Что объединяет Молдову и ПМР?
Четверть с лишним века, мягко говоря, в подвешенном состоянии находятся взаимоотношения между Кишинёвом и Тирасполем. Взаимные упрёки льются рекой, и каждый видит в фактическом холодном противостоянии исключительно свою правду. Кишинёв обвиняет Тирасполь в сепаратизме, хотя в своё время именно прорумынский молдавский сепаратизм и привёл к тому, что уже отнюдь не холодная война разгорелась на берегах Днестра, и суровая трещина поползла между территориями единой советской республики. У Тирасполя к Кишинёву остаются, по сути, прежние претензии – желание молдавских элит тянуть Молдову в западном (евроатлантическом) направлении без учёта мнения приднестровцев и с одновременным полным отрывом от России.
Под тридцать лет взаимных боданий, обвинений, громогласных кличей о том, что «вопрос придётся решить и силовым путём». При этом важно отметить, что ни Молдова, ни Приднестровская Молдавская Республика откровенно не могут похвастать достижениями, в первую очередь в экономической и социальной сферах, которые бы могли выглядеть привлекательными для соседа, выступающего фактически в роли противника. Молдавия является одним из беднейших государств на Европейском континенте.
Несколько позиций молдавской экономики как пример того, что заявленный курс на евроинтеграцию, по сути, подменяется этапами олигархизации страны.
Позиция №1: молдавская экономика входит в шестёрку экономик мира, напрямую зависящих от денежных переводов из-за рубежа со стороны так называемых гастарбайтеров. Ежегодный суммарный объём переводов в Молдавию доходит до 1,8 млрд долларов. Это при учёте того, что ВВП Молдавии составляет около 7 млрд долларов. Это говорит ещё и о том, что если все гастарбайтера, воспылав патриотическими чувствами, пожелают вернуться в Молдову, то столкнуться с явлением банального отсутствия рабочих мест. А потому Кишинёв и не противится отъезду экономически активного населения, уплачивающего налоги в других странах.
Позиция №2: Молдавия является печальным лидером по уровню теневой экономики в государствах Большой Европы. На 2017 год доля экономической «тени» перевалила за четверть суммарного ВВП.
Позиция №3: Молдавские домашние хозяйства ежегодно увеличивают процент продукции, оставленной для собственного потребления. Доля достигла уровня 8%, что является абсолютным рекордом среди всех стран Европейского континента. И достигла явно не от хорошей жизни. Государственные структуры фактически не дают (да и не могут дать) возможности аграриям полноценно выходить на госрынок, тем более участвовать в экспорте товаров. Мало того, выходить с аграрной продукцией на внутренний рынок Молдавии – всё равно что пытаться торговать семечками на территории колхозного поля подсолнечника, предлагая эти семечки купить другим членам того же колхоза...
Позиция №4: Молдавия является одним из немногих государств мира, кредитный рейтинг которого попросту отказываются определять крупнейшие международные рейтинговые агентства, включая Fitch и S&P. Причина: «не видят смысла», так как молдавская экономика была и остаётся фактически неплатёжеспособной, особенно после российских контрсанкций.
Многим ли лучше в экономическом и социальном плане ситуация в ПМР? Ответ на этот вопрос даёт митинг, который прошёл в столице республики Тирасполе. Организаторы митинга из числа руководства Приднестровской Компартии и других оппозиционных действующей власти сил вывели на улицы города людей, обозначивших властям конкретные требования. Одно из них – остановить рост цен в ПМР, который в последнее время особенно больно бьёт по кошельку приднестровцев. Митингующие потребовали 40%-ной компенсации зарплат и пенсий, которые оказались съедены инфляцией. Другое требование – создание ранее обещанных 15 тыс. рабочих мест для оживления ситуации в различных сферах экономики. При этом митингующие отдельно обращают внимание на необходимость дальнейших шагов на интеграцию с Российской Федерацией, прежде всего на углубление торгово-экономических связей, включая связи межрегионального характера.
Примечательно, что лозунги тираспольского митинга поддержал и бывший глава ПМР Евгений Шевчук.
Глава правоохранительной системы Приднестровья Руслан Мова, получивший от оппозиционеров письмо о проведении митинга с содержанием призыва «не идти на провокации со стороны верховных властей», отметил, что подобные митинги никто в Тирасполе разгонять не собирается, так как в ПМР соблюдают права граждан на выражением своего мнения.
Напомним, что свои митинги систематически проходят и в Кишинёве. И основные требования – по сути, аналогичны: отказ от политики конфронтации с Россией, создание рабочих мест в своей собственной стране, отказ от идеи денейтралиции Молдовы (лишение конституционного статуса нейтрального государства), соблюдение законности и вывод экономики из теневых схем и структур.
Службы социологического мониторинга свидетельствуют о том, что конфронтационные идеи молдавского правительства, заявления о необходимости «идти в НАТО», основному проценту молдавского населения отнюдь не импонируют.
Получается, что ПМР и Молдавия (речь о народе), в принципе, хотят одного и того же: жить в мире, спокойно развивать экономику, делая упор на основных её столпах – аграрных (производственных и перерабатывающих) предприятиях. Все хотят одного, но вот проблема: ситуация не выходит из тупика, даже несмотря на то, что во главе Молдавского государства и во главе ПМР стоят президенты, которые впервые за долгие годы пошли на открытый диалог и выразили желание налаживать отношения. Как решать проблему, когда небольшая группа лиц, причисляющих себя к элитам, сознательно делает всё, чтобы между Кишинёвом и Тирасполем линия противостояния не была стёрта.
В конце октября президент Молдовы Игорь Додон сообщил об активной кампании по сбору подписей за переход РМ к президентской форме правления. Из материала на сайте Игоря Додона:
Причина разора и раздрая обозначена: отсутствие сильного государства. Если говорить ещё более открыто, то речь даже не об отсутствии сильного государства, а об отсутствии государства как такового. А государство отсутствует, так как элиты до сих пор пытались замыкаться исключительно на собственных корыстных составляющих, откровенно отказываясь даже от обозначения диалога с населением. Додон решил идти ва-банк. Несмотря на чудовищное давление со стороны парламента и правительства, со стороны олигархических интересов, он отважился на санкционирование прямого диалога с жителями Приднестровья. Первый шаг – диалог с жителями приграничных территорий для реализации задач, связанных с торгово-экономическими и социальными контактами.
Игорь Додон:
Парламентские и правительственные круги Молдовы тут же обвинили Додона в том, что он "играет в интересах России". Интересное получается "кино": если президент заявляет о необходимости трансграничного диалога между жителями РМ и ПМР, то это "игра в интересах России"? Выходит, что проолигархическая кишинёвская верхушка сама расписывает в том, что такой диалог не в её интересах. А если молдавские политэлиты не за диалог, значит, они за продолжение конфронтации, которое все последние годы топит молдавскую экономику, обогащая лишь упомянутые олигархические круги и оставляя Молдавию серой зоной в центре Европейского континента. Возможно, эти самые круги слишком уж уверились в собственной непотопляемости...
В итоге получается интересная картина: на обоих берегах Днестра митингуют за развитие экономики, за диалог, за евразийскую интеграцию, за создание рабочих мест. Требования просты и внятны. А есть ли единая сила, способна вынести уроки из этого протеста и реализовать пожелания рядовых граждан?
Под тридцать лет взаимных боданий, обвинений, громогласных кличей о том, что «вопрос придётся решить и силовым путём». При этом важно отметить, что ни Молдова, ни Приднестровская Молдавская Республика откровенно не могут похвастать достижениями, в первую очередь в экономической и социальной сферах, которые бы могли выглядеть привлекательными для соседа, выступающего фактически в роли противника. Молдавия является одним из беднейших государств на Европейском континенте.
Несколько позиций молдавской экономики как пример того, что заявленный курс на евроинтеграцию, по сути, подменяется этапами олигархизации страны.
Позиция №1: молдавская экономика входит в шестёрку экономик мира, напрямую зависящих от денежных переводов из-за рубежа со стороны так называемых гастарбайтеров. Ежегодный суммарный объём переводов в Молдавию доходит до 1,8 млрд долларов. Это при учёте того, что ВВП Молдавии составляет около 7 млрд долларов. Это говорит ещё и о том, что если все гастарбайтера, воспылав патриотическими чувствами, пожелают вернуться в Молдову, то столкнуться с явлением банального отсутствия рабочих мест. А потому Кишинёв и не противится отъезду экономически активного населения, уплачивающего налоги в других странах.
Позиция №2: Молдавия является печальным лидером по уровню теневой экономики в государствах Большой Европы. На 2017 год доля экономической «тени» перевалила за четверть суммарного ВВП.
Позиция №3: Молдавские домашние хозяйства ежегодно увеличивают процент продукции, оставленной для собственного потребления. Доля достигла уровня 8%, что является абсолютным рекордом среди всех стран Европейского континента. И достигла явно не от хорошей жизни. Государственные структуры фактически не дают (да и не могут дать) возможности аграриям полноценно выходить на госрынок, тем более участвовать в экспорте товаров. Мало того, выходить с аграрной продукцией на внутренний рынок Молдавии – всё равно что пытаться торговать семечками на территории колхозного поля подсолнечника, предлагая эти семечки купить другим членам того же колхоза...
Позиция №4: Молдавия является одним из немногих государств мира, кредитный рейтинг которого попросту отказываются определять крупнейшие международные рейтинговые агентства, включая Fitch и S&P. Причина: «не видят смысла», так как молдавская экономика была и остаётся фактически неплатёжеспособной, особенно после российских контрсанкций.
Многим ли лучше в экономическом и социальном плане ситуация в ПМР? Ответ на этот вопрос даёт митинг, который прошёл в столице республики Тирасполе. Организаторы митинга из числа руководства Приднестровской Компартии и других оппозиционных действующей власти сил вывели на улицы города людей, обозначивших властям конкретные требования. Одно из них – остановить рост цен в ПМР, который в последнее время особенно больно бьёт по кошельку приднестровцев. Митингующие потребовали 40%-ной компенсации зарплат и пенсий, которые оказались съедены инфляцией. Другое требование – создание ранее обещанных 15 тыс. рабочих мест для оживления ситуации в различных сферах экономики. При этом митингующие отдельно обращают внимание на необходимость дальнейших шагов на интеграцию с Российской Федерацией, прежде всего на углубление торгово-экономических связей, включая связи межрегионального характера.
