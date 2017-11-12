РФ подпишет с Индией контракты на поставку вертолетов Ми-171А2 и К-226

Во время работы авиасалона "Дубай-2017" мы подпишем контракт с индийской компанией на поставку гражданских вертолетов Ми-171А2,

В конце этого года, но скорее всего в начале следующего года мы подпишем контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226 для министерства обороны Индии,