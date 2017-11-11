16:21 11 ноября

Глава британского минобороны заверил США в партнерстве перед лицом "российской агрессии"

В пятницу в британской столице состоялась встреча министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Про итогам встречи Уильямсон назвал Лондон самым близким партнером Вашингтона в противостоянии "российской агрессии".

От сражений в окопах Первой мировой войны до противостояния российской агрессии и сражения с "Исламским государством"* (ИГ*), сегодня Великобритания является самым близким партнером США на протяжении последнего века
- приводятся слова Уильямсона в коммюнике, распространенном британским минобороны.

Глава британского минобороны заверил США в партнерстве перед лицом "российской агрессии"



Сегодня наши страны взаимодействуют во всем, от (военных) операций и разведки до инноваций, и эта встреча является возможностью для продолжения укрепления наших особых отношений
- добавил он.

На встрече главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Сирии, отметив, что "хотя ИГ* близок к разгрому в Ираке и Сирии, он продолжает вызывать беспокойство у Великобритании и США". В этой связи минобороны Великобритании подтвердило свою поддержку международной коалиции сил во главе с США, которая проводит операции в Ираке и Сирии.

Оба (министра) также обсудили возрастающую напористость, которая исходит от Кремля, по мере того, как Великобритания стоит плечом к плечу с США и с союзниками по НАТО, возглавляя тактическую группу передового базирования в Эстонии и направляя солдат в возглавляемое США боевое формирование в Польше
- отмечается в коммюнике.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев накануне высказал мнение, что необходимо дать четкую оценку непрекращающейся демагогии ряда стран, в том числе США, про "агрессию" России. По мнению сенатора, в настоящее время "агрессия" РФ для отдельных государств становится очень выгодным поводом, чтобы вывести оппонентов за рамки международного права и даже морали, передает ТАСС

Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая группировка

Использованы фотографии: OWEN COOBAN/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Sergey53 Сегодня, 15:41
    Какое партнёрство если вы являетесь единым целым, антироссийским организмом.
    Sergey53
    1. Клебер Сегодня, 15:43
      Не, тут вассал заверил в преданности своего хозяина.
      Клебер
      1. Logall Сегодня, 16:12
        Они просто уверены, что Россия нападать не станет! Оттого и такие заявления... Если будет риск реального конфликта между Россией и США, тогда они просто переобуться! Будут ждать в сторонке... В страхе, что их попросту утопят...
        В случае Победы России, а она именно такой и будет, Мы услышим от Великобритании - ''что прикажешь, новый хозяин?''
        Ничего в интриганской политике Великобритании не изменилось!
        Logall
    2. Primoos Сегодня, 15:44
      Два паразита решают, к кому ловчее присосаться.
      Primoos
      1. 210окв Сегодня, 15:47
        Они уже решили и присосались..И этот организм-руина..
        Цитата: Primoos
        Два паразита решают, к кому ловчее присосаться.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 15:50
          Украина только место присоса , а цель Россия.
          Идущий
          1. 210окв Сегодня, 15:59
            К России эти пиявки присосались уже давно,с начала девяностых.И уже подросло домашнее поколение подобных глистов.
            Цитата: Идущий
            Украина только место присоса , а цель Россия.
            210окв
            1. Идущий Сегодня, 16:01
              Вот и "выводить" их нужно срочно.
              Идущий
        2. Primoos Сегодня, 16:17
          Руину уже высосали. Нужна следующая жертва.
          Primoos
    3. 210окв Сегодня, 15:44
      Как же заштатникам одним без аглицкого мопса справятся с ужасным медведем?
      Цитата: Sergey53
      Какое партнёрство если вы являетесь единым целым, антироссийским организмом.
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 15:51
        Пусть раздают друг другу реверансы и мечтают.
        Идущий
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:42
    Дословные слова британца "хозяин, только прикажите, и ра-ком станем lol , как угодно под вас прогнемся "! wassat Трамп "а почему сейчас не в позе "зю"??? am wassat
    Геркулесыч
  3. jjj Сегодня, 15:42
    На Западе ведется планомерная работа над тем, чтобы однажды США могли сказать: "Пора с Россией кончать". И месяц от месяца такая работа только нарастает в объемах
    jjj
    1. Идущий Сегодня, 15:49
      Цитата: jjj
      "Пора с Россией кончать".


      Уже не получится , да и раньше не получалось.
      Идущий
    2. Pirogov Сегодня, 15:49
      Цитата: jjj
      На Западе ведется планомерная работа над тем, чтобы однажды США могли сказать: "Пора с Россией кончать". И месяц от месяца такая работа только нарастает в объемах

      Эта работа ведётся с 17 века а вернее века с 12 и не когда не прекращалась и не прекратится . Партнёры они такие врагов не надо...................
      Pirogov
  4. Идущий Сегодня, 15:42
    “От сражений в окопах Первой мировой войны до противостояния российской агрессии и сражения с "Исламским государством"* (ИГ*), сегодня Великобритания является самым близким партнером США на протяжении последнего века


    В общем вылизал знатно.
    Идущий
  5. Виктор-М Сегодня, 15:46
    В пятницу в британской столице состоялась встреча министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Про итогам встречи Уильямсон назвал Лондон самым близким партнером Вашингтона в противостоянии "российской агрессии".


    Чихуа-хуа заверил Фокстерьера в своей помощи против медведя.
    "Мы разорвём его на куски!!!"- грозно сказал Чихуа-хуа, и тут же схлопотал инфаркт от ужасности и свирепости своих слов. laughing
    Виктор-М
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:48
    Цитата: Клебер
    Не, тут вассал заверил в преданности своего хозяина.

    В данном случае даже с пузырём не разберёшься, кто из них вассал, а кто сюзерен...
    Анкыпельгыгыргын
    1. Клебер Сегодня, 15:58
      Что я что то пропустил? Великобритания опять стала военной сверхдержавой?
      Клебер
      1. Идущий Сегодня, 16:18
        Цитата: Клебер
        Что я что то пропустил? Великобритания опять стала военной сверхдержавой?


        Это называется - мы с США. lol
        Идущий
  7. МорякЧФ Сегодня, 15:51
    Тут нового ничего нет,Англия это "кадаки" у США.
    МорякЧФ
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:52
    Какой то англицкий вассал, под дверь у Трампа раз на...нагадил wassat , короче wassat
    Геркулесыч
  9. Кокос Сегодня, 15:53
    Цитата: Sergey53
    Какое партнёрство если вы являетесь единым целым, антироссийским организмом.

    Согласен...наглосаксы всегда за одно..против России am
    Кокос
  10. Клебер Сегодня, 15:55
    Цитата: jjj
    На Западе ведется планомерная работа над тем, чтобы однажды США могли сказать: "Пора с Россией кончать". И месяц от месяца такая работа только нарастает в объемах


    Они с КНДР то разобраться не могут, а тут Россия с арсеналом не КНДРовским ... сказать то могут, но дальше слов у них памперсов не хватит ...
    Клебер
  11. Tusv Сегодня, 15:57
    Эее. Чуть помедленней, а то мысль материальна. Помните как Россия типа проиграла Крымскую войну? Вы это элите своей скажите и четвертый фильм выпустите Памяти Лорда Кардигана hi
    Tusv
  12. Горный стрелок Сегодня, 15:57
    Что удивительного? Антироссийские упыри подтвердили своё упырейство...
    Горный стрелок
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