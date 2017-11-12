13:29 12 ноября

Вьетнам и США договорились развивать двустороннее сотрудничество

Вьетнам и США продолжат активно развивать торгово-экономические связи и расширять гуманитарное сотрудничество, передает ТАСС заявление президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанга.



Вьетнам придает важное значение укреплению и дальнейшему продвижению отношений всеобъемлющего, стабильного и взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами, что способствует развитию каждой из стран и вносит вклад в поддержание мира, стабильности и в обеспечение развития в регионе и в мире,
сказал Куанг на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС.


Он отметил, что Ханой выступает за расширение сотрудничества с Вашингтоном в «областях торговли, экономики и инвестиций».

«На протяжении последнего десятилетия США остаются крупнейшим экспортным рынком СРВ, а ежегодный прирост двусторонней торговли составляет порядка 20%. По итогам 2016 года вьетнамско-американский товарооборот превысил $53 млрд. США занимают восьмую строчку в списке ста стран – основных инвесторов вьетнамской экономики. В настоящее время на территории СРВ реализуются 815 американских инвестиционных проектов общей стоимостью свыше $10 млрд. Вьетнам, в свою очередь, вложил свыше $570 млн в 150 проектов в Соединенных Штатах», – говорится в материале.

Вьетнамский лидер сообщил также, что страны договорились активизировать гуманитарное взаимодействие, прежде всего – в преодолении последствий войны. США «продолжат оказывать Вьетнаму помощь в обезвреживании невзорвавшихся боеприпасов военных времен, а также в нейтрализации источников химического загрязнения» после массированного применения американской армией высокотоксичных химикатов.

Дональд Трамп стал четвертым американским президентом, посетившим Вьетнам с момента восстановления в 1995 году прерванных войной дипотношений.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 59

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:16
    бизнес... ничего личного... 50000 америкосов и миллион вьетнамцев не в счет...
    Шура пермский
    1. To be or not to be Сегодня, 12:19
      Бизнес .. !!
      Или государственные интересы и государственный эгоизм? laughing
      To be or not to be
    2. destination Сегодня, 12:20
      good Ничего личного... hi
      destination
      1. volodya Сегодня, 12:28
        [quote=destination]good Ничего личного... hi[/quote . Как всегда? Двустороннее сотрудничество, в одностороннем порядке!
        volodya
        1. МойВрач Сегодня, 12:57
          А по сути с кем Вьетнаму сотрудничать с Китаем? Так с Китаем у них военный конфликт не переросший в своё время войну покруче чем с США только благодаря СССР. Сейчас СССР нет но есть возросшие аппетиты Китая. Современная Россия не соперник Китая особенно в том регионе, остаётся США.
          МойВрач
    3. Spartanez300 Сегодня, 12:23
      Вряд ли кошка с собакой найдут общий язык , память о войне принесшей столько жертв и разрушений не позволит этого .
      Spartanez300
      1. Громобой Сегодня, 12:41
        Цитата: Spartanez300
        Вряд ли кошка с собакой найдут общий язык , память о войне принесшей столько жертв и разрушений не позволит этого .

        Как и нам с немцами не позволила ? Выгода от торговли отдельно и память о войне тоже отдельно.Сейчас русский и немец ладят между собой,совместный бизнес даже под санкциями очень внушительный.У вьетнамцев всё тоже самое,только ещё и серьёзный вызов начинает сближать эти страны уже в сфере безопасности.Это огромный Китай.Против него в одиночку им не устоять.
        Громобой
        1. analgin Сегодня, 12:44
          Цитата: Громобой
          У вьетнамцев всё тоже самое,только ещё и серьёзный вызов начинает сближать эти страны уже в сфере безопасности.Это огромный Китай.Против него в одиночку им не устоять.

