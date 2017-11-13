На глазах России Назарбаев и Атамбаев разругались на сто миллионов долларов

Истории этого конфликта уже месяц, но ссора двух президентов не затухает, а сохраняет свою негативную динамику. В минувший четверг депутаты парламента Киргизии в третьем, окончательном чтении одобрили денонсацию (прекращение действия) «Соглашения между правительством Киргизской Республики и правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции». Согласно этой договорённости, Астана предоставляла Бишкеку $100-миллионный грант на улучшение работы таможни, санитарно-эпидемиологического надзора, соблюдения фитосанитарных и ветеринарных мер.Выступая на заседании парламента, вице-премьер правительства Киргизии Дуйшенбек Зилалиев отметил, что эти средства власть теперь постарается найти «из бюджета и внешних источников». Зилалиев объяснил депутатам, что денонсация соглашения вызвана задержкой Казахстана в предоставлении обещанного гранта. Однако все в Киргизии и за её пределами прекрасно осознали, что эта инициатива Бишкека — реакция на ссору президентов двух стран.Поводом для неё стала встреча в конце сентября президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом на пост президента Киргизии Омурбеком Бабановым. Бабанов на прошедших 15 октября выборах конкурировал с Сооронбаем Жээнбековым — ставленником действующего киргизского президента Алмазбека Атамбаева.«Тебя я знаю давно, — хвалил Назарбаев Омурбека Бабанова перед телекамерами. — Занимался бизнесом (торговлей нефтепродуктами в Казахстане и Киргизии — ред.), получил опыт. Возглавлял правительство. Если кыргызский народ поддержит такого человека, как ты, тогда Казахстан будет поддерживать его в любое время».Внимание Назарбаева к оппозиционному кандидату вызвало у Атамбаева бурю негодования. Президент Киргизии тут же обвинил своего коллегу в попытке «повлиять на выбор киргизского народа», попутно прошёлся по теме «несменяемости» власти в Казахстане, называл её олигархической (кстати, состояние Омурбека Бабанова оценивается в $ 1,5 млрд.) и высказал пожелание, чтобы казахи по примеру киргизов «омолодили» свою власть.Об Алмазбеке Атамбаеве наблюдатели говорят, что он «заводится с полуоборота». Горячему киргизскому лидеру иногда приходится успокаивать своё сердце с помощью врачей. Так было, например, в прошлом сентябре, после его посещения Анкары. Там он отказался следовать «дружескому совету» — закрыть в Киргизии частные турецкие школы и университеты, финансируемые Фетхуллахом Гюленом, которого президент Реджеп Эрдоган обвинил в организации неудавшегося государственного переворота.Пошатнувшееся в Турции здоровье Алмазбек Атамбаев восстанавливал в Москве, в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. Возвратившись в Бишкек, Атамбаев ещё раз сделал туркам киргизское «фи» — поздравил президента Кипра Никоса Анастасиадиса с 56-й годовщиной независимости Республики.Раньше этого он никогда не делал, придерживаясь турецкой позиции в территориальном споре на Кипре. Больше того, в своём поздравлении Атамбаев выразил «заинтересованность в развитии дружественных отношений между Кипром и Кыргызстаном», чем окончательно расстроил отношения между Бишкеком и Анкарой.Тот конфликт с Эрдоганом был для Атамбаева во многом вынужденным. Дело в том, что за долгие годы работы в Киргизии образовательные структуры Гюлена практически сформировали новую политическую элиту страны. Сегодня выпускники гюленовских вузов занимают большинство высоких правительственных постов, составляют ядро местных политических и общественных объединений, бизнес-структур. Сторону этих людей и занял президент Киргизии в споре с турецким коллегой.Иное дело Назарбаев. Его внимание к оппозиционному кандидату киргизский президент расценил как выпад, угрожающий личным интересам самого Атамбаева. В чём они кроются?Известно, что в постсоветской Киргизии власть менялась только в ходе местных революций и переворотов. Выдвигаясь в ходе очередной смуты 2011 года на пост президента, Алмазбек Атамбаев обещал стране, что по окончанию срока своих полномочий он обеспечит конкурентные демократические выборы, в которых сам не будет участвовать.Добровольный отказ от поста — это не совсем отказ от власти. Такие примеры нам знакомы. Знают о них и киргизы. В прошлом году на референдуме они проголосовали за расширение полномочий главы правительства. Так закладывалась основа под «рокировочку», при которой Атамбаев снова становится премьер-министром (он уже возглавлял правительство в 2010-2011 годах), а его выдвиженец (Сооронбай Жээнбеков ) — президентом Киргизии.Вмешательство Нурсултана Назарбаева могло разрушить эту незатейливую конструкцию. Эксперты говорят, что только фото, на котором президент Казахстана пожимает Омурбеку Бабанову руку, добавило оппозиционному кандидату сразу три-четыре процента голосов. В Киргизии Нурсултана Назарбаева уважают. С его именем связывают экономическое благополучие соседей. (По словам Назарбаева, ВВП Киргизии в пять раз меньше ВВП одной Алматы). Реальное включение казахского лидера в киргизский выборный процесс сорвало бы все планы Атамбаева. И он заистерил.Первое, что сделал Алмазбек Атамбаев, — отменил свою поездку в Сочи на заседание Совета глав государств СНГ, сославшись на возможность массовых беспорядков в республике. Наблюдатели расценили этот демарш, как предложение Москве стать арбитром в конфликте соседей. Однако Кремль никак (по крайней мере, публично) не отреагировал на вызов киргизского президента.Зато отреагировал Назарбаев. Уже 10 октября, обвинив соседей в несоблюдении санитарных и ветеринарных норм, Казахстан усилил таможенный контроль и сократил число пунктов пропуска на границе с Киргизией. Вскоре здесь возникла многокилометровая очередь из 500-600 грузовиков.На пересечение границы водителям большегрузных фур теперь требуется до пяти суток. Это неприемлемо для скоропортящихся, прежде всего, молочных продуктов, которыми Киргизия снабжает юг Казахстана. Вывоз «молочки» практически остановился. Освободившуюся нишу тут же заполнил российский бизнес, попутно подняв местные цены на 20-30 процентов.Эксперты считали, что после выборов ситуация вернётся к норме. Но выборы прошли, а «граница стоит» до сих пор. В начале ноября на встрече глав правительств стран СНГ в Ташкенте киргизский премьер Сапар Исаков озвучил эту проблему. Назвал её «фактической блокадой Киргизии со стороны партнера по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) — Казахстана».Исакову коллеги сочувственно покивали, но развивать тему не стали, справедливо полагая, что этот спор касается, в первую очередь, Евразийского союза. Тут Киргизии сложно рассчитывать на безоговорочную поддержку. Ведь претензии к Бишкеку высказывались давно. Они касались не «молочки», а проблем на внешней границе ЕАЭС — киргизско-китайской.Через неё потоком идёт контрафакт из Китая. Получается, Казахстан поставил барьер на этом пути. Ведь по-хорошему, внутренних таможенных границ в Евразийском союзе не должно быть. Однако недисциплинированность киргизов вынудила принять меры для защиты рынка ЕАЭС от недоброкачественной и даже просто опасной для людей продукции. Так это выглядит в оценке местных СМИ и казахстанского политолога Петра Своика — в немецкой Deutsche Welle.Своик считает, что «Россия в какой-то мере заинтересована в том, чтобы руками Казахстана повлиять в этом вопросе (соблюдения условий пропуска товаров на рынок ЕАЭС — ред.) на Бишкек». Поэтому обращение властей Киргизии в экономическую комиссию ЕАЭС с жалобой на Казахстан за нарушение торговых правил Евразийского Союза не имеет практической перспективы.Бишкеку напомнят, что именно он должен соблюдать условия движения товаров через внешнюю границу ЕАЭС. Для этого, как минимум, надо обустроить таможенную инфраструктуру, оборудовать лаборатории санитарного контроля и повысить ответственность персонала за пропуск контрафакта.Собственно, под эти цели и выделял средства Казахстан, от которых так гордо отказался в минувший четверг парламент Киргизии. В Астане его услышали. Здесь готовится ответ. Министерство национальной экономики Казахстана разработало свой законопроект о денонсации соглашения с Киргизией, предусматривающего выделение гранта в $100 миллионов. Предполагается, что эти средства пойдут теперь на развитие социальной сферы Казахстана.Что бы там ни говорили, но кризис в казахско-киргизских отношениях явно затянулся. Его негативные последствия уже почувствовали обе стороны конфликта. Под угрозу поставлено и единство Евразийского экономического союза. В этой ситуации Москва не сможет просто отмолчаться. Эксперты прогнозируют, что Россия займётся примирением сторон после 24 ноября, когда вступит в должность вновь избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Однако последствия этого кризиса будут ещё долго омрачать атмосферу в ЕАЭС.