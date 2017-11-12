09:00 12 ноября

Трамп: дружба между США и РФ станет приобретением для всего мира

Несмотря на то, что против Москвы введены «тяжелые» санкции, с ней надо сотрудничать, дружба России и США принесет пользу всему миру, передает РИА Новости заявление американского лидера Дональда Трампа.



Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир,
сказал президент в Ханое на совместной с президентом Вьетнама пресс-конференции.


Я считаю, что если Россия будет занимать дружественную позицию вместо того, чтобы (нам) все время бороться с ними, – это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток, для нашей страны,
добавил он.

Ранее Трамп сообщил, что провел несколько коротких разговоров с Путиным на саммите, и у них остались хорошие впечатления друг о друге.

Также президент США заявил о том, что он очень старается подружиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, и выразил надежду, что когда-нибудь это ему удастся.

Почему Ким Чен Ын решил оскорбить меня, назвав меня "старым", тогда как я бы никогда не назвал его "маленьким и полным"? Я так стараюсь стать его другом – и может когда-нибудь это случится!
написал он в «Твиттере».

Напомним, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». Он заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена.

В свою очередь Ким Чен Ын назвал речь Трампа в ООН «сумасшедшим бредом», а самого президента – «старым маразматиком», пообещав «принять самые жесткие в истории контрмеры».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Банщик-М Сегодня, 08:41
    С русскими лучше дружить,но по честному..
    Банщик-М
    1. Тралл Сегодня, 08:50
      Таких как Трамп друзей за хобот да в Ельцин-центр. smile
      Тралл
      1. Татьяна Сегодня, 08:55
        Всё-таки Трамп - слабый президент США! Ни одно его доброе желание не будет выполнено! Ему в конгрессе, Госдепе США и Пентагоне никто доброго отношения к миру не позволит.
        Ха! Как говорится - "Очень хочется Трампу сладкого "интима" с миром, да "мама" не велит и "папа" не пускает!"
        Татьяна
      2. Primoos Сегодня, 08:58
        Ну прям кот Леопольд. Такой весь добрый да пушистый. Со всеми хочет он дружить. А с ним никто не хочет, почему-то. Наверное потому, что он хочет всех убить сначала? Несчастны те, кто примет "дружбу" пин.достана.
        Primoos
    2. Комментарий был удален.
      1. Тралл Сегодня, 08:58
        Он ни разу не политик. А бизнесмен не умеет работать на далекую перспективу.
        Тралл
      2. Logall Сегодня, 08:58
        Татьяна love доброго утра!
        Трамп больше напоминает английскую королеву, чем президента! Я первый раз вижу, чтобы так нагибали главу государства... Не считая Додона, конечно же.
        Как бы он не старался, всё равно исполняет только представительскую функцию... Президент США-Это теперь показушный орган, а не руководящий! ''орган стриптизера''!
        Logall
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:50
    если Россия будет занимать дружественную позицию вместо того, чтобы (нам) все время бороться с ними, – это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток, для нашей страны,
    Шо опять belay дружить с ними !? Ищите дураков.Хуже чем вражды с ними может быть только дружба..
    Наблюдатель2014
    1. starogil Сегодня, 08:55
      Дураков они нашли в том числе и среди наших властьимущих, Гарант без мыла лезет
      в дружбаны.
      starogil
  3. Dave36 Сегодня, 08:52
    Идёт война их элит с нашими драконами за пищевую территорию..
    Dave36
  4. Million Сегодня, 08:54
    Львы с тиграми не дружат
    Million
  5. Смог Сегодня, 08:54
    Сейчас конгресс ему покажет, очередную порцию "дружбы".Интересно, кого он в этот раз в отставку отправит, за связь с Москвой?
    Смог
  6. Govorun Сегодня, 08:55
    Трамп: дружба между США и РФ станет приобретением для всего мира...
    Слова бы с делом не разошлись,а то они совсем за свои слова перестали отвечать....посмотрим
    Govorun
  7. Андрюха Г Сегодня, 08:59
    Теневое правительство США не настроено на дружбу с Россией - ( к большому сожалению) это подтверждается вековым опытом наших стран (и конфронтация идёт отнюдь не с нашей стороны), а тот президент США который только подумает дружить (или делает какие то шаги навстречу) с Россией очень плохо заканчивает свои дни. Нужно было выбирать американцам какого-нибудь актера как 40 президент Рейган, при котором: велась политика «мир через укрепление» в 1981-1985 годах привела к рекордному увеличению ассигнований (на 40 %) на оборону, были созданы рабочие места для 18 млн человек, по приказу Рейгана 25 октября 1983 года американские силы вторглись в Гренаду и сменили правительство (которое симпатизировало кубинским коммунистам), в 1983 году инициировал создание Национального фонда демократии, доктрины Рейгана, поддерживающей антикоммунистическое движение сопротивления для свержения поддерживаемых СССР правительств в Латинской Америке, Африке и Азии, Инцидент в заливе Сидра в 1981 году и усиление напряжения отношений с Ливией на протяжении всего срока правления. Рост напряжения в связи со взрывом на дискотеке в Берлине, повлекшего гибель одного и ранение 63 военных из США. Президент заявил о «неопровержимых доказательствах» того, что приказ о совершении теракта был дан ливийским руководством. После этого против Ливии были задействованы силы. 15 апреля 1986 года поздним вечером наземные объекты были атакованы авианосцами (замечаете аналогию с башнями близнецами?). Скандал «Иран-Контрас» со сложной схемой поставок оружия в Иран противникам США. Деньги от сделок предназначались антикоммунистическим мятежникам в Центральной Америке.
    И наконец самое важное - покупка руководства СССР - налаживание отношений с "реформатором" - предателем Михаилом Горбачёвым в Москве. В 1987 году президентами США и СССР подписывается важный документ - историческое соглашение о ликвидации ядерного оружия среднего радиуса действия. Вот и всё великого и могучего нет, а руководил всем актёр, но за спиной стояли профи.
    Андрюха Г
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