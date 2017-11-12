Трамп: дружба между США и РФ станет приобретением для всего мира
Несмотря на то, что против Москвы введены «тяжелые» санкции, с ней надо сотрудничать, дружба России и США принесет пользу всему миру, передает РИА Новости заявление американского лидера Дональда Трампа.
Ранее Трамп сообщил, что провел несколько коротких разговоров с Путиным на саммите, и у них остались хорошие впечатления друг о друге.
Также президент США заявил о том, что он очень старается подружиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, и выразил надежду, что когда-нибудь это ему удастся.
Напомним, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». Он заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена.
В свою очередь Ким Чен Ын назвал речь Трампа в ООН «сумасшедшим бредом», а самого президента – «старым маразматиком», пообещав «принять самые жесткие в истории контрмеры».
Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир,сказал президент в Ханое на совместной с президентом Вьетнама пресс-конференции.
Я считаю, что если Россия будет занимать дружественную позицию вместо того, чтобы (нам) все время бороться с ними, – это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток, для нашей страны,добавил он.
Ранее Трамп сообщил, что провел несколько коротких разговоров с Путиным на саммите, и у них остались хорошие впечатления друг о друге.
Также президент США заявил о том, что он очень старается подружиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, и выразил надежду, что когда-нибудь это ему удастся.
Почему Ким Чен Ын решил оскорбить меня, назвав меня "старым", тогда как я бы никогда не назвал его "маленьким и полным"? Я так стараюсь стать его другом – и может когда-нибудь это случится!написал он в «Твиттере».
Напомним, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». Он заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена.
В свою очередь Ким Чен Ын назвал речь Трампа в ООН «сумасшедшим бредом», а самого президента – «старым маразматиком», пообещав «принять самые жесткие в истории контрмеры».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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