10:51 15 ноября

Штурмгевер и штамповка. Правда о автомате Калашникова (Часть 2)



В ствольной коробке, образно говоря, размещалось сердце оружия - его автоматика, то, что обеспечивало безотказность его работы.

М.Т. Калашников. «Записки конструктора-оружейника»


В производстве Stg-44 использовалась низкоуглеродистая, относительно тонкая сталь толщиной 0,8-0,9 мм. Отсюда большое количество ребер жесткости и выштамповок на его деталях, которые повышают жесткость конструкции, а с эстетической стороны придают некий хищный, устрашающий шарм оружию в целом.

Подробный и качественный разбор ляпов штурмгеверовской «штамповки» делать не будем. Ограничимся двумя наглядными фактами, тем более, что они имели решение в автомате Калашникова.

Главная деталь штурмгевера — фрезерованная затворная коробка,
Штурмгевер и штамповка. Правда о автомате Калашникова (Часть 2)
, одетая в кожух из листового металла и скрепленная с ним точечной сваркой.



Задача коробки, помимо надежного запирания, обеспечить базирование магазина для надежной подачи патрона в патронник. Непосредственно на кожухе крепится прицельное устройство. И на Mkb-42(h), и на STG-44 были попытки установить съемные оптические прицелы: полуторакратный ZF-41 и четырехкратный ZF-4.







Обе попытки были неудачны. Виной тому та самая «штамповка» кожуха, которая не обеспечивала нужной жесткости, из-за чего после нескольких десятков выстрелов или бросания оружия на пол нужно было пристреливать его по новой. Так что можно сколько угодно хрюкать в восхищении от оптики на штурмгевере, в реальном бою она не применялась. Хотя технически обеспечить жесткость крепления оптического прицела была возможность, если бы его кронштейн крепился в затворную коробку, правда для этого, возможно, пришлось бы ее увеличить в размере и весе. Существенный положительный момент в оптике штурмгевера это то, что он позволяет одновременно пользоваться обоими прицелами - оптическим и открытым. Эту банальную истину, которая может стоить солдату жизни, напрочь забыли (или в школе не проходили) современные наши и не наши конструкторы.

Второй факт связан с креплением магазина в затворной коробке, но сперва еще немного из истории. Когда в управлении по вооружению вермахта оберстом Фридрихом Киттелем разрабатывалась концепция оружия под промежуточный патрон, предполагалось заменить им пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ручные пулеметы. То, что штурмгевер не мог потянуть на замену пулеметам по интенсивности огня, стало понятно, когда уже поздно было пить боржоми. Но есть один интересный момент. Для стрельбы по- пулеметному требуется станок или сошки, тем более, если вес оружия зашкаливает за пять килограмм. Так что использование магазина в качестве упора есть факт.





Как следствие - шат магазина



из-за деформации металла на магазине и приемного окна.



Штамповка...

Сколько-нибудь существенной официальной информации о надежности штурмгевера нет, кроме заводских и полигонных испытаний, где он проявил себя отнюдь не блестяще. Но есть способ получить достоверное представление об этом вопросе. Пара слов из теории статистики. Для того чтобы понять, из чего сварен борщ, не нужно есть всю кастрюлю. Достаточно одной поварешки. Опросим такую поварешку уверенных пользователей штурмгевера, они нам сами расскажут. Как? Очень просто. Есть такой человек — Артем Драбкин, который создал сайт Я помню, и на этом сайте есть воспоминания, в том числе и этих самых пользователей. Я нашел четверых, вот их мнения.


Ewert Gottfried

… В 1943-м мы получили новое оружие - автоматические карабины - штурмгеверы. У нас в полку проводились их армейские испытания. Наш батальон первым был полностью перевооружен штурмовыми винтовками. Это прекрасное оружие, дававшее невероятное увеличение боевых возможностей! У них были короткие патроны, так что боеприпасов можно было брать больше. С ней каждый человек становился практически как с ручным пулеметом. У них по началу были детские болезни, но их исправили. Поначалу у нас изъяли пулеметы, но в конце 1943 года под Колпино мы установили, что с этими винтовками, но без пулеметов, мы в обороне не можем обойтись и очень быстро пулеметы ввели обратно. Так что во взводе были пулеметы и штурмовые винтовки. Другого оружия у нас не было.


Kuhne Gunter

Когда я попал в плен у меня был штурмгевер, современное оружие, но он отказал после трех выстрелов – попал песок.



Handt Dietrich-Konrad

Вооружены мы были к тому времени уже штурмовыми винтовками 43, 15(?) патронов в магазине. Думаю, русские скопировали с этой винтовки свой Калашников: чисто внешне они близнецы-братья. Очень похожи.

