19:17 11 ноября

Все очень плохо: генерал рассказал о перспективах США в войне с КНДР

В случае начала вооруженного конфликта с КНДР американские военные окажутся в весьма затруднительном положении на Корейском полуострове из-за превосходства северокорейских войск в численности, предупредил бывший заместитель командующего контингентом США в Корее Джен-Марк Джуас.

Письмо отставного генерал-лейтенанта в адрес нескольких членов конгресса США из демократической партии опубликовал член палаты представителей Тед Лью. По мнению Джуаса, в случае внезапного начала конфликта американский контингент, насчитывающий 28 500 военнослужащих, а также южнокорейские войска окажутся в ситуации, в которой у противника будет "огромное численное превосходство".

Все очень плохо: генерал рассказал о перспективах США в войне с КНДР



В отличие от всех конфликтов со времен Корейской войны, у нас не будет возможности нарастить силы до начала боевых действий
— предупредил генерал. Кроме того, доставка подкреплений, боеприпасов и снаряжения в таких условиях будет занимать до нескольких месяцев, а базы, на которых они будут концентрироваться перед отправкой на линию фронта, могут быть атакованы обычным либо химическим оружием.

Джуас также отметил, что для уничтожения северокорейских ракет и артиллерийских установок, угрожающих 25-миллионному Сеулу, потребуется значительное время даже в идеальных условиях. За этот период они успеют причинить огромный ущерб, подчеркнул генерал. Вариант, при котором американцам удастся первым ударом уничтожить ядерный потенциал КНДР, он оценил как "крайне маловероятный".
Возможное применение КНДР химического и ядерного оружия также затруднит оборону Южной Кореи и эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта. Среди других угроз для войск США Джуас назвал северокорейский спецназ, который откроет "второй фронт" в тылу американцев, подводный флот КНДР и кибератаки северокорейских хакеров на системы управления войсками, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 45

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  1. новичок Сегодня, 18:30
    ну хоть один в сознании у янки генералов.
    новичок
    1. kirgiz58 Сегодня, 18:34
      Цитата: новичок
      ну хоть один в сознании у янки генералов.

      Да он не в сознании, а просто в отставке. smile
      kirgiz58
      1. новичок Сегодня, 18:35
        в этом и изюминка.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 18:39
          Гарик, приветствую! hi Всё дело в том, что пока человек занимает пост, он не может говорить ничего не соответствующего линии ведомства. А после получения приставки "экс" они начинают высказывать своё личное мнение, если, конечно, не связаны подписками о неразглашении.
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 18:43
            здравстауй, Максим! всё верно. но ведь подобнымы бровадами, они толкают неумёху Трампа в петлю, на радость старпёрам из сената с конгрессом и на горе корейцам.
            новичок
            1. Идущий Сегодня, 18:49
              Приветствую честной народ! hi , раньше были квалифицированные кадры и трезво оценивали обстановку , этот ещё щадящую картину нарисовал.
              Идущий
              1. 79807420129 Сегодня, 19:11
                Цитата: Идущий
                раньше были квалифицированные кадры и трезво оценивали обстановку ,

                К сожалению Виктор они или умерли или ушли в отставку,которые работали против СССР,это был достойный противник yes
                Пол Крейг Робертс: "Мы не победим ни в одной войне никогда"
                "Выросший во второй половине 20-го века, я не узнаю сегодня мою страну. Я жил в нормальной стране, а теперь я живу в ненормальной стране."©Пол Крейг Робертс"Становится стыдно быть американцем. В нашей стране четыре президента подряд — военные преступники. Клинтон дважды начинал военные действия против Сербии, приказав НАТО бомбить бывшую Югославию и в 1995-м, и в 1999-м, так что Билл военный преступник дважды. Джордж Буш вторгся в Афганистан и Ирак, и атаковал провинции Пакистана и Йемена с воздуха. Значит, четыре военных преступления на счету Буша. Обама использовал НАТО для уничтожения Ливии и направил наёмников разрушать Сирию, совершив таким образом два военных преступления. Трамп атаковал Сирию силами США, следовательно, стал военным преступником в самом начале своего режима.Становится стыдно быть американцем."© Пол Крейг Робертс

                Кстати Трампу бы не мешало бы у него поучиться,ведь кумир Трампа Рональд Рейган,Пол Крейг Робертс:
                79807420129
            2. Джедай Сегодня, 18:51
              Трамп не пальцем делан - его не так-то просто нагнуть. wink
              Джедай
              1. новичок Сегодня, 18:58
                надеюсь, Максим, надеюсь. а ещё надеюсь, что перепалка Ын/Трамп насит картиннвй харрактер. многострадальный народ Севера всё таки заслужил нормальную жизнь.
                новичок
                1. Джедай Сегодня, 19:00
                  Я сегодня утром уже писал по этому поводу: от театральности конфронтации Ын-Трамп прямо-таки веет тайным сговором.
                  Джедай
                  1. новичок Сегодня, 19:03
                    Макс, твои слова_ Господу в уши! я только за.
                    новичок
              2. Чёрный Сегодня, 19:04
                Мы вас уничтожим, мы вас сотрем с лица земли, мы вас так, мы вас этак...Но вдруг выяснилось, что у этого толстячка Ына- вполне приличные яйца, и запугать его непросто. И огромная, всемогущая Америка, которая, согласно теории американских подстилок , всех нагибает, вдруг сдулась .... Всем остальным странам- на заметку: вот так надо разговаривать с США laughing
                Чёрный
      2. The_Lancet Сегодня, 18:36
        В случае начала вооруженного конфликта с КНДР американские военные окажутся в весьма затруднительном положении на Корейском полуострове из-за превосходства северокорейских войск в численности

        Никто не говорил что это легко.Если военные не смогут сдержать.Тогда samsung прощай crying
        The_Lancet
        1. новичок Сегодня, 18:39
          я говорю о ваших с ума сшедших генералах с шефом пентограммы, ой пентагона, которые бодро рапортуют о готовности стереть в порошок КНДР.
          новичок
      3. Пленник Сегодня, 18:48
        Это у них коронка такая- на службе мозги отключают, как в отставку так "вкл". Практичный народ, надо сказать. laughing
        Пленник
        1. Галеон Сегодня, 19:12
          Скорее уж не "практичный", а дешевый.
          Галеон
    2. Шура пермский Сегодня, 18:34
      Кндр,это вам не ирак,там народ лютый от млада до велика
      Шура пермский
    3. svp67 Сегодня, 18:43
      Цитата: новичок
      ну хоть один в сознании у янки генералов.

      Все кто в сознании у них, те уже в отставке. И это более похоже на попытку объяснить грядущие большие потери.
      svp67
      1. новичок Сегодня, 18:50
        ну может хоть такие письма остудят янки вояк. если конечно они не хотят “отфильтровать“ излишек своих вояк.
        новичок
    4. Монос Сегодня, 18:52
      Цитата: новичок
      и кибератаки северокорейских хакеров на системы управления войсками

      Цитата: новичок
      ну хоть один в сознании у янки генералов.

      Какой, к лешему, "в сознании" ! Он всерьёз говорит о "кибератаках корейских хакеров". smile
      Монос
      1. новичок Сегодня, 19:01
        как я понял из сути письма, сей фрагмент лишь довесок к основной картине_ дань моде.
        новичок
    5. сибиралт Сегодня, 19:12
      Да что там говорить. Смысл победы, когда войска занимают территорию противника и устанавливают свою власть. Пусть попробуют сделать такое с КНДР bully
      сибиралт
  2. Sergey53 Сегодня, 18:33
    У них левая рука не знает что делает правая. Театр абсурда.
    Sergey53
    1. Пленник Сегодня, 18:50
      Да,ладно! Не знало бы так весь мир на зеленый фантик не раскрутили бы. Всё знают. Только избаловались в последние годы, решили, что Бога за бороду взяли. За то и поплатятся.
      Пленник
  3. Черный_Ватник Сегодня, 18:33
    Все так и есть. Только дайте повод, Сеул через час превратится в труху.
    От этого было еще забавнее наблюдать, когда матрасники хотели Ына взять на понт своими лозунгами.
    Черный_Ватник
  4. gml Сегодня, 18:34
    За этот период они успеют причинить огромный ущерб
    Никто и не сомневается что Ын первым делом по мирному населению вдарит.
    gml
    1. kirgiz58 Сегодня, 18:37
      Цитата: gml
      Никто и не сомневается что Ын первым делом по мирному населению вдарит.

