21:53 11 ноября

Турчинов заявил, что Россия собирается "перекрасить" свою армию

Россия стягивает к границам Украины войска, которые она намерена "перекрасить" под миротворцев ООН. Об этом изданию "Украинская правда" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными
— заявил Турчинов, не уточнив, однако, что он имеет в виду под "перекраской". Кроме того, глава СНБО не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.

Турчинов заявил, что Россия собирается "перекрасить" свою армию



Тем не менее, он выразил уверенность, что помешать России "реализовать свои замыслы" должен закон о реинтеграции Донбасса.

Также он добавил, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса любое сотрудничество с Россией будет рассматриваться как государственная измена.

Любое сотрудничество со страной-агрессором является, с моей точки зрения, предательством Украины. И после принятия закона, который чётко признает Россию агрессором, на законодательном уровне это уже будет приведено в практическую плоскость
— заявил Турчинов

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://kvedomosti.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. злой партизан Сегодня, 19:53
    Этого повесят первым. yes Причём: сами же украинцы. ну или пристрелят...
    злой партизан
    1. Идущий Сегодня, 19:55
      Побрить бы его для начала паяльной лампой.
      Идущий
      1. next322 Сегодня, 19:57
        в морге побреют......
        next322
        1. хрыч Сегодня, 20:04
          Цитата: next322
          в морге побреют.

          хрыч
          1. badens1111 Сегодня, 20:06
            20 тыс америкокосов.ему выгоднее..ЗНАЧИТ.нам выгодно 20 тыс нашей пехоты.
            badens1111
            1. Dashout Сегодня, 20:19
              Больной, , Турчинов, причем - заразный больной!
              Dashout
              1. Монос Сегодня, 20:45

                Похоже, к Украинской границе подтянулось уже всё население России, включая Камчатку и Сахалин. smile
                Монос
                1. cniza Сегодня, 20:55
                  Приветствую теска! hi , США кудесники и не такое могут сделать.
                  cniza
                  1. Монос Сегодня, 21:07
                    Здрав будь, дружище! hi smile
                    laughing Украинская независимость - штука сложная. Ради неё можно и суверенитетом пожертвовать. smile
                    Монос
                    1. badens1111 Сегодня, 21:09
                      Ваша интер laughing претация выше всяких похвал.
                      badens1111
                      1. cniza Сегодня, 21:17
                        Цитата: Монос
                        Здрав будь, дружище! hi smile
                        laughing Украинская независимость - штука сложная. Ради неё можно и суверенитетом пожертвовать. smile


                        Так они уже все слили , даже натурой все поставили.
                        cniza
                  2. Подрезчик Сегодня, 21:19
                    Цитата: cniza
                    Приветствую теска! hi , США кудесники и не такое могут сделать.

                    Виктор, приветствую, тысячу лет тебя не слышал! hi hi hi Не поверишь, эта укросволота еще и размещает отходы от ядерных реакторов в 15-ти километрах отнашей границы. Терпение заканчивается... am am am
                    Подрезчик
                    1. badens1111 Сегодня, 21:22
                      Цитата: Подрезчик
                      Терпение заканчивается...

                      Точно... два удара,с юго -запада и северо запада по территории бандеровцев и ..привет киевской хунте..
                      badens1111
        2. LSA57 Сегодня, 21:44
          Цитата: next322
          в морге побреют......

          за отдельную плату. да и сомневаюсь, что найдутся желающие
          LSA57
      2. тол100в Сегодня, 20:30
        Цитата: Идущий
        Побрить бы его

        Напалмом!
        тол100в
      3. 79807420129 Сегодня, 20:45
        Цитата: Идущий
        Побрить бы его для начала паяльной лампой.

