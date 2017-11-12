Трамп: дружба между США и РФ станет приобретением для всего мира...

Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир,

Я считаю, что если Россия будет занимать дружественную позицию вместо того, чтобы (нам) все время бороться с ними, – это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток, для нашей страны,

Почему Ким Чен Ын решил оскорбить меня, назвав меня "старым", тогда как я бы никогда не назвал его "маленьким и полным"? Я так стараюсь стать его другом – и может когда-нибудь это случится!