитата: Masya Masya
          Дистанцировался? recourse я тебя узнаю среди тысячи лиц!!! Спасибо!!! love love love love love

          Я ревную Мария Витальевна ..! Ни смотря ни на что?...Мы тут тему серьезную обсуждаем , а вы флиртуете с кем попало ? angry
          Здесь не сайт знакомств , хотел бы вам заметить..! Уймите свою женскую сущность пожалуйста и не отвлекайте мужиков от темы сайта! negative
          Банщик-М
          1. destination Сегодня, 15:12
            Не с кем попало,а со-мной.Завидуй молча.
            destination
          2. Masya Masya Сегодня, 15:16
            Виталий, приветик! love
            Цитата: Банщик-М
            Мы тут тему серьезную обсуждаем ,

            Если б, Вы, поучавстволи на ВО раньше, Вы бы знали про нашу симпатию... и если как опустим официоз- просто Маня love
            Masya Masya
    2. Клебер Сегодня, 14:33
      Думаю, что американцы очень обиделись из-за провалившегося проекта захвата Сирии террористами и готовят что то новенькое, чтоб выправить ситуацию. Поэтому сейчас все варианты имеют право на жизнь.
      Клебер
  5. Комментарий был удален.
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:30
    Цитата: Masya Masya
    Простой вопрос... Чей?

    КНДРовский однозначно.
    Анкыпельгыгыргын
  7. pvv113 Сегодня, 14:31
    Как говорят наши израильские посетители ВО: где доказательства - где фото обломков, видео попадания ракеты и т.д.?
    pvv113
    1. askort154 Сегодня, 14:38
      pvv113...Как говорят наши израильские посетители ВО: где доказательства - где фото обломков, видео попадания ракеты и т.д.?

      Зря вы шевелите улей, расположенный в Израиле. Сейчас слетятся. tongue
      askort154
      1. pvv113 Сегодня, 14:46
        Ну что ж, услышим их версию wink
        pvv113
    2. Арон Заави Сегодня, 14:50
      Цитата: pvv113
      Как говорят наши израильские посетители ВО: где доказательства - где фото обломков, видео попадания ракеты и т.д.?

      Правильно. Пока обломков нет, будем считать, что БЛА не сбит, а обстрелян. С нас корона не упадет.
      Арон Заави
      1. pvv113 Сегодня, 14:53
        Доброго дня! Радует, что не отступаетесь от своих принципов
        pvv113
      2. Тралл Сегодня, 14:57
        У меня есть версия, что беспилотник захватил выпущенную по нему ракету Патриот, поэтому израильтяне не могут ничего предъявить. В настоящее время беспилотник дозаправлен(а экипаж накормлен) и продолжает нести боевое дежурство у границы Израиля. А захваченная ракета будет возвращена отправителю аэропочтой Хэзболлы smile
        Тралл
  8. Комментарий был удален.
  9. Геркулесыч Сегодня, 14:52
    Большой успех lol ракета стоимостью свыше миллиона долларов сбила беспилотный аппарат, к тому-же не способный носить и использовать оружие ценою в несколько тысяч долларов! И кстати, а вот господа израильтяне пускай опровергнут утверждение специалистов Массачусетского уневерсита, заявивших, что "железный купол "по результатам тестирования в сша, имеет эффективность в ПЯТЬ процентов, их за ракет которыми он вооружен, ибо эти ракеты неспособны точно поразить цели. Причина -слабые системы наведения ракет на цель!
    Геркулесыч
    1. Арон Заави Сегодня, 15:00
      Цитата: Геркулесыч
      Большой успех lol ракета стоимостью свыше миллиона долларов сбила беспилотный аппарат, к тому-же не способный носить и использовать оружие ценою в несколько тысяч долларов! И кстати, а вот господа израильтяне пускай опровергнут утверждение специалистов Массачусетского уневерсита, заявивших, что "железный купол "по результатам тестирования в сша, имеет эффективность в ПЯТЬ процентов, их за ракет которыми он вооружен, ибо эти ракеты неспособны точно поразить цели. Причина -слабые системы наведения ракет на цель!