        Но сначала посадить на кол и что бы острие кола вышло из языка. yes hi
        79807420129
        1. cniza Сегодня, 20:57
          Владимир hi это средневековье , но почему то мне нравится. lol
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 21:17
            Виктор, привет! Можно и без средневековья - гуманно, демократично
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 21:20
              Привет Владимир! hi "жизнеутверждающе" для него самое то , хоть я не люблю США.
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 21:39
                Полностью солидарен на счет любви к англосаксам good
                pvv113
            2. Джедай Сегодня, 21:22
              Володя, приветствую! hi
              Цитата: pvv113
              Можно и без средневековья - гуманно, демократично

              Многовато чести тратить электричество на этого борова. Удавочку на шею - и вся недолга. bully
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 21:28
                Извините , тут даже кирпича жалко , руками разорвут.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 21:32
                  Ниже правильно сказал твой тёзка :
                  Цитата: cniza
                  главное неотвратимость и она будет , а уж способ - это вторично.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 21:36
                    Да Максим , не завидую я их будущему и почему то жалко их близких...
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 21:44
                      А у них нет будущего - они его уничтожили переписыванием собственной Истории.
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 21:47
                        Сложная штука жизнь , никого не щадит...
                        Идущий
                2. Джедай Сегодня, 21:49
                  Цитата: Идущий
                  Сложная штука жизнь , никого не щадит...

                  И этим баранам воздаст по заслугам.
                  Джедай
              2. pvv113 Сегодня, 21:40
                Привет, Макс! Мы уже с тобой говорили, что на хорошее дело можно и потратиться wink
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 21:44
                  Так это да. Но не станешь же ты по навозной мухе из базуки шмалять? lol
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 21:52
                    Если только ради прикола laughing
                    pvv113
        2. Подрезчик Сегодня, 21:11
          Цитата: 79807420129
          Цитата: Идущий
          Побрить бы его для начала паяльной лампой.

          Но сначала посадить на кол и что бы острие кола вышло из языка. yes hi

          hi Чего это Вы такой жестокий??? request А может простить их... request Больных то не обижают...
          Подрезчик
          1. Джедай Сегодня, 21:15
            Саша hi Это не жестокость, а справедливость. yes
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 21:24
              Александр , Макс ! hi , главное неотвратимость и она будет , а уж способ - это вторично.
              cniza
              1. Джедай Сегодня, 21:26
                Привет, Виктор! hi
                Цитата: cniza
                главное неотвратимость и она будет , а уж способ - это вторично.

                И то верно. Не о том думаем. wink
                Джедай
              2. 79807420129 Сегодня, 21:31
                Цитата: cniza
                Александр , Макс ! hi , главное неотвратимость и она будет , а уж способ - это вторично.

                Виктор!При первом шухере,вся эта камарилья тут же сдернет в США как Сеня Кролик,а наши Павлы Судоплатовы сейчас ледорубы зачехлили.А США любят таких прикармливать. hi
                79807420129
          2. 79807420129 Сегодня, 21:22
            Цитата: Подрезчик
            Чего это Вы такой жестокий???

            Ни капли Александр,сама доброта,те же хохолята потом еще и спасибо скажут что от вурдалака избавились.
            Цитата: Подрезчик
            А может простить их

            Таких даже Бог не прощает. request hi
            Цитата: cniza
            это средневековье , но почему то мне нравится

            Витя drinks hi По мощам и елей. feel hi
            79807420129
    2. maxim947 Сегодня, 19:55
      повторюсь, но все-таки, какая противная рожа...
      maxim947
      1. словак Сегодня, 20:11
        Пардон, но Украина это заслужила
        словак
        1. maxim947 Сегодня, 20:16
          это сложный вопрос... В нашей истории тоже упырей хватало, тоже значит заслужили?
          maxim947
          1. тол100в Сегодня, 20:33
            Цитата: maxim947
            . В нашей истории тоже упырей

            Если задуматься, то упырей в России да и не было!
            тол100в
            1. maxim947 Сегодня, 20:54
              Керенский, ельцин. Но это все субъективно...
              maxim947
      2. Лелёк Сегодня, 20:16
        Цитата: maxim947
        повторюсь, но все-таки, какая противная рожа..


        А таких в Раде большинство:
        Лелёк
        1. 30 вис Сегодня, 20:23
          Злющая , как крыса ! Шушера .так в сказке " Буратино" крысу звали ...
          30 вис
          1. тол100в Сегодня, 20:36
            Цитата: 30 вис
            Шушера .

            А там, ВСЕ, шушара !
            тол100в
      3. хрыч Сегодня, 20:37
        Цитата: maxim947
        какая противная рожа...

        хрыч
        1. 30 вис Сегодня, 20:39
          Он наверное смотрится в зеркало и говорит себе ,"До чего всё таки противная рожа ... Бррр !" Сходство
          с кракозяблой удивительное ! И глазки по рыбьи жабьи ....
          30 вис
      4. п-к Опарышев Сегодня, 20:49
        Какая отвратительная рожа!(Это в первоисточнике)
        п-к Опарышев
    3. Летучая Мышь Сегодня, 19:57
      Нее....запрягут в сани и будут гонять по Киеву,голым.
      Летучая Мышь
    4. ПалБор Сегодня, 20:10
      Цитата: злой партизан
      Этого повесят первым. yes Причём: сами же украинцы. ну или пристрелят...

      Вверх ногами как Муссолини?
      Боюсь после него ещё хуже придут,типа Белецкого...Ох,наплачатся все.
      ПалБор
    5. сибиралт Сегодня, 20:14
      Стоит ли прислушиваться к бреду сумасшедшего проповедника национальной исключительности, развязавшего гражданскую бойню в Донбассе? Ему еще предстоит пройти через новый Нюрнберг и испытать петлю возмездия на своей толстой шее.
      сибиралт
    6. Николай Грек Сегодня, 20:32
      Цитата: злой партизан
      сами же украинцы.

      сомнительно!! wassat wassat wassat
      Николай Грек
    7. частное лицо Сегодня, 20:41
      Ни чего ему не будет, его корешу "кролику яицоголовому" тоже много чего пророчили а он в амереке читает лекции о Российской угрозе. Запахнет жареным они все за океан убегут, тут на ВО тема была что америкосы гитлера прятали а эти чем лучше.
      частное лицо
    8. 210окв Сегодня, 20:44
      К сожалению нет.Если кто его и повесит,то только мы.. am
      Цитата: злой партизан
      Этого повесят первым. yes Причём: сами же украинцы. ну или пристрелят...
      210окв
  2. Горный стрелок Сегодня, 19:59
    Кровавый пастор увкрен, что его "не достанут" там, куда он сблызнет, когда припрет. Я бы его на кол посадил.
    Горный стрелок
    1. poquello Сегодня, 20:25
      Цитата: Горный стрелок
      Кровавый пастор увкрен, что его "не достанут" там, куда он сблызнет, когда припрет. Я бы его на кол посадил.

      )))) вон тут их криминальная полиция выдала тайну
      схема хищения и незаконной реализации боеприпасов с крупнейших складов Вооруженных сил Украины отлаженная чиновниками Минобороны Украины до малейших подробностей: привлечение дополнительных сил на военные аэродромы, оцепление объектов, проведение антидиверсионных террористических учений накануне пожара, подозрительное движение военного транспорта в зоне НП, наводят на мысль о высокой степени подготовки та ощущения полной безнаказанности высокопоставленных чиновников Украины

      http://www.politnavigator.net/ehks-nardep-rasskaz
      al-kto-na-samom-dele-podzhigaet-ukrainskie-sklady
      -s-boepripasami.html
      poquello
  3. Геркулесыч Сегодня, 20:00
    Тоже со временем книгу, как и Кличко напишит "мои дебилоидные крете-ти-низмы о России, или бред как форма жизни "будет называться! wassat
    Геркулесыч
  4. Волька Сегодня, 20:03
    сколько веревочке не виться, а конец все равно обовьется вокруг этой толстой шеи военного преступника...
    Волька
    1. тол100в Сегодня, 20:44
      Цитата: Волька
      сколько веревочке не виться, а конец все равно обовьется вокруг этой толстой шеи военного преступника...

      За эти преступления, которые ОНИ совершили, им одна дорога _ только в АД, а кто это сделает, СПезНАЗ!
      тол100в
  5. ACAB Сегодня, 20:05
    он окрасил себя в цвета, в которые он окрасил себя(с)
    ACAB
  6. Esoteric Сегодня, 20:10
    Турчинов заявил, что Россия собирается "перекрасить" свою армию

    Для начала российская армия разукрасит ваши рожи...Напомнить, как ваши вояки скакали:
    Esoteric
    1. сибиралт Сегодня, 20:50
      Каждый баран уверен, что родился для счастья своего хозяина. laughing Что тут поделать - "такова их сель а ви". hi
      сибиралт
  7. kefan Сегодня, 20:11
    Очередной бред сумасшедшего кровавого пастора, даже и обсуждать не стоит.
    kefan
  8. Лелёк Сегодня, 20:14
    (Все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными)

    Россия ни каким концом не намерена перекрашивать своих солдат, А если и примет такое решение, то обойдётся без сопливых "пасторов". А пока же все эти укропские законы о реинтеграции - пустые хлопоты, довольная мина морды лица при прогарной игре.
    Лелёк
    1. Джедай Сегодня, 20:29
      Лев hi Похоже, Трупчинов живёт в одной реальности с Поросем. wassat
      Джедай
      1. Лелёк Сегодня, 20:38
        Цитата: Джедай
        Похоже, Трупчинов живёт в одной реальности с Поросем


        А как иначе? Чай - подельники по развалу Руины, да и спасение у обоих одно - начать войну в Донбассе с втягиванием в неё России, тогда сюзерен может быть и обеспечит грин-картой, а не домовиной.
        Лелёк
        1. Джедай Сегодня, 20:40
          Цитата: Лелёк
          не домовиной.

          Как дохлых собак шелудивых - под забор.
          Джедай
          1. Лелёк Сегодня, 20:50
            Цитата: Джедай
            Как дохлых собак шелудивых - под забор.


            Помочь? angry
            Лелёк
            1. Джедай Сегодня, 21:12
              В делах такого рода помощь лишней не бывает. wink drinks
              Джедай
  9. kefan Сегодня, 20:20
    Мда, судя по его, извините, роже на фото, интеллект так и прет.
    kefan
  10. Керенский Сегодня, 20:27
    заявил Турчинов, не уточнив, однако, что он имеет в виду

    Вот чего обсуждаем?! Он еще назаявляет, в новостях статей на 20!
    Керенский
  11. APASUS Сегодня, 20:34
    Совсем плох .........
    APASUS
    1. Джедай Сегодня, 21:29
      Угу. Добить чтобы не мучился.
      Джедай
  12. Sergey53 Сегодня, 20:36
    Вот что надо такое принимать чтобы нести такую ересь. Справка вроде у Парубия, а умственные способности как у недоразвитого.
    Sergey53
  13. трассер Сегодня, 20:47
    Для меня даже не возникает вопрос о ЛНР и ДНР. Это Россия! Любая власть считающая что это не так подписывает себе смертный приговор. И мне не важно где эта власть будет находится. Если сильно помощи понадобится, поможем. Я лично всем чем смогу помогу.
    трассер
  14. Altona Сегодня, 20:49
    Турчинов и развязал гражданскую войну на Донбассе, объявив так называемую АТО и направив регулярную армию в Донбасс, что запрещено Конституцией.
    Altona
  15. Евродав Сегодня, 21:01
    Ответ коллегам, которые хвалят большевиков после переворота 1917...
    Вот вам- кухарка! Ну как с управлением укрогосударства?
    Евродав
    1. Саня терский Сегодня, 21:23
      При чем здесь кухарка? Турчинов - пастор, т.е. священнослужитель, категория для вас - "безвинно репрессированные".
      Саня терский
      1. трассер Сегодня, 21:45
        Для кого то пастор, ну а для кого то может и " ниче" кухарочка....
        трассер
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