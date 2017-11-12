13:34 12 ноября

ВСУ более сорока раз за сутки открывали огонь по республикам Донбасса

За прошедшие сутки киевские силовики выпустили по Донецкой республике около 300 мин и снарядов, передает РИА Новости сообщение представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Украинский наблюдатель

Мариупольское направление: гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущено шесть снарядов, минометы калибром 120 миллиметров – пять раз, выпущено 39 мин, калибром 82 миллиметра – четыре раза, выпущено 48 мин,
рассказал представитель республики.


По его словам, на донецком направлении ВСУ более 30 раз открывали огонь из минометов, «по территории республики выпущено около 200 мин, также обстрелы велись из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия».

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1395 единиц,
добавил представитель ДНР.

В свою очередь пресс-служба Народной милиции Луганской республики сообщила об 11-ти обстрелах.

За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,
заявили в военном ведомстве.

По словам собеседника, «обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Желобок, Калиново, Долгое, Первомайск, Калиновка, Фрунзе, Сокольники».

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет,
добавил он.

Тем временем в штабе АТО сообщили о 18-ти нарушениях режима прекращения огня со стороны ополчения в Донбассе.

В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий,
говорится в релизе украинского штаба.

В ВСУ утверждают, что «на Луганском направлении у населенных пунктов Луганского, Майорской и Новолуганского применялись гранатометы и пулеметы, также огонь велся по опорным пунктам украинских силовиков около Попасной, Майского и Катериновки».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Anarchist Сегодня, 10:19
    Прочитал, огорчился, прослезился!
    А больше ничего и не остается. Действий по предотвращению не предвидится...
    Anarchist
    1. Джедай Сегодня, 10:27
      Как ни больно и неприятно, но скажу: привыкли мы уже к таким новостям... sad
      Джедай
      1. Скифотавр Сегодня, 10:43
        Цитата: Джедай
        Как ни больно и неприятно, но скажу: привыкли мы уже к таким новостям... sad

        Видимо на то и расчёт был - чтоб приывкли.
        Скифотавр
        1. Джедай Сегодня, 10:53
          Возможно. Людям свойственно привыкать, в том числе и к такому... Но первую свою реакцию на новости о начале боевых действий на Донбассе никогда не забуду.
          Джедай
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:56
            Джедай Сегодня, 10:53 ↑ Новый
            Возможно. Людям свойственно привыкать, в том числе и к такому...

            Максим, hi !... "людям свойственно привыкать", и даже как ни странно - к смерти... recourse
            a.s.zzz888
            1. Джедай Сегодня, 11:01
              Приветствую! hi
              Цитата: a.s.zzz888
              "людям свойственно привыкать", и даже как ни странно - к смерти...

              Да, есть и такое. Особенно на войне.
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 11:26
                Зато К боли привыкнуть невозможно! Никому, никогда!
                Logall
                1. Джедай Сегодня, 11:28
                  Да, Саша. Со временем боль притупляется, но не исчезает совсем.
                  Джедай
      2. Шура пермский Сегодня, 11:38
        да "гиацинтами" надо отвечать... дабы каратели чаще подчерепным пространством пользовались... зло должно наказываться
        Шура пермский
        1. Джедай Сегодня, 11:40
          Это бесспорно. Но этого практически не происходит. Почему? Этот вопрос следует задавать тем, кто принимает решения и отдаёт приказы.
          Джедай
      3. словак Сегодня, 12:12
        У нас пишут всегда ровно наоборот: мирных украинских солдатиков и спящее население Украины 1000 раз обстреляли "пророссийские сепаратисты". Ни разу за годы войны укромирнозащитники не выстрелили кроме как для отражения атак армад российских ВС и террористов.
        словак
    2. Банщик-М Сегодня, 10:32
      Цитата: Anarchist
      А больше ничего и не остается. Действий по предотвращению не предвидится...

