13:35 12 ноября

В британском парламенте выразили недоверие Терезе Мэй

Сорок депутатов-консерваторов британского парламента согласились подписать общее письмо, в котором выражается недоверие премьер-министру Терезе Мэй на фоне затягивающихся переговоров по Brexit, передает РИА Новости сообщение газеты Sunday Times.



Недавно высокопоставленные чиновники Евросоюза предупредили, что переговоры с Лондоном входят в «кризисный режим», и предварительную сделку по Brexit, скорее всего, не удастся подписать в декабре, как это предполагалось изначально.


Высокопоставленные чиновники Евросоюза предупредили, что переговоры с Британией входят в "кризисный режим", и предварительную сделку по Brexit, скорее всего, не удастся подписать в декабре, как это предполагалось ранее.

В связи с этим, пишет газета, «несколько десятков депутатов присоединились к тем, кто выступает за отставку премьера». Лидер британской оппозиции Джереми Корбин выдвинул Мэй ультиматум, звучащий, как «управляй или уходи», поскольку она «находится у власти официально», а не на студенческой практике.

Некоторые британские министры (их имена издание не называет) согласны с депутатами и считают, что Мэй стала проблемой в процессе выхода Британии из ЕС. По данным газеты, они рассматривают возможность сценария, при котором «необходимо будет оказать противодействие премьеру, чтобы устроить в партии реорганизацию».

Переговорщики со стороны Евросоюза, в свою очередь, опасаются, что напряженность в рядах консерваторов станет препятствием для Лондона, который должен согласовать ключевые финансовые вопросы на саммите в декабре. «В таком случае весь достигнутый до этих пор прогресс затормозится до марта или даже приведет к низвержению правительства», – пишет газета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Primoos Сегодня, 09:17
    Удивительно, что ей вообще кто-то верил. Совершенно пройдошливая рожа.
    Primoos
    1. Банщик-М Сегодня, 09:23
      Россия этот ЕС развалит рано или поздно, а потом НАТО! Отомстим за СССР..
      Банщик-М
      1. Logall Сегодня, 09:32
        Виталий hi
        Даже напрягаться не стоит! Это голубое Полотно со звездами само рассыпется! Уж сильно ветхое оно. Зажиточным странам надоедает платить за неудачливых соседей... Страны буржуи оккупировали рынки разваливают промышленность своих лакеев. Что впоследствии приведет к банкротству последних! А потом у каждого своя дорога...
        Logall
        1. Банщик-М Сегодня, 09:49
          Привет Поэт!
          Цитата: Logall
          Даже напрягаться не стоит!

          А вот с этим не согласен..России это все не дешево обходится! Выборы США, митингующие негры, Шотландия, Каталония и т.д....Турция одна чего стоит! КНДР!
          Наши спецслужбы и аналитические центры не зря хлеб свой кушают..
          Доллар мы с Китаем завалим обязательно..Ну дальше, лозунги с матами ! soldier
          Мы наш , мы новый мир построим , кто был ничем , тот станет ВСЕМ!
          Банщик-М
          1. Татьяна Сегодня, 10:12
            Logall
            Страны буржуи оккупировали рынки разваливают промышленность своих лакеев. Что впоследствии приведет к банкротству последних!

            Против НАШЕЙ страны тоже идет самая настоящая ВОЙНА! При этом первая женщина - премьер-министр Великобритании - Маргерет Тетчер откровенно была вообще в её первых рядах!
            Запад нас уничтожает с помощью вредоносных законов, разрушения морали, уничтожения семейных ценностей, табака, алкоголя и наркотиков! Нас ждет участь индейцев!
            Мы с этим не согласны!
            Тэтчер: Население России не должно превышать 15млн.!
            Татьяна
            1. Logall Сегодня, 10:29
              Цитата: Татьяна
              Против НАШЕЙ страны тоже идет самая настоящая ВОЙНА!

