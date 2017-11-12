В Индонезии разразился скандал их-за восковой фигуры Гитлера
Руководству музея восковых фигур De Arca в Индонезии пришлось убрать из экспозиции скульптуру лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера после критики правозащитников, передает РИА Новости сообщение издания Sky News.
«Восковая фигура с 2014 года стояла на фоне входа в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) с табличкой Arbeit macht frei ("Труд освобождает"). Скульптура стала одним из наиболее популярных арт-объектов для селфи», – пишет издание.
На фигуру Гитлера, в конце концов, обратила внимание еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя». Глава центра Абрахам Купер заявил, что в этой экспозиции «всё неправильно».
В свою очередь управляющий музеем Джейми Мисбах отметил, что организаторы выставки не хотели никого обидеть.
«Восковая фигура с 2014 года стояла на фоне входа в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) с табличкой Arbeit macht frei ("Труд освобождает"). Скульптура стала одним из наиболее популярных арт-объектов для селфи», – пишет издание.
На фигуру Гитлера, в конце концов, обратила внимание еврейская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя». Глава центра Абрахам Купер заявил, что в этой экспозиции «всё неправильно».
Сложно выразить, насколько это презренно. Задний фон отвратителен. Это просто насмешка над жертвами, которые однажды вошли за ворота, но так и не вышли оттуда,сказал Купер.
В свою очередь управляющий музеем Джейми Мисбах отметил, что организаторы выставки не хотели никого обидеть.
Мы не хотели вызвать гнев. Фигура Гитлера находится в музее в целях просвещения,пояснил он.
Использованы фотографии: life.ru/Instagram/ ryan.ftr
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