          Только почему то сближается Вьетнам не с Россией, а с США, которые жгли напалмом эту страну. Правда странно? Хотя нет... Привет МИДу с Лавровым!
          analgin
          1. Громобой Сегодня, 12:55
            Ну понятно ПОЧЕМУ и об этом в статье есть.Если бы Россия смогла обеспечить такой же объём торговли и инвестиций,а так же противопоставила себя Китаю как сдерживающую силу,то вполне возможно,что российско-вьетнамские отношения вышли бы на стратегический уровень.Но мы не можем предложить такой же объём,а в обороне не ставим себя против Китая.
            По итогам 2016 года вьетнамско-американский товарооборот превысил $53 млрд. США занимают восьмую строчку в списке ста стран – основных инвесторов вьетнамской экономики. В настоящее время на территории СРВ реализуются 815 американских инвестиционных проектов общей стоимостью свыше $10 млрд. Вьетнам, в свою очередь, вложил свыше $570 млн в 150 проектов в Соединенных Штатах»
            Громобой
      2. Банщик-М Сегодня, 12:44
        Цитата: Spartanez300
        Вряд ли кошка с собакой найдут общий язык , память о войне принесшей столько жертв и разрушений не позволит этого .

        Именно так ...

        Ли Си цына там помнят и как США ковровые бомбардировки производило во Вьетнаме ..

        Все нормально идет ...!
        Банщик-М
    4. сибиралт Сегодня, 12:42
      Куда бы Трамп не приехал, домой везет большие бабки. Заставил страны НАТО раскошелится, на 300 лярдов раскрутил саудовских принцев, нагнул на бабло Южную Корею, Японию, Китай, а теперь и вьетнамцев. winked Теперь очередь за Индией.
      сибиралт
      1. Ил-18 Сегодня, 13:05
        Вы меня пугаете. Он же в Россию может собраться прихать stop
        Ил-18
        1. сибиралт Сегодня, 13:17
          Россию уже давно нагнули еще при Ельцине. Выкрутится бы из этих "объятий".
          сибиралт
  2. Идущий Сегодня, 12:19
    Вьетнамский лидер сообщил также, что страны договорились активизировать гуманитарное взаимодействие, прежде всего – в преодолении последствий войны.


    Вот Вьетнам и выкатит счет за все разрушения и убийства во время войны.
    Идущий
    1. poquello Сегодня, 12:24
      Цитата: Идущий
      Вьетнамский лидер сообщил также, что страны договорились активизировать гуманитарное взаимодействие, прежде всего – в преодолении последствий войны.


      Вот Вьетнам и выкатит счет за все разрушения и убийства во время войны.

      вьетнамские хакеры новый айфон взломали аккурат к саммиту
      poquello
    2. Джедай Сегодня, 12:25
      Приветствую! hi
      Цитата: Идущий
      за все разрушения и убийства во время войны.

      Какая война? Это же была почтовая операция по доставке демократии во Вьетнам. США сами выставят счёт Вьетнаму за неуплату почтовых услуг и отказ от получения посылки. wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 12:29
        Вот за почтовую операцию пусть и выставляют , "посылку" то перепутали. lol Приветствую ! hi
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:48
          Пусть друг другу счета выставляют - а мы со стороны посмотрим. wink
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:53
            Можем увидеть много интересного , вьетнамцы будут гнуть свою линию очень хитроумно.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:01
              Не грех под этим соусом и России во Вьетнаме свои интересы застолбить. yes
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:02
                Пока они оружие покупают наше , можно и о восстановлении базы помечтать.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:13
                  good Именно это я и подразумевал под "интересами". drinks
                  Джедай
      2. Partyzan Сегодня, 12:49
        Макс привет hi - это все в пику Китаю, а вьетнамцы - толи лохи, толи азиатски хитры request
        Partyzan
        1. Джедай Сегодня, 13:00
          Привет, Саша! hi Вот и посмотрим к чему это приведёт. Но почему-то мне кажется что США "кинет" Вьетнам.
          Джедай
          1. Partyzan Сегодня, 13:02
            Макс hi или закусывай больше, или пей меньше laughing
            Partyzan
            1. Джедай Сегодня, 13:12
              Володя hi Не понял я смысла твоих слов.
              Джедай
              1. Partyzan Сегодня, 13:13
                под моим коментом
                Привет, Саша!
                - это как? recourse
                Partyzan
                1. Джедай Сегодня, 13:14
                  Тьфу ты, а я и не заметил. Извини, друже, ошибся. feel Сосед заходил зажигалки заправить, а его Сашей звать...
                  Джедай
                  1. Partyzan Сегодня, 13:17
                    Цитата: Джедай
                    Сосед заходил зажигалки заправить, а его Сашей звать...