      Неее! Он же не американец, чтоб больницы и свадьбы крушить. Он нае...(ну вы поняли) по вашим бравым золдатам.
      kirgiz58
      1. gml Сегодня, 18:40
        Цитата: kirgiz58
        Неее!
        Чё нееее. Вот генерал и говорит. Так дело говорит или нет?
        gml
        1. kirgiz58 Сегодня, 18:44
          Что обосрутся ваши, генерал правильно сказал. А вот что Ын по мирным ударит эт вы добавили, и это в корне не верно. ВСЕГДА американцы мирных убивают. Сонгми знакомо?
          kirgiz58
    2. APASUS Сегодня, 18:38
      Цитата: gml
      За этот период они успеют причинить огромный ущерб
      Никто и не сомневается что Ын первым делом по мирному населению вдарит.

      Американцы будут целиться исключительно в военнослужащих?
      APASUS
      1. gml Сегодня, 18:42
        будут целиться исключительно в военнослужащих?
        И знал бы, не сказал. Со мной генштаб не советуется.
        gml
        1. APASUS Сегодня, 18:54
          Цитата: gml
          будут целиться исключительно в военнослужащих?
          И знал бы, не сказал. Со мной генштаб не советуется.

          С чего бы это ему с Вами советоваться?
          APASUS
    3. Пленник Сегодня, 18:52
      Ваши тоже по ним вломят, к гадалке не ходи. Так же безопаснее.
      Пленник
    4. Идущий Сегодня, 18:53
      Никто и не сомневается что Ын первым делом по мирному населению вдарит.


      А вы не лезьте и нипокому не ударит , все очень просто.

      Идущий
    5. Керенский Сегодня, 18:57
      Никто и не сомневается что Ын первым делом по мирному населению вдарит.

      Ын вдарит по всему, до чего сможет дотянуться. Да, Сеулу попадёт, и Ю.Корея это должна учитывать.
      Кончились времена благородных рыцарей! И американцам тоже стоит не особо рассчитывать на то, что Ын будет лупить строго по военным базам.
      Керенский
  5. GaLe Сегодня, 18:41
    случае начала вооруженного конфликта с КНДР американские военные окажутся в весьма затруднительном положении на Корейском полуострове из-за превосходства северокорейских войск в численности
    ------------------
    да ладно? В Южной Корее население в два раза больше,чем в Северной(плюс американские войска),но по мнению этого генерала северяне задавят южан численностью,как то верится с трудом)
    Единственная причина по которой Северная Корея до сих пор живет в мире(существует)-это Китай,старший брат под боком, который не останется в стороне при агрессии штатов.Это прекрасно понимают в Сша,поэтому и ограничиваются лишь словесными угрозами.
    GaLe
    1. собаковод Сегодня, 18:52
      Коре́йская наро́дная а́рмия (кор. 조선인민군, Чосон инмингун) — армия Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: Сухопутные войска, Военно-воздушные и противовоздушные силы, Военно-морские силы, с 2012 года — Стратегические ракетные войска, а также с 2017 - Специальные тактические войска. Общая численность кадровых военнослужащих в армии составляет, по разным оценкам, от 850 до 1200 тысяч человек. В резерве насчитывается около 4 000 000 человек. Мобилизационный резерв 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы 6,2 миллиона человек, а годные к воинской службе 10 миллионов человек. Подавляющая часть войск расположена в районе Демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. Поскольку после окончания Корейской войны в 1953 году страна находится в состоянии временного перемирия, вооружённые силы находятся в постоянной боевой готовности, периодически проводя различного рода мелкие операции против противников КНДР. Это так, на секундочку. Причём мобилизацию Северная Корея проведёт настолько быстро, что вряд ли её противники сумеют на это должным образом отреагировать.
      собаковод
      1. GaLe Сегодня, 19:01
        так на секундочку:

        По оценкам, опубликованным в открытой военной печати, мобилизационные ресурсы Южной Кореи составляют 14,2 млн. чел. (в т.ч. 9 млн. годных к военной службе), а Северной Кореи – 6,2 млн. чел. (в т.ч. 3,7 млн. годных к военной службе). Итого: если по численности населения Юг превосходит Север в 2 раза, то по мобилизационному ресурсу в целом в 2,29 раза, а по годным военной службе уже в 2,43 раза.

        Если же оценивать экономический потенциал сторон, то картина следующая. Если сопоставить совокупные показатели ВВП по обменным курсам валют и по паритету покупательной способности (ППС), то соотношение у противостоящих сторон следующее. Если брать номинальный ВВП за 2010 г., то у Юга он больше в 35,2 раза, а если рассчитанный по ППС, например, за 2011 г., то видно превосходство уже в 38,9 раза!

