Су-25СМ оснастят средствами защиты от ракет

Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ защитят от управляемых ракет. Минобороны России объявило тендер на оснащение самолётов Су-25СМ современными средствами защиты.Победитель тендера, который должен быть определён до конца года, оснастит средствами индивидуальной защиты типа УВ-26М 45 штурмовиков Су-25СМ ВКС России. Работы по модернизации продлятся три года.Один из самолётов получит новое оборудование уже в этом году, ещё по 22 самолёта будут дооснащены в 2018 и 2019 годах. Стоимость всех работ оценивается в сумму до 735 млн рублей. На сайте производителя системы защиты «ГосМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») указано, что устройство УВ-26М защищает самолёты и вертолёты от управляемых ракет путем постановки помех для их систем наведения.Штурмовик Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро имени П. О. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) было выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 находится на вооружении армий многих бывших республик СССР, а также африканских и ближневосточных государств, передает "Warspot"