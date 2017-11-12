13:33 12 ноября

В Индонезии разразился скандал их-за восковой фигуры Гитлера

Руководству музея восковых фигур De Arca в Индонезии пришлось убрать из экспозиции скульптуру лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера после критики правозащитников, передает РИА Новости сообщение издания Sky News.



«Восковая фигура с 2014 года стояла на фоне входа в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) с табличкой Arbeit macht frei ("Труд освобождает"). Скульптура стала одним из наиболее популярных арт-объектов для селфи», – пишет издание.


На фигуру Гитлера, в конце концов, обратила внимание еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя». Глава центра Абрахам Купер заявил, что в этой экспозиции «всё неправильно».

Сложно выразить, насколько это презренно. Задний фон отвратителен. Это просто насмешка над жертвами, которые однажды вошли за ворота, но так и не вышли оттуда,
сказал Купер.

В свою очередь управляющий музеем Джейми Мисбах отметил, что организаторы выставки не хотели никого обидеть.

Мы не хотели вызвать гнев. Фигура Гитлера находится в музее в целях просвещения,
пояснил он.

Использованы фотографии: life.ru/Instagram/ ryan.ftr
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. destination Сегодня, 11:23
    Это ни в какие ворота,дядьки...Думать же надо,блин...............
    destination
    1. 79807420129 Сегодня, 11:31
      Цитата: destination
      Думать же надо,блин..

      Вот именно ДУМАТЬ И ПОМНИТЬ.Можно было и показать на кадрах кинохроники что такое нацизм и кто такой Гитлер,А так похоже делается все что бы забыли и переписать историю на свой лад.
      79807420129
      1. Шура пермский Сегодня, 11:32
        для общего развития надо знать,кто это и что сделал,как ни крути-один из самых одиозных и известных персонажей 20 века и этого у него не отнять... конечно меня смутило,что он стал "любимым" объектом для селфи в музее,но это останется на совести фотографирующихся... моего деда туда... он бы ему в морду плюнул вместо селфи селфи...
        Шура пермский
        1. Татьяна Сегодня, 11:37
          В свою очередь управляющий музеем Джейми Мисбах отметил, что организаторы выставки не хотели никого обидеть.
          Джейми Мисбах брешет, как пёс шелудивый ! Просто руководители музея в Индии уловили международный тренд на фашизацию США и НАТОвской Европы против России и конъюнктурно решили на восковой фигуре Гитлера неплохо заработать!
          Татьяна
          1. Идущий Сегодня, 12:40
            Они очень сильно денег хотят , но видимо сильно недосчитаются.
            Идущий
        2. Masya Masya Сегодня, 11:41
          Цитата: Шура пермский
          моего деда туда... он бы ему в морду плюнул вместо селфи селфи...

          И моего, с автоматом наперевес...
          Masya Masya
      2. новичок Сегодня, 11:36
        само в точку! нынешнему поколению селфистов надо наглядно показывать “человека“ в привязке с его преступлениями. ибо даже прочитав про концлагерь и адольфа, они не в состоянии сопоставить одно к другому. дебелизация людей, практически на пике могущества. про переписывание истории вообще молчу. недавече, чем вчера, один индивид заявил, что войну выиграли бриты, достав энигму(!).
        новичок
        1. poquello Сегодня, 12:10
          Цитата: новичок
          индивид заявил, что войну выиграли бриты, достав энигму(!).

          а эти индонезомузейцы лучше что-ли , совсем не похож,

          вот на фишках
          poquello
          1. новичок Сегодня, 12:22
            в смысле: похож, не похож?
            новичок
            1. poquello Сегодня, 12:30
              Цитата: новичок
              в смысле: похож, не похож?

              в прямом, на фото статьи статуя в модном пижмаке чувака с модной прической слегка похожего на Гитлера и куда более на киногероя.
              poquello
              1. новичок Сегодня, 12:34
                теперь понял. но всё равно, согласитесь, что это вопрос второспенный.
                новичок
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 11:47
      Бизнес и ничего личного. Бизнес и совесть - не совместимы.
      сибиралт
    4. Банщик-М Сегодня, 13:01
      На фигуру Гитлера, в конце концов, обратила внимание еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя»

      А ведь сейчас опять нового "гитлера" выращивают в Европе и США?
      Мы то в России помним ,как все начиналось...

      Игиловцев раздолбали , к чертям собачим ..хе хе
      Нам гитлеры и наполеоны не страшны ...ВСЕМ ХРЕБЕТ переломаем!
      А еще осиное гнездо разорим мировое , кто это все финансирует!
      Работаем над этим господа.. soldier Мертвым будете завидовать..
      Банщик-М
  2. Sergey53 Сегодня, 11:24
    Немного не подумали головкой.
    Sergey53
  3. zzdimk Сегодня, 11:24
    Если всё забыть, то что тогда останется? Голое поле истории, годное под посевы новой лжи?
    zzdimk
  4. новичок Сегодня, 11:29
    что то не пойму, а у модам Тюссо фигура адольфа смотрится не “ презрительно“?
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 11:34
      Перегибает палку эта еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя». Это же не памятник бесноватому ефрейтору. С таким успехом можно начинать воевать со всеми изображениями Алоизыча в фото- и кинохронике. request Гарик, привет! hi
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 11:39
        мне почему то подумалось, что лет через 50/60 вообще заявят, что коцлагеря это наши грехи. приветствую, Максим.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 11:43
          Историю всегда полезно изучать по наглядным пособиям. Если таковые уничтожить - Историю можно и подправить под конкретного заказчика. IV рейх продолжает свою работу, ити их в корень. am
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 11:46
            и почему то евреи этому всячески помогают. и дело даже не данной теме. помнится какое “рубилово“ было с евреями на сайте, несколько месяцев назад, о роли Красной Армии в победе над фашизмом.
            новичок
            1. Джедай Сегодня, 11:55
              Не хочу даже вспоминать. negative
              Джедай
      2. профессор Сегодня, 12:51
        Цитата: Джедай
        Перегибает палку эта еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя». Это же не памятник бесноватому ефрейтору. С таким успехом можно начинать воевать со всеми изображениями Алоизыча в фото- и кинохронике. request Гарик, привет! hi

        Точно перегибает. А вы обратитесь к индонезийцам, пусть они вам эту экспозицию подарят. Вы её сможет 1 в 1 в Минске выставить или в Хатыни. Не желаете? А что так? Это же не памятник бесноватому ефрейтору.

