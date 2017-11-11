Турчинов заявил, что Россия собирается "перекрасить" свою армию
Россия стягивает к границам Украины войска, которые она намерена "перекрасить" под миротворцев ООН. Об этом изданию "Украинская правда" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
Тем не менее, он выразил уверенность, что помешать России "реализовать свои замыслы" должен закон о реинтеграции Донбасса.
Также он добавил, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса любое сотрудничество с Россией будет рассматриваться как государственная измена.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, передает РИА Новости
Все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными— заявил Турчинов, не уточнив, однако, что он имеет в виду под "перекраской". Кроме того, глава СНБО не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.
Тем не менее, он выразил уверенность, что помешать России "реализовать свои замыслы" должен закон о реинтеграции Донбасса.
Также он добавил, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса любое сотрудничество с Россией будет рассматриваться как государственная измена.
Любое сотрудничество со страной-агрессором является, с моей точки зрения, предательством Украины. И после принятия закона, который чётко признает Россию агрессором, на законодательном уровне это уже будет приведено в практическую плоскость— заявил Турчинов
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://kvedomosti.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти