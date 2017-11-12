Советский «Метеорит» в деле: кадры уничтожения снайперов в Дамаске

Сирийская армия проводит зачистку восточной части Дамаска от засевших там снайперов боевиков. Правительственные силы решили не церемониться с противником и не подставлять себя под удар. Установка разминирования УР-77 «Метеорит» конечно не является противоснайперским инструментом, однако весьма эффективно может бороться с укрывшимися в городской застройке террористами.