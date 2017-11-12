«Медведь»-ракетоносец: на что способен ядерный бомбардировщик Ту-95

Стратегический бомбардировщик Ту-95 был создан в ответ на американский Convair B-36 и стал одним из символов Холодной войны. Чтобы обойти ограничения по дальности и скорости полета для турбовинтовых самолетов, советские инженеры применили соосную схему винтов с противоположным вращением. Это позволило уменьшить габариты самих винтов и стало основной отличительной чертой данного самолета.