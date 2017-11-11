19:10 11 ноября

Су-25СМ оснастят средствами защиты от ракет

Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ защитят от управляемых ракет. Минобороны России объявило тендер на оснащение самолётов Су-25СМ современными средствами защиты.

Победитель тендера, который должен быть определён до конца года, оснастит средствами индивидуальной защиты типа УВ-26М 45 штурмовиков Су-25СМ ВКС России. Работы по модернизации продлятся три года.

Су-25СМ оснастят средствами защиты от ракет



Один из самолётов получит новое оборудование уже в этом году, ещё по 22 самолёта будут дооснащены в 2018 и 2019 годах. Стоимость всех работ оценивается в сумму до 735 млн рублей. На сайте производителя системы защиты «ГосМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») указано, что устройство УВ-26М защищает самолёты и вертолёты от управляемых ракет путем постановки помех для их систем наведения.

Штурмовик Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро имени П. О. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) было выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 находится на вооружении армий многих бывших республик СССР, а также африканских и ближневосточных государств, передает "Warspot"

Использованы фотографии: airwar.ru
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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 17:36
    Давно пора.Одно дело бронирование другое дело-системы РЭБ и все что с этим связано.
    210окв
    1. Маз Сегодня, 17:53
      Ну вот и приняли решение по штурмовикам. А то сопорили до хрипа. Чего будет? Будет су-25
      Маз
      1. хрыч Сегодня, 18:17
        Цитата: Маз
        Чего будет? Будет су-25

        Были разве сомнения? Это американцы с Бородавочником мудрят. Наши штурмовики должны быть и
        Цитата: 210окв
        бронирование ... РЭБ
        хрыч
        1. Джедай Сегодня, 18:35
          Цитата: хрыч
          Это американцы с Бородавочником мудрят.

          Они не то что мудрят, создаётся впечатление что ВВС США сами не знают что им нужно.
          Джедай
          1. sabakina Сегодня, 18:44
            Макс, да всё они знают! Они хотят "Звезду смерти". Один удар за один доллЯр. О, стихами стал писать...
            sabakina
            1. Джедай Сегодня, 18:49
              Слава, они там уже не столько думают что им нужно, сколько о том как на этом напилить побольше. lol
              Джедай
              1. sabakina Сегодня, 18:51
                О чём я и говорю. Лазеры на боингах, истребителях, кораблях....Такое очучение, что мы световой меч раньше изобретём, чем они боевой лазер.
                sabakina
                1. Джедай Сегодня, 18:56
                  Посмотри на мой аватар : световой меч у нас уже есть. lol
                  Джедай
                  1. sabakina Сегодня, 18:59
                    Кстати, да, что интересно, я сначала написал, а потом посмотрел. Ну, это у тебя есть, а у меня дар предвидения. В вообщем, нормальная команда собралась. В трусах от нас точно не уйдут.
                    sabakina
                    1. Джедай Сегодня, 19:02
                      Цитата: sabakina
                      В трусах от нас точно не уйдут.

                      Думаешь, без? wassat
                      Джедай
                      1. sabakina Сегодня, 19:04
                        Макс, без трусов , это ещё цветочки, я даже боюсь предположить, что предложит Великий Инквизитор!
                        sabakina
      2. новичок Сегодня, 18:23
        есть три варианта развития темы штурмовика: а. “Шершнем“ может оказаться следующая модификация СУ25го; б. штурмовик на базе СУ34 (но это уже не “Шершень“); в. новая разработка, собственно “Шершня“. есть такие мнения.
        новичок
    2. pjastolov Сегодня, 17:55
      Цитата: 210окв
      Давно пора.Одно дело бронирование другое дело-системы РЭБ и все что с этим связано.

      и в Сирии обкатать, так ли эти системы действительно хороши
      pjastolov
      1. poquello Сегодня, 18:21
        Цитата: pjastolov
        Цитата: 210окв
        Давно пора.Одно дело бронирование другое дело-системы РЭБ и все что с этим связано.