      Ну как сказать, идет отстрел свидомых постепенный (свеженьких могилок в Галиции западненцов все больше..)))...Нацбаты уже не так петушатся и боятся к зоне АТО приближаться.. Опять в Киеве сидят и требуют майдана, чтобы нахаляву пожрать и побухать!
      А стреляют из далека от злобы и бессилия ..
      А Новороссия это уже вполне сформировавшаяся госструктура , которая умеет себя защищать!
      Нам нужен Киев !
      Банщик-М
      1. Громобой Сегодня, 11:29
        Цитата: Anarchist
        Прочитал, огорчился, прослезился!
        А больше ничего и не остается. Действий по предотвращению не предвидится...
        Жертвы этой войны,конечно безумно жаль.Но если только войну рассматривать,то фронт уже давно стабилизирован и новоросы прочно удерживают свои позиции.Киев как только не рекламирует усиление своей военной мощи : и инструктора у них "люксовые" из НАТО и танчики красиво окрашены,но вперёд не идут.Я думаю,что они понимают,что даже если они и начнут сжимать эту пружину,то она опять им в лоб больно ударит,только уже не в Дебальцеве ,а где нибудь в районе Мариуполя.Поэтому и зашла у них речь о "миротворцах",чтобы отсечь республики от России,т.к. чисто военной мощи им явно недостаточно при нашей -то поддержке.Думаю,что в Кремле понимают,что на дипломатическом фронте уступки и отступления недопустимы как и на том фронте настоящем.Да,с любой стороны ситуация в Новороссии выглядит двусмысленно и неоднозначно.Но прослеживается и генеральная линия во всей этой заварухе.А она такая,что Киев не может решить вопрос военным путём и остановить войну тоже не может.Мирному населению и солдатам от этого конечно не легче,но я другого решения не вижу.Только держаться...они ведь не Киев сдерживают,а расширение НАТО на Восток...вот и настоящая цель войны для нас.
        Громобой
    3. Лелёк Сегодня, 11:58
      Цитата: Anarchist
      Действий по предотвращению не предвидится.


      hi , Александр.
      Планов по предотвращению - громадьё, а вот действий - "0". Последний план, озвученный Волкером, привёл киевских в ступор, пролиты литры соплей и слёз, замараны мониторы постами: "Нас предали", "Мы так любили Америку, а она нас...", "Ратуйтэ, мы в ж**е"... . И не смотря на всё это обстрелы и нарушения договорённостей продолжаются. Выскажу по этому поводу своё (ИМХО) видение ситуации. Для киевских начать выполнять "минские" трактаты - немедленная гибель от рук набравших силу нациков, а невыполнение "минска-2" и указивок Вашингтона, тоже гибель, но оттянутая на более поздний срок. Вот поэтому Кукуев выбрал второй вариант, при котором можно и отовариться и благополучно смыться.
      Лелёк
  2. Перейра Сегодня, 10:20
    Это считается новостью?
    Перейра
    1. Клебер Сегодня, 10:26
      Чёт тоже об этом подумал. Вот если бы Порошенко по пьяни с трибуны навернулся - это была бы новость, а артобстрелы ежедневные уже обыденность.
      Клебер
  3. kefan Сегодня, 10:29
    Может надо просто давать почаще ответку, как на днях было? Да и плевать на минские соглашения, все равно укроармия их никогда не соблюдала и соблюдать не будет.
    kefan
  4. Житель Урала Сегодня, 11:00
    "ВСУ более сорока раз за сутки открывали огонь по республикам Донбасса"
    - но Захарченко уничтожил все вражеские батареи...
    Житель Урала
    1. 79807420129 Сегодня, 11:10
      Цитата: Житель Урала
      "ВСУ более сорока раз за сутки открывали огонь по республикам Донбасса"
      - но Захарченко уничтожил все вражеские батареи...

      Да дай бы Бог так и было,только смех сквозь слезы,тут сарказм,а там люди гибнут. yes
      79807420129
      1. Лелёк Сегодня, 12:10
        Цитата: 79807420129
        Да дай бы Бог так и было,только смех сквозь слезы,тут сарказм,а там люди гибнут.


        День добрый.
        Выбор у ЛДНР не велик. Что предполагает пресловутый "закон о реинтеграции Донбасса"?:
        Вот такая судьбина ожидает. Потому-то ЛДНР и предпочитают терпеть, но не возвращаться в мачеху-ведьму, которая сама оказалась в положении обеда для шакалов.
        Лелёк
  5. Sergey53 Сегодня, 11:09
    А где контрбатарейная борьба? И те не будут возмущаться так как уничтоженная техника находилась в запретной для неё зоне, и наши удовлетворены ответкой по ним.
    Sergey53
    1. jjj Сегодня, 11:14
      Так, говорят, две батареи накрыли и колонну ВСУ на марше
      jjj
      1. Pirogov Сегодня, 11:19
        Цитата: jjj
        Так, говорят, две батареи накрыли и колонну ВСУ на марше

        Говорят ............... и что такое две батареи ?
        Pirogov
        1. samarin1969 Сегодня, 11:25
          Если бы две батареи действительно превратили в мясо и металлолом - обстрелы бы прекратились или в "ответку" усилились.
          samarin1969
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