      Мы не знаем стоимости обстреляного БЛА. И вопрос не в его цене. Задача ПВО защищать свое небо. Что же касается одного профессора из Массачусета, так он имеет полное право писать все что хочет. Зачем с ним спорить? Наш народ лично убедился в эфективности ЖК в 2012/14 гг. Кстати ХАМАС тоже убедился.
      Арон Заави
      1. A.D.T. Сегодня, 15:05
        Что по быстрому нашел о куполе и его взаимоотношениях с сша - https://gorskie.ru/news/technology/item/30102-ssh
        a-ponadobilsya-izrailskij-zheleznyj-kupol
        A.D.T.
        1. A.D.T. Сегодня, 15:07
          И еще с В.О. - https://topwar.ru/99227-fox-news-dlya-ssha-sozdae
          tsya-prototip-izrailskogo-zheleznogo-kupola.html
          A.D.T.
      2. Геркулесыч Сегодня, 15:07
        Арон, а что по поводу исков, от израильтян к вашему правительству из-за разрушенных десятков домов, которые "сбитые "кассамы превращали в руины???Это тоже тот же источник утверждает! !!!
        Геркулесыч
        1. Арон Заави Сегодня, 15:15
          Цитата: Геркулесыч
          Арон, а что по поводу исков, от израильтян к вашему правительству из-за разрушенных десятков домов, которые "сбитые "кассамы превращали в руины???Это тоже тот же источник утверждает! !!!

          Не было исков из -за десятков домов. В 2014 вообще было одно попадание в дом . В 2012 несколько. Основная масса исков была от родителей которые вынуждены были пропускать работу,находясь с детьми. Служба Национального страхования оплачивает такие пропуски, как больничные, но если не подать просьбу то ничего не получишь.
          Арон Заави
          1. ватник Сегодня, 15:42
            Цитата: Арон Заави
            В 2014 вообще было одно попадание в дом .

            А ты не врёшь Арон? Или ты так привык выдумывать что уже просто не замечаешь когда говоришь неправду?
            Ракеты из сектора Газа упали на жилые дома в израильском Ашдоде

            В жилой дом в Израиле попала ракета из Газы

            Боевики группировки ХАМАС подвергли массированному ракетному обстрелу территорию Израиля.
            ватник
            1. Арон Заави Сегодня, 15:57
              Цитата: ватник

              А ты не врёшь Арон? Или ты так привык выдумывать что уже просто не замечаешь когда говоришь неправду?

              Нет не вру. Во первых уточни за какие это годы ролики. ЖК стал на вооружение только в 2011 году. И серьзно прикрыл небо в 2014. Да и то как мы видели не на 100%.Во вторых посмотри на уровень повреждений. Где там масса разрушений?
              Арон Заави
              1. ватник Сегодня, 16:08
                Цитата: Арон Заави
                Во первых уточни за какие это годы ролики

                Все ролики подписаны как 2014 год.
                Цитата: Арон Заави
                Во вторых посмотри на уровень повреждений Где там масса разрушений?

                А где я написал про "массу разрушений"?
                ватник
    2. Krasnodar Сегодня, 15:19
      Цитата: Геркулесыч
      Большой успех lol ракета стоимостью свыше миллиона долларов сбила беспилотный аппарат, к тому-же не способный носить и использовать оружие ценою в несколько тысяч долларов! И кстати, а вот господа израильтяне пускай опровергнут утверждение специалистов Массачусетского уневерсита, заявивших, что "железный купол "по результатам тестирования в сша, имеет эффективность в ПЯТЬ процентов, их за ракет которыми он вооружен, ибо эти ракеты неспособны точно поразить цели. Причина -слабые системы наведения ракет на цель!

      В 2014 году помнится на Тель Авив куча ракет шла. Я тогда офис снмал в здании "Бейт - Адарим" - напротив Генштаба. Воздушные тревоги постоянные, грохот взрывов от перехвата ракет - и ни одной из них ни на Тель Авив, ни на окрестные города не упало. Если ученые из MTI, как я понимаю, говорят, что эффективность низкая, в теории, наверное, так оно и есть - заведение является одним из лучших ВУЗов в мире, но лично я видел другое.
      Krasnodar
      1. ватник Сегодня, 15:50
        Цитата: Krasnodar
        Я тогда офис снмал в здании "Бейт - Адарим" - напротив Генштаба.