        и в Сирии обкатать, так ли эти системы действительно хороши

        да похоже обкатали уже, если американцы свои кастрюльки собрались менять на лёгкие самолёты - видать эффективность наших узрели
        poquello
      2. тол100в Сегодня, 18:37
        Цитата: pjastolov
        и в Сирии обкатать,

        А против кого обкатывать?! И для кого включать эти системы?! Для висящих в небе "боингов", только и ждущих поймать активный сигнал И срисовать сигнатуры? Вот действительно не дождутся! Если и прийдет к ним РЭБ, то только по ВСЕЙ Голове, что-бы и опомниться не успели! А уж отпеть, отпоем!
        тол100в
    3. сибиралт Сегодня, 18:37
      Пока ищут кто из победителей "тендера" прилично откатит заказчику, война в Сирии закончится. Где будем "обкатывать" новые достижения в реальности? winked
      сибиралт
      1. Голован Джек Сегодня, 18:48
        Цитата: сибиралт
        Пока ищут кто из победителей "тендера" прилично откатит заказчику, война в Сирии закончится

        Мимо.
        Тендер размещен 11.11.2017
        Окончание приема предложений 27.11.2017
        winked
        Голован Джек
    4. RASKAT Сегодня, 18:57
      Наконец то дошло. Видать посчитали что Су-25 как не крути против бармалеев дешевле выходит чем даже СУ-24. Ну теперь ждем что на них установят.
      Даже американцы вон вместо бородавочника легкий штурмовик принимать на вооружение будут. Видимо не все задачи можно Дронами решить.
      Лично меня еще радует тот факт что нише нынешнее руководство МО РФ не бросает из стороны в сторону как это порой у нас бывало. И на заявление некоторых министров что мол " мы не будем бесконечно модернизировать старые образцы вооружения", все таки здравый смысл победил и принято на мой взгляд взвешенное решение. А не стали изобретать велосипед заново.
      И Это от части радует.
      Не радует то что вероятней всего модернизации подвергнут только систему защиты, а как же остальные? Можно было бы подшаманить двигатель чтобы например уменьшить расход топлива, увеличить тягу и боевой радиус, а возможно и боевую нагрузку например. и т д. Возможно это будет в будущем, что же будем надеется. good
      RASKAT
  2. Александр-р-р Сегодня, 17:40
    Я так вижу новости росийской "экономики" прут одна за одной...)))
    Александр-р-р
    1. Esoteric Сегодня, 17:53
      Цитата: Александр-р-р
      Я так вижу новости росийской "экономики" прут одна за одной...)))

      stop Россия и российская экономика - с двумя "с"!!! Иногда, читая сообщения об успехах нашей , отечественной оборонки мне представляется, что мы живём в Советском Союзе...Как только дело заходит про другие сферы, особенно про продовольствие и услуги...ну очень дикий, дикий капитализм с отголосками феодального уклада...
      Esoteric
  3. nmaxxen Сегодня, 17:47
    Ил-102 и в этом вопросе был бы лучше вследствие большей грузоподъемности.
    Даже во время афганской войны его можно было бы оснащать советскими модулями РЭБ тех времен, когда они были тяжелыми и габаритными.
    nmaxxen
  4. APASUS Сегодня, 18:02
    Считаю что сама машина может послужить Отечеству еще пару десятков лет,но требуется полный комплект модернизации электронных систем,сама конструкция достаточно хорошо продумана .
    APASUS
  5. ul_vitalii Сегодня, 18:05
    Давно пора, а то тут вчера "бородавочника" нахваливали, я чуть не заплакал от безисходности. crying
    ul_vitalii
  6. _Ugene_ Сегодня, 18:13
    Минобороны России объявило тендер

    Победитель тендера, который должен быть определён до конца года, оснастит средствами индивидуальной защиты типа УВ-26М 45 штурмовиков Су-25СМ

    Тендер объявили и указывают конкретное устройство которым оснастят самолеты. Ясное дело что никто кроме производителя УВ-26М победить не может. Вот такие у нас тендеры.
    _Ugene_
    1. Голован Джек Сегодня, 18:33
      Цитата: _Ugene_
      Ясное дело что никто кроме производителя УВ-26М победить не может

      Кхм... тендер, тащем-та, на "оснащение", то есть на установку изделия на самолет:
       Тендер: Выполнение работ по оснащению самолетов Су-25СМ современными средствами индивидуальной защиты (типа УВ-26М)


      Цитата: _Ugene_
      Вот такие у нас тендеры

      Какие "у Вас" - не знаю... А тут - тендер, как тендер request
      Голован Джек
  7. Sergey53 Сегодня, 18:29
    Достаточная необходимость не срабатывает. Экономить на защите было глупо.Хотя и старенький но БОЕВОЙ и проверенный временем. love
    Sergey53
  8. Sergio3986 Сегодня, 18:41
    Хотя бы так... Два полка 2-х эскадрильного состава. Т.е. те машины, которые будут постоянно задействованы в "мероприятиях".
    Sergio3986
  9. Идущий Сегодня, 18:59
    С начала серийного производства (1978 год) было выпущено более 1300 единиц в различных модификациях.


    Он ещё послужит Родине.
    Идущий
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