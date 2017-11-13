Страны разные – дети одни: московские школьники передали сирийским сверстникам подарки

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон привезли сирийским школьникам в пригород Дамаска подарки от детей из России.В не совсем обычную гуманитарную акцию российские военные едут впервые. Ведь это не просто раздача продовольственных наборов, а передача школьникам канцелярских подарков от их российских однокашников. Путь гумконвоя лежит в населенный пункт Мухайям Аль-Вафедин вблизи Восточной Гуты – по сути у самого въезда в зону деэскалации, где действует режим прекращения боевых действий, хотя боевики регулярно проводят провокационные обстрелы позиций правительственных войск и жилых кварталов Дамаска.Как подчеркнул официальный представитель Центра по примирению сторон полковник Александр Сергеев, население Восточной Гуты испытывает бедственное положение, так как боевики не пропускают гуманитарные грузы на территорию Гуты, а если и удается достичь с ними соглашения, то в итоге просто присваивают все продукты и товары первой необходимости.«В настоящее время нам не хватает канцелярских принадлежностей: тетрадей, ручек, карандашей, линеек. В школе учится около 500 человек. У нас здесь пока серьезные проблемы во всем, но мы стараемся их решать», - отметила преподаватель Маис Келяф.Появление российской колонны с гумпомощью стало для местных жителей Мухайям Аль-Вафедина настоящим событием – все выбежали из домов посмотреть на российских военных, но, естественно, больше всех радовались сирийские школьники. Получая заветные пакеты с подарками, каждый с интересом заглядывал внутрь.«Я очень рад, что мои русские сверстники сделали для нас такие подарки. Теперь у меня есть ручки, цветные карандаши, фломастеры, тетради и пенал. Я бы тоже хотел что-то подарить ребятам в Москве», - довольно рассказал учащийся вафединской Малик Мутассем.Кстати, руководство средней школы Мухайям Аль-Вафедина от лица учеников выступило с встречной инициативой – в ответ за такую поддержку и подарки сирийские дети хотят отправить для российских школьников рисунки.Напомним, что российскими военными из Центра по примирению сторон регулярно проводятся гуманитарные акции практически во всех уголках Сирии, освобожденных правительственными войсками от террористов. И есть надежда, что подобное мероприятие будет продолжено другими российскими школами. Ведь после завершения боевых действий тяжело в одиночку запустить процесс по восстановлению мирной жизни. Тем более, что страны могут быть и разными, а дети на земле для всех одни.