              Татьяна, она и не прекращается ни на минуту! Идёт со времён первых крестовых походов! Как просвещённый запад в лицах римских пап решил Русь под себя подмять, так и идёт...
              Мы их периодически осаживаем, но это их не остужает... Лишь слюновыделение усиливает!
              Logall
              1. Shurik70 Сегодня, 10:46
                было проведено исследование, в котором приводятся значения по снижению числа русскоговорящих в мире. За последние два с лишним десятилетия число русскоязычных по всему миру сократилось примерно на 50 миллионов человек

                И добавить нечего
                Источник: https://topwar.ru/129220-stratcom-russkoyazychnye
                -boty-i-trolli-zapolonili-socialnye-seti.html#com
                ments
                Shurik70
          2. Pirogov Сегодня, 11:16
            Цитата: Банщик-М
            Доллар мы с Китаем завалим обязательно..

            Виталик привет ! А у Китая Вы спросили ? Кому кому ,а Китаю валить доллар не выгодно ,по крайней мере сейчас.
            Pirogov
            1. Банщик-М Сегодня, 11:47
              Цитата: Pirogov
              Цитата: Банщик-М
              Доллар мы с Китаем завалим обязательно..

              Виталик привет ! А у Китая Вы спросили ? Кому кому ,а Китаю валить доллар не выгодно ,по крайней мере сейчас.

              Привет Пирогов! А кто сказал , что доллар валить будем сейчас..? Казначейские билеты США нужно скидывать постепенно ..Иногда даже , прикупить немного , чтобы не заподозрили ! Россия и Китай золото скупают втихаря !
              США уже давно воздухом торгуют и все в мире это знают!
              Банщик-М
              1. Pirogov Сегодня, 11:51
                Цитата: Банщик-М
                Россия и Китай золото скупают втихаря !

                Не перестаю восхищаться , вашим оптимизмом ,............................................... .................................................
                .
                Цитата: Банщик-М
                США уже давно воздухом торгуют и все в мире это знают!

                Все знают но Вы забыли добавить ,что и многих это устраивает и пока что либо изменить невозможно ,это моё мнение.
                Pirogov
                1. Банщик-М Сегодня, 12:05
                  Цитата: Pirogov
                  Не перестаю восхищаться , вашим оптимизмом ,

                  Вы не представляете чего мне этот "оптимизм" стоит..
                  Цитата: Pirogov
                  Все знают но Вы забыли добавить ,что и многих это устраивает и пока что либо изменить невозможно ,это моё мнение.

                  Очень многих устраивает , такая система в мире..Но большинство стран в мире , смотрят на Россию с надеждой , что мы выстроим свою справедливую систему без ростовщиков и воров ..Будет трудно, возможно воевать придется .
                  Но мы это все же сделаем, ради наших предков , подвели мы их сыны и внуки ..
                  Мы должны отомстить!
                  Банщик-М
      2. Шура пермский Сегодня, 11:36
        их разваливать не надо-сами разлетятся на осколки... слишком много противоречий уж у них... той же Греции отнюдь не нравится управление из брюселя...
        Шура пермский
    2. LSA57 Сегодня, 10:23
      Цитата: Primoos
      Совершенно пройдошливая рожа.

      у жирика не лучше)))))
      LSA57
      1. Logall Сегодня, 10:35
        Вы зачем сюда Вольфовича приплели? И вообще какое-то странное сравнение! Тереза женщина, а он противоположного пола...
        Я, вас, Даже побаиваться начал...
        Logall
        1. LSA57 Сегодня, 11:14
          Цитата: Logall
          Я, вас, Даже побаиваться начал...

          не над laughing
          Цитата: Logall
          Тереза женщина, а он противоположного пола...

          а пол тут при чём? request вроде как о чертах характера речь идёт. а плуты, жулики, проходимцы, аферисты и т.д. пола не имеют
          LSA57
          1. Лелёк Сегодня, 12:24
            Цитата: LSA57
            а пол тут при чём?


            Привет, Сергей.
            В Британии, как и в "европах" нет понятия пол, а есть категории индивидов 1, 2, 3. Что же касаемо Мэй (по градации это - 2) то её участь, как премьера, на волоске. Сама же Мэй начала кампанию по устранению Боба Джонсона с поста МИД (по градации это - 1). Вот такая петрушка на берегах Темзы.
            Лелёк
            1. LSA57 Сегодня, 13:06
              Цитата: Лелёк
              Привет, Сергей.