        PS
        Цитата: Джедай
        Алоизыча

        Мои деды фронтовики никогда Гитлера по отчеству не называли, а услышав такое просто дали бы в морду тому кто так ласков с этим урoдoм.
        профессор
        1. новичок Сегодня, 12:59
          ваша реакция непонятня, мягко говоря. статуи адольфа у нас не будет, это факт. во вторых почему ваши правозащитники не жмут галлерею Тюссо? да переходить на оскарбления, не прилично, не находите?
          новичок
        2. Джедай Сегодня, 13:08
          Профессор, не перекладывайте с больной головы на здоровую. Вас почитать, так я чуть ли не защитник Гитлера. no Где в моём комментарии Вы нашли слова в его защиту или предложения по переносу его фигуры из Индонезии в Беларусь? Так что не порите чушь - ей больно. negative
          Цитата: профессор
          Мои деды фронтовики никогда Гитлера по отчеству не называли, а услышав такое просто дали бы в морду тому кто так ласков с этим урoдoм.

          У меня у самого три прадеда из четырёх погибли на войне, а в морду дать я и сам могу. А вот если Вы иронию за ласку принимаете - сочувствую.
          Джедай
          1. профессор Сегодня, 13:16
            Цитата: Джедай
            Профессор, не перекладывайте с больной головы на здоровую. Вас почитать, так я чуть ли не защитник Гитлера. Где в моём комментарии Вы нашли слова в его защиту или предложения по переносу его фигуры из Индонезии в Беларусь? Так что не порите чушь - ей больно.

            Медленно и внимательно перечитываем написанное:
            Цитата: Джедай
            Перегибает палку эта еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя». Это же не памятник бесноватому ефрейтору. С таким успехом можно начинать воевать со всеми изображениями Алоизыча в фото- и кинохронике. request Гарик, привет! hi

            Перегибает палку говоришь эта еврейская организация? Ты должен возмущаться почему белорусские организации не "перегибают палку".
            И да. Не можно, а нужно начинать воевать со всеми изображениями гитлера в фото- и кинохронике где не показана его отвратительная и преступная сущность. Именно так и не иначе.

            Цитата: Джедай
            У меня у самого три прадеда из четырёх погибли на войне, а в морду дать я и сам могу. А вот если Вы иронию за ласку принимаете - сочувствую.

            У нас в русском языке называют по отчеству когда хотят выразить уважение. В твоем же посте подобное обращение к гитлеру даже не взято в кавычки. И где же ирония, КЭП?
            профессор
            1. Джедай Сегодня, 13:19
              Нравится наклеивать на людей ярлыки? Валяйте! Почему-то только Вы не поняли смысла моего комментария.
              Джедай
        3. Комментарий был удален.
        4. ACAB Сегодня, 13:17
          Цитата: профессор
          Цитата: Джедай
          Перегибает палку эта еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя». Это же не памятник бесноватому ефрейтору. С таким успехом можно начинать воевать со всеми изображениями Алоизыча в фото- и кинохронике. request Гарик, привет! hi

          Точно перегибает. А вы обратитесь к индонезийцам, пусть они вам эту экспозицию подарят. Вы её сможет 1 в 1 в Минске выставить или в Хатыни. Не желаете? А что так? Это же не памятник бесноватому ефрейтору.

          PS
          Цитата: Джедай
          Алоизыча

          Мои деды фронтовики никогда Гитлера по отчеству не называли, а услышав такое просто дали бы в морду тому кто так ласков с этим урoдoм.


          Да всем класть на мнение вонючих еврейских дедушек, чуешь?
          ACAB
  5. изя топ Сегодня, 11:42
    На фигуру Гитлера, в конце концов, обратила внимание еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя»
    вот какого евреям в индонезии надо?
    а гитлер-неотъемлемая часть истории,и не евреям историю переписывать
    изя топ
  6. SCHMEL Сегодня, 11:57
    Глава центра Абрахам Купер заявил, что в этой экспозиции «всё неправильно».

    Предлагаю рук-ву музея восковых фигур De Arca в Индонезии установить "правильную" фигуру Чарли Чаплина lol
    SCHMEL
  7. ПалБор Сегодня, 12:12
    Да уж,ничему история не учит...
    ПалБор
  8. ACAB Сегодня, 12:45
    Вообще не похож...
    ACAB
  9. Mavrikiy Сегодня, 12:56
    Уверен, что Гитлер благодарен за удаление его фигуры.
    Пародия на Гитлера и военную форму. Хоть бы на почтовые марки посмотрели.
    Впрочем, как антиреклама.....
    Mavrikiy
  10. Deadушка Сегодня, 13:02
    В Индонезии разразился скандал их-за восковой фигуры Гитлера

    их бин восковой фигурер laughing
    Пы-Сы: кого из и за что их? what
    Deadушка
Картина дня