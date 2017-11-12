В Индонезии разразился скандал их-за восковой фигуры Гитлера

Сложно выразить, насколько это презренно. Задний фон отвратителен. Это просто насмешка над жертвами, которые однажды вошли за ворота, но так и не вышли оттуда,

Мы не хотели вызвать гнев. Фигура Гитлера находится в музее в целях просвещения,