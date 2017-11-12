13:35 12 ноября

РФ подпишет с Индией контракты на поставку вертолетов Ми-171А2 и К-226

Объединение «Вертолеты России» в ходе работы авиасалона «Дубай-2017» подпишет контракт с индийской стороной на поставку вертолетов Ми-171А2, передает РИА Новости сообщение главы холдинга Андрея Богинского.



Во время работы авиасалона "Дубай-2017" мы подпишем контракт с индийской компанией на поставку гражданских вертолетов Ми-171А2,
сказал Богинский сегодня в первый день работы выставки.


Он подчеркнул, что сотрудничество с индийской стороной развивается успешно, свидетельством тому является наше совместное решение заключить данное соглашение, а также еще один контракт на поставку Ка-226.

В конце этого года, но скорее всего в начале следующего года мы подпишем контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226 для министерства обороны Индии,
уточнил глава компании.

Богинский сообщил также, что в настоящее время уже успешно работает совместное предприятие, «на базе которого будет осуществляться сборка вертолетов в Индии и обеспечиваться сервисное обслуживание».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Sergei75 Сегодня, 10:46
    Ага, знаем мы как такие контракты с индусами подписываются, наверняка сборка с последующей локализацией на территории Индии, вот нам-бы так Боинги и Аэрбасы продавали, да и другое оборудование и технику, а то создаём рабочие места в других государствах.
    Sergei75
    1. kenig1 Сегодня, 10:50
      В России своё авиастроение существует.
      kenig1
      1. kamski Сегодня, 11:03
        СУЩЕСТВОВАЛО
        kamski
        1. Pirogov Сегодня, 11:09
          Цитата: kamski
          СУЩЕСТВОВАЛО

          Не говорите глупости с СССР конечно по производству Россия не сравнится но и тем не менее в той же Казани в Улан Удэ производят вертолёты и где то ещё не могу вспомнить.
          Pirogov
        2. 79807420129 Сегодня, 11:18
          Цитата: kamski
          СУЩЕСТВОВАЛО

          Не как в СССР конечно,но и сейчас работает.
          79807420129
      2. Sergei75 Сегодня, 12:00
        Военное - пока еще, остальное в коматозном состоянии.
        Sergei75
    2. сибиралт Сегодня, 11:50
      Тут главное втюхать и бабло поиметь.
      сибиралт
  2. Банщик-М Сегодня, 10:46
    Откуда у индусов столько денег..? Все скупают за наличку..Хотя большинство населения живут в нищите..
    Банщик-М
    1. destination Сегодня, 10:49
      Завидовать надо молча. wink Значит,есть денюжка,не то что у нас...
      destination
      1. kenig1 Сегодня, 10:54
        У вас это у кого?
        kenig1
        1. Комментарий был удален.
      2. Muvka Сегодня, 11:09
        Цитата: destination
        Завидовать надо молча. wink Значит,есть денюжка,не то что у нас...

        Я так понимаю, вы хотите, чтобы у нас народ жил в нищете, но чтобы наши оборонные расходы выросли?
        Muvka
        1. destination Сегодня, 11:17
          Неправильно понимаешь...Если кто-то свои деньги расходует,как ему надобно,это не повод нам засматриваться на чужие расходы...
          destination
          1. Muvka Сегодня, 11:35
            Вы написали слово "завидовать". Надеюсь вы понимаете значение этого слова?
            Muvka
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:54
      Банщик-М Сегодня, 10:46 Новый
      Откуда у индусов столько денег..? Все скупают за наличку..

      ... имеют золотишко, камушки, брюлики...
      a.s.zzz888
      1. destination Сегодня, 10:57
        И распоряжаются соответственно...Имеют право... hi
        destination
    3. хрыч Сегодня, 10:58
      Цитата: Банщик-М
      Откуда у индусов столько денег..?

      Открыли хранилища сокровищ храмов, спрятанных от завоевателей - Великих Моголов и пр.
      http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/68240_
      v-indiyskom-khrame-naydeny-sokrovishca-na-22-mlrd
      Короче сокровища Ариев.
      http://paranormal-news.ru/news/zapretnye_sokrovis
      hha_khrama_vishnu/2015-11-09-11519
      хрыч
      1. хрыч Сегодня, 11:10
        Все оплатил Вишну laughing
        хрыч
    4. Pirogov Сегодня, 11:10
      Цитата: Банщик-М
      Откуда у индусов столько денег..? Все скупают за наличку..Хотя большинство населения живут в нищите.

      Ценность камушек и золота не кто не отменял ,а в Индии и того и другого много.
      Pirogov
    5. askort154 Сегодня, 11:26
      Банщик-М.....Откуда у индусов столько денег..? Все скупают за наличку..Хотя большинство населения живут в нищите..

      Виталий, вот она капиталистическая система в определении "величия" государства, где главный критерий ВПП страны. Мы жили в СССР и понятия не имели, какой у нас ВВП. Сейчас Индия вышла на 3-е место в мире по ВПП, а основная часть население живёт в реальной нищете , далеко не сравнимое с Россией, находящейся в этой категории (показатель ВВП) на 6-7 месте. yes
      Р.S. Виталий, пожалуйста, смени свой ник "Банщик" на более не возбуждающее, у нас на этом сайте бывают женщины. wink
      askort154
      1. tforik Сегодня, 12:45
        В СССР постоянно сравнивали и пытались догнать по смежным величинам - выработка электроэнергии, производство стали и пр.
        tforik
    6. сибиралт Сегодня, 11:51
      Индия приправы продает по всему миру, отсюда и деньги lol
      сибиралт
      1. Ил-18 Сегодня, 12:14
        Только кориандр для своих приправ покупают в России, он им более натуральным видится.
        Ил-18
  3. Altona Сегодня, 11:00
    Самое интересное, что наблюдается тенденция отказов от приобретения нашей техники. Во время визита Путина в Дананг случилось два неприятных коммерческих события. Китай в счет американских долгов берет у американцев мощности по добыче газа на Аляски,откуда газ в сжиженном виде будет транспортироваться в Китай.Это было во время визита Трампа к председателю Си. Не знаю, насколько мощен удар СПГ из Аляски по природному газу из Сибири в плане доставки ежесуточных объемов , но неприятно. Второй удар нанесли наши въетнамские братья, подписав с Трампом хотелки на приобретение штатовских вертолетов, отказавшись от наших. Вот такие дела.
    Altona
    1. Muvka Сегодня, 11:11
      Но почему вы не учитываете приобретение Египтом Ка-52 и Миг-29, Турцией и СА С-400. Тут наоборот тенденция.
      Muvka
    2. хрыч Сегодня, 11:28
      Цитата: Altona
      Китай в счет американских долгов берет у американцев мощности по добыче газа на Аляски

      http://3mv.ru/99763-proschay-russkiy-gaz-pochemu-
      amerikanskiy-triumf-v-kitae-tak-bystro-sdulsya.ht
      ml
      Тут нюансы
      хрыч
  4. Sergey53 Сегодня, 11:02
    Про контракт на КА-226 уже столько писалось что он заключён, и каждый год он воскресает как "феникс ясный сокол". Что с ним такого происходит непонятного?
    Sergey53
    1. Джедай Сегодня, 11:20
      Цитата: Sergey53
      "феникс ясный сокол"

      В оригинале - "Финист - ясный сокол". wink
      Цитата: Sergey53
      Что с ним такого происходит непонятного?

      Индусы всё крутят : то не могут определиться с количеством собираемых у них, то ещё что. В общем, торгуются как на базаре.
      Джедай
    2. Ботановед Сегодня, 11:23
      Цитата: Sergey53
      Что с ним такого происходит непонятного?

      Индусы просят увеличить высоту полета до 7200 метров. Нужна переделка редуктора и корпуса, к 2020 обещают успеть.
      Ботановед
  5. ротмистр Сегодня, 11:32
    Это очень хорошо. Даже если будут там собирать эти вертолеты. Все равно пока полностью локализуют свое производство, у нас будут производить комплекты для сборки. Это и рабочие места и деньги в бюджет.
    ротмистр
    1. 72jora72 Сегодня, 11:55
      Все равно пока полностью локализуют свое производство, у нас будут производить комплекты для сборки.
      Всё что индусы как вы выразились "локализовали",и сделали своими руками, немножко не летает,немножко на стреляет и немножко не ездит, и в итоге они начинают покупать и вводить в войска оригинальные изделия.
      72jora72
  6. Altona Сегодня, 11:36
    Цитата: хрыч
    Тут нюансы

    ------------------------------------
    Нюансов особо я не увидел, потому что одни издания преподносят это как успех,другие как провал.Посмотрим.На таких встречах всегда подписывают кучу коммюнике,меморандумов,и прочих хотелок по сотрудничеству.Это необходимый ритуал для придания значимости подобным встречам.
    Altona
  7. ul_vitalii Сегодня, 12:50
    Надо все подписывать с индусами, вплоть до совместного производства спичек, что то да стрельнет.
    ul_vitalii
Картина дня