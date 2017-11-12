13:28 12 ноября

Как Гитлер готовился к параду на Красной площади

В начале октября 1941 года Гитлер принимает решение о тотальной бомбардировке Москвы. Подписанная им директива ставит задачу стереть столицу СССР с лица земли, не оставить камня на камне. Десятого числа того же месяца Москва переживают саму страшную ночь - ее бомбят почти сотня фашистских самолетов. Сам Гитлер начинает готовиться к параду на Красной площади: из Германии отравлены железнодорожные эшелоны со всем необходимым инвентарем, немцы везут парадные мундиры. Советская столица, тем временем, эвакуируется...




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Комментарии 3

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  1. Громобой Сегодня, 11:39
    Даже гранит фрицы везли для сооружения величественного памятника в нашей столице.
    А Ставка тоже подтягивала к Москве эшелоны,только в вагонах было посильнее любого гранита---наши стратегические резервы.
    И как вдарили...
    Громобой
    1. Громобой Сегодня, 11:44
      ___________________________
      Громобой
    2. Spartanez300 Сегодня, 12:33
      Героизм советского народа обломал надежды и планы Гитлера , по другому и быть не могло .
      Spartanez300
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