        Важнейшей характеристикой экономического потенциала в плане общего военно-экономического потенциала являются также объемы промышленного производства, уровень развития инфраструктуры, золотовалютные резервы. Тут ситуация для КНДР еще более плачевная.
        Так, по производству стали Пхеньян уступает в 46,1 раза, а по производству автомобилей - в 1068 раз. Еще одним важнейшим показателем является энергетика. Пхеньян уступает по установленным мощностям в электроэнергетике в 10 раз, а по объемам производства электроэнергии в 20 раз. Обе страны импортируют нефть, а именно нефтепродукты - ключевое топливо в современном гражданском транспорте и военной технике: Север импортирует нефть в объеме меньшем в 226 раз. Это и неудивительно, ведь суммарный объем внешней торговли КНДР меньше в 212 раз.
        GaLe
    2. Evgenijus Сегодня, 19:00
      GaLe :
      ... северяне задавят южан численностью,как то верится с трудом)

      Можно сделать поправку - утопят южан в океане. Южанам куда бежать то? Кругом вода и волны. Сотни тысяч трупов утопленников намотаются на винты американских военных кораблей, сорвав доставку помощи армии южан. А северяне в случае нападения могут и в Китай свалить, прорвав границу. Ведь беженцы ...
      Evgenijus
    3. MOSKVITYANIN Сегодня, 19:09
      GaLe В Южной Корее население в два раза больше,чем в Северной(плюс американские войска),но по мнению этого генерала северяне задавят южан численностью

      Погуглите численный и боевой состав КНА и ВС РК....Американских войск в ЮК 28 тыс. человек....
      То что в ЮК население больше почти в два раза, так это окажется большим недостатком для подразделений и частей ГО РК....гы...
      MOSKVITYANIN
  6. Egorovich Сегодня, 18:47
    Ясные и светлые головы и у матрасников бывают.
    Egorovich
  7. Sergio3986 Сегодня, 18:48
    Цитата: новичок
    генералов

    У них у всех сознание появляется, когда в отставку выходят. Может слишком категоричен, но если янкесы захотят начать войнушку, то они и не посмотрят ни на Южных ни на Северных корейцев.
    Sergio3986
    1. новичок Сегодня, 18:54
      надеюсь ваш коммент прочитал gml, а то ведь слишком пушистые в его представлении янки убийцы, то бишь бандиты в форме.
      новичок
  8. MOSKVITYANIN Сегодня, 19:05
    В отличие от всех конфликтов со времен Корейской войны, у нас не будет возможности нарастить силы до начала боевых действий

    Ключевая фраза статьи....
    2-я ПД СВ США и штаб 8-й ПА не смогут увеличить боевой потенциал ВС РК...
    Как утверждается, основная тяжесть боев придется на южнокорейских военных. Их численность насчитывает 650 тыс. чел., 3 млн находятся в резерве. ВС США представлены 30 тыс. солдатами. С Окинавы могут быть переброшены подразделения морской пехоты США.
    КНДР будет стремиться захватить как можно большую территорию, пока США будут заниматься переброской подкреплений. Считается, что армия Северной Кореи воспользуется прорытыми под демилитаризованной зоной тоннелями, которые дадут возможность преодолеть минные поля и проникнуть на территорию Юга. Один из них, обнаруженный южнокорейцами, имел пропускную способность в 20 тыс. военнослужащих в час. Согласно одной из версий, армия КНДР не будет пытаться захватить Сеул, вместо этого обойдет его и изолирует, тем временем развивая операции в глубине полуострова. Если войска всё же войдут в Сеул, это обернется для США большими проблемами, так как впервые придется сражаться в большом мегаполисе, который не позволит применять боевую авиацию.
    Артиллерийские обстрелы городов со стороны КНДР приведут к масштабным разрушениям и бегству населения. Многомиллионная миграция на юг вызовет транспортный коллапс, который, как можно предположить, помешает военным перебрасывать персонал и технику к линии фронта.


    https://topwar.ru/116293-scenariy-vozmozhnoy-voyn
    y-v-koree.html
    Добавлю, что в проблему регулирования потоками беженцев, может добавить факт применения КНА химического и бактериологического оружия, а также многочисленные РДГ КНА....
    Придется забыть о судоходстве в Южно-Китайском море.....
    MOSKVITYANIN
    1. dvina71 Сегодня, 19:15
      Цитата: MOSKVITYANIN
      Если войска всё же войдут в Сеул, это обернется для США большими проблемами, так как впервые придется сражаться в большом мегаполисе, который не позволит применять боевую авиацию.

      Пфф.. когда это \сша останавливало.. Надо Ракку помтавить раком..сделали..
      dvina71
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