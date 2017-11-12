Вьетнам и США договорились развивать двустороннее сотрудничество

Вьетнам придает важное значение укреплению и дальнейшему продвижению отношений всеобъемлющего, стабильного и взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами, что способствует развитию каждой из стран и вносит вклад в поддержание мира, стабильности и в обеспечение развития в регионе и в мире,

Вьетнам и США продолжат активно развивать торгово-экономические связи и расширять гуманитарное сотрудничество, передает ТАСС заявление президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанга.сказал Куанг на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС.Он отметил, что Ханой выступает за расширение сотрудничества с Вашингтоном в «областях торговли, экономики и инвестиций».«На протяжении последнего десятилетия США остаются крупнейшим экспортным рынком СРВ, а ежегодный прирост двусторонней торговли составляет порядка 20%. По итогам 2016 года вьетнамско-американский товарооборот превысил $53 млрд. США занимают восьмую строчку в списке ста стран – основных инвесторов вьетнамской экономики. В настоящее время на территории СРВ реализуются 815 американских инвестиционных проектов общей стоимостью свыше $10 млрд. Вьетнам, в свою очередь, вложил свыше $570 млн в 150 проектов в Соединенных Штатах», – говорится в материале.Вьетнамский лидер сообщил также, что страны договорились активизировать гуманитарное взаимодействие, прежде всего – в преодолении последствий войны. США «продолжат оказывать Вьетнаму помощь в обезвреживании невзорвавшихся боеприпасов военных времен, а также в нейтрализации источников химического загрязнения» после массированного применения американской армией высокотоксичных химикатов.Дональд Трамп стал четвертым американским президентом, посетившим Вьетнам с момента восстановления в 1995 году прерванных войной дипотношений.