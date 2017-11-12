В британском парламенте выразили недоверие Терезе Мэй
Сорок депутатов-консерваторов британского парламента согласились подписать общее письмо, в котором выражается недоверие премьер-министру Терезе Мэй на фоне затягивающихся переговоров по Brexit, передает РИА Новости сообщение газеты Sunday Times.
Недавно высокопоставленные чиновники Евросоюза предупредили, что переговоры с Лондоном входят в «кризисный режим», и предварительную сделку по Brexit, скорее всего, не удастся подписать в декабре, как это предполагалось изначально.
Высокопоставленные чиновники Евросоюза предупредили, что переговоры с Британией входят в "кризисный режим", и предварительную сделку по Brexit, скорее всего, не удастся подписать в декабре, как это предполагалось ранее.
В связи с этим, пишет газета, «несколько десятков депутатов присоединились к тем, кто выступает за отставку премьера». Лидер британской оппозиции Джереми Корбин выдвинул Мэй ультиматум, звучащий, как «управляй или уходи», поскольку она «находится у власти официально», а не на студенческой практике.
Некоторые британские министры (их имена издание не называет) согласны с депутатами и считают, что Мэй стала проблемой в процессе выхода Британии из ЕС. По данным газеты, они рассматривают возможность сценария, при котором «необходимо будет оказать противодействие премьеру, чтобы устроить в партии реорганизацию».
Переговорщики со стороны Евросоюза, в свою очередь, опасаются, что напряженность в рядах консерваторов станет препятствием для Лондона, который должен согласовать ключевые финансовые вопросы на саммите в декабре. «В таком случае весь достигнутый до этих пор прогресс затормозится до марта или даже приведет к низвержению правительства», – пишет газета.
Недавно высокопоставленные чиновники Евросоюза предупредили, что переговоры с Лондоном входят в «кризисный режим», и предварительную сделку по Brexit, скорее всего, не удастся подписать в декабре, как это предполагалось изначально.
Высокопоставленные чиновники Евросоюза предупредили, что переговоры с Британией входят в "кризисный режим", и предварительную сделку по Brexit, скорее всего, не удастся подписать в декабре, как это предполагалось ранее.
В связи с этим, пишет газета, «несколько десятков депутатов присоединились к тем, кто выступает за отставку премьера». Лидер британской оппозиции Джереми Корбин выдвинул Мэй ультиматум, звучащий, как «управляй или уходи», поскольку она «находится у власти официально», а не на студенческой практике.
Некоторые британские министры (их имена издание не называет) согласны с депутатами и считают, что Мэй стала проблемой в процессе выхода Британии из ЕС. По данным газеты, они рассматривают возможность сценария, при котором «необходимо будет оказать противодействие премьеру, чтобы устроить в партии реорганизацию».
Переговорщики со стороны Евросоюза, в свою очередь, опасаются, что напряженность в рядах консерваторов станет препятствием для Лондона, который должен согласовать ключевые финансовые вопросы на саммите в декабре. «В таком случае весь достигнутый до этих пор прогресс затормозится до марта или даже приведет к низвержению правительства», – пишет газета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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