Штурмовой винтовкой 43 мы были вооружены совсем недавно, привыкнуть к новому оружию еще толком не успели. Я передернул затвор, забыв – от недосыпа ли или бог знает от чего – что она уже заряжена. И винтовку заклинило.



Damerius Dieter

Сначала у меня был МП-38. Позднее был «штурмгевер», он появился в 1944-м году. Даже унтер-офицеры его не имели.
...
Да, это было хорошее оружие. Я думаю, что после войны это оружие использовалось в Бундесвере. У него патроны были немного меньше.


Как видим, в случайной выборке половина отзывов об отказе. Вывод из этого делает каждый для себя сам. Мне он очевиден и просто подтверждает собственный анализ конструкции штурмгевера и заключение генерала В.Г. Федорова: «Германский автомат-карабин с точки зрения своих конструктивных качеств не заслуживает особого внимания». Любителям рекомендую провести подобный анализ на сайте относительно оценки использования немцами советского трофейного оружия. Выводы будут любопытны.

А пока резюмирую - можно сколько угодно петь дифирамбы о превосходстве немецкой «штамповки» 1942 года над советской в 1949 году, но именно эта самая штамповка являлась источником второй проблемы штурмгевера - низкой надежности (первая - это нехватка патронов, которых было выпущено не более 2000 штук на один ствол). Американцы, кстати, пришли к этому выводу еще в 1945 году. Из заключения департамента вооружений США:

Тем не менее, при попытке создать массовыми методами лёгкое и точное оружие, обладающее существенной огневой мощью, немцы столкнулись с проблемами, которые серьёзно ограничили эффективность штурмовой винтовки Sturmgewehr. Дешёвые штампованные детали, из которых она в большой степени состоит, легко подвергаются деформации и сколам, что приводит к частым заклиниваниям. Несмотря на заявленную возможность вести огонь в автоматическом и полуавтоматическом режимах, винтовка не выдерживает продолжительного огня в автоматическом режиме, что вынудило руководство немецкой армии выпустить официальные директивы, предписывающие войскам использовать её только в полуавтоматическом режиме. В исключительных случаях солдатам разрешено вести огонь в полностью автоматическом режиме короткими очередями по 2-3 выстрела. Возможностью повторного использования деталей с исправных винтовок пренебрегли (не было обеспечено взаимозаменяемости. — Прим. автора), а общая конструкция намекала на то, что в случае невозможности использовать оружие по назначению солдат должен был просто выбросить его. За возможность вести огонь в автоматическом режиме отвечает существенная часть веса оружия, который достигает 12 фунтов с полным магазином. Поскольку этой возможностью нельзя воспользоваться в полной мере, этот дополнительный вес ставит Sturmgewehr в невыгодное положение в сравнении с армейским карабином США, который почти на 50% легче. Ствольная коробка, рамка, газовая камера, кожух и визирная рамка сделаны из штампованной стали. Поскольку спусковой механизм полностью собран на заклёпках, он является неразборным; если требуется ремонт, он заменяется целиком. Только поршень штока, затвор, ударник, ствол, газовый цилиндр, гайка на стволе и магазин обрабатываются на станке. Приклад изготовлен из дешёвой, грубо обработанной древесины и в процессе ремонта создает сложности по сравнению с автоматами со складным прикладом
.

Окончание следует…
Автор: (с) Андрей Куликов, Ижевск, 2017


36

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. алекс-сп Сегодня, 07:15
    Как бы то ни было SG 44 была первой по настоящему работоспособной штурмовой винтовкой в немецкой армии. Самозарядные карабины Маузера и Вальтера 42 года не рассматриваем. Другой вопрос, что конструкция была очень сырая. Сколько лет прошло, прежде, чем в АК заменили фрезерованную коробку на клепаную? А немцам на доводку просто не дали времени.
    алекс-сп
    1. andrewkor Сегодня, 07:54
      У немчуры на многое времени не хватило,я с Вами согласен,нечего было авантюру против СССР затевать.И так всю Европу захапали,чуть на бриттов надави и трындец всему!
      andrewkor
    2. Mika_BLIN Сегодня, 10:51
      Ну, немцы и не планировали тратить длительное время на доводку штурмгевера. Конструкция нам, как бы, намекает, что это было изначально мобилизационное по задумке оружие, призванное заменить более дорогие винтовки, ПП и ручные пулеметы. Оттуда и использование низколегированного проката, и штамповки из тонкого листа, ухищрения для сохранения полученных таким образом деталей. Все планы по "доводке", известные сейчас, были реализованы в ходе развертывания серийного производства.
      Очевидно, что немцы с момента испытаний отлично знали о всех недостатках штурмака, и не хуже американской комиссии понимали почти отсутствующий модернизационный потенциал его конструкции. На его замену продолжали создавать принципиально иные автоматы, был даже начат их мелкосерийный выпуск.
      Mika_BLIN
  2. andrewkor Сегодня, 07:51
    Первый раз увидел Штурмгевер в музее советской Армии в Москве в 1971г.,будучи в увольнении.Очень удивился внешней схожести с АК,на то время информации никакой,вот и думай сам ,что к чему!Особенно бросились в глаза устройство мушки.
    andrewkor
  3. Противный Сегодня, 09:15
    Цитата: andrewkor
    Первый раз увидел Штурмгевер в музее советской Армии в Москве в 1971г.,будучи в увольнении.Очень удивился внешней схожести с АК,на то время информации никакой,вот и думай сам ,что к чему!Особенно бросились в глаза устройство мушки.

