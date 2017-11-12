В Госдуме назвали «бредом» заявление Киева о «перекраске» российских войск

Что касается сосредоточения войск, которых собираются "перекрашивать", это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое … должно быть озадачено лишь одной целью – это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти. По всей Европе разносят страхи, очередные страшилки о России,

Надо всему цивилизованному мировому сообществу заставить Украину выполнить, наконец-то, эти соглашения, чтобы кровь прекратила литься в двух республиках ЛНР и ДНР,