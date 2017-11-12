"ВСУ более сорока раз за сутки открывали огонь по республикам Донбасса"

Мариупольское направление: гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущено шесть снарядов, минометы калибром 120 миллиметров – пять раз, выпущено 39 мин, калибром 82 миллиметра – четыре раза, выпущено 48 мин,

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1395 единиц,

За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет,

В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий,