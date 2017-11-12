РФ подпишет с Индией контракты на поставку вертолетов Ми-171А2 и К-226
Объединение «Вертолеты России» в ходе работы авиасалона «Дубай-2017» подпишет контракт с индийской стороной на поставку вертолетов Ми-171А2, передает РИА Новости сообщение главы холдинга Андрея Богинского.
Он подчеркнул, что сотрудничество с индийской стороной развивается успешно, свидетельством тому является наше совместное решение заключить данное соглашение, а также еще один контракт на поставку Ка-226.
Богинский сообщил также, что в настоящее время уже успешно работает совместное предприятие, «на базе которого будет осуществляться сборка вертолетов в Индии и обеспечиваться сервисное обслуживание».
Во время работы авиасалона "Дубай-2017" мы подпишем контракт с индийской компанией на поставку гражданских вертолетов Ми-171А2,сказал Богинский сегодня в первый день работы выставки.
Он подчеркнул, что сотрудничество с индийской стороной развивается успешно, свидетельством тому является наше совместное решение заключить данное соглашение, а также еще один контракт на поставку Ка-226.
В конце этого года, но скорее всего в начале следующего года мы подпишем контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226 для министерства обороны Индии,уточнил глава компании.
Богинский сообщил также, что в настоящее время уже успешно работает совместное предприятие, «на базе которого будет осуществляться сборка вертолетов в Индии и обеспечиваться сервисное обслуживание».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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