Что объединяет Молдову и ПМР?

По всей стране всего за первые пару часов было собрано несколько тысяч подписей. Люди активно подписываются. Они выступают за порядок, ответственность, сильное государство и крепкую вертикаль власти. Уверен, что у нас все получится. Вместе мы победим!

Учитывая многочисленные обращения жителей Молдовы из районов, прилегающих к реке Днестр, провёл рабочее заседание с ответственными лицами из аппарата президента по вопросу открытия общественных приёмных для того, чтобы наладить прямой диалог с жителями городов и сёл, включая населённые пункты Приднестровья.



Деятельность общественных приемных призвана устранить излишние бюрократические преграды, повысить эффективность и оперативность администрации Президента при оказании помощи жителям обоих берегов Днестра.



На первом этапе общественные приемные планируется открыть в г. Резина, в с. Кошница и с. Варница. Не исключаю, что в качестве продолжения этой работы такие приемные будут открыты в большинстве районов Республики Молдова.

Четверть с лишним века, мягко говоря, в подвешенном состоянии находятся взаимоотношения между Кишинёвом и Тирасполем. Взаимные упрёки льются рекой, и каждый видит в фактическом холодном противостоянии исключительно свою правду. Кишинёв обвиняет Тирасполь в сепаратизме, хотя в своё время именно прорумынский молдавский сепаратизм и привёл к тому, что уже отнюдь не холодная война разгорелась на берегах Днестра, и суровая трещина поползла между территориями единой советской республики. У Тирасполя к Кишинёву остаются, по сути, прежние претензии – желание молдавских элит тянуть Молдову в западном (евроатлантическом) направлении без учёта мнения приднестровцев и с одновременным полным отрывом от России.Под тридцать лет взаимных боданий, обвинений, громогласных кличей о том, что «вопрос придётся решить и силовым путём». При этом важно отметить, что ни Молдова, ни Приднестровская Молдавская Республика откровенно не могут похвастать достижениями, в первую очередь в экономической и социальной сферах, которые бы могли выглядеть привлекательными для соседа, выступающего фактически в роли противника. Молдавия является одним из беднейших государств на Европейском континенте.Несколько позиций молдавской экономики как пример того, что заявленный курс на евроинтеграцию, по сути, подменяется этапами олигархизации страны.молдавская экономика входит в шестёрку экономик мира, напрямую зависящих от денежных переводов из-за рубежа со стороны так называемых гастарбайтеров. Ежегодный суммарный объём переводов в Молдавию доходит до 1,8 млрд долларов. Это при учёте того, что ВВП Молдавии составляет около 7 млрд долларов. Это говорит ещё и о том, что если все гастарбайтера, воспылав патриотическими чувствами, пожелают вернуться в Молдову, то столкнуться с явлением банального отсутствия рабочих мест. А потому Кишинёв и не противится отъезду экономически активного населения, уплачивающего налоги в других странах.Молдавия является печальным лидером по уровню теневой экономики в государствах Большой Европы. На 2017 год доля экономической «тени» перевалила за четверть суммарного ВВП.Молдавские домашние хозяйства ежегодно увеличивают процент продукции, оставленной для собственного потребления. Доля достигла уровня 8%, что является абсолютным рекордом среди всех стран Европейского континента. И достигла явно не от хорошей жизни. Государственные структуры фактически не дают (да и не могут дать) возможности аграриям полноценно выходить на госрынок, тем более участвовать в экспорте товаров. Мало того, выходить с аграрной продукцией на внутренний рынок Молдавии – всё равно что пытаться торговать семечками на территории колхозного поля подсолнечника, предлагая эти семечки купить другим членам того же колхоза...Молдавия является одним из немногих государств мира, кредитный рейтинг которого попросту отказываются определять крупнейшие международные рейтинговые агентства, включая Fitch и S&P. Причина: «не видят смысла», так как молдавская экономика была и остаётся фактически неплатёжеспособной, особенно после российских контрсанкций.