        Да прекращай выдумывать ты явно сбежал из Израиля задолго до этого ещё в "младенческом" возрасте..
        Цитата: Арон Заави
        В 2012 несколько

        Один из них
        Ашдод - прямое попадание ракеты в жилой дом
        ватник
        1. Арон Заави Сегодня, 16:07
          Цитата: ватник

          Один из них
          Ашдод - прямое попадание ракеты в жилой дом

          В 2012 в дом напротив дома моего товарища в Ришон-леЦионе попала ракета. Это 70км от Газы. А в 2014 народ номился с телефонами и снимал работу ЖК. Разница?
          Арон Заави
          1. ватник Сегодня, 16:12
            Цитата: Арон Заави
            В 2012 в дом напротив дома моего товарища в Ришон-леЦионе попала ракета

            Ну я его "поздравляю" наверное он снял "незабываемые кадры" и сразу стал "звездой" Ютуба lol
            Цитата: Арон Заави
            А в 2014 народ номился с телефонами и снимал работу ЖК.

            А что ЖК у вас вокруг ВСЕХ городов была?
            ватник
        2. профессор Сегодня, 16:21
          Цитата: ватник
          Ашдод - прямое попадание ракеты в жилой дом

          А это ответка:


          Цитата: Krasnodar
          В 2014 году помнится на Тель Авив куча ракет шла. Я тогда офис снмал в здании "Бейт - Адарим" - напротив Генштаба. Воздушные тревоги постоянные, грохот взрывов от перехвата ракет - и ни одной из них ни на Тель Авив, ни на окрестные города не упало. Если ученые из MTI, как я понимаю, говорят, что эффективность низкая, в теории, наверное, так оно и есть - заведение является одним из лучших ВУЗов в мире, но лично я видел другое.

          Эффективность ЖК составляет около 90%, т.е. каждая десятая фылыстынская ракета прорывается. Нет ничего удивительного, что есть попавшие в дома ракеты. Тем не менее погиб от фылыстынских ракет только один израильтянин и тот по своей глупости.

          PS
          еще ответка фылыстынцам

          профессор
  10. mariusdeayeraleone Сегодня, 14:57
    Ну подумайте какова размер дрона чтоб сбить пэтриотом))))
    mariusdeayeraleone
  11. Банщик-М Сегодня, 14:59
    За этот квадрокоптер сбитый , Израиль ответит! bully
    Банщик-М
    1. Лекс. Сегодня, 15:05
      За этот квадрокоптер сбитый , Израиль ответит
      Ваши самолёты и вертолеты нарушали израильскую границу ,сбиты не были ,а могут и сбить как пить дать
      Лекс.
  12. Кокос Сегодня, 15:00
    Цитата: Тралл
    Все. Теперь это день ПВО Израиля smile

    Аха ..памятный день smile smile терь памятняк поставят и медальки раздадут bully
    Кокос
  13. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:03
    Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией

    Явно в этом районе земля плоская, без намека на кривизну. wassat
    Молодой_Коммунист
    1. alexsipin Сегодня, 15:13
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией

      Явно в этом районе земля плоская, без намека на кривизну. wassat

      Да, там земля плоская и стоит на 3х слонах, которые опираются на черепаху.
      alexsipin
  14. alexsipin Сегодня, 15:11
    Цитата: Primoos
    Надо бы евреям вспомнить, что Голланские высоты принадлежат Сирии.

    А давайте мы их Голландии передадим, раз вы их с 2-мя "л" пишете.
    alexsipin
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:49
      Нельзя crying они их прокурят lol , в дым wassat !!!!
      Геркулесыч
    2. poquello Сегодня, 15:51
      Цитата: alexsipin
      Цитата: Primoos
      Надо бы евреям вспомнить, что Голланские высоты принадлежат Сирии.

      А давайте мы их Голландии передадим, раз вы их с 2-мя "л" пишете.

      ну их нафиг, они как с боингом - будут три года секретно разбираться и сделают выводы по посту из соцсети
      poquello
  15. Маз Сегодня, 15:35
    Цитата: Татьяна
    Дрон пытался войти в воздушное пространство Израиля над Голанскими высотами.
    Разведывательный дрон "пытался" или "вошёл" в воздушное пространство Израиля?
    Может тогда - при таком отношении Израиля - и ВКС РФ тоже могут сбивать все иностранные разведывательные самолёты вблизи границ с Россией?!

