Топливо революции

Россия отметила столетие Великой Октябрьской революции. Но мало кто знает, кто стал основной движущей силой тех событий. Однозначного ответа нет, однако, наиболее боеспособными оказались матросы Балтийского флота. Но не смотря на всю самоотверженность, сейчас о них мало кто вспоминает. Они стали лишь "топливом" для главных победителей революции 1917-го года.