13:28 12 ноября

«Медведь»-ракетоносец: на что способен ядерный бомбардировщик Ту-95

Стратегический бомбардировщик Ту-95 был создан в ответ на американский Convair B-36 и стал одним из символов Холодной войны. Чтобы обойти ограничения по дальности и скорости полета для турбовинтовых самолетов, советские инженеры применили соосную схему винтов с противоположным вращением. Это позволило уменьшить габариты самих винтов и стало основной отличительной чертой данного самолета.




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Комментарии 2

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  1. Egorovich Сегодня, 10:32
    ТУ-95 похоже актуальным будет уж до 2030 года со 100%ной точностью.
    Egorovich
  2. п-к Опарышев Сегодня, 13:09
    Коротковата статья,как раньше говорили,коротковата кольчужка.Ждал подробностей,типа туалет находится под креслом штурмана,но..
    п-к Опарышев
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