    Можно и сбивать, вот толькот мы не мелочная израильская песочница, и мы не истерим из-за каждого недосамолёта, что подлетает к границам огромной ядерной державы , и мы не ведём себя , как перепуганная крыса загнанная в угол. Уровень совершенно другой, чтоб бросаться на все что движется у границ и сбивать без разбора. У нас даже углов нет - одни горизонты.
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 15:49
      Цитата: Маз

      Можно и сбивать, вот толькот мы не мелочная израильская песочница, и мы не истерим из-за каждого недосамолёта, что подлетает к границам огромной ядерной державы , и мы не ведём себя , как перепуганная крыса загнанная в угол. Уровень совершенно другой, чтоб бросаться на все что движется у границ и сбивать без разбора. У нас даже углов нет - одни горизонты.

      Маз объясните мне, какое отношение Вы гражданин Украины живущий в Днепре , имеете к российской ПВО? И вообще к России? Нет я понимаю,что Вы наверное русский, но тогда почему Вы своими налогами поддерживаете враждебное к России государство?
      Арон Заави
      1. XXXIII Сегодня, 16:05
        Цитата: Арон Заави
        объясните мне
        Что у вас там происходит? what
        В пятничном телевизионном обращении к народу лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла обвинил Саудовскую Аравию в подстрекательстве Израиля к нападению на Ливан и заявил даже, что саудиты «готовы заплатить за это десятки миллиардов долларов».
        XXXIII
    2. Krasnodar Сегодня, 16:08
      Цитата: Маз
      Цитата: Татьяна
      Дрон пытался войти в воздушное пространство Израиля над Голанскими высотами.
      Разведывательный дрон "пытался" или "вошёл" в воздушное пространство Израиля?
      Может тогда - при таком отношении Израиля - и ВКС РФ тоже могут сбивать все иностранные разведывательные самолёты вблизи границ с Россией?!

      Можно и сбивать, вот толькот мы не мелочная израильская песочница, и мы не истерим из-за каждого недосамолёта, что подлетает к границам огромной ядерной державы , и мы не ведём себя , как перепуганная крыса загнанная в угол. Уровень совершенно другой, чтоб бросаться на все что движется у границ и сбивать без разбора. У нас даже углов нет - одни горизонты.

      )))))
      Вы про Нэньку? Шо ещё не вмерла?
      Krasnodar
  16. Идущий Сегодня, 15:39
    Дрон пытался войти в воздушное пространство Израиля над Голанскими высотами. Для его перехвата использовался зенитно-ракетный комплекс Patriot.


    А упал он на чьей территории?
    Идущий
  17. Маз Сегодня, 15:52
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: pvv113
    Как говорят наши израильские посетители ВО: где доказательства - где фото обломков, видео попадания ракеты и т.д.?

    Правильно. Пока обломков нет, будем считать, что БЛА не сбит, а обстрелян. С нас корона не упадет.

    Это не первая провокация, думаю кому то выгодно поссорить цахал и вкс чтоб разорвать негласное но прочное соглашение между армиями. Отсюда и обстрелы , и нервная , почти истерическая реакция израильтян.
    Маз
    1. XXXIII Сегодня, 15:58
      Цитата: Маз
      думаю кому то выгодно поссорить цахал и вкс чтоб разорвать негласное но прочное соглашение между армиями
      request
      Иран строит постоянную военную базу в Сирии в 14 километрах к югу от Дамаска и в 50 километрах от границы с Израилем, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в западной разведке.
      XXXIII
  18. XXXIII Сегодня, 15:53
    БПЛА возможно самоликвидировался, так что ничего не узнать будет, даже страну производителя. Те кто снимал, явно получили все снимки онлайн. Кто то наверно хорошо заплатил за эти снимки....... wink Какие там позиции на границы Израиля, скоро узнаем..... tongue
    XXXIII
  19. К-50 Сегодня, 15:55
    Ну нашим осталось на сбитие беспилотника ответить сбитием еврейских летательных аппаратов.
    Как говорится: око за зуб, ничего лишнего. yes laughing
    К-50
Картина дня