Примечательно, что лозунги тираспольского митинга поддержал и бывший глава ПМР Евгений Шевчук.
Глава правоохранительной системы Приднестровья Руслан Мова, получивший от оппозиционеров письмо о проведении митинга с содержанием призыва «не идти на провокации со стороны верховных властей», отметил, что подобные митинги никто в Тирасполе разгонять не собирается, так как в ПМР соблюдают права граждан на выражением своего мнения.
Напомним, что свои митинги систематически проходят и в Кишинёве. И основные требования – по сути, аналогичны: отказ от политики конфронтации с Россией, создание рабочих мест в своей собственной стране, отказ от идеи денейтралиции Молдовы (лишение конституционного статуса нейтрального государства), соблюдение законности и вывод экономики из теневых схем и структур.
Службы социологического мониторинга свидетельствуют о том, что конфронтационные идеи молдавского правительства, заявления о необходимости «идти в НАТО», основному проценту молдавского населения отнюдь не импонируют.
Получается, что ПМР и Молдавия (речь о народе), в принципе, хотят одного и того же: жить в мире, спокойно развивать экономику, делая упор на основных её столпах – аграрных (производственных и перерабатывающих) предприятиях. Все хотят одного, но вот проблема: ситуация не выходит из тупика, даже несмотря на то, что во главе Молдавского государства и во главе ПМР стоят президенты, которые впервые за долгие годы пошли на открытый диалог и выразили желание налаживать отношения. Как решать проблему, когда небольшая группа лиц, причисляющих себя к элитам, сознательно делает всё, чтобы между Кишинёвом и Тирасполем линия противостояния не была стёрта.
В конце октября президент Молдовы Игорь Додон сообщил об активной кампании по сбору подписей за переход РМ к президентской форме правления. Из материала на сайте Игоря Додона:
По всей стране всего за первые пару часов было собрано несколько тысяч подписей. Люди активно подписываются. Они выступают за порядок, ответственность, сильное государство и крепкую вертикаль власти. Уверен, что у нас все получится. Вместе мы победим!
Причина разора и раздрая обозначена: отсутствие сильного государства. Если говорить ещё более открыто, то речь даже не об отсутствии сильного государства, а об отсутствии государства как такового. А государство отсутствует, так как элиты до сих пор пытались замыкаться исключительно на собственных корыстных составляющих, откровенно отказываясь даже от обозначения диалога с населением. Додон решил идти ва-банк. Несмотря на чудовищное давление со стороны парламента и правительства, со стороны олигархических интересов, он отважился на санкционирование прямого диалога с жителями Приднестровья. Первый шаг – диалог с жителями приграничных территорий для реализации задач, связанных с торгово-экономическими и социальными контактами.
Игорь Додон:
Учитывая многочисленные обращения жителей Молдовы из районов, прилегающих к реке Днестр, провёл рабочее заседание с ответственными лицами из аппарата президента по вопросу открытия общественных приёмных для того, чтобы наладить прямой диалог с жителями городов и сёл, включая населённые пункты Приднестровья.
Деятельность общественных приемных призвана устранить излишние бюрократические преграды, повысить эффективность и оперативность администрации Президента при оказании помощи жителям обоих берегов Днестра.
На первом этапе общественные приемные планируется открыть в г. Резина, в с. Кошница и с. Варница. Не исключаю, что в качестве продолжения этой работы такие приемные будут открыты в большинстве районов Республики Молдова.
Деятельность общественных приемных призвана устранить излишние бюрократические преграды, повысить эффективность и оперативность администрации Президента при оказании помощи жителям обоих берегов Днестра.
На первом этапе общественные приемные планируется открыть в г. Резина, в с. Кошница и с. Варница. Не исключаю, что в качестве продолжения этой работы такие приемные будут открыты в большинстве районов Республики Молдова.
Парламентские и правительственные круги Молдовы тут же обвинили Додона в том, что он "играет в интересах России". Интересное получается "кино": если президент заявляет о необходимости трансграничного диалога между жителями РМ и ПМР, то это "игра в интересах России"? Выходит, что проолигархическая кишинёвская верхушка сама расписывает в том, что такой диалог не в её интересах. А если молдавские политэлиты не за диалог, значит, они за продолжение конфронтации, которое все последние годы топит молдавскую экономику, обогащая лишь упомянутые олигархические круги и оставляя Молдавию серой зоной в центре Европейского континента. Возможно, эти самые круги слишком уж уверились в собственной непотопляемости...
В итоге получается интересная картина: на обоих берегах Днестра митингуют за развитие экономики, за диалог, за евразийскую интеграцию, за создание рабочих мест. Требования просты и внятны. А есть ли единая сила, способна вынести уроки из этого протеста и реализовать пожелания рядовых граждан?
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.kp-pmr.ru, сайт Игоря Додона
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