Многим ли лучше в экономическом и социальном плане ситуация в ПМР? Ответ на этот вопрос даёт митинг, который прошёл в столице республики Тирасполе. Организаторы митинга из числа руководства Приднестровской Компартии и других оппозиционных действующей власти сил вывели на улицы города людей, обозначивших властям конкретные требования. Одно из них – остановить рост цен в ПМР, который в последнее время особенно больно бьёт по кошельку приднестровцев. Митингующие потребовали 40%-ной компенсации зарплат и пенсий, которые оказались съедены инфляцией. Другое требование – создание ранее обещанных 15 тыс. рабочих мест для оживления ситуации в различных сферах экономики. При этом митингующие отдельно обращают внимание на необходимость дальнейших шагов на интеграцию с Российской Федерацией, прежде всего на углубление торгово-экономических связей, включая связи межрегионального характера.Примечательно, что лозунги тираспольского митинга поддержал и бывший глава ПМР Евгений Шевчук.Глава правоохранительной системы Приднестровья Руслан Мова, получивший от оппозиционеров письмо о проведении митинга с содержанием призыва «не идти на провокации со стороны верховных властей», отметил, что подобные митинги никто в Тирасполе разгонять не собирается, так как в ПМР соблюдают права граждан на выражением своего мнения.Напомним, что свои митинги систематически проходят и в Кишинёве. И основные требования – по сути, аналогичны: отказ от политики конфронтации с Россией, создание рабочих мест в своей собственной стране, отказ от идеи денейтралиции Молдовы (лишение конституционного статуса нейтрального государства), соблюдение законности и вывод экономики из теневых схем и структур.Службы социологического мониторинга свидетельствуют о том, что конфронтационные идеи молдавского правительства, заявления о необходимости «идти в НАТО», основному проценту молдавского населения отнюдь не импонируют.Получается, что ПМР и Молдавия (речь о народе), в принципе, хотят одного и того же: жить в мире, спокойно развивать экономику, делая упор на основных её столпах – аграрных (производственных и перерабатывающих) предприятиях. Все хотят одного, но вот проблема: ситуация не выходит из тупика, даже несмотря на то, что во главе Молдавского государства и во главе ПМР стоят президенты, которые впервые за долгие годы пошли на открытый диалог и выразили желание налаживать отношения. Как решать проблему, когда небольшая группа лиц, причисляющих себя к элитам, сознательно делает всё, чтобы между Кишинёвом и Тирасполем линия противостояния не была стёрта.В конце октября президент Молдовы Игорь Додон сообщил об активной кампании по сбору подписей за переход РМ к президентской форме правления. Из материала на сайте Игоря Додона:Причина разора и раздрая обозначена: отсутствие сильного государства. Если говорить ещё более открыто, то речь даже не об отсутствии сильного государства, а об отсутствии государства как такового. А государство отсутствует, так как элиты до сих пор пытались замыкаться исключительно на собственных корыстных составляющих, откровенно отказываясь даже от обозначения диалога с населением. Додон решил идти ва-банк. Несмотря на чудовищное давление со стороны парламента и правительства, со стороны олигархических интересов, он отважился на санкционирование прямого диалога с жителями Приднестровья. Первый шаг – диалог с жителями приграничных территорий для реализации задач, связанных с торгово-экономическими и социальными контактами.Игорь Додон:Парламентские и правительственные круги Молдовы тут же обвинили Додона в том, что он "играет в интересах России". Интересное получается "кино": если президент заявляет о необходимости трансграничного диалога между жителями РМ и ПМР, то это "игра в интересах России"? Выходит, что проолигархическая кишинёвская верхушка сама расписывает в том, что такой диалог не в её интересах. А если молдавские политэлиты не за диалог, значит, они за продолжение конфронтации, которое все последние годы топит молдавскую экономику, обогащая лишь упомянутые олигархические круги и оставляя Молдавию серой зоной в центре Европейского континента. Возможно, эти самые круги слишком уж уверились в собственной непотопляемости...В итоге получается интересная картина: на обоих берегах Днестра митингуют за развитие экономики, за диалог, за евразийскую интеграцию, за создание рабочих мест. Требования просты и внятны. А есть ли единая сила, способна вынести уроки из этого протеста и реализовать пожелания рядовых граждан?