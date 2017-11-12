Как Гитлер готовился к параду на Красной площади

В начале октября 1941 года Гитлер принимает решение о тотальной бомбардировке Москвы. Подписанная им директива ставит задачу стереть столицу СССР с лица земли, не оставить камня на камне. Десятого числа того же месяца Москва переживают саму страшную ночь - ее бомбят почти сотня фашистских самолетов. Сам Гитлер начинает готовиться к параду на Красной площади: из Германии отравлены железнодорожные эшелоны со всем необходимым инвентарем, немцы везут парадные мундиры. Советская столица, тем временем, эвакуируется...