16:24 11 ноября

Путин: На притеснения российских СМИ в США ответим зеркально

Президент России Владимир Путин назвал действия США в отношении работающих в Америке российских СМИ "атакой на свободу слова" и предупредил Вашингтон о "зеркальном ответе" Москвы

Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делает в Соединённых Штатах, все время били себя в грудь и говорили о том, что они "записные демократы", номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединённых Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения
— заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

Путин: На притеснения российских СМИ в США ответим зеркально



Ранее Минюст США потребовал от российского телеканала RT America до 13 ноября зарегистрироваться в статусе иностранного агента. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента выработать зеркальные меры. В думе заявили, что в закон об "иностранных агентах" включат иностранные СМИ. Среди кандидатов — CNN, "Голос Америки" и "Радио Свобода". Не исключено, что в список войдут и соцсети.

Мы разочарованы, как в таких случаях говорят, но, разумеется, по-другому быть не может, и то, что сейчас обсуждается в Государственной Думе — я вчера это видел — может быть слишком резковато, но это естественно, потому что на уровне представительных органов власти часто звучат крайние оценки, резкие суждения и жёсткие предложения. Но ответ мы обязательно должны будем сформулировать, и он будет зеркальным
— сказал Путин. По словам президента, нет никаких подтверждений вмешательства российских СМИ в ход избирательной кампании в США.

Глава государства подчеркнул, что с позицией СМИ можно спорить, но не путем давления.

Средства массовой информации высказывают точку зрения. Дают информацию, трактуют и высказывают свою точку зрения. Можно с ней поспорить, но не путем закрытия или создания условий невозможности осуществления прямой профессиональной деятельности, а путем предоставления своей точки зрения, доведения своей информации до аудитории. Нет: пошли по пути фактического закрытия. Ответ будет адекватным, зеркальным
— заключил Путин, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Пресс-служба президента РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. злой партизан Сегодня, 14:55
    Правильно. yes А ещё надо Бому хавальник начистить. До блеска. winked
    злой партизан
    1. Pirogov Сегодня, 14:58
      Цитата: злой партизан
      Правильно. yes А ещё надо Бому хавальник начистить. До блеска.

      Да выгнать всю эту сволочь из страны ,ещё об этих гнид руки пачкать.
      Pirogov
      1. Тралл Сегодня, 15:07
        Не трогайте майора Бома, он работает под прикрытием, причём это не первая его миссия smile
        Тралл
        1. Идущий Сегодня, 15:28
          Мне тоже представляется , что он больше работает на нас.
          Идущий
      2. Esoteric Сегодня, 15:18
        Цитата: Pirogov
        Да выгнать всю эту сволочь из страны ,ещё об этих гнид руки пачкать.

        Приведу слова одного неглупого человека: "Если вы хотите, чтобы вас стали уважать, начните уважать сами себя". А ещё, как и вас, меня возмущает не только вся эта свора, которой дают право бесплатно (за отчисления из наших налогов) верещать на центральных каналах, вместо того, чтобы показывать интересные программы о российской истории, науке, технике, просто жизни (без убийств и криминала), но и те "художественные" шедевры, где из русских делают безмозглых негодяев. Хотят нам гадить, пусть ищут себе место в другой стране. Это и справедливо, и по-совести...
        Esoteric
        1. jjj Сегодня, 15:40
          Прощай "Фейсбук" и "Твиттер" прощай...
          jjj
    2. 79807420129 Сегодня, 15:05
      Но ответ мы обязательно должны будем сформулировать, и он будет зеркальным

      Только не как с дипломатами,на елку кремлевскую приглашать не надо,пинка и...20 секунда- полет нормальный. yes
      79807420129
    3. Банщик-М Сегодня, 15:19
      По словам президента, нет никаких подтверждений вмешательства российских СМИ в ход избирательной кампании в США.

      Врет конечно..! Мы уже давно этим занимаемся.. fellow

      Трамп, ты ведь обещал нашему резиденту СВР, перед выборами..? Нехорошо RT тебе в печень наше..хе хе
      Банщик-М
    4. сибиралт Сегодня, 15:29
      Вот, когда ответим, тогда и обсудим. А пока только лишь утираемся. crying
      сибиралт
      1. destination Сегодня, 15:35
        Пирогоff,а можно мы в своей стране без тебя разберёмся?C Вашего,конечно,на то разрешения..?
        destination
  2. Кокос Сегодня, 14:56
    Цитата: злой партизан
    Правильно. yes А ещё надо Бому хавальник начистить. До блеска. winked

    И не только Бому там куча претендентов на трюндели wassat wassat
    Кокос
  3. 210окв Сегодня, 14:57
    Да ну!Не прошло и три года!Сколько уже "Спутник"и "RT"гнобят?
    210окв
  4. Клебер Сегодня, 14:57
    Годик-два подумают и обязательно дадут зеркальный ответ. Если не забудут ....
    Клебер
  5. Primoos Сегодня, 14:57
    Можно и не зеркально ответить. Можно их сми хвосты так прижать, что бы сочли за благо свалить отсюда. Всё равно от их присутствия только ложь и провокации. Толку никакого. Пусть, как давеча, из за бугра подлянят.
    Primoos
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:06
      Зря американе это затеяли. Тут может получиться такая же ситуация, как и с численностью дипломатических корпусов. Приравняют в России количество американских СМИ и их подпевал к количеству наших СМИ в штатах. Тут только копни. Не только "Голоса" отсюда полетят, но и всякие "Дожди" и "Эхи".
      Офицер запаса
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:01
    Когда именно? what И как ответим на захват нашей дипсобственности? ?????????? am
    Геркулесыч
    1. Esoteric Сегодня, 15:10
      Цитата: Геркулесыч
      И как ответим на захват нашей дипсобственности?

      Скорее всего, как всегда, переведём разговоры на решение других насущных проблем. Вам ли объяснять, что наша дипломатия , как и экономика, зависима от доллара... request
      Esoteric
  7. Горный стрелок Сегодня, 15:07
    Наличие Интернета делают запрет на вещание весьма проблематичным. Надо запрещать ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 15:46
      Они решают проще , наказывают провайдера и делов , но в данном случае они вещание не запрещают.
      Идущий
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 15:10
    Че то зеркало кривое... Как в комнате смеха...
    Вождь краснокожих
  9. Kurare Сегодня, 15:13
    Проблема состоит в том, что ЕДИНСТВЕННЫЙ телеканал, который предоставляет альтернативную точку зрения для американской публики будет фактически закрыт. Зеркальные меры по отношению к американским СМИ - это капля на раскаленное железо. Как насчет BBC, Deutsche Welle и т.д? Они ведь продолжат портить воздух.

    Не согласен с точкой зрения Путина, тут зеркальные меры не совсем помогут. Надо смотреть на проблему гораздо шире и работать ассиметрично и с большим размахом да так, что бы шумиха именно на западе началась, что бы был повод для дискуссии и, не побоюсь такого слова, - торговли. С торгашами Трампом и Тиллерсоном только так и надо. Кроме как "ты мне, а я тебе" они ничего не понимают.
    Kurare
  10. Sergey53 Сегодня, 15:14
    Надо не зеркально а ассиметрично. Они наши 2 ресурса в СМИ а мы их в пропорции к имеющимися у каждой из сторон. А то если наших там 10 а их у нас 100 то какой может быть зеркальный ответ?
    Sergey53
  11. kefan Сегодня, 15:27
    Только не зеркально, а асимметрично, ибо наглосаксы уважают только силу.
    kefan
  12. басмач Сегодня, 15:32
    Ага, как всегда. Выразим серьёзнейшую озабоченность.
    басмач
  13. kursk87 Сегодня, 15:41
    Англосаксы всюду твердят о демократии только когда это выгодно им. В остальных случаях о демократии и речи идти не может
    kursk87
  14. Василенко Владимир Сегодня, 15:46
    продукцию Голливуда запретите
    все одно это пропаганда pax americana и а частую унижение нашей страны
    Василенко Владимир
  15. ODERVIT Сегодня, 16:10
    Зеркально? Может стоит жёстче? Хватит: "Чего изволите".
    ODERVIT
  16. Tusv Сегодня, 16:11
    А кто их смотрит, скажи
    Tusv
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