              Привет smile hi
              Цитата: Лелёк
              В Британии, как и в "европах" нет понятия пол, а есть категории индивидов 1, 2, 3.

              и не в этом дело, я про морду-лица писал laughing
              Цитата: Лелёк
              Что же касаемо Мэй (по градации это - 2) то её участь, как премьера, на волоске.

              её судьба мне абсолютно по барабану. ну уберут её, назначат другого (другую) и, что? как говаривают . хрен (эт который на грядке) редьки не слаще. никогда политика мелкобритании по отношению к России не изменится
              LSA57
              1. Лелёк Сегодня, 13:33
                Цитата: LSA57
                и не в этом дело, я про морду-лица писал


                В таком случае Чёрчилля - в студию.

                [quote=LSA57] как говаривают . хрен (эт который на грядке) редьки не слаще. никогда политика мелкобритании по отношению к России не изменится[/quote]

                Но согласитесь, забавно наблюдать этот британский цирк, где королевское семейство погрязло в офшорных аферах, премьер от бессилия клацает зубами и каблуками, а рыжий клоун МИД высасывает цитаты из древних трактатов и выдаёт их за свои, с улыбкой дебила раскатывая по лондонским авеню на велосипеде. Мне так нравится это кино. bully
                Лелёк
    3. ПалБор Сегодня, 10:54
      Цитата: Primoos
      Удивительно, что ей вообще кто-то верил. Совершенно пройдошливая рожа.

      Тэтчер,конечно враг,но враг уважаемый.А эта...чучундра неумная...
      Один у них Мэй нормальный - гитарист группы "Queen" wink
      ПалБор
  2. Евродав Сегодня, 09:20
    Страшная то какая...
    Евродав
    1. Банщик-М Сегодня, 09:51
      Цитата: Евродав
      Страшная то какая...

      Если противогаз натянуть на голову , то можно один раз.. drinks
      Банщик-М
  3. федоров Сегодня, 09:22
    Я не кровожадный. Но как по мне, пущай хоть вся британия под воду уйдет, за грехи свои, миру дышать легче станет.
    федоров
    1. Банщик-М Сегодня, 11:28
      Цитата: федоров
      Я не кровожадный. Но как по мне, пущай хоть вся британия под воду уйдет, за грехи свои, миру дышать легче станет.

      Основняк разбежится в этом случае.. ! А там наших воров много отсиживается..Сперва их допросить нужно, а потом уже под воду.. soldier