                    ну ла, ну да, заправляли зажигалки - это теперь так называется? laughing
                    Partyzan
                    1. Джедай Сегодня, 13:22
                      Что за намёки? Именно зажигалки, именно заправляли. Если бы мы по соточке приняли - я бы прямо написал, чего стесняться-то? Чай, не дети - мамка не заругает. wink
                      Джедай
                      1. Partyzan Сегодня, 13:23
                        Цитата: Джедай
                        Чай, не дети

                        и я про тоже - чаем голову не обманешь laughing
                        Partyzan
            2. analgin Сегодня, 13:21
              Цитата: Partyzan
              Макс hi или закусывай больше, или пей меньше laughing

              Цитата: Джедай
              Володя hi Не понял я смысла твоих слов.

              Цитата: Partyzan
              под моим коментом
              Привет, Саша!
              - это как? recourse

              Цитата: Джедай
              Тьфу ты, а я и не заметил. Извини, друже, ошибся. feel Сосед заходил зажигалки заправить, а его Сашей звать...

              Цитата: Partyzan
              Цитата: Джедай
              Сосед заходил зажигалки заправить, а его Сашей звать...

              ну ла, ну да, заправляли зажигалки - это теперь так называется? laughing

              Вы бы ребята в личке флудом занимались. hi
              analgin
    3. Ami du peuple Сегодня, 12:30
      Цитата: Идущий
      Вот Вьетнам и выкатит счет за все разрушения и убийства во время войны

      Зная наглость американцев, не удивлюсь, если они выкатят вьетнамцам счёт за использование "эйджент орандж" и напалма.
      Ami du peuple
      1. Идущий Сегодня, 12:34
        Вариант исключать нельзя , но и вьетнамцы далеко не простачки.
        Идущий
      2. Partyzan Сегодня, 12:51
        Цитата: Ami du peuple
        Зная наглость американцев, не удивлюсь, если они выкатят вьетнамцам счёт

        а расчистка джунглей под рисовые поля? это больших денег стоит, так что вьетнаму придется платить laughing
        Partyzan
    4. ПалБор Сегодня, 12:37
      Цитата: Идущий
      Вьетнамский лидер сообщил также, что страны договорились активизировать гуманитарное взаимодействие, прежде всего – в преодолении последствий войны.


      Вот Вьетнам и выкатит счет за все разрушения и убийства во время войны.

      Да и Хо Ши Мин не простит laughing
      А если серьёзно - ну договорились активизировать,ну и что - теперь легче визу будет американцам получить...Оружие всё равно наше покупать будут.Не F-35 же no
      ПалБор
      1. Идущий Сегодня, 12:54
        Именно , вся база заточена под наше вооружение.
        Идущий
        1. Ил-18 Сегодня, 13:19
          Вьетнам страна не богатая. А у американцев излишки в виде снимаемых с вооружения катеров и прочих средств береговой охраны. И они уже во Вьетнаме, плюс договорились ещё. Они уже под американское перезатачиваются. Мы бы им могли что а то по бросовым ценам предложить, но специфика страны такая, что им нужны больше всего авиация и флот. А у нас все в "эпоху перемен" тупо сгноили, дать нечего бесплатно. А американцы могут. А со временем и Ф-35, вместо Су-35 могут закупать начать.
          Ил-18
    5. сибиралт Сегодня, 13:20
      Тогда, почему бы японцам не предъявить свой счет США за ядерный апокалипсис 1945-го? Да потому, что дюже страшно!belay
      сибиралт
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
    ... деньги вытравливают из памяти историю войны во Вьетнаме...
    a.s.zzz888
    1. Идущий Сегодня, 12:30
      Вьетнамцы не тот народ , который забывает , они очень мстительные и хитрые.
      Идущий
    2. ПалБор Сегодня, 13:15
      Не,я думаю,вьетнамцы не забудут...А выманить немножко денежек и развести американского президента-то lol
      ПалБор
  4. Masya Masya Сегодня, 12:24
    А что через стол то чокаются? На брудершафт надо... wink и поцеловаться в засос... lol
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 12:32
      Это скрыли от журналистов , а то Трампа совсем запинают на родине.
      Идущий
    2. Partyzan Сегодня, 12:53
      Цитата: Masya Masya
      и поцеловаться в засос...

