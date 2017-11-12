В Госдуме назвали «бредом» заявление Киева о «перекраске» российских войск
Замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов назвал «бредовым домыслом» заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Москва стягивает к границам Украины войска, чтобы «перекрасить» их под миротворцев ООН, передает РИА Новости.
Турчинов также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит России реализовать свои планы».
Он подчеркнул, что действия, о которых разглагольствовал Турчинов, «российской стороной не предпринимаются». Парламентарий также посоветовал Киеву не искать первопричину в России, что украинское руководство до этого неоднократно делало.
Властям Украины надо заботиться о неукоснительном выполнении минских договоренностей.
Также вопросом соблюдения Киевом минских соглашений надо бы озаботиться и «гарантам» со стороны Украины – Германии и Франции, добавил политик.
Турчинов также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит России реализовать свои планы».
Что касается сосредоточения войск, которых собираются "перекрашивать", это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое … должно быть озадачено лишь одной целью – это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти. По всей Европе разносят страхи, очередные страшилки о России,сказал Красов агентству.
Он подчеркнул, что действия, о которых разглагольствовал Турчинов, «российской стороной не предпринимаются». Парламентарий также посоветовал Киеву не искать первопричину в России, что украинское руководство до этого неоднократно делало.
Властям Украины надо заботиться о неукоснительном выполнении минских договоренностей.
Надо всему цивилизованному мировому сообществу заставить Украину выполнить, наконец-то, эти соглашения, чтобы кровь прекратила литься в двух республиках ЛНР и ДНР,заявил Красов.
Также вопросом соблюдения Киевом минских соглашений надо бы озаботиться и «гарантам» со стороны Украины – Германии и Франции, добавил политик.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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