      Работаем братья..!
      Банщик-М
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:23
    Не везёт Британии на премьеров. Со времён Тетчер... Железная была баба. А эта... Туфельки к сумочке... Могут и турнуть...
    Горный стрелок
    1. destination Сегодня, 09:29
      Маргариту они тоже не шибко жаловали-чего только марши углекопов недовольных стоят...
      destination
    2. Джедай Сегодня, 09:32
      Такие события ослабляют позиции Великобритании в политическом смысле, а Brexit вносит разлад в страны ЕС. Кому не нужен "сильный Евросоюз"? Вот там и надо искать "торчащие уши".
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 09:39
        Нам он тоже не выгоден! Вести переговоры с каждой страной отдельно гораздо проще, чем через Брюссель! Тем более когда Брюссель под влиянием темной стороны...
        Йода hi
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 09:54
          Привет, Саша! hi Великобритания - извечный враг (не побоюсь этого слова) России. Достаточно вспомнить "Англичанка гадит". Кто в современном мире "в каждую бочку затычка"? wink
          Джедай
          1. Комментарий был удален.
            1. Джедай Сегодня, 10:10
              Вот и я о том же. Так почему мы должны жалеть их и переживать за их внутренние склоки? Хотят дуть в задницу США в ущерб собственным интересам? Пусть дуют, такая "дружба" их же и погубит. А Россия как стояла, так и стоять будет!
              Джедай
        2. Комментарий был удален.
  5. Sergey53 Сегодня, 09:23
    Идёт борьба внутри страны за то чтобы всё у них было но им за это ничего не было. По простому то, рыбку съесть и на \слово из трёх букв\ сесть.
    Sergey53
  6. штольц Сегодня, 09:28
    И это правильно, бабы пролезли во многие руководящие органы и теперь своими куриными мозгами, что-то там пытаются решать, внося, тем самым, сумятицу и неразбериху в любой вопрос. Всё же прав был незабвенный Адольф Алоизевич Шикельгрубер, говоривший, что женщина должна знать и заниматься только три "К" - киндер, кюхен и кирха (ребенок, кухня и церковь)
    штольц
    1. Primoos Сегодня, 09:35
      Но но! Осторожнее со словами! Тут Ксюша Стульчак на подходе. Станет президентшей, на кол посадит!
      Primoos
    2. skylare Сегодня, 10:15
      Продолжая вашу глубокую мысль: мужики своими лебедиными мозгами всегда принимают взвешенные и правильные решения? А мне-то всегда казалось, что это не от пола зависит, а от конкретного человека. Ну а источник вашей цитаты много чего говорил, вот только помогло ли ему это? Насколько я слышала - нет...
      skylare
      1. Sergey53 Сегодня, 11:35
        Это зависит от цвета волос.
        Sergey53
      2. japs Сегодня, 11:46
        Все же от пола многое зависит. Много ли умного и правильного сделала красотка Меркель для ФРГ? Вот у герра Birne (Г. Коля) получалось чуть лучше. Толерантно-либерально не есть гут для ФРГ и для РФ так же. Лошак, или Бузова, или Гордон, это пустой звук, пиар для саморекламы. Вот Беркова, это проблема. Мужское население и часть женского может проголосовать неоднозначно. Кстати, почему заднеприводные кандидаты себя не выдвигают?
        Где алкины галкины и моисеевы?
        japs
  7. Громобой Сегодня, 09:29
    Вполне рабочий момент.С отставкой кабинета Британией всё так же будет править Королева и если чиновник не тянет,то ему всегда можно дипломатично показать на дверь и сказать "Пошёл вон..." feel
    Громобой
  8. APASUS Сегодня, 09:34
    Идет внутренняя борьба между жаждущими на выход и желающими остаться .Местом столкновения стало кресло под Терезой Мэй,насколько я понимаю она как раз из тех кто пытается затянуть выход и остаться,хотя ее заявления иногда очень странно выглядят
    APASUS
    1. Банщик-М Сегодня, 09:54
      Цитата: APASUS
      Идет внутренняя борьба между жаждущими на выход и желающими остаться

      Россия поможет им определиться наконец..Как , сам не знаю , но генами чую!
      Банщик-М
  9. ul_vitalii Сегодня, 10:00
    Красава, за то во власти побывала, свою родню порадовала.
    ul_vitalii
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 11:07
    ... походу, тётку задвинут на обочину.. laughing ...ну ей там, как то привычней... bully
    a.s.zzz888
  11. voyaka uh Сегодня, 11:50
    Они дату окончательного выхода из Евросоюза установили вплоть до
    часов и минут.
    Ровно через два года после окончания подсчета итогов референдума о выходе.
    "Пацан сказал, пацан - сделает"
    Britain is leaving the EU on March 29, 2019.
    В 23:00 для полной точности.
    voyaka uh
    1. Банщик-М Сегодня, 12:29
      Цитата: voyaka uh
      Они дату окончательного выхода из Евросоюза установили вплоть до
      часов и минут.

      А почему Израиль ни в каких союзах не участвует..? Сами по себе..
      Банщик-М
      1. voyaka uh Сегодня, 12:58
        Вы чего, прикалываетсь? Форумы надо читать, народ все знает:
        мы - рептилотиды с планеты Нибиру, мировое правительство...
        ротшильды-соросы-бронштейны-троцкие wassat .
        Какие союзы??? Свиснем - прилетит звездолет с Нибиру, всех замочит
        фотонными биткоинами на магнитной подушке! am
        voyaka uh
  12. федоров Сегодня, 11:51
    Детей нет,не может, родители погибли..Росла как-то так...Может поэтому и высот карьеры достигла ...? Тенденция однако на бездетных евролидеров. Творят что хотят, оставлять некому.
    федоров
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