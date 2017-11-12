ВСУ более сорока раз за сутки открывали огонь по республикам Донбасса
За прошедшие сутки киевские силовики выпустили по Донецкой республике около 300 мин и снарядов, передает РИА Новости сообщение представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
По его словам, на донецком направлении ВСУ более 30 раз открывали огонь из минометов, «по территории республики выпущено около 200 мин, также обстрелы велись из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия».
В свою очередь пресс-служба Народной милиции Луганской республики сообщила об 11-ти обстрелах.
По словам собеседника, «обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Желобок, Калиново, Долгое, Первомайск, Калиновка, Фрунзе, Сокольники».
Тем временем в штабе АТО сообщили о 18-ти нарушениях режима прекращения огня со стороны ополчения в Донбассе.
В ВСУ утверждают, что «на Луганском направлении у населенных пунктов Луганского, Майорской и Новолуганского применялись гранатометы и пулеметы, также огонь велся по опорным пунктам украинских силовиков около Попасной, Майского и Катериновки».
Мариупольское направление: гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущено шесть снарядов, минометы калибром 120 миллиметров – пять раз, выпущено 39 мин, калибром 82 миллиметра – четыре раза, выпущено 48 мин,рассказал представитель республики.
По его словам, на донецком направлении ВСУ более 30 раз открывали огонь из минометов, «по территории республики выпущено около 200 мин, также обстрелы велись из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия».
Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1395 единиц,добавил представитель ДНР.
В свою очередь пресс-служба Народной милиции Луганской республики сообщила об 11-ти обстрелах.
За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,заявили в военном ведомстве.
По словам собеседника, «обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Желобок, Калиново, Долгое, Первомайск, Калиновка, Фрунзе, Сокольники».
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет,добавил он.
Тем временем в штабе АТО сообщили о 18-ти нарушениях режима прекращения огня со стороны ополчения в Донбассе.
В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий,говорится в релизе украинского штаба.
В ВСУ утверждают, что «на Луганском направлении у населенных пунктов Луганского, Майорской и Новолуганского применялись гранатометы и пулеметы, также огонь велся по опорным пунктам украинских силовиков около Попасной, Майского и Катериновки».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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