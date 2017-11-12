13:33 12 ноября

В Госдуме назвали «бредом» заявление Киева о «перекраске» российских войск

Замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов назвал «бредовым домыслом» заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Москва стягивает к границам Украины войска, чтобы «перекрасить» их под миротворцев ООН, передает РИА Новости.

В Госдуме назвали «бредом» заявление Киева о «перекраске» российских войск


Турчинов также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит России реализовать свои планы».


Что касается сосредоточения войск, которых собираются "перекрашивать", это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое … должно быть озадачено лишь одной целью – это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти. По всей Европе разносят страхи, очередные страшилки о России,
сказал Красов агентству.

Он подчеркнул, что действия, о которых разглагольствовал Турчинов, «российской стороной не предпринимаются». Парламентарий также посоветовал Киеву не искать первопричину в России, что украинское руководство до этого неоднократно делало.

Властям Украины надо заботиться о неукоснительном выполнении минских договоренностей.

Надо всему цивилизованному мировому сообществу заставить Украину выполнить, наконец-то, эти соглашения, чтобы кровь прекратила литься в двух республиках ЛНР и ДНР,
заявил Красов.

Также вопросом соблюдения Киевом минских соглашений надо бы озаботиться и «гарантам» со стороны Украины – Германии и Франции, добавил политик.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Комментарии 27

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  1. Банщик-М Сегодня, 11:53
    Боятся бандеровцы миротворческой операции России..А ведь она неизбежна!
    Банщик-М
    1. Logall Сегодня, 11:58
      Виталий, как Наши войска не крась, хоть в миротворческих цвета, хоть в Краповые, но мира на Донбассе не будет пока их туда не введут...!
      Logall
      1. destination Сегодня, 12:01
        Воля нужна для подобного шага,а её что-то не наблюдается...
        destination
      2. Монос Сегодня, 12:06
        Иногда мне кажется, что Госдума, Конгресс, Верховная Рада и все прочие "законодательные органы" в одной мастерской и из одного и того же материала делаются : твёрдого и тугоплавкого, но пластичного.
        Монос
        1. destination Сегодня, 12:11
          Не одному тебе так "кажется",Вить...И нам это нифига не кажется... hi
          destination
        2. Ami du peuple Сегодня, 12:25
          Цитата: Монос
          ...из одного и того же материала делаются : твёрдого и тугоплавкого, но пластичного

          И очень дорогого, если учесть во сколько народу обходится содержание народных избранников.
          Ami du peuple
        3. Partyzan Сегодня, 13:10
          Цитата: Монос
          все прочие "законодательные органы"

          Виктор hi у тебя одно слово написано, но очень правильное - органы, и я думаю все знают какой laughing
          Partyzan
      3. Шура пермский Сегодня, 12:11
        как только наша армия войдёт туда-их хохма армия поубегает сразу же... и прекратятся новости об обстрелах сразу же... ибо им сразу пистон в пятую точку прилетит...
        Шура пермский
      4. сибиралт Сегодня, 12:13
        В Госдуме не меньше "бреда", чем в Раде. Чему удивляться то? laughing Наши Конституции написаны американцами под одну кальку.
        сибиралт
    2. Spartanez300 Сегодня, 12:29
      Кровавый пастор как всегда нагнетает обстановку вокруг России , а нести бред и чушь это визитная карточка киевского руководства .
      Spartanez300
  2. Pirogov Сегодня, 11:54
    А не бред господин Андрей Красов ,что вы этот бред уже четыре года слушаете и сопли жуёте ?
    Pirogov
    1. хрыч Сегодня, 12:05
      Цитата: Pirogov
      четыре года слушаете и сопли жуёте

      Иловайский, Изваринский, Дебальцевский котлы похожи на жевание соплей? А также признание РФ документов ЛДНР, выплата социалки РФ, поставки продуктов и пр., принятие на себя поставок угля и т.д.
      хрыч
    2. игог Сегодня, 13:15
      "....четыре года слушаете...." это ваше счастье его , и остальных , таких же ,как он, слушать ,и скакать , скакать , скакать в кружевных трусиках в "европу" с безвизом.
      игог
  3. Masya Masya Сегодня, 11:55
    По всей Европе разносят страхи, очередные страшилки о России,

    Да европа и сама с этим прекрасно справляется... сами себя запугали донельзя...
    Masya Masya
    1. destination Сегодня, 12:04
      Доброго Воскрестного Дня Тебе,Солнце... love love love love love love love
      destination
      1. Masya Masya Сегодня, 12:08
        Алексей, Приветик! love

        Рада видеть! love
        Masya Masya
        1. destination Сегодня, 12:24
          АЛЕКСИЙ... feel
          destination
          1. Partyzan Сегодня, 13:12
            Цитата: destination
            АЛЕКСИЙ...

            неужто в монахи подался? recourse
            Partyzan
            1. destination Сегодня, 13:13
              Так Крестили... hi
              destination
              1. Partyzan Сегодня, 13:15
                Цитата: destination
                Так Крестили...

                ну тады звиняйте - я думал мирское имя АЛЕКСЕЙ hi
                Partyzan
  4. федоров Сегодня, 12:04
    заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова

    Прикольно от еврея, да еще и гомосека внимание уделять...Фу.. sad "Покращення" уже есть,население сокращается, заводы на ладан дышут. Не этот ли де.би.ло.ид приказ отдал на штурмовку Донбасcа ? Заодно с еще одним заднеприводным совсем не евреем - Аваковым.
    Мне стыдно,что я тут живу, пока...
    федоров
  5. словак Сегодня, 12:07
    В Госдуме делать больше нечего, как реагировать на слова больных из Дурдома?
    словак
  6. Джедай Сегодня, 12:08
    В Госдуме назвали «бредом» заявление Киева о «перекраске» российских войск

    А следует ли вообще обращать внимание на заявления оберштадтпастора и ему подобных, а тем более отвечать на них? "Никогда не спорьте с неумным - люди могут не заметить между вами разницы." (с)
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 12:22
      Вот и мне кажется , зачем комментировать бред больного человека. Максим доброго дня! hi
      Идущий
  7. Комментарий был удален.
  8. ul_vitalii Сегодня, 12:45
    Нервничают, процесс видно пошел, надеялись на хорватский вариант, а вырисовывается зелёный и вежливый.
    ul_vitalii
  9. Sergey53 Сегодня, 12:57
    Чья бы корова мычала. Уж как вы не перекрашивались, под кого только не ложились, а ТОЛКУ ноль. Мистика с вами играет злую шутку. Не надо было цвета флага НЕЗАЛЕЖНОЙ окрашивать в цвет ДАУНОВ.Вы их позорите.
    Sergey53
  10. SCHWERIN Сегодня, 13:25
    Что мы так нервно реагируем на высказывания укро стороны? На каждый чих какого то майданутого. На заявления гей активиста. По курсантской жизни уяснил, что когда тебя подначивают, нельзя реагировать. Иначе тебя просто заклюют.
    SCHWERIN
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