      Мариночка love а вы фантазерка love
      Partyzan
      1. Masya Masya Сегодня, 12:58
        Приветик, Bob! love
        Цитата: Partyzan
        а вы фантазерка

        Ну, не без этого... laughing
        Masya Masya
        1. Partyzan Сегодня, 13:00
          Цитата: Masya Masya
          Ну, не без этого...

          шикарно love laughing
          Partyzan
  5. analgin Сегодня, 12:26
    В этой новости Вьетнам передаёт привет всем аналитикам сайта ВО, которые тут писали, что "каааак разместим сейчас свои базы во Вьетнаме - узнают тогда..." crying
    analgin
    1. Идущий Сегодня, 12:35
      Не переживайте так , ещё не вечер , может и разместим.
      Идущий
      1. analgin Сегодня, 12:37
        Цитата: Идущий
        Не переживайте так , ещё не вечер , может и разместим.

        А мне то что переживать? Пусть переживают местные "аналитики" со своими "прогнозами". crying
        analgin
        1. новичок Сегодня, 12:45
          не вижу связи между заявление Чана и возможном нашем возврате Флота.
          новичок
          1. Идущий Сегодня, 12:56
            Это как круглое и кислое , все возможно и базу восстановить , и продолжать продавать наше оружие.
            Идущий
          2. analgin Сегодня, 13:02
            Цитата: новичок
            не вижу связи между заявление Чана и возможном нашем возврате Флота.

            Видимо вы один из ведущих аналитиков данного сайта...
            Вьетнам исключил появление военной базы России на территории страны

            https://www.gazeta.ru/army/news/9215171.shtml hi
            analgin
            1. новичок Сегодня, 13:08
              я польщён подобным статусом. этих заявлений по смыслам и наполнению, как минимум несколько. далее будем посмотреть. я не вижу препятствий для нас в этом вопросе. чем больше будут покапать наше оружие, а покупки растут, тем скорее понадобится наше присутствие.
              новичок
  6. ul_vitalii Сегодня, 12:35
    Ага, любовь сквозь слезы, таких друзей за х.. и об дверь.
    ul_vitalii
  7. ротмистр Сегодня, 12:43
    Я застал еще то время, когда в течении 20 лет они развивали отношения. Не думаю, что США будут кого то кормить.
    ротмистр
  8. федоров Сегодня, 12:47
    Инвестиции это как бы хорошо. Не забываем, что лидер в отрасли «Вьетсовпе́тро», нефть однако. Учился я как-то рядом с вьетнамцами, строем и песней в столовку ходили, шапки ушанки на Ура - мерзнут. . Мелкие и чахлые. Может поменялось что-то ?
    В центре Киева есть 2-ва магазина, торгуют мебелью бамбуковой, и разными приколами национальными. Реально сильная страна. wink
    федоров
  9. Sergey53 Сегодня, 12:50
    ДВУСТОРОННЕЕ обоюдовыгодное сотрудничество по по итогам переговоров Вьетнама с Трампом, по версии Трампа : Америка продаёт а Вьетнам покупает.
    Sergey53
  10. XXXIII Сегодня, 13:14
    Вьетнам придает важное значение укреплению и дальнейшему продвижению отношений всеобъемлющего, стабильного и взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами, что способствует развитию каждой из стран и вносит вклад в поддержание мира, стабильности и в обеспечение развития в регионе и в мире
    Не больше чем слова.... yes ВПК Вьетнама давно не обновлялось, но запасы оружия СССР хорошие (просто впечатляет belay), вот где будет дружба и сотрудничество.... fellow
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%
    D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%
    D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%
    D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#Техника_и_вооружени
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