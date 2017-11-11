Путин: На притеснения российских СМИ в США ответим зеркально

Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делает в Соединённых Штатах, все время били себя в грудь и говорили о том, что они "записные демократы", номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединённых Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения

Мы разочарованы, как в таких случаях говорят, но, разумеется, по-другому быть не может, и то, что сейчас обсуждается в Государственной Думе — я вчера это видел — может быть слишком резковато, но это естественно, потому что на уровне представительных органов власти часто звучат крайние оценки, резкие суждения и жёсткие предложения. Но ответ мы обязательно должны будем сформулировать, и он будет зеркальным

Средства массовой информации высказывают точку зрения. Дают информацию, трактуют и высказывают свою точку зрения. Можно с ней поспорить, но не путем закрытия или создания условий невозможности осуществления прямой профессиональной деятельности, а путем предоставления своей точки зрения, доведения своей информации до аудитории. Нет: пошли по пути фактического закрытия. Ответ будет адекватным, зеркальным