    Очередная жертва завистливой западной пропаганды. Увидев "мерин", удивился похожести на наши автомобили. 4 колеса, салон посередине, прокладка между сиденьем и баранкой... Скопировали, ссс... Скорее AR-15 похожа на Stg в своей средней части особенно. Да, и из дырочки вылетает пуля.
    Противный
  4. ranger Сегодня, 09:38
    Не стоит автору наводить тень на плетень и рассматривать STG-43 под микроскопом и притягивать за уши различные свидетельства... Для своего времени создание этого оружия было серьезным шагом вперед и значимым достижением немецкой оружейной школы, но как и любая новинка она не обошлась без "детских болезней" - такое часто бывало и с нашими изобретениями...Наш ППС, появившийся примерно в то же время что и его немецкий собрат, тоже не одночасье стал одним из лучших пистолет-пулеметов ВМВ - потребовалось время чтобы довести его др ума...
    Ну а "аргумент" об использовании немцами трофейного советского оружия - это просто перебор в сторону ура-патриотизма....Использование трофейного оружия - обычная практика на любой войне - мой отец, прошедший всю войну в пехоте, не расставался с Вальтером, как и многие его сослуживцы, вооружившиеся Вальтерами и Люгерами....При необходимости, в обороне для наращивания плотности огня, использовались немецкие пулеметы, особенно МG-42, а в конце войны фаустпатроны, поскольку ничего подобного у нас просто не было...
    И хотя как мы видим автор сам из Ижевска, это многое объясняет, тем не менее при подготовке подобных статей надо все таки не выходить за рамки объективности и взвешенности...
    ranger
    1. bunta Сегодня, 10:28
      Вы уже успели прочитать все воспоминания немцев о трофейном оружии?! Я же предлагал только прочитать и сделать анализ, не говоря о сути анализа и о чем там вообще говорили немцы о советском оружии. А Вы уже делаете вывод о моем ура-патриотизме.
      Что касается "шага вперед" - шагом вперед была концепция оружия, которую пробил оберст Киттель, именно ему должны доставаться все лавры в области создания оружия под промежуточный патрон. Шмайссер в своем стиле присвоил себе заслуги "создателя" (непонятно чего правда). Сам себе в заслуги он ставил только MP-18.
      Что касается "детских болезней", я их оставлю для следующей статьи. Слишком много материала на Шмайссера-конструктора как на полную бездарность. Вот только нужно уметь отличать "детские болезни" и возможность их лечения от конструкторских недоработок или хуже того - полной профнепригодности тех кто брался за разработку оружия.
      bunta
  5. DesToeR Сегодня, 09:42
    Цитата: andrewkor
    Очень удивился внешней схожести с АК,на то время информации никакой,вот и думай сам ,что к чему!Особенно бросились в глаза устройство мушки.

    Ну если по устройству мушки судить о схожести конструкции, то штурмгевер - это полная копия СВТ-40
    DesToeR
  6. Летучий голландец Сегодня, 09:56
    Вот читаю и поражаюсь одному: чем это по принципу автоматики StG так отличается от советских АВТ,АВС,СВТ,СВС,которые были разработаны ранее StG? Собственно,поражаюсь не принципу автоматики,а глупости тех,кто утверждает,что гитлеровцы первые разработали этот принцип. Кстати,в СССР еще в 20- х годах пришли к выводу необходимости промежуточного патрона ( ген. Федоров), но тогда победила точка зрения м-ла Тухачевского: пуля из автомата должна пробивать броню танка,почему промежуточный патрон в СССР и был принят в 1943 г., и советский СКС-43 ничем по принципу действия автоматики( как и АВТ,АВС,СВТ,СВС) не отличался от StG, а СКС не отличался и по типу патрона. Кстати,по действительности огня StG не превосходил никак советский ППШ и ППС.
    Летучий голландец
Картина дня