Турчинов заявил, что Россия собирается "перекрасить" свою армию

Все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными

Любое сотрудничество со страной-агрессором является, с моей точки зрения, предательством Украины. И после принятия закона, который чётко признает Россию агрессором, на законодательном уровне это уже